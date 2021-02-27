Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji- Pınar Karşıyaka: 83-96
Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor: 83-76
Türk Telekom- Frutti Extra Bursaspor: 83-82
TOFAŞ- Galatasaray: 98-89
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediyespor: 120-65
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Çankaya Üniversitesi: 53-97
BOTAŞ- Fenerbahçe Öznur Kablo: 55-107
Nesibe Aydın- Beşiktaş HDI Sigorta: 67-58
Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 92-74
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Akhisar Belediye Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-97
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket: 85-79
Samsunspor-Finalspor: 85-75
Kaynak: AA
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