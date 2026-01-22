Batman'da Terör Propagandası Yapan Gözaltına Alındı - Son Dakika
Batman'da Terör Propagandası Yapan Gözaltına Alındı

22.01.2026 13:01
Batman'da PKK/KCK propagandası yapan bir kişi, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Petrolkent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye giren yüzü maskeli bir şahsın elinde yanıcı ve patlayıcı madde taşıdığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine propaganda yaptığı, vatandaşlara sokak eylemlerine katılma çağrısında bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin bu anlara ait görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşarak geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin titiz saha ve teknik çalışmaları neticesinde, olayın faili olduğu belirlenen M.E.T. isimli şahıs, 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ikamet adresinde yapılan aramalarda, olay anında üzerinde olduğu değerlendirilen kıyafetler ve dijital materyaller muhafaza altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini bildirdi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Batman, Terör, Kck, PKK

