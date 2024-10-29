Bayraklı'da Cumhuriyetin 101'inci Yılında Büyük Coşku - Son Dakika
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Bayraklı'da Cumhuriyetin 101'inci Yılında Büyük Coşku

Bayraklı’da Cumhuriyet'in 101’inci yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Sevgi Yolu’ndaki Atatürk Anıtı’ndan bando ve marşlar eşliğinde sahile yürüyen binlerce vatandaş, ellerindeki meşalelerle karanlığı aydınlattı, Atatürk ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

29.10.2024 12:07
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(İZMİR) - Bayraklı'da Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Sevgi Yolu'ndaki Atatürk Anıtı'ndan bando ve marşlar eşliğinde sahile yürüyen binlerce vatandaş, ellerindeki meşalelerle karanlığı aydınlattı, Atatürk ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Bayraklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Sevgi Yolu sonu Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından akşam saatlerinde ise kortej yürüyüşü gerçekleşti. Etkinliğe Başkan İrfan Önal'ın yanı sıra eşi Gökçe Pişkin Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, CHP ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslenen kortej yürüyüşü sırasında yakılan meşaleler, ellerdeki Türk ve Atatürk bayraklarıyla etkinliğe renk kattı. Mustafa Kemal Lisesi öğrencilerinden oluşan bando eşliğinde hep bir ağızdan söylenen marşlara ilçe sakinleri evlerinin pencerelerinden, balkonlarından alışlarla eşlik etti. Büyük coşkunun yaşandığı geçişte Başkan Önal, vatandaşları da selamlayarak destekleri için teşekkür etti. Atatürk Anıtı'ndan başlayan kortej, sahilde meşalelerle karşılandı. Halk Oyunları ekibinin gösterisi sonrası hep bir ağızdan marşlar okundu.

Etkinlikte konuşan Başkan Önal, şunları söyledi:

"Atamızın emanete sahip çıkacak ve Cumhuriyetimizi ilelebet savunacağız"

"Şunu biliyoruz ki bizim için Cumhuriyet, ekmekten de sudan da önce geliyor. Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşanların ve Cumhuriyet'e karşı olanların yaşadığı hüsrana hepimiz tanık oluyoruz. Düşünün ki, kanla bedeli ödenmiş bir mücadeleden sonra, kimseye mecburiyeti yokken, teba olarak yönetilen bir ülkede kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yönetme hakkını Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür yurttaşlarına emanet etti. Bizim için Cumhuriyet ve devrimler her şeyden önce gelir. Çünkü bizler, bugün sahip olduğumuz eşitlik ve özgür yurttaşlık bilincini Cumhuriyet'e borçluyuz. Biz Bayraklı'da Cumhuriyet değerlerine sahip olmayı en önemli görev bildik. On beş yıldır iktidarda olduğumuz ilçemizde, Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve bu değerlerin bekçiliğini yapmak bizim için onur ve gurur kaynağıdır. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çok daha büyük ve görkemli etkinlikler planlamıştık. Ancak yakın zamanda yaşanan acı olaylar nedeniyle programlarımızda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Buna rağmen, Cumhuriyetimizi kutlamadan geçemezdik. Çünkü 101 yıldır değerini bildiğimiz bu Cumhuriyeti hep birlikte ileriye taşımakla yükümlüyüz. Her şeye rağmen, Atamızın emanete sahip çıkacak ve Cumhuriyetimizi ilelebet savunacağız. Cumhuriyet değerlerini ileriye taşıyacağıma ve bu emanetin koruyucusu olacağıma bir kez daha söz veriyorum. Cumhuriyet'i yaşatan biz Bayraklılılar var oldukça, Cumhuriyet ilelebet var olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bayraklı, Politika, Güncel, Son Dakika

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