Bayram öncesi şehitliklere ziyaret

Adana, Mersin ve Hatay'da Kurban Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Asri Mezarlık içinde çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile askeri ve mülki erkan ile katılımcılar, mezarların başına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitliğe gelen aileler de yakınlarının mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Mehmet Çulha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan kardeşi İlyas Çulha'nın mezarını, her arife günü ziyaret ettiğini söyledi.

Vatan için şehit olmak gerektiğini ifade eden Çulha, "Afrin'de bizim askerlemiz var. Ne için? Vatan, millet, gelecek için. Bilhassa bizim geleceğimiz için. Bunların korunması için mücadele ediyorlar." dedi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2007 yılında şehit olan Ayhan Güngör'ün ağabeyi Cumali Güngör de tek düşüncelerinin vatan, bayrak ve millet olduğunu vurguladı.

Kardeşinin mezarının yanında kendi ilkokul arkadaşının da kabri bulunduğunu ifade eden Güngör, "Allah herkese bu mertebeyle, şehitlik mertebesiyle rahmetli olmayı nasip etsin. Buna ben de çocuğum da dahil olmak üzere. Gurur dersen büyük gurur. İçimdeki yara hiçbir zaman dinmiyor. 12 yıl olmuş hala ben akşam balkona çıktığımda, kapıyı kapatacağım zaman kardeşim gelecek diye bekliyorum. Ne yapsak, ne desem? Her şey vatan için." diye konuştu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Antakya Şehitliği'ne geldi.

Burada düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz ve askeri erkan ile gaziler, şehit mezarlarının başına karanfil bıraktı, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bingöl'de şehit düşen Osman Durmaz'ın babası Şahabettin Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek erkek çocuğunu 1994 yılında şehit verdiğini, ardından ikinci evliliğinden üçüz erkek evlatları olduğunu söyledi.

Üçüzlerinin şu anda vatan borcunu yerine getirdiğini kaydeden şehit babası Durmaz, kendi evlatlarıyla birlikte vatani görevini yapan tüm asker ve polislerin bayramını kutladı.

Bingöl'de 2000 yılında şehit düşen Ahmet Sümer'in babası Mustafa Sümer ise her cuma günü şehit evlatlarının kabrini ziyarete geldiklerini ve evlatlarını yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Bayram gününde de oğlunun mezarı başında olduğunu anlatan Sümer, asker ve polislerin kendilerinin gururu olduğunu belirterek bayramlarını tebrik etti.

Mersin

Mersin'de de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri de ziyaret ettikleri şehitlikte mezarlara karanfil bırakırken vatandaşların da bayramlarını kutladı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve huzur içerisinde bir Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bayramlar bizim çok özel günlerimiz. Yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik duygularının en zirveye çıktığı çok özel günler. Bayramı, bayram atmosferinde kutlamak çok önemli. Bu bağlamda büyüklerimizi ziyaret ederek dualarını alacağız, küçüklerimizi sevindirerek bayram coşkularına ortak olacağız. Mahallelerimizdeki şehit ailelerini, gazilerimizi, komşularımızı ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirmek çok önemli."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

