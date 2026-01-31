Bayrampaşa'da Kadın Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
Bayrampaşa'da Kadın Hırsızlar Yakalandı

Bayrampaşa\'da Kadın Hırsızlar Yakalandı
31.01.2026 11:19
Hırsızlık yapan kadın şüphelilerin 100 ve 119 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBULBAYRAMPAŞA'da bir eve girerek ziynet eşyalarını çalan kadın hırsızlar yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önceden 100 diğerinin ise 119 suç kaydı olduğu belirlendi. Kuyumcudan altınları bozduran şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa, Altıntepsi mahallesinde 16 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen olayda S.U. polise başvurarak evinde hırsızlık meydana geldiğini, 2 adet altın bilezik, 2 adet altın yüzük ve 2 adet altın kolyenin çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışlarında hızla hareket ederek kaçtıkları görüldü. Polis ayrıca çevrede yaptığı incelemede şüphelilerin çaldıklarını bozdurdukları kuyumcuyu belirledi. Şüphelilerin altın bozdurdukları anlarda güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

BİRİ 101, DİĞERİ 120'NCİ KEZ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüpheliler S.C.(36) ve S.C.(26)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden 36 yaşındaki S.C.'nin daha önceden 100 adet, diğer şüphelinin ise 119 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa'da Kadın Hırsızlar Yakalandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
