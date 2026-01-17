Bayrampaşa Otogarı'nda Tatil Yoğunluğu - Son Dakika
Bayrampaşa Otogarı'nda Tatil Yoğunluğu

Bayrampaşa Otogarı'nda Tatil Yoğunluğu
17.01.2026 17:11
Okul tatilinin başlamasıyla Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk artış gösterdi.

OKULLARIN 15 günlük tatile girmesinin ardından Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler otogara akın etti. Tatilde ailesinin yanına gideceğini belirten üniversite öğrencisi Nida Çelik, "Burada okuyorum, Bursa'da ailem var sonunda aileme kavuşacağım, çok mutluyum" dedi.

2025- 2026 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi dün sona erdi. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirmek isteyen kişiler otogarda yoğunluk oluşturdu. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelenlerin bazıları karne tatilini ailesinin yanında geçirmek için şehir dışına giderken, gezmek için tatile gidenlerde vardı. Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle firmalar ek seferler düzenlerken, esnafın durumdan memnun olduğu gözlendi. Yetkililer, tatil süresince yoğunluğun artarak devam edebileceğini belirtti.

'ADIYAMAN'A GİDİYORUZ'

Öğrenci Muhammed Ali Yücel, "Takdir belgesi aldım, çok mutluyum. Adıyaman'a gidiyoruz sömestır tatilinde. Tatile gideceğim. Adıyaman'ın ünlü yerlerini gezeceğim" dedi.

'YOLCULUK YAPMAYA HAZIRIZ'

Baba Murat Yücel, "Çocuklar karnesini aldı. Sömestırda Adıyaman'a gidiyoruz. Çok mutluyuz. Oğlum takdir belgesi aldı. Yolculuk yapmaya hazırız. Orada ünlü yerleri gezeceğiz. Bizim Bağbostan gibi yerlerimiz var. Oraları gezeceğiz" dedi.

'TORUNLARIMLA BİRLİKTE TATİLE ÇIKTIM'

Torunlarıyla birlikte tatile giden Mürvet Altun, "Torunlarımla birlikte tatile çıktım. Torunlarımın okulu tatil olduğu için. Bir hafta geziye çıkacağız torunlarımla. Kırklareli'ne kızlarımın yanına gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SONUNDA AİLEME KAVUŞACAĞIM'

Tatilde ailesinin yanına giden üniversite öğrencisi Nida Çelik, "Üniversite öğrencisiyim. Ara tatile girdik. Bursa'ya ailemin yanına gideceğim. Burada okuyorum. Bursa'da ailem var. Sonunda aileme kavuşacağım. O yüzden çok mutluyum. Biraz dinlenip geri geleceğim mecbur. 14 gün sürecek tatilim. Sonra tekrardan İstanbul'a döneceğim" diye konuştu.

'OKULLAR TATİL OLDUĞU İÇİN AİLEMİN YANINA GİTMEK İSTEDİM'

Tatilde ailesinin yanına giden üniversite öğrencisi Arya Zilan, "Üniversite öğrencisiyim. Bursa Gemlik'e gideceğim. Okullar tatil olduğu için ailemin yanına gitmek istedim. Biraz kafa dağıtmak için. Dönem yorucuydu bayağı. Sınavlar, vizeler, finaller biraz karıştı. Kafa dağıtmak için biraz da ailemin yanına gideyim dedim. Tekrardan geri döneceğim İstanbul'a" dedi.

'ŞU ANDA DÖRT GÜNLÜK ARABAMIZ DOLU'

Otogarda seyahat firması sahibi Selim çiftçi, "Çoktan beri bugünleri bekliyoruz. Yoğunluk iyi. Maşallah. Allah bereketini arttırsın. Şu anda iyi arabalarımız dolu. Şu anda dört günlük arabamız dolu. Biz Hatay, Antalya, Kars, Fatsa arabalarımız dolu. Şükürler olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa Otogarı'nda Tatil Yoğunluğu

Bayrampaşa Otogarı'nda Tatil Yoğunluğu
