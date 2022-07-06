BBP Genel Başkanı Destici, Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

06.07.2022 22:25
BBP Genel Başkanı Destici, Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu ülkede yaşayan Alevi vatandaşların, talep ve beklentilerinin çözülmesi ve bu anlamda hiç kimsenin eline koz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu ülkede yaşayan Alevi vatandaşların, talep ve beklentilerinin çözülmesi ve bu anlamda hiç kimsenin eline koz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Destici, Beştepe'deki TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Programda konuşan Destici, Alevi vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözmek için bu programı düzenlediklerini, konuşarak çözülemeyecek bir meselenin olmadığına inandığını söyledi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların yıl dönümünü anımsatan Destici, yaşananların bir provokasyon olduğunu ve maalesef önlenemediğini söyledi. Destici, bu olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu meseleyi sadece Alevilik penceresinden de göremeyiz. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu. Çünkü orada kaybedenlerin belki de yarıdan fazlası Alevi değil Sünni ya da kendisini herhangi bir şekilde kategorize etmeyen insanlarımızdı. Onun için meseleye biz insan olarak bakıyoruz." dedi.

O dönem yaşananları anlatan Destici, Sivas'ta çıkan olayların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nun bir çalışma yaptığını ancak kurulun hazırladığı raporun gereğinin yapılmadığını ifade etti.

Sivas'taki olaydan 3 gün sonra Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerin katliam gerçekleştirdiğini anımsatan Destici, bu olayın faillerinin de önce yakalandığını daha sonra serbest bırakıldığını ve hiç kimsenin ceza almadığını söyledi.

İki olayda da Türk-Kürt, Alevi-Sünni insanların karşı karşıya getirildiğini kaydeden Destici, her iki olayı da lanetlediğini belirterek, hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı.

"Sorunların çözümü konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Destici, BBP olarak farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu ülkede yaşayan Alevi kardeşlerimizin, toplumumuzun talepleri, öncelikleri, beklentilerini konuşuyoruz. Mutlaka ama mutlaka biraz önce söylediğim Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli anlayışıyla bunları çözmemiz gerektiğini, bu anlamda hiç kimsenin eline koz vermememiz gerektiğini çok açık ifade ediyorum." dedi.

Buluşmada, Alevilerin sorunlarını dinleyeceğini, bunları TBMM'de ve Cumhurbaşkanlığında aktarılması gereken kişilere aktaracağını ifade eden Destici, bu sorunların çözümü konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Sizlerin samimiyetine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, bayrağına, İstiklal Marşı'na bağlılığını biliyoruz. Biz de aynı bağlılıktayız. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ülkesi, millet ise hepimizin milleti. Hepsi, bütün etnik unsurlar, mezhep ve inanç farklılıklarıyla bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Hiç kimsenin kendisini bir adım geride ya da ikinci sınıf vatandaş konumunda görmemesi lazım. Eğer böyle bir görüntü varsa bu elbette ki devletin bugün ya da bugüne kadar yöneten, bizim gibi siyasetçilerin, sorumluluk makamında olan insanların meselesidir ve bu çözülmesi gereken bir meseledir."

Doktor Karakaya'nın öldürülmesi

Konya Şehir Hastanesinde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastası tarafından silahla öldürüldüğünü anımsatan Destici, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Karakaya'ya Allah'tan rahmet diledi, sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti lanetledi.

Destici, bu tür münferit olayların, sağlık çalışanlarının azmini ve kararlılığını kırmaması gerektiği belirterek, bu millete hizmet etmeyi sürdürmelerini arzu ettiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti liderleri sorunların çözümü için uzlaştı Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti liderleri sorunların çözümü için uzlaştı Çin Dışişleri Bakanı: Filipinler ile Yeni Bir 'Altın Çağ'I Başlatmaya Hazırız Çin Dışişleri Bakanı: Filipinler ile Yeni Bir 'Altın Çağ'I Başlatmaya Hazırız
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Togo Cumhuriyeti, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:34 Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 22:44:18. #1.11#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement