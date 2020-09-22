BBP Genel Başkanı Destici, Doğu Akdeniz konusunda önemli açıklamalarda bulundu - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " 'Bizim ne işimiz var orada' dedikleri yerlerde binlerce kilometre öteden Fransa'nın, ABD'nin ne işi var. Bunları sorgulamayanlar Türkiye'ye soruyorlar. Biz oralarda olmazsak Antalya körfezine hapsolma gibi bir tehlikemiz var" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir televizyon programında katıldığı programda Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dış politikanın milli bir mesele olduğuna değinerek, "Biz Türk Milliyetçileri olarak hadiseye hep böyle baktık. Böyle bakmaya devam ediyoruz. İktidarda kimin olduğu önemli değil. Irak'ın kuzeyinden başlayıp, Suriye'nin kuzeyinden devam eden ve sonunda Libya'ya gelerek meşru hükümetle imzaladığımız bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması var. Yunanistan başta olmak üzere, Mısır, İsrail ve onların arkasındaki küresel emperyalist güçler ve Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Her ülke anlaşmalar yapabilir ama konu Türkiye olduğunda Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan hedefleri var. Dışarıda bunu anlıyoruz ama içeride anlayamıyoruz. Libya'ya tezkere oylanıyor maalesef CHP ve HDP'nin başını çektiği İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin de içinde olduğu Millet İttifakı buna hep birlikte 'Hayır' diyor. Asker göndermeye yine aynı şekilde 'Hayır' deniyor. 'Bizim ne işimiz var orada' dedikleri yerlerde binlerce kilometre öteden Fransa'nın, ABD'nin ne işi var. Bunları sorgulamayanlar Türkiye'ye soruyorlar. Biz oralarda olmazsak Antalya körfezine hapsolma gibi bir tehlikemiz var. Yunanistan, Türkiye ile boy ölçüşebilecek bir ülke değil ama arkasına Fransa'yı, Almanya'yı alarak Türkiye'ye karşı bir kuvvet gösterisinde bulunuyor ve Türkiye'nin hemen burnunun dibinde olan ve hem Lozan ile hem Paris Antlaşması ile silahsızlandırılması kayıt altına alınmış ve asker bulundurulmayacak adacıklara Yunanistan asker çıkartıyor, silah yığınağı yapıyor. Türkiye'nin bunu seyretmesi söz konusu değil. Daha öncesini konuşacaksak Lozan'dan başlamamız lazım. Lozan'da bu adalar neden İtalyanlara bırakılmış. Hadi Lozan'da ülke kurtarılmış, belli zorluklar vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanlar on iki adalar başta olmak üzere adaları terk edip, İnönü döneminde onlara teklif ediliyor. Türkiye bunu kabul etmiyor. Biz ikinci Dünya Savaşı'nda yokuz diyor. Daha sonra bu adalarla ilgili Paris Antlaşmasına oturuluyor. O zaman ki yetkililerimiz Türkiye'den bu antlaşma masasına oturmak için izin istiyor. İnönü hükümeti yine aynı cevabı veriyor ve tamamen adaları Yunanistan'a bırakıyoruz. Adaların Yunanistan'a bırakılması o dönemdir. O zaman bir statü belirleniyor ama bu statünün içinde de asker bulundurma ve silahlandırma yok" diye konuştu.

"Topyekun cevap vermeliyiz"

BBP Genel Başkanı Destici, Yunanistan'da çıkan bir gazetede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadelere dikkat çekerek, "Türkiye içindeki muhalefetin yıkıcı muhalefet yapmaktan vazgeçmesi lazım. İyi niyetliyseler hem Doğu Akdeniz hem de Yunanistan konusunda hükümetin yanında olmaları lazım. Yunanistan'daki bir gazete Türkiye gibi büyük bir devletin Cumhurbaşkanına hakaret, hatta küfür etme gücünü nereden alıyor. Buna topyekun bizim cevap vermemiz lazım. Hakkını yemeyelim muhalefet partilerinden bazıları hafif sesle de olsa cevap verdiler ama güçlü bir şekilde 'Haddini bil' dememiz lazım. Yunanistan bir de gözdağı vermek için tatbikat yapıyor ama Türkiye bunlardan korkacak bir ülke değil. Vakti geldiğinde Batı Trakya da Selanik de, Adalar da gerçek sahibine kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye güçlenirse, İsrail Gazze'de zulüm yapamaz"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere yaşadığı gerilimde neden yalnız kaldığının sorulması üzerine konuşan Destici, "Bunun birkaç sebebi var. Birincisi Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Sadece emperyalistler değil, Doğu Akdeniz'e sınır olan diğer ülkelerde istemiyor. Meseleye İsrail açısından bakarsak Türkiye güçlenirse Filistin'de, Gazze'de zulüm yapamayacak. Meseleye Mısır açısından bakarsak bir darbe oldu ve Türkiye darbeci Sisi'yi tanımıyor. Herkes kendi menfaati açısından bakıyor. Libya ile neden bu kadar kolay anlaşabildik? Çünkü Libya zor durumda ve şu anda meşru hükümetinin de Libya'nın bölünmesine karşı Türkiye ile işbirliğini seçti çünkü burada tek samimi olan Türkiye. Fransa neden istemiyor. Çünkü Türkiye'nin bugün güçlü 3 tane sondaj gemimiz var. Türkiye tabiri caizse geçmişte etliye sütlüye karışmıyordu. Doğu Türkistan gündeme getirilmemiş, Musul gündeme getirilmemiş, Kerkük gündeme getirilmemiş, Türkmeneli bölgesi, Halep gündeme getirilmemiş. Hatta şöyle bir politika izlenmiş, biz sadece sınırımızın içinden sorumluyuz, sınırımızın dışındakilerle ilgimiz yok demiş. Bunu sadece Türk Milliyetçileri gündeme getirmiş" açıklamasında bulundu. - ANKARA