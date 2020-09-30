BBP Genel Başkanı Destici: "Kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Azerbaycan yerden göğe haklı ve Azerbaycan'ın haklılığının bizim kardeş olmamızla hiçbir ilgisi yok. Aslında karşımızda ihtilaf kelimesinin kullanılabileceği bir durum da yok. Kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu. Destici, "Azerbaycan yerden göğe haklı ve Azerbaycan'ın haklılığının bizim kardeş olmamızla hiçbir ilgisi yok. Aslında karşımızda ihtilaf kelimesinin kullanılabileceği bir durum da yok. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir ihtilaf yok, Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının bütün uluslararası kuralara aykırı bir şekilde Ermenistan tarafından işgali var. Problemin adını doğru koyamazsak çözümü bulmakta zorlanırız. Ermenistan, Karabağ'ın da içinde olduğu Azerbaycan'a ait toprakları işgal etmiştir ve saldırılarına devam etmektedir. Aslında bugün dünya üzerinde hiç kimse Azerbaycan'a 'haksız' diyemiyor" dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin sürmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Azerbaycan'ın tezlerini sonuna kadar destekleyecek ve her talep edilen isteğini yerine getireceğiz. 'Azerbaycan'ın haklılığının kardeşimiz olmasıyla ilgisi yok' demiştik ama Türkiye'nin bundan sonraki tavrını kardeşliğimiz ve kardeşlik hukukumuz belirleyecek. Muhataplarımızın tümünü tanıyoruz; bugün Azerbaycan'a ait toprakların işgalini görmezden gelenler, dün kendi topraklarında aynı terör devletinin maşaları tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomatlarının alçakça katledilmesini de görmezden geliyorlardı. Bakın bugün de 300 PKK militanının Ermenistan devletinin bilgisi ve talebiyle Karabağ'a gittiğini biliyoruz. Esasen Asala'nın yerini PKK almış, Ermenistan başından beri PKK'yı açıkça desteklemiş ve PKK'nın önemli bir kısmı da Asala zihniyetine sahip Ermenilerden oluşmaktadır" açıklamasında bulundu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olan Ermenilere hiçbir sözümüz de, tavrımız da olamaz. Olmamalıdır ve olmayacaktır. Çünkü onlar bizim vatandaşlarımızdır. Lakin sayıları 100 binden fazla olduğu kesin, kaçak yollarla Türkiye'ye girmiş başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de çalışan, burada kazandıkları paranın önemli bir kısmını faşist saldırgan terör devleti Ermenistan'a gönderen Ermeniler var. Bunları ne yapacağız? Elbette kulağından tutup Ermenistan'a göndermeliyiz. Türkiye ve Türk milleti, her zaman her şartta Azerbaycan'ın yanındadır. ve hiç kimse şunu unutmamalıdır; Azerbaycan 1992'deki Azerbaycan değildir. Türkiye de 1992'deki Türkiye değildir."