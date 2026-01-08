Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Haberin Videosunu İzleyin
Bebek Otel\'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
08.01.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bebek Otel\'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Haber Videosu

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'in evinden özel müşteriler için hazırlanan kumar malzemeleri ve paralar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonrasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapıldı.

ÖZEL MÜŞTERİLER İÇİN HAZIRLAMIŞ

Burak Doğan'ın haberine göre; Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıktı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

POKER PULLARI, PARALAR...

"Özel müşterilere" oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirildi.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

NE OLMUŞTU?

Medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isme yönelik uyuşturucu soruşturmaları sürüyor. Şimdiye kadar gözaltına alınanlardan birçoğu ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakılırken, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu bazı isimler yine bir uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 26 kişi de bugün savcılığa sevk edildi.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz savcılık ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesi alınan 26 kişiden 19'u tutuklandı. Binnur Buse, Gözde Anuk ile Sedef Selen Atmaca'nın arasında bulunduğu 7 kişi ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle:

  • Suat Yıldız
  • Berna Aracı
  • Gülsüm Bayrak
  • Hakan Yıldız
  • Koray Bezli
  • Lerma Elmas
  • Merve Eryiğit
  • Merve Uslu
  • Veysel Avcı
  • Arif Altunbulak
  • Burak Altındağ
  • Ceyda Ersoy
  • Duygu Açıksöz
  • Ece Cerenbelli
  • Gizem Özköroğlu
  • Muzaffer Yıldırım
  • Nevin Şimşek
  • Özge Bitmez
  • Sevgi Taştan.

Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel, Bebek, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 661961 661961:
    adamın hobisidir belki, ne biliyorsunuz. ?????? 7 5 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    Bundan bize ne, hakimmiyiz, savcımıyız. insanlarda merak uyandırıp bilmeyenleride özendiriyorsunuz. 3 1 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    banane emekli asgari ücretli ne olacak 1 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    fuhuşturu 0 0 Yanıtla
  • Four Channel Four Channel:
    harika 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu 17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Özgür Özel’den 5 il ve ilçede ’seçimler yenilensin’ çağrısı Özgür Özel'den 5 il ve ilçede 'seçimler yenilensin' çağrısı
Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı
Okan Buruk, taraftarın yeni bir isim beklediği bölgeye transfer yapmaktan vazgeçti Okan Buruk, taraftarın yeni bir isim beklediği bölgeye transfer yapmaktan vazgeçti
Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
16:11
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
15:52
İstanbul’da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:34
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
11:51
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:10:14. #7.11#
SON DAKİKA: Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.