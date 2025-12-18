Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

Taylan Özgür:

lan hepsi algı oyun çözemediniz mi akp i geçsin şu zamn zamanı size saplasınlar bi 26.900 ü öcalan olayı bi kapansın hepsi salınacak kendi sıpaları kullanmıyormu sanıyorsunuz pudra şekeri dediler ona bile inanıp sustunuz