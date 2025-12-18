Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti - Son Dakika
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
18.12.2025 13:30
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
İstanbul'da yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Berrak Tüzünataç adliyeye gelerek ifade verdi. Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edilen Tüzünataç, basın mensuplarına el sallayarak görünürken, soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Berrak Tüzünataç adliyeye ifade vermeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

Soruşturma kapsamında saçından alınan örnekte uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. Berrak Tüzünataç'ın kendisini çeken basın mensuplarına görüntü esnasında el salladığı görüldü.

Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

    Yorumlar (2)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    reisimizi kandırıp cumhurbaşkanlığı uçağı ile koko çekip gezen gazetecileri kınıyor hazreti reisimize birkez daha kandırıldığı için geçmişler olsun diyorum 10 8 Yanıtla
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    lan hepsi algı oyun çözemediniz mi akp i geçsin şu zamn zamanı size saplasınlar bi 26.900 ü öcalan olayı bi kapansın hepsi salınacak kendi sıpaları kullanmıyormu sanıyorsunuz pudra şekeri dediler ona bile inanıp sustunuz 7 7 Yanıtla
14:15
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
14:10
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
14:01
İddialar art arda geliyor Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
13:19
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
13:15
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan’dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
13:13
Bakan Fidan’dan SDG’ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor
12:45
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız’ın evinde aparat bulundu
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu
12:01
MSB’den vurularak düşürülen İHA’ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü
11:48
Atalay’dan salondan gelen “diploma“ çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın
Atalay'dan salondan gelen "diploma" çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın
11:31
Resmi Gazete’de yayımlandı Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor
10:28
Ahırda bir garip olay Videosu olmasa kimse inanmaz
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
SON DAKİKA: Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti - Son Dakika
