İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Berrak Tüzünataç adliyeye ifade vermeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında saçından alınan örnekte uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. Berrak Tüzünataç'ın kendisini çeken basın mensuplarına görüntü esnasında el salladığı görüldü.
Son Dakika › 3-sayfa › Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti - Son Dakika
