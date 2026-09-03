Bitlis'te ilk kez görüntülendi! Beyaz Öncü, güzelliğiyle adeta büyülüyor - Son Dakika
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Bitlis'te ilk kez görüntülendi! Beyaz Öncü, güzelliğiyle adeta büyülüyor

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Afrika kökenli Beyaz Öncü Kelebeği, Tatvan'da fotoğraflandı ve Bitlis'in kelebek türleri listesine ilk kez kaydedildi. Gözlemciler, bu durumun iklim değişikliğinin bir yansıması olabileceğini belirtti.

Afrika kökenli göçmen kelebek türlerinden Beyaz Öncü Kelebeği (Belenois aurota/ Brown-veined White), Tatvan ilçesinde görüntülenerek Bitlis'in kelebek türleri listesine eklendi.

Bitlis'te ilk kez görüntülendi! Beyaz Öncü, güzelliğiyle adeta büyülüyor

BİTLİS'TE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde arazi taraması yapan doğa fotoğrafçıları Oktay Subaşı ve Nusret Altan, daha önce Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde görülen Beyaz Öncü Kelebeğini görüntüleyerek kayıt altına aldı. 

Sıcak iklimleri seven ve Afrika'dan göç eden kelebek türlerinden biri olan Beyaz Öncü Kelebeği, Türkiye'de daha önce Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır'da kaydedilmişti. Tatvan'da yapılan gözlemle birlikte türün Bitlis'teki ilk kaydı da gerçekleştirilmiş oldu.

Bitlis'te ilk kez görüntülendi! Beyaz Öncü, güzelliğiyle adeta büyülüyor

FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİNDE ANLAMADI

Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Nusret Altan, arazi çalışması sırasında fotoğrafladığı kelebeğin farklı bir tür olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek, "Arazide bir kelebek çektim. Sonra bu çektiğim türü kelebekten iyi anlayan bir arkadaşa gösterdim. Arkadaş da bu kelebeğin göçmen kelebeği ve Bitlis'te ilk defa görüldüğünü söyledi" dedi.

Bitlis'te ilk kez görüntülendi! Beyaz Öncü, güzelliğiyle adeta büyülüyor

"BU GÜNE KADAR HİÇ KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Oktay Subaşı ise Tatvan'da kelebek gözlemi yaptıkları sırada karşılaştıkları türün kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. 

Subaşı, "Bu kelebek öncü kelebek. Afrika göçmeni olan kelebek türlerimizden birisi. Daha önce Siirt'ten, Şırnak'tan, Batman'dan ve Diyarbakır'dan kaydı vardı. Fakat Bitlis'te bugüne kadar hiç karşılaşmamıştım. Bugün arazide ilk defa Bitlis listesine bu kelebeği eklemek bizim için de güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

Bitlis'te ilk kez görüntülendi! Beyaz Öncü, güzelliğiyle adeta büyülüyor

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR SONUCU"

Yeni türün Bitlis'te kayda geçirilmesinin bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu belirten Subaşı, bu tür gözlemlerin iklim değişikliğinin doğadaki yansımalarının takip edilmesi açısından da dikkat çekici olduğunu ifade etti. 

Subaşı, "Bu durum aynı zamanda iklim değişikliğinin de etkisinin olduğunu gösteriyor. Çünkü daha önce görünmeyen bazı kelebek türleri artık görünmeye başlandı. Bu açıdan da kayıtlara girmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tatvan, Afrika, Bitlis, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bitlis'te ilk kez görüntülendi! Beyaz Öncü, güzelliğiyle adeta büyülüyor - Son Dakika

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