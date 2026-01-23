Beykoz\'da Halk Otobüsleri Çarpıştı: 7 Yaralı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında edinilen bilgilere göre; E.Ö. idaresindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile İ.E. yönetimindeki özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, şoförlerden biri ile otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede kısa süreli araç yoğunluğu oluştu. Otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.