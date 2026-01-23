Beykoz'da Halk Otobüsleri Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
Beykoz'da Halk Otobüsleri Çarpıştı: 7 Yaralı

Beykoz\'da Halk Otobüsleri Çarpıştı: 7 Yaralı
23.01.2026 10:39
Beykoz\'da Halk Otobüsleri Çarpıştı: 7 Yaralı
Beykoz'da iki halk otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında edinilen bilgilere göre; E.Ö. idaresindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile İ.E. yönetimindeki özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, şoförlerden biri ile otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede kısa süreli araç yoğunluğu oluştu. Otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

İstanbul, İnceleme, Güvenlik, İtfaiye, Ulaşım, Güncel, Polis, İETT, Son Dakika

