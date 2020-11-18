Beykoz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Beykoz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı

18.11.2020 17:23
Beykoz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Kasım ayı yürütme kurulu toplantısı İstanbul Beykoz'da yapıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Kasım ayı yürütme kurulu toplantısı İstanbul Beykoz'da yapıldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün burada birçok kültürel organizasyona ev sahipliği yapıyoruz, destekliyoruz. Pandemi nedeniyle ilişkilerin yavaşladığı bir dönemde şu anda Türk Birliği olarak faaliyetlerimizde kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

Beykoz'da yapılan toplantıya Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak katıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, toplantıya katılan bütün belediye başkanlarına teşekkür etti.

Toplantı öncesi konuşma yapan Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün burada birçok kültürel organizasyona ev sahipliği yapıyoruz, destekliyoruz. Pandemi nedeniyle ilişkilerin yavaşladığı bir dönemde şu anda Türk Birliği olarak faaliyetlerimizde kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Kırgızistan'dan bir heyetimiz şu anda İstanbul'da. Yarın Sakarya'da bir kardeş şiir protokolü imzalayacaklar. Türk dünyasında nerede bir faaliyet varsa Türk Dünyası Belediyeleri Birliği olarak orada bu çalışmaları yürütüyoruz. Yürütme kurulumuzdaki arkadaşlarıma desteklerinden dolayı ben teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Altay, "Azerbaycan'da kardeşlerimiz yoğun bir mücadeleden sonra zafer elde ettiler. Bu vesileyle Dağlık Karabağ'da şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'da da eş başkanımız mevcut. İnşallah özellikle Dağlık Karabağ bölgesinde kurtarılan, yeniden fethedilen şehirlerimizin belediye teşkilatları oluştuktan sonra Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak bilgi paylaşımımızda, tecrübemizle oraların yeniden ihyasıyla ilgili çalışmalar yapacağımızı buradan kamuoyuna tekrar ifade ediyoruz" dedi.

Altay, "Hakikaten Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin marka olmasında hepsinin çok büyük emeği var. Yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantı vesilesiyle önemli meseleleri tekrar konuşacağız. Beykoz'a tekrar teşekkür ediyoruz. Yaptığı başarılı faaliyetlerden sonra şimdi Murat Başkanımızın Beykoz'da gösterdiği performanstan dolayı da kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Beykoz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı
Beykoz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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