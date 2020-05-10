Beyoğlu Belediyesi Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı - Son Dakika

Beyoğlu'nda Anneler Günü'nde şehit annelerinin fotoğraflarının yer aldığı afişler, oturdukları mahallelere asılarak 'Anneler Günü' kutlandı.



Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı. Şehit annelerinin fotoğraflarının yer aldığı "Minnettarız" yazılı afişler, evlerinin bulunduğu mahallelere asıldı. Şehit Mehmet Yıldız, şehit Kudret Özcan, şehit Şeyhmus Demir, şehit Ramazan Kalyoncu, şehit Salim Ünal, şehit Ahmet Aygün, şehit Erdoğan Akoğlu, şehit Mehmet Arslan'ın annelerinin fotoğraflarının yer aldığı afişlerde 'Minettarız. Anneler Gününüz Kutlu Olsun' mesajı yer aldı. Şehit anneleri Beyoğlu Belediyesinin hazırladığı afişlerden ötürü mutlu olduklarını belirtti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafının yer aldığı afişler Beyoğlu'nun dört bir yanına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı afiş ise uzun yıllar yaşadığı Kasımpaşa'daki evinin sokağına asıldı.



"Çocuğumu çok özlüyorum"



Böyle bir jest için Beyoğlu Belediyesine teşekkür ettiğini dile getiren şehit Kudret Özcan'ın annesi Müşerref Kılıçdoğan, "Bana bu jesti yaptığı için Beyoğlu Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Çok memnun oldum. Anneler Günü'nde kendimi çok garip hissediyorum. Benim bir tane oğlum vardı. Kars'ta askerdi. Ağrı'ya operasyona giderken çembere alınarak şehit oldu. Anneler Günü'nde çocuğumu çok özlüyorum. Acım hep taze. Bugün olmuş gibi" ifadelerini kullandı.



"Hatırladıkları için sevindim"



Afişleri gördüğünde gururlandığını söyleyen şehit Ramazan Kalyoncu'nun annesi Sebahat Kalyoncu, "Anneler Günü'nde oğlum olsaydı neşeli olurdu. Vatan sağolsun. Oğlum dış devletlerdeydi. Ankara'ya geldi. Telefon etti. İki gün sonra İstanbul'a geleceğim dedi. İki gün sonra cenazesi geldi. Oğlum 2002'de şehit oldu. Türkiye'nin canı sağolsun. Afişleri görünce gururlandım. Hatırladıkları için sevindim. Teşekkür ediyorum. Yıllardır öyle bir şey olmamıştı " diye konuştu. - İSTANBUL