Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı ve Manisa OSB'den gelen Cumhuriyet Bulvarının kesiştiği MOSB Kavşağında 45 UR 980 plakalı Renault marka hafif ticari araçla 35 ACK 674 plakalı Citroen marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sürücü Tayfur B., idaresindeki 35 ACK 674 plakalı Citroen marka aracı ile Mimar Sinan Bulvarından İzmir istikametine giderken, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında, Cumhuriyet Caddesinden kendisine yeşil ışık yanmasıyla birlikte kavşağa giren Ceyhan B. idaresindeki 45 UR 980 plakalı Renault marka hafif ticari aracın sol yan kısmına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Her iki araçtaki sürücü de yaralanırken, 112 ekipleri tarafından Tayfur B. Manisa Şehir hastanesine, Ceyhan B. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili olarak Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.