Bir yılda koronadan 2 milyon, iş kazasından ise 3 milyon kişi öldü - Son Dakika

Bir yılda koronadan 2 milyon, iş kazasından ise 3 milyon kişi öldü

İş kazasından ölenlerin sayısı virüsten ölenlerin sayısının 1,35 katı

Bir yılda vaka sayısı 104 milyon, iş kazası ise 340 milyon

TEKİRDAĞ - Dünya geleninde bir yılda korona virüsten 2 milyon 255 bin insani hayatını kaybettiği, iş kazasından ölenlerinin sayısının ise 3 milyon olduğu bildirildi. Pandemi ilk çıktığı yıl içerisinde 104 milyon vaka görülürken, buna karşın 340 milyon iş kazası meydana geldi.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Tekirdağ'da yapılan toplantıda, iş kazalarındaki vaka sayılarının korona virüs vaka sayılarından daha fazla olduğu vurgusu yapılırken, ilk bir yılda korona virüsten 2 milyon 255 bin kişi hayatını kaybederken, buna karşın iş kazası yaşayan 3 milyon kişi hayatını kaybetti.

Maden işyerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan AB Projesi, Tekirdağ'ın yerel yönetimini, sanayicisini, akademik camiasını ve şehrin tüm dinamiklerini bir araya getirdi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" kapsamında, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte İSG farkındalığının artırılması için Türkiye'nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan "MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları" düzenleniyor. İstişare toplantılarından biri de bölgeye yönelik olarak Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

İş kazasında ölenlerin sayısı korona virüsten daha çok

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacılı, iş gazalarından ölenler ve korona virüsten hayatını kaybedenlerle ilgili çarpıcı rakamlar verdi. Ovacılı, "Ortaya çıkacak iş kazası, meslek hastalıkları yaşayan insanı elbette zarar uğratıyor. Bununla birlikte ailesi zarar görüyor. Üretim ülkemiz, birçok alanlarda da zararlara yol açıyor ve aslında toplumsal uyumu ve barışı dahi zedeleyen sonuçlara yol açıyor. Dünyada İLO bir tahmin çalışması yürütüyor. Diyor ki, 1 yılda 340 milyondan fazla iş kazası meydana geliyor. 3 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Şimdi hepimiz pandemi ile karşı karşıyayız. Bütün hayatımız buna göre yönlendirdik. Pandemi ilk çıktığı yıl içerisinde 104 milyon vaka görüldü. Bakın 104 milyon vakanın görüldüğü yerde biz buna pandemi dedik. Buna karşın 340 milyon iş kazası. Aslında bu durum bizim için ne kadar ciddi bir tablo olduğunu ortaya koyuyor. Pandemide 1 yılda 2 milyon 255 bin kişiyi maalesef kaybettik. İş kazalarında ise 3 milyona yakın insanı kaybediyoruz. Pandemide ne kadar mücadele ediyoruz değil mi. Hijyen mesafe ve maske. İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili bu kayıpları da önlemek böyle temel tedbirlerle önlemek mümkün. 3 milyon insanı kaybetmek, 340 milyon vakayı yaşamak bizim için kader değildir. Bunların büyük bir çoğunluğu önlenebilir. Biz bu kayıpları yaşamak zorunda değiliz" dedi.

"21'inci yüzyılda ihtiyacımız olan element sayısı 3'lerden 50'ye çıktı"

MİSGEP Takım Lideri Lider Gökhan Güler yaptığı açıklamada, "Mağaradan başlayıp, an itibariyle bu muhteşem yolculuğun içerisinde 2 tane endüstri olmazsa olmazlardan elbette bunlardan birisi fiziksel ve kişisel ihtiyaçlarımızı karşılamak için tarım ve hayvancılık, bir diğeri ise madencilik. İnsanoğlu olarak an itibariyle bugün tükettiğimiz ne varsa ya tarım ve hayvancılığın sonucudur ya da madenin sonucudur. 18'inci yüzyılda sahip olduğumuz teknoloji o an itibariyle çok sınırlı olduğu için ihtiyacımız olan element sayısı da 3-5 tane. Fakat 19'uncu yüzyılda yaşanan sanayi devriminden ve 20'nci yüzyılda yaşanan otomotiv endüstrisinin geliştirilmesi, sonuç itibari ile geldiğimiz 21'inci yüzyılda ihtiyacımız olan element sayısı 3'lerden 50'ye çıkmış durumda. Dolayısıyla artık öyle bir noktadayız ki, bu elementlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Tekirdağ nüfusunun 3'te biri SGK'ya prim ödüyor"

Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen ise Tekirdağ ile ilgili bilgiler vererek, "İlimiz malumunuz deniz, kara, hava ve demiryollarına sahip ülkemizin beş ilinden biri. Lojistik ve stratejik olarak da İstanbul, Bulgaristan ve Yunanistan sınırına da 130 kilometre mesafede getirdiği avantajla stratejik olarak çok önemli bir bölgede. Bizde bu bölgede olmasına binaen işgücü piyasalarını yönetmeye çalışıyoruz. İşgücü piyasalarında da ilimiz ülkemizin önde gelen illerinden biridir. İlimizde yaşayan nüfusun yüzde 34'ü yani 3'te 1'i Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödeyenlerden oluşuyor. Bu konuda İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nden sonra bizi 4'üncü dinamik bir il yapıyor" dedi.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.