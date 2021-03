Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız müzisyenler Demre'de - Son Dakika

FRANSIZ keman sanatçısı Julien Deborde ile erkek arkadaşı trompet sanatçısı Camille Jugueneav, Fransa'dan bisikletle çıktıkları Avrupa turunda Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Beraberinde kemanı ve trompetiyle gezen Fransız müzisyenler, ilk kez geldikleri Türkiye'ye hayran olduklarını belirtti.

Fransız kemancı Julien Deborde ile erkek arkadaşı trompetçi Camille Jugueneav, 8 Ağustos 2020 tarihinde Fransa'nın Poitiers şehrinden Avrupa turuna çıktı. Deborde ve Jugueneav, sırasıyla İsviçre, Almanya, Avusturya, Çekya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'ı geçerek, 19 Ocak 2021 tarihinde Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de sırası ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'u gezerek, Yalova üzerinden Çanakkale'ye geçiş yapan ikili, Çanakkale'de bir süre dinlendikten sonra, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı geçerek Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı. Demre'nin Çayağzı Limanı'nda çadır kuran iki müzisyen, ilk kez geldikleri Türkiye'ye hayran kaldıklarını söyledi.Camille Jugueneav, "Günde ortalama 50- 60 kilometre yol yaparak buraya kadar geldik. Şu ana kadar 11 bin kilometre yol yaptık. Antalya'ya kadar gideceğiz. Antalya'dan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bu yolculuktaki amacımız koronavirüs salgını nedeniyle mesleğimizi yeterince yapamıyoruz. Biz de bunu fırsat bilerek öncelikle bisikletin, doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu göstermek için bu tura çıktık. Değişik ülkeleri, o ülkelerin kültürünü, tarihini, doğasını, insanını, doğayı kirletmeden yolculuk yaparak tanımak istedik. Türkiye'yi ve Türk insanını tanımak bu turun en güzel yanı oldu. Türk insanı gerçekten çok içten, yardımsever ve konuksever. Size yardımcı olmak, bir şeyler ikram etmek için can atıyorlar. Biraz Türkçe bile öğrendik. Türkiye'nin her yeri tarihi kentlerle dolu. Sahilleri harika. Kış mevsiminde yolculuk yapıyoruz ama kışı görmedik. İklim çok güzel. Geceleri çadırda kalıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık. Yorulduğumuz zaman doğada, akşamları çadırda keman ve trompet çalarak dinleniyoruz. Bazen mini konserler veriyoruz. Koronavirüse karşı her türlü önlemimizi alıyoruz. Harika bir tatil yapıyoruz. Teşekkür Türkiye ve Türk insanı" dedi.