BIST100 yüzde 1.09 düştü, dolar 7.93 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.09 düştü, dolar 7.93 lirada

22.10.2020 18:05
BIST100 yüzde 1.09 düştü, dolar 7.93 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,196 ve 1,216 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.09 düşüşle 1,198.32 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,196 ve 1,216 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.09 düşüşle 1,198.32 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85 ve BIST Mali Endeks yüzde 2.62 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.61 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararının açıklanması öncesinde 7.80 liranın da altına inen dolar, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulduğunun açıklanması sonrasında, 7.97 liraya kadar çıktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.33'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 19 Kasım vadeli repo ihalesine 38.83 milyar lira teklif geldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7810 lira ve en yüksek 7.9799 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,euro en düşük 9.2087 lira ve en yüksek 9.4453 lirayı gördükten sonra, 9.38 – 9.39 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1939 lira ve en yüksek 10.4660 lirayı gördükten sonra 10.39 – 10.40 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18114 - 1.18672 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi ve eklendi: "Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle birlikte, toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir" denildi.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, TCMB, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.09 düştü, dolar 7.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

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