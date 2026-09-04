Bitcoin yeniden 80 bin doları aştı: Küresel piyasalardaki baskıya rağmen dikkat çeken hareket

Petrol fiyatlarının yükseldiği, tahvil getirilerinin arttığı ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin gündemde olduğu bir dönemde Bitcoin’in 77 bin dolar civarından yeniden toparlanması, yatırımcıların risk iştahını ve piyasanın mevcut dayanıklılığını yeniden gündeme taşıdı.

Bitcoin 80 bin dolar seviyesini yeniden test etti

Bitcoin, ağustos ayının son bölümünde 80 bin dolar civarında seyrederken 3 Eylül’de 77 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti.

Kripto varlığın 80 bin doların üzerine çıkması, son dönemdeki dalgalanmanın ardından kısa vadeli piyasa görünümünün yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee, Bitcoin’in 77 bin dolar civarında kalabilmesinin küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin arttığı bir dönemde dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, tahvil getirilerindeki artış ve jeopolitik gelişmeler finansal koşullar üzerinde baskı oluştururken Bitcoin’de daha sert bir satış dalgasının görülmemesi, piyasa yapısının önceki dönemlere kıyasla daha dengeli olabileceği yönünde değerlendiriliyor.

Piyasa pozisyonlanması yakından izleniyor

Son dönemde gerçekleşen pozisyon tasfiyeleri, piyasadaki aşırı pozisyonlanmanın azalmasına katkı sağlarken fonlama oranlarının daha ılımlı seviyelerde seyretmesi de kısa vadeli satış baskısını sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Buna ek olarak ETF tarafındaki talep spot piyasayı destekleyen faktörlerden biri olurken, günlük giriş ve çıkışların dalgalı seyretmesi piyasanın halen kırılgan bir dengede hareket ettiğini gösteriyor.

Analistlerin radarında 76-77 bin dolar bölgesi var

Bitget Research’ün 3 Eylül tarihli değerlendirmesinde Bitcoin’in 76-77 bin dolar bölgesini korumasının piyasa yapısı açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Bitcoin’in daha sonra yeniden 80 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması, söz konusu bölgenin kısa vadeli hareketler açısından önemli bir referans noktası olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde Bitcoin’in 76-77 bin dolar bölgesinin üzerinde kalması, ETF talebinin istikrar kazanması ve fonlama oranlarının kontrollü seyretmesi piyasanın mevcut yapısını destekleyebilir. Buna karşılık doların güçlenmesi, ETF çıkışlarının yeniden hızlanması veya faiz beklentilerinde yeni bir yükseliş yaşanması piyasanın dayanıklılığını sınayabilir.

Küresel piyasalar kripto varlıkları etkilemeye devam ediyor

Bitcoin’in son dönemdeki hareketi, dijital varlık piyasasının küresel finansal koşullarla olan etkileşiminin giderek daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.

Petrol fiyatları, tahvil getirileri, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların risk algısını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesinin üzerine yeniden çıkması yalnızca kripto piyasasına özgü bir hareket olarak değerlendirilmiyor. Enerji fiyatları, faiz beklentileri ve küresel risk iştahındaki değişimlerin Bitcoin üzerindeki etkisi de yakından izleniyor.

Kurumsal ilgi tokenlaştırılmış varlıklara yöneliyor

Bitcoin’in fiyat performansının yanı sıra geleneksel finansal varlıkların blokzincir altyapısıyla erişilebilir hale gelmesi de kripto ekosistemindeki önemli dönüşüm başlıklarından biri.

Bitget’in temmuz ayında yayımladığı şeffaflık verilerine göre rToken varlıklarının büyüklüğü yaklaşık 114 milyon dolara ulaşırken kümülatif işlem hacmi 671,37 milyon doları aştı.

Şirket, rToken ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısının da 100 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Tokenlaştırılmış hisse senetleri, ETF’ler ve diğer finansal varlıkların blokzincir altyapısıyla temsil edilmesi, kripto piyasası ile geleneksel finans arasındaki sınırların giderek daha fazla yakınlaşmasına neden oluyor.

Tokenlaştırılmış finans yeni bir piyasa yapısına işaret ediyor

Geleneksel finans ile blokzincir teknolojisinin kesişimindeki gelişmeler, dijital varlık piyasasının yalnızca kripto para fiyat hareketlerinden ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

Hisse senetleri, ETF’ler ve diğer geleneksel finansal varlıkların tokenlaştırılması, yatırımcıların farklı piyasalara dijital altyapılar üzerinden erişebilmesine yönelik yeni modellerin gelişmesine katkı sağlıyor.

Bu dönüşüm, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara yönelik ilgisinin de daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesini beraberinde getiriyor.

Rezerv verileri de açıklandı

Bitget ayrıca ağustos ayına ilişkin Rezerv Kanıtı, yani Proof of Reserves raporunu yayımladı. Şirketin açıklamasına göre bu rapor, Aralık 2022’den bu yana yayımlanan 45’inci PoR raporu oldu.

Ağustos ayı verilerine göre rezervlerde 26.811 BTC, 123.688 ETH, yaklaşık 1,45 milyar USDT ve 109,7 milyon USDC bulunuyor. Bitget, takip edilen varlıklar için toplam rezerv oranını yüzde 122 olarak açıkladı.

Rezerv kanıtı sistemleri, merkezi kripto platformlarının belirli varlıklara ilişkin rezervlerini doğrulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte PoR verileri tek başına bir platformun tüm bilançosunu, yükümlülüklerini veya mali durumunu gösteren bağımsız finansal denetim niteliği taşımıyor.

Dijital varlık piyasasında yeni finansal altyapı şekilleniyor

Bitcoin’in yeniden 80 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması, küresel makroekonomik gelişmelerin kripto piyasası üzerindeki etkisinin sürdüğünü gösterirken tokenlaştırılmış varlıklar ve dijital finansal altyapılar da piyasanın daha geniş bir dönüşüm geçirdiğine işaret ediyor.

Petrol fiyatlarından tahvil getirilerine, ETF talebinden tokenlaştırılmış finansal ürünlere kadar farklı dinamiklerin aynı anda takip edildiği mevcut ortam, kripto varlıkların küresel finans sisteminin daha geniş bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.

*Bu içerikte yer alan değerlendirmeler genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital ve tokenlaştırılmış varlıklar fiyat oynaklığı ve likidite riski içerebilir.