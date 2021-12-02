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Blinken ve Lavrov Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere İsveç'te bir araya geldi - Son Dakika

Blinken ve Lavrov Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere İsveç'te bir araya geldi

02.12.2021 15:47
Blinken ve Lavrov Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere İsveç'te bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile karşı karşıya gelmeyi sürdürmesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile karşı karşıya gelmeyi sürdürmesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı için İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ikili görüşmeleri öncesinde basına açıklama yaptı.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına ilişkin krizde "kritik bir ana" gelindiğini, ABD'nin ve Avrupa'da birçoklarının "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını yineleme planından derin endişe duyduğunu" kaydetti.

Krizin en iyi çözümünün diplomasi olduğunu, bu nedenle Rus mevkidaşıyla görüşmeyi dört gözle beklediğini belirten Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile karşı karşıya gelmeyi sürdürmesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını vurguladı.

Blinken, Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişki içinde olmayı tercih ettiklerini, bunun hem iki ülke hem de dünya için en iyisi olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ayrıca Lavrov ile görüşmesinde İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırda istikrar ve güvenliğin artırılmasına dair taraflar arasında varılan uzlaşma ve Rusya'da ABD vatandaşı mahkumların serbest bırakılması konularını ele almayı planladığını belirtti.

Lavrov ise Kremlin yönetiminin Ukrayna sınırındaki krizi çözmeye hazır olduğunun ve çatışma istemediğinin sinyalini verirken NATO'nun daha da genişlemesine yanıtlarının, Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını teminat altına almak olacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Avrupa'da son dönemde gerilimin arttığını, durumun normalleşmesinin tek yolunun çıkar dengesinin bulunması olacağını vurgulayarak Blinken ile bugünkü görüşmesinde bu konuda anlaşmaya varmayı ümit ettiğini kaydetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken ve Lavrov Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere İsveç'te bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Blinken ve Lavrov Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere İsveç'te bir araya geldi - Son Dakika
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