Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı - Son Dakika
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Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı

16.07.2023 18:08

Oyuncu Özge Özder, Bodrum'da bir motosiklet sürücüsünün başıboş bir köpeğe çarptığı kazaya şahit oldu. Sürücüyü umursamayan Özder, köpeğin kurtarılması için anında ekip yollayan Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'da Özge Özder'e teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Başkanın kazada yaralananları umursamayarak başıboş köpeğe ilgi gösterdiği tavırlar büyük tepki topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oyuncu Özge Özder, bir motosiklet sürücüsünün başıboş bir köpeğe çarptığı kazaya şahit olurken, köpeğe yapılan ilk yardım için Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Özder'in videosunu paylaşarak aynı şekilde uzun bir teşekkür metni yayınladı. Başkan Aras'ın yaralı sürücüyü umursamaksızın başıboş sokak köpeklerine önem veren tavrı vatandaşlarının tepkisini çekti. Bir kullanıcı, "Utanılacak halinizle gurur duyuyorsunuz değil mi? Yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında başıboş sokak köpekleri insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Çoğu zaman vatandaşlara ve çocuklara saldıran sokak köpekleri, yollara da çıkarak trafik kazalarına sebebiyet veriyor.

"AMBULANS YARALILARI DA ALDI GALİBA"

Bu kazalardan birine ünlü oyuncu Özge Özder, Bodrum'da şahit oldu. Kaza bir motosiklet sürücünün, başıboş bir sokak köpeğine çarpması sonucu gerçekleşirken Özder, yaptığı paylaşımda yaralı sürücüyü umursamayarak sokak köpeğini kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Özderi'in "Ambulans da yaralıları aldı galiba" sözü dikkat çekti.

"BELEDİYEYİ ARAMAMIZLA EKİPLER YOLA ÇIKTI"

Paylaşımında Özder, "Bir şey olduğu zaman hayvanları terk etmeyin. Bulundukları bölgenin başında bekleyip belediyeyi aradığınız anda gerçekten en hızlı onlar geliyorlar" ifadesini kullanan Özder, paylaşımında "Bir çok veterineri aradık. Nedense belediyenin bu kadar çabuk hareket edeceği benim aklıma gelmemişti. Bodrum Belediyesi'ni aramamızla beraber anında ekip yola çıktı." diye konuştu.

BAŞKAN ARAS'IN PAYLAŞIMI

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Özder'in videosunu paylaşarak, "Değerli Bodrumlular günaydın.. Hayvan sevgisi olmayan kalplerde insan sevgisinin de olmayacağına inanmış insanlar olarak bu sabah öncelikle; değerli oyuncumuz Özge Özder'e teşekkür etmek istiyorum. Gecenin saat üçünde bir aracın çarptığı köpeğin hayatını kurtarmak için bize ulaşan bu güzel insanın sayesinde ekibimiz kaza yerine hızla ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptıktan sonra belediyemizin tam donanımlı hayvan nakil araçlarından olan bir Petbulance ile yaralı köpeğimiz tedavisinin devam edeceği kliniğimize ulaştırıldı. Bu olayda hepimizi mutlu eden, gururlandıran gayretleri için, Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzün altın kalpli ekibine de teşekkür ediyorum, iyi ki varlar" dedi.

Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı

BAŞKAN ARAS'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Başkan Aras'ın yaralı sürücüyü umursamaksızın sokak köpeğine daha çok ilgi gösterdiği tavırlar tepki çekti. Vatandaşlar, Özder'in videosunda kullandığı "Ambulans da yaralıları aldı galiba" sözlerine işaret ederek Başkan Aras'a da tepkilerini dile getirdiler.

İşte bazı tepkiler:

Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı
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Sokak Köpeği, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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