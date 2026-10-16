Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı ile Sarıalan ve Düvenlik yaylaları tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarının karla kaplandığı eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

Bolu'da kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi yolunun yanı sıra kentin gözde doğa alanlarından Sarıalan Yaylası ve Düvenlik

KARTALKAYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaylası mevkiilerinde lapa lapa yağan kar, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yeşil çam ormanlarının karla bütünleştiği görsel şölen oluşturan yaylalar ve karla kaplanan virajlı yollar, dronla görüntülendi.

İşte Bolu'dan büyüleyici kar manzaraları:

Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı
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Kaynak: İHA
Kayak MerkeziHava DurumuKartalkayaSarıalanGüncelBoluSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Gosterin glsterin...katiller gitsin oralarida yaksin...Allah korusun ormanlarimizi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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