Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|0,00
|-14,36
|Acıpayam Selüloz
|4,35
|-0,91
|36,16
|Adana Çimento (A)
|5,45
|-0,37
|14,58
|Adana Çimento (B)
|3,87
|-0,77
|19,98
|Adana Çimento (C)
|1,22
|0,00
|-0,90
|Adel Kalemcilik
|12,78
|-0,39
|16,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|12,80
|-20,94
|Afyon Çimento
|4,35
|-2,25
|-5,23
|Ak Enerji
|0,59
|3,51
|-6,35
|Akbank
|7,58
|2,43
|28,81
|Akçansa
|6,00
|0,00
|-8,29
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|-1,27
|-22,89
|Akfen GMYO
|2,28
|2,70
|38,18
|Akın Tekstil
|9,92
|0,81
|9,43
|Akiş GMYO
|2,62
|-2,60
|14,96
|Akmerkez GMYO
|20,32
|-0,20
|31,70
|Aksa
|9,33
|-2,20
|40,63
|Aksa Enerji
|2,73
|1,49
|1,87
|Aksigorta
|4,98
|-1,19
|58,63
|Aksu Enerji
|8,32
|-0,12
|7,77
|Alarko Carrıer
|36,04
|-1,15
|-8,43
|Alarko GMYO
|44,74
|0,00
|5,96
|Alarko Holding
|4,32
|4,10
|121,51
|Albaraka Türk
|1,30
|0,00
|6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,03
|2,93
|22,05
|Alkim Kağıt
|4,04
|1,25
|12,41
|Alkim Kimya
|26,54
|-0,38
|23,21
|Altınyağ
|0,44
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,02
|1,68
|-2,62
|Anadolu Cam
|2,74
|0,74
|6,83
|Anadolu Efes
|22,82
|-3,22
|13,68
|Anadolu Grubu Holding
|14,42
|3,15
|42,29
|Anadolu Hayat Emek.
|5,13
|0,20
|-9,91
|Anadolu Isuzu
|9,28
|2,09
|50,16
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,00
|6,48
|Anel Elektrik
|1,87
|0,00
|15,43
|Arçelik
|18,06
|-0,82
|14,38
|Arena Bilgisayar
|4,02
|0,00
|-8,84
|Armada Bilgisayar
|9,81
|0,10
|5,60
|Arsan Tekstil
|2,38
|2,59
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|0,00
|-4,60
|Aselsan
|19,84
|-2,07
|-17,38
|Aslan Çimento
|32,74
|-1,56
|16,26
|Ata GMYO
|3,96
|0,00
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,38
|-0,72
|4,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|1,01
|16,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,19
|-0,97
|24,21
|Avrasya GMYO
|1,24
|0,81
|40,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|-2,19
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,50
|0,01
|2,34
|Avrupa Yatırım Holding
|2,16
|6,40
|-11,11
|Ayen Enerji
|2,33
|-0,43
|29,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|0,57
|28,69
|Aygaz
|10,19
|0,49
|2,47
|Bagfaş
|10,30
|-0,29
|113,69
|Bak Ambalaj
|6,02
|-1,31
|27,86
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|0,00
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,90
|0,00
|51,39
|Banvit
|14,72
|0,14
|36,42
|Baştaş Başkent Çimento
|1,77
|0,00
|-12,38
|Batı Çimento
|2,76
|-0,72
|14,52
|Batısöke Çimento
|1,03
|-4,63
|-5,50
|Bera Holding
|2,20
|-3,51
|6,80
|Berkosan Yalıtım
|1,93
|1,58
|6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,83
|0,55
|12,96
|Beyaz Filo
|3,48
|-1,14
|27,47
|Beymen Perakende Yat.
|8,15
|0,25
|106,85
|Bilici Yatırım
|2,63
|5,20
|107,98
|Bim Mağazalar
|48,40
|-0,45
|12,99
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|10,00
|Birlik Mensucat
|0,92
|2,22
|-21,37
|Bizim Mağazaları
|8,58
|-1,38
|26,18
|Bolu Çimento
|2,50
|-1,57
|-19,03
|Bomonti Elektrik
|2,28
|20,00
|375,00
|Borusan Mannesmann
|9,14
|0,33
|30,40
|Borusan Yat. Paz.
|35,00
|1,69
|-3,39
|Bosch Fren Sistemleri
|184,80
|1,09
|20,96
|Bossa
|4,46
|1,83
|6,09
|Brisa
|5,80
|-0,17
|-8,37
|Burçelik
|3,79
|-1,30
|18,07
|Burçelik Vana
|4,44
|0,45
|200,00
|Bursa Çimento
|4,57
|0,66
|3,86
|Carrefoursa
|3,49
|-0,29
|0,29
|Ceo Event Medya
|6,71
|4,35
|Coca Cola İçecek
|34,56
|-1,93
|16,89
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,96
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,50
|-0,66
|44,23
|Çelebi
|96,85
|-2,66
|65,99
|Çelik Halat
|4,03
|-1,71
|-25,41
|Çemaş Döküm
|1,03
|5,10
|35,53
|Çemtaş
|5,39
|-0,92
|-9,62
|Çimbeton
|28,60
|-0,28
|0,00
|Çimentaş
|11,42
|-0,26
|-10,08
|Çimsa
|7,04
|-1,40
|-6,75
|Çuhadaroğlu Metal
|2,25
|-2,17
|26,40
|Dagi Giyim
|1,65
|-0,60
|33,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,53
|-2,55
|51,49
|Dardanel
|1,30
|4,00
|18,18
|Datagate Bilgisayar
|5,91
|-1,34
|38,08
|Demısaş Döküm
|2,42
|0,00
|5,33
|Denge Holding
|1,86
|1,64
|60,34
|Deniz GMYO
|3,45
|3,29
|13,49
|Denizbank
|20,70
|0,49
|8,38
|Denizli Cam
|11,11
|-0,36
|-3,56
|Derimod
|11,75
|1,21
|35,52
|Derlüks Deri
|2,02
|-0,98
|Desa Deri
|2,34
|1,30
|35,26
|Despec Bilgisayar
|2,91
|-1,69
|6,53
|Deva Holding
|6,97
|4,34
|111,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|3,37
|17,95
|Ditaş Doğan
|5,34
|1,52
|4,32
|DO-CO
|532,00
|-1,13
|12,25
|Doğan Burda
|3,22
|-1,83
|6,98
|Doğan Holding
|1,40
|-2,78
|50,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,08
|-1,82
|-11,48
|Doğusan
|1,52
|-0,65
|-29,78
|Doğuş GMYO
|2,60
|3,17
|23,22
|Doğuş Otomotiv
|6,60
|-1,49
|52,07
|Döktaş Dökümcülük
|31,88
|-3,34
|291,17
|Duran Doğan Basım
|9,71
|-1,82
|90,39
|Dyo Boya
|3,54
|-1,67
|22,07
|Eczacıbaşı İlaç
|2,74
|-1,44
|12,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,10
|0,14
|10,90
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|2,25
|18,18
|Ege Endüstri
|479,00
|-1,40
|53,95
|Ege Gübre
|33,40
|-1,53
|61,46
|Ege Profil
|9,27
|-0,43
|7,36
|Ege Seramik
|3,00
|0,33
|1,31
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-15,38
|10,00
|Egeplast
|5,45
|5,42
|41,93
|Ekiz Kimya
|0,44
|0,00
|33,33
|Emek Elektrik
|1,20
|0,00
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|0,97
|1,04
|-17,09
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|0,00
|-11,44
|Enerjisa Enerji
|5,95
|-3,25
|26,37
|Enka İnşaat
|5,65
|0,71
|27,13
|Erbosan
|18,72
|0,32
|23,12
|Ereğli Demir Çelik
|7,06
|2,32
|15,70
|Ersu Gıda
|1,33
|1,53
|44,57
|Escort Teknoloji
|0,84
|-3,45
|10,53
|Etiler Gıda
|3,70
|-2,63
|73,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|78,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,86
|1,18
|35,44
|Euro Yat. Ort.
|0,87
|-1,14
|38,84
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|-2,53
|180,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,15
|0,79
|46,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,18
|-2,15
|19,55
|F-M İzmit Piston
|17,71
|1,78
|15,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,17
|-0,94
|105,98
|Ford Otosan
|60,00
|-1,32
|26,29
|Formet Çelik Kapı
|6,13
|-1,45
|382,68
|Frigo Pak Gıda
|7,80
|-1,27
|358,82
|Galatasaray Sportif
|1,76
|1,73
|41,94
|Garanti Bankası
|9,66
|0,84
|21,36
|Garanti Faktoring
|3,28
|1,23
|65,66
|Garanti Yat. Ort.
|1,07
|-1,83
|46,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,11
|0,49
|34,61
|Gedik Yatırım Holding
|3,73
|1,63
|58,72
|Gediz Ambalaj
|5,80
|1,58
|43,41
|Gentaş
|1,43
|0,00
|4,18
|Gersan Elektrik
|2,36
|-2,48
|-3,29
|Global Men. Değ.
|0,81
|0,00
|72,34
|Global Yat. Holding
|3,87
|0,00
|29,43
|Good-Year
|2,88
|-0,69
|-13,21
|Göltaş Çimento
|12,67
|-1,78
|3,47
|Gözde Girişim
|3,12
|-2,80
|16,85
|GSD Denizcilik
|1,59
|0,63
|38,26
|GSD Holding
|0,93
|0,00
|16,25
|Gübre Fabrik.
|4,56
|0,66
|54,05
|Güler Yat. Holding
|1,35
|1,50
|26,17
|Güneş Sigorta
|1,48
|-0,67
|5,55
|Halk GMYO
|0,95
|-2,06
|47,67
|Halk Sigorta
|1,02
|-0,97
|15,58
|Hatay Tekstil
|4,20
|3,96
|21,80
|Hedef Girişim
|1,57
|0,00
|35,34
|Hektaş
|15,27
|-1,17
|64,72
|HUB Girişim
|2,78
|0,72
|47,87
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|-2,50
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|3,75
|-2,09
|-23,94
|İdealist Danışmanlık
|4,48
|-5,88
|-23,35
|İdealist GMYO
|3,00
|-5,66
|84,05
|İhlas Ev Aletleri
|1,48
|5,71
|353,12
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|-1,09
|-3,15
|İhlas Gazetecilik
|2,24
|-0,44
|267,21
|İhlas Holding
|0,51
|-1,92
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,61
|1,67
|84,85
|İndeks Bilgisayar
|7,73
|2,79
|38,81
|Info Yatırım
|4,49
|1,81
|335,92
|İntema
|7,23
|0,56
|20,57
|İpek Doğal Enerji
|5,97
|0,17
|11,17
|İskenderun Demir Çelik
|6,26
|-0,79
|33,52
(Sürecek)