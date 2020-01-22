Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,35
|1,29
|26,34
|Acıpayam Selüloz
|7,37
|-1,07
|15,70
|Adana Çimento (A)
|9,40
|0,21
|-3,19
|Adana Çimento (B)
|6,90
|0,44
|-3,23
|Adana Çimento (C)
|2,13
|-0,93
|-4,48
|Adel Kalemcilik
|15,55
|-0,83
|-0,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|-0,52
|0,52
|Afyon Çimento
|6,59
|-3,23
|4,94
|Ak Enerji
|1,14
|-0,87
|4,59
|Akbank
|8,75
|-1,13
|7,89
|Akçansa
|10,04
|-1,18
|0,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|-1,43
|-1,90
|Akfen GMYO
|4,04
|-2,42
|-0,25
|Akın Tekstil
|15,11
|2,44
|9,57
|Akiş GMYO
|4,26
|2,40
|5,45
|Akmerkez GMYO
|25,76
|-0,08
|8,78
|Aksa
|14,17
|-1,32
|3,43
|Aksa Enerji
|4,07
|-2,16
|7,11
|Aksigorta
|6,79
|0,59
|11,49
|Aksu Enerji
|14,03
|0,21
|-5,65
|Alarko Carrıer
|68,00
|1,12
|13,33
|Alarko GMYO
|91,00
|-0,49
|-0,87
|Alarko Holding
|5,96
|-0,50
|0,17
|Albaraka Türk
|1,75
|0,57
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|14,39
|5,04
|19,52
|Alkim Kağıt
|6,68
|3,09
|19,71
|Alkim Kimya
|45,58
|4,45
|18,95
|Altınyağ
|0,55
|0,00
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|9,44
|-1,97
|-5,51
|Anadolu Cam
|4,63
|-0,64
|6,19
|Anadolu Efes
|25,98
|1,41
|12,56
|Anadolu Grubu Holding
|20,30
|-2,59
|15,41
|Anadolu Hayat Emek.
|7,24
|-0,14
|5,85
|Anadolu Isuzu
|12,50
|-0,79
|2,71
|Anadolu Sigorta
|4,88
|0,41
|10,91
|Anel Elektrik
|3,62
|7,10
|12,77
|Arçelik
|22,18
|0,18
|6,43
|Arena Bilgisayar
|10,20
|0,69
|35,46
|Armada Bilgisayar
|22,22
|14,36
|35,57
|Arsan Tekstil
|4,08
|-2,39
|13,97
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|0,00
|17,28
|Aselsan
|23,04
|-0,26
|10,03
|Aslan Çimento
|37,84
|-0,99
|-5,31
|Ata GMYO
|4,24
|0,95
|-6,40
|Atakule GMYO
|2,01
|-1,47
|4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|-9,43
|-4,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-1,92
|6,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,40
|0,35
|3,30
|Avrasya GMYO
|1,75
|0,00
|15,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|-1,04
|4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,00
|0,01
|2,34
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|0,61
|6,49
|Ayen Enerji
|4,09
|-1,21
|17,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,54
|0,79
|15,98
|Aygaz
|14,13
|-0,77
|10,05
|Bagfaş
|19,45
|-0,92
|15,64
|Bak Ambalaj
|7,22
|-1,10
|-1,77
|Balatacılar Balatacılık
|2,18
|-9,92
|75,81
|Bantaş Ambalaj
|3,36
|-3,45
|33,33
|Banvit
|18,16
|0,78
|-2,21
|Baştaş Başkent Çimento
|2,85
|2,52
|10,04
|Batı Çimento
|3,90
|4,00
|17,82
|Batısöke Çimento
|1,50
|1,35
|14,50
|Bera Holding
|4,22
|-10,40
|9,61
|Berkosan Yalıtım
|3,20
|3,56
|16,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,47
|-0,80
|0,82
|Beyaz Filo
|3,10
|-0,32
|-1,90
|Bilici Yatırım
|5,75
|-1,54
|31,58
|Bim Mağazalar
|49,68
|-0,64
|6,47
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,37
|-1,44
|20,18
|Bizim Mağazaları
|11,83
|-0,76
|5,91
|Bolu Çimento
|4,58
|0,00
|-2,55
|Bomonti Elektrik
|1,65
|3,77
|28,91
|Borusan Mannesmann
|12,91
|0,31
|12,75
|Borusan Yat. Paz.
|76,05
|1,13
|22,96
|Bosch Fren Sistemleri
|313,00
|0,00
|7,97
|Bossa
|8,08
|-0,74
|0,25
|Brisa
|9,31
|1,53
|-2,10
|Burçelik
|8,15
|14,95
|40,28
|Burçelik Vana
|23,00
|14,31
|136,87
|Bursa Çimento
|6,53
|0,62
|4,82
|Carrefoursa
|6,25
|5,75
|32,70
|Ceo Event Medya
|8,46
|0,36
|2,67
|Coca Cola İçecek
|44,06
|0,36
|13,85
|Cosmos Yat. Holding
|2,08
|1,46
|1,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,39
|-2,85
|-17,01
|Çelebi
|103,60
|-1,52
|1,47
|Çelik Halat
|8,62
|2,74
|32,62
|Çemaş Döküm
|1,52
|-1,30
|0,00
|Çemtaş
|8,26
|-0,60
|-0,24
|Çimbeton
|47,88
|1,61
|16,04
|Çimentaş
|14,80
|-0,40
|-1,33
|Çimsa
|9,41
|-2,39
|3,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,40
|-1,45
|6,58
|Dagi Giyim
|2,75
|-1,79
|10,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,30
|-9,85
|90,27
|Dardanel
|5,80
|6,62
|53,03
|Datagate Bilgisayar
|9,26
|-3,14
|18,57
|Demısaş Döküm
|3,64
|-0,82
|4,60
|Denge Holding
|1,43
|-2,05
|4,38
|Deniz GMYO
|5,87
|3,35
|16,24
|Denizli Cam
|9,07
|-1,95
|8,75
|Derimod
|8,99
|0,45
|25,91
|Derlüks Deri
|3,98
|-1,97
|-2,45
|Desa Deri
|4,44
|-3,27
|-2,20
|Despec Bilgisayar
|4,90
|0,00
|15,57
|Deva Holding
|9,74
|1,25
|8,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|-1,27
|0,00
|Ditaş Doğan
|10,13
|-0,69
|5,96
|DO-CO
|593,00
|-0,67
|5,14
|Doğan Burda
|6,71
|4,52
|10,54
|Doğan Holding
|1,99
|-0,50
|8,15
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,79
|-2,72
|8,48
|Doğusan
|2,33
|-2,10
|12,02
|Doğuş GMYO
|4,88
|-0,20
|7,73
|Doğuş Otomotiv
|12,03
|2,65
|26,37
|Döktaş Dökümcülük
|59,90
|13,02
|11,03
|Duran Doğan Basım
|19,29
|-0,16
|37,39
|Dyo Boya
|5,33
|-1,84
|8,78
|Eczacıbaşı İlaç
|4,22
|0,00
|13,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,90
|-1,62
|7,81
|Edip Gayrimenkul
|1,57
|-1,88
|12,95
|Ege Endüstri
|598,30
|-0,28
|3,07
|Ege Gübre
|54,30
|-0,82
|9,04
|Ege Profil
|14,87
|18,02
|24,23
|Ege Seramik
|4,88
|6,09
|31,54
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,40
|5,26
|25,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,58
|9,43
|48,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|8,11
|100,00
|Egeplast
|17,70
|-4,89
|41,60
|Ekiz Kimya
|1,41
|9,30
|131,15
|Emek Elektrik
|1,80
|-1,64
|13,21
|Eminiş Ambalaj
|1,72
|-0,58
|13,16
|Emlak Konut GMYO
|1,70
|-1,16
|16,44
|Enerjisa Enerji
|7,78
|-0,51
|5,28
|Enka İnşaat
|6,72
|2,13
|4,67
|Erbosan
|25,46
|-1,09
|1,92
|Ereğli Demir Çelik
|9,75
|-1,12
|7,85
|Ersu Gıda
|3,24
|14,89
|56,52
|Escort Teknoloji
|2,18
|14,74
|56,83
|Etiler Gıda
|2,46
|-1,20
|0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|-1,09
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,35
|1,50
|8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,23
|-1,60
|4,24
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|-1,89
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,19
|1,82
|11,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,59
|0,88
|0,44
|F-M İzmit Piston
|58,95
|3,79
|18,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,41
|2,97
|35,37
|Ford Otosan
|76,70
|-1,92
|8,26
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|-2,68
|-3,33
|Frigo Pak Gıda
|12,00
|1,18
|-7,41
|Galatasaray Sportif
|2,24
|0,45
|10,34
|Garanti Bankası
|12,17
|-2,48
|9,25
|Garanti Faktoring
|6,00
|-3,38
|55,04
|Garanti Yat. Ort.
|1,22
|-3,94
|12,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,41
|-3,07
|85,89
|Gedik Yatırım Holding
|17,71
|-2,75
|130,30
|Gediz Ambalaj
|8,49
|-0,70
|25,59
|Gentaş
|2,48
|-1,98
|13,24
|Gersan Elektrik
|3,42
|-2,84
|7,21
|Global Men. Değ.
|2,04
|-1,92
|8,51
|Global Yat. Holding
|5,22
|4,61
|7,19
|Good-Year
|4,28
|-0,93
|5,68
|Göltaş Çimento
|18,47
|-1,81
|3,82
|Gözde Girişim
|5,21
|-1,14
|1,36
|GSD Denizcilik
|3,38
|-1,46
|32,03
|GSD Holding
|1,83
|-4,69
|22,82
|Gübre Fabrik.
|9,04
|6,23
|0,00
|Güler Yat. Holding
|1,97
|-2,48
|-2,96
|Güneş Sigorta
|2,49
|-0,80
|14,22
|Halk GMYO
|1,49
|0,00
|22,13
|Halk Sigorta
|2,02
|-0,98
|2,02
|Hatay Tekstil
|7,33
|0,41
|6,70
|Hedef Girişim
|2,83
|-2,41
|8,43
|Hektaş
|10,00
|-2,44
|24,69
|HUB Girişim
|37,14
|17,01
|167,58
|Hürriyet Gzt.
|1,24
|0,00
|8,77
|ICBC Turkey Bank
|6,07
|14,53
|15,18
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|0,63
|-3,01
|İdealist GMYO
|3,42
|3,32
|11,76
|İhlas Ev Aletleri
|2,93
|-2,01
|-6,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|-2,46
|-0,83
|İhlas Gazetecilik
|4,55
|-2,78
|-33,19
|İhlas Holding
|0,89
|0,00
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|9,38
|2,94
|İndeks Bilgisayar
|12,81
|-0,08
|32,06
|Info Yatırım
|6,90
|4,55
|-22,47
|İntema
|10,30
|-0,87
|11,23
|İpek Doğal Enerji
|10,04
|13,96
|30,05
|İskenderun Demir Çelik
|8,14
|-1,09
|1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)