Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,80 1,33 104,30 Acıpayam Selüloz 9,84 -0,61 55,83 Adel Kalemcilik 16,99 -3,14 8,22 Adese Alışveriş Ticaret 2,14 -0,47 49,83 Afyon Çimento 4,10 -3,53 79,96 Ak Enerji 2,17 2,36 99,08 Akbank 5,93 -1,50 -26,88 Akçansa 15,20 -1,62 56,79 Akdenız Güvenlık Hız. 3,28 7,19 55,45 Akfen GMYO 4,19 0,24 3,46 Akın Tekstil 14,30 -3,05 3,70 Akiş GMYO 3,39 -0,29 8,22 Akmerkez GMYO 35,08 0,17 56,57 Aksa 8,19 9,93 16,94 Aksa Enerji 5,85 -2,34 53,95 Aksigorta 7,48 0,40 38,06 Aksu Enerji 12,12 0,17 -18,49 Alarko Carrıer 76,50 -0,13 27,50 Alarko GMYO 18,74 4,93 23,43 Alarko Holding 5,89 0,00 -1,01 Albaraka Türk 1,85 -1,07 20,92 Alcatel Lucent Teletaş 19,86 1,33 64,95 Alkim Kağıt 11,88 0,68 119,20 Alkim Kimya 13,15 -0,08 112,03 Altınyağ 1,23 -0,81 200,00 Altınyunus Çeşme 37,86 -0,37 278,98 Anadolu Cam 5,52 1,10 29,45 Anadolu Efes 22,74 2,34 -1,47 Anadolu Grubu Holding 21,76 6,15 23,71 Anadolu Hayat Emek. 8,41 2,31 38,21 Anadolu Isuzu 14,78 -1,00 21,45 Anadolu Sigorta 6,39 -0,93 53,85 Anel Elektrik 4,85 0,41 51,09 Arçelik 19,73 1,44 -5,33 ARD Bilişim Teknolojileri 32,32 -1,70 Arena Bilgisayar 16,09 1,51 120,87 Armada Bilgisayar 23,40 -2,09 42,77 Arsan Tekstil 5,80 -1,53 62,01 Artı Yatırım Holding 2,19 -0,45 170,37 Aselsan 32,62 0,06 55,78 Ata GMYO 3,84 -2,78 -15,23 Atakule GMYO 2,43 -3,57 26,56 Atlantis Yatırım Holding 2,09 0,00 109,00 Atlas Yat. Ort. 1,85 0,00 28,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,18 2,85 13,24 Avrasya GMYO 2,64 -3,30 74,83 Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -3,62 17,03 Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70 Avrupa Yatırım Holding 1,78 -2,20 15,58 Ayen Enerji 7,09 -3,14 104,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,18 1,46 90,87 Aygaz 12,31 -0,16 1,35 Bagfaş 18,35 -1,29 9,10 Bak Ambalaj 9,86 1,65 34,15 Balatacılar Balatacılık 2,15 -0,46 73,39 Bantaş Ambalaj 4,27 0,23 69,44 Banvit 25,56 -1,01 37,64 Baştaş Başkent Çimento 4,41 -1,56 70,27 Batı Çimento 3,72 -0,53 12,39 Batısöke Çimento 1,74 -3,87 32,82 Bayrak Taban Sanayi 7,24 -2,95 Bera Holding 4,82 0,00 25,19 Berkosan Yalıtım 4,69 -2,09 71,17 Beşiktaş Futbol Yat. 3,14 -2,79 28,16 Beyaz Filo 3,98 -2,93 27,16 Bilici Yatırım 8,37 -1,53 94,67 Bim Mağazalar 71,05 -0,49 53,76 Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84 Birlik Mensucat 1,90 0,53 66,67 Bizim Mağazaları 20,34 1,19 82,09 Bomonti Elektrik 5,75 1,59 349,22 Borusan Mannesmann 12,02 0,00 4,98 Borusan Yat. Paz. 71,20 -0,28 18,84 Bosch Fren Sistemleri 311,70 0,23 8,31 Bossa 10,38 -0,57 28,78 Brisa 13,03 -0,61 38,93 Burçelik 11,15 9,96 91,91 Burçelik Vana 27,06 8,76 178,68 Bursa Çimento 4,76 -0,63 18,90 Carrefoursa 7,57 -0,92 60,72 Casa Emtia Petrol 22,22 -3,39 136,63 Ceo Event Medya 4,19 -2,78 14,41 Coca Cola İçecek 47,66 0,76 25,89 Cosmos Yat. Holding 2,84 -0,70 39,22 Credıtwest Faktorıng 4,43 4,48 53,82 Çelebi 73,25 -2,07 -28,26 Çelik Halat 11,94 1,19 83,69 Çemaş Döküm 1,74 -3,87 38,81 Çemtaş 9,04 0,67 11,21 Çimbeton 63,15 1,20 53,05 Çimentaş 24,68 0,24 64,53 Çimsa 11,28 -1,74 24,23 Çuhadaroğlu Metal 4,02 -0,99 26,02 Dagi Giyim 5,87 0,51 134,80 Dagi Yatırım Holding 7,36 2,94 225,66 Dardanel 11,54 -0,09 204,49 Datagate Bilgisayar 10,03 1,52 28,43 Demısaş Döküm 6,03 -0,33 73,28 Denge Holding 1,49 -0,67 8,76 Deniz GMYO 5,94 -1,33 17,62 Denizli Cam 8,78 -2,12 5,28 Derimod 7,43 -1,46 4,06 Derlüks Deri 7,41 5,26 83,15 Desa Deri 5,24 -1,32 15,42 Despec Bilgisayar 8,21 2,24 93,63 Deva Holding 20,28 0,20 127,16 Diriteks Diriliş Tekstil 1,24 -2,36 58,97 Ditaş Doğan 20,24 1,40 112,71 DO-CO 329,10 -3,03 -41,65 Doğan Burda 16,98 -2,36 179,74 Doğan Holding 2,38 2,15 32,55 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,78 2,96 68,48 Doğusan 3,14 -4,56 50,96 Doğuş GMYO 6,21 -2,97 37,09 Doğuş Otomotiv 15,38 0,98 61,55 Döktaş Dökümcülük 25,40 0,08 -19,74 Duran Doğan Basım 17,84 -0,94 27,07 Dyo Boya 6,67 0,60 36,12 Eczacıbaşı İlaç 6,78 -0,29 85,72 Eczacıbaşı Yatırım 16,04 1,91 66,52 Edip Gayrimenkul 2,69 7,17 93,53 Ege Endüstri 644,80 0,56 14,62 Ege Gübre 86,35 0,58 73,39 Ege Profil 14,96 -0,47 24,98 Ege Seramik 5,69 -2,07 54,68 Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 0,00 265,62 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 2,80 182,05 Egeli&Co Yatırım Holding 0,77 0,00 285,00 Egeplast 17,11 1,24 36,88 Ekiz Kimya 9,42 0,00 1444,26 Emek Elektrik 2,98 -2,93 87,42 Eminiş Ambalaj 3,87 -0,51 154,61 Emlak Konut GMYO 2,30 2,68 57,53 Enerjisa Enerji 8,90 0,68 32,13 Enka İnşaat 6,50 3,01 16,45 Erbosan 22,68 1,07 -9,21 Ereğli Demir Çelik 8,68 1,76 -3,98 Ersu Gıda 4,66 -1,69 125,12 Escort Teknoloji 4,04 -0,25 190,65 Etiler Gıda 2,81 0,00 14,69 Euro Kapital Yat. Ort. 2,24 -2,18 39,67 Euro Trend Yat. Ort. 2,00 -2,44 67,53 Euro Yat. Ort. 1,91 -2,55 69,67 Euro Yatırım Holding 2,01 -0,99 34,00 Fenerbahçe Futbol 12,96 -5,95 -10,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,69 -0,42 2,63 F-M İzmit Piston 51,35 -1,06 8,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,47 0,38 36,15 Ford Otosan 75,15 0,20 13,67 Formet Çelik Kapı 3,20 -0,62 6,67 Frigo Pak Gıda 18,30 -0,22 41,20 Galatasaray Sportif 2,83 -1,05 39,41 Garanti Bankası 8,22 -1,20 -26,21 Garanti Faktoring 5,50 -0,54 42,12 Garanti Yat. Ort. 2,18 -2,68 101,85 Gedik Y. Men. Değ. 9,43 0,11 199,84 Gedik Yatırım Holding 23,20 -0,51 201,69 Gediz Ambalaj 12,14 1,42 79,59 Gentaş 2,88 -1,71 39,67 Gersan Elektrik 5,74 -3,85 79,94 Global Men. Değ. 5,58 6,29 196,81 Global Yat. Holding 4,09 -1,68 -16,02 Good-Year 5,84 0,17 44,20 Göltaş Çimento 20,44 2,25 14,90 Gözde Girişim 5,12 0,59 -0,39 GSD Denizcilik 4,36 2,83 70,31 GSD Holding 2,25 1,35 51,01 Gübre Fabrik. 28,26 3,37 212,61 Güler Yat. Holding 12,01 0,08 491,63 Güneş Sigorta 4,61 0,88 111,47 Halk GMYO 2,38 -0,42 95,51 Halk Sigorta 3,54 -6,10 78,79 Hatay Tekstil 10,26 -1,54 52,36 Hedef Girişim 3,14 0,00 20,31 Hektaş 14,38 0,35 79,30 HUB Girişim 20,74 0,39 120,91 Hürriyet Gzt. 1,52 -2,56 33,33 ICBC Turkey Bank 5,67 -0,70 7,59 İdealist Danışmanlık 4,01 -2,20 20,78 İdealist GMYO 4,51 -0,44 47,39 İhlas Ev Aletleri 2,34 -3,31 -25,24 İhlas Gayrimenkul 1,92 2,13 60,00 İhlas Gazetecilik 4,19 -0,24 -38,47 İhlas Holding 0,92 0,00 1,10 İhlas Yayın Holding 1,24 -0,80 21,57 İndeks Bilgisayar 11,38 0,62 21,33 Info Yatırım 5,13 1,58 5,50 İntema 13,07 0,23 41,14 İpek Doğal Enerji 14,37 -0,42 86,14 İskenderun Demir Çelik 7,43 0,41 -7,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)