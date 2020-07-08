Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,70 -1,33 98,92
Acıpayam Selüloz 9,69 -2,12 53,45
Adel Kalemcilik 17,09 -2,57 8,85
Adese Alışveriş Ticaret 2,18 1,40 52,63
Afyon Çimento 4,05 -4,71 77,77
Ak Enerji 2,02 -4,72 85,32
Akbank 5,91 -1,83 -27,13
Akçansa 14,95 -3,24 54,21
Akdenız Güvenlık Hız. 3,30 7,84 56,40
Akfen GMYO 4,14 -0,96 2,22
Akın Tekstil 14,12 -4,27 2,39
Akiş GMYO 3,37 -0,88 7,58
Akmerkez GMYO 34,98 -0,11 56,13
Aksa 7,97 6,98 13,80
Aksa Enerji 5,78 -3,51 52,11
Aksigorta 7,75 4,03 43,05
Aksu Enerji 12,02 -0,66 -19,17
Alarko Carrıer 76,10 -0,65 26,83
Alarko GMYO 18,50 3,58 21,85
Alarko Holding 5,84 -0,85 -1,85
Albaraka Türk 1,79 -4,28 16,99
Alcatel Lucent Teletaş 20,44 4,29 69,77
Alkim Kağıt 11,88 0,68 119,20
Alkim Kimya 13,08 -0,61 110,90
Altınyağ 1,23 -0,81 200,00
Altınyunus Çeşme 39,50 3,95 295,40
Anadolu Cam 5,48 0,37 28,51
Anadolu Efes 22,98 3,42 -0,43
Anadolu Grubu Holding 21,64 5,56 23,02
Anadolu Hayat Emek. 8,27 0,61 35,91
Anadolu Isuzu 14,68 -1,67 20,62
Anadolu Sigorta 6,39 -0,93 53,85
Anel Elektrik 4,79 -0,83 49,22
Arçelik 19,77 1,65 -5,13
ARD Bilişim Teknolojileri 32,20 -2,07
Arena Bilgisayar 16,50 4,10 126,49
Armada Bilgisayar 26,24 9,79 60,10
Arsan Tekstil 5,84 -0,85 63,13
Artı Yatırım Holding 2,17 -1,36 167,90
Aselsan 32,30 -0,92 54,25
Ata GMYO 3,79 -4,05 -16,34
Atakule GMYO 2,34 -7,14 21,87
Atlantis Yatırım Holding 2,12 1,44 112,00
Atlas Yat. Ort. 1,82 -1,62 26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,48 4,88 15,47
Avrasya GMYO 2,60 -4,76 72,19
Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 -3,17 17,58
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70
Avrupa Yatırım Holding 1,80 -1,10 16,88
Ayen Enerji 6,96 -4,92 100,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,20 1,94 91,78
Aygaz 12,28 -0,41 1,10
Bagfaş 17,91 -3,66 6,48
Bak Ambalaj 9,64 -0,62 31,16
Balatacılar Balatacılık 2,15 -0,46 73,39
Bantaş Ambalaj 4,21 -1,17 67,06
Banvit 25,40 -1,63 36,78
Baştaş Başkent Çimento 4,41 -1,56 70,27
Batı Çimento 3,67 -1,87 10,88
Batısöke Çimento 1,73 -4,42 32,06
Bayrak Taban Sanayi 7,14 -4,29
Bera Holding 4,81 -0,21 24,94
Berkosan Yalıtım 4,66 -2,71 70,07
Beşiktaş Futbol Yat. 3,14 -2,79 28,16
Beyaz Filo 4,00 -2,44 27,80
Bilici Yatırım 8,38 -1,41 94,90
Bim Mağazalar 70,30 -1,54 52,13
Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84
Birlik Mensucat 1,82 -3,70 59,65
Bizim Mağazaları 20,12 0,10 80,13
Bomonti Elektrik 5,80 2,47 353,12
Borusan Mannesmann 11,87 -1,25 3,67
Borusan Yat. Paz. 71,10 -0,42 18,67
Bosch Fren Sistemleri 311,50 0,16 8,24
Bossa 10,29 -1,44 27,67
Brisa 12,92 -1,45 37,75
Burçelik 11,15 9,96 91,91
Burçelik Vana 27,36 9,97 181,77
Bursa Çimento 4,67 -2,51 16,65
Carrefoursa 7,51 -1,70 59,45
Casa Emtia Petrol 22,22 -3,39 136,63
Ceo Event Medya 4,13 -4,18 12,77
Coca Cola İçecek 47,30 0,00 24,94
Cosmos Yat. Holding 2,84 -0,70 39,22
Credıtwest Faktorıng 4,42 4,25 53,47
Çelebi 73,00 -2,41 -28,50
Çelik Halat 11,81 0,08 81,69
Çemaş Döküm 1,72 -4,97 37,22
Çemtaş 8,96 -0,22 10,22
Çimbeton 62,75 0,56 52,08
Çimentaş 24,24 -1,54 61,60
Çimsa 11,11 -3,22 22,36
Çuhadaroğlu Metal 3,99 -1,72 25,08
Dagi Giyim 5,79 -0,86 131,60
Dagi Yatırım Holding 7,17 0,28 217,26
Dardanel 11,60 0,43 206,07
Datagate Bilgisayar 9,90 0,20 26,76
Demısaş Döküm 5,67 -6,28 62,93
Denge Holding 1,51 0,67 10,22
Deniz GMYO 5,89 -2,16 16,63
Denizli Cam 8,65 -3,57 3,72
Derimod 7,31 -3,05 2,38
Derlüks Deri 7,30 3,69 80,43
Desa Deri 5,25 -1,13 15,64
Despec Bilgisayar 8,13 1,25 91,75
Deva Holding 20,14 -0,49 125,59
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 -1,57 60,26
Ditaş Doğan 21,72 8,82 128,27
DO-CO 328,40 -3,24 -41,77
Doğan Burda 17,24 -0,86 184,02
Doğan Holding 2,40 3,00 33,67
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,70 0,00 63,64
Doğusan 3,15 -4,26 51,44
Doğuş GMYO 6,18 -3,44 36,42
Doğuş Otomotiv 15,34 0,72 61,13
Döktaş Dökümcülük 25,20 -0,71 -20,37
Duran Doğan Basım 17,62 -2,17 25,50
Dyo Boya 6,90 4,07 40,82
Eczacıbaşı İlaç 6,69 -1,62 83,26
Eczacıbaşı Yatırım 15,70 -0,25 62,99
Edip Gayrimenkul 2,69 7,17 93,53
Ege Endüstri 644,10 0,45 14,49
Ege Gübre 87,20 1,57 75,10
Ege Profil 14,88 -1,00 24,31
Ege Seramik 5,63 -3,10 53,05
Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 0,00 265,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,13 5,61 189,74
Egeli&Co Yatırım Holding 0,78 1,30 290,00
Egeplast 17,12 1,30 36,96
Ekiz Kimya 9,36 -0,64 1434,43
Emek Elektrik 2,93 -4,56 84,28
Eminiş Ambalaj 3,85 -1,03 153,29
Emlak Konut GMYO 2,28 1,79 56,16
Enerjisa Enerji 8,91 0,79 32,27
Enka İnşaat 6,38 1,11 14,30
Erbosan 22,70 1,16 -9,13
Ereğli Demir Çelik 8,63 1,17 -4,54
Ersu Gıda 4,62 -2,53 123,19
Escort Teknoloji 4,01 -0,99 188,49
Etiler Gıda 2,80 -0,36 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 2,17 -5,24 35,31
Euro Trend Yat. Ort. 1,96 -4,39 64,18
Euro Yat. Ort. 1,86 -5,10 65,22
Euro Yatırım Holding 1,94 -4,43 29,33
Fenerbahçe Futbol 12,79 -7,18 -11,61
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 -4,03 -1,09
F-M İzmit Piston 51,15 -1,45 8,00
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,39 -0,38 35,11
Ford Otosan 73,05 -2,60 10,49
Formet Çelik Kapı 3,20 -0,62 6,67
Frigo Pak Gıda 18,05 -1,58 39,27
Galatasaray Sportif 2,80 -2,10 37,93
Garanti Bankası 8,16 -1,92 -26,75
Garanti Faktoring 5,61 1,45 44,96
Garanti Yat. Ort. 2,17 -3,13 100,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,41 -0,11 199,21
Gedik Yatırım Holding 23,16 -0,69 201,17
Gediz Ambalaj 11,97 0,00 77,07
Gentaş 2,87 -2,05 39,18
Gersan Elektrik 5,92 -0,84 85,58
Global Men. Değ. 5,48 4,38 191,49
Global Yat. Holding 4,39 5,53 -9,86
Good-Year 5,75 -1,37 41,98
Göltaş Çimento 19,93 -0,30 12,03
Gözde Girişim 5,02 -1,38 -2,33
GSD Denizcilik 4,32 1,89 68,75
GSD Holding 2,33 4,95 56,38
Gübre Fabrik. 27,70 1,32 206,42
Güler Yat. Holding 12,11 0,92 496,55
Güneş Sigorta 4,51 -1,31 106,88
Halk GMYO 2,34 -2,09 92,22
Halk Sigorta 3,60 -4,51 81,82
Hatay Tekstil 10,25 -1,63 52,21
Hedef Girişim 3,18 1,27 21,84
Hektaş 14,35 0,14 78,93
HUB Girişim 20,56 -0,48 118,99
Hürriyet Gzt. 1,50 -3,85 31,58
ICBC Turkey Bank 5,64 -1,23 7,02
İdealist Danışmanlık 4,06 -0,98 22,29
İdealist GMYO 4,56 0,66 49,02
İhlas Ev Aletleri 2,35 -2,89 -24,92
İhlas Gayrimenkul 1,86 -1,06 55,00
İhlas Gazetecilik 4,14 -1,43 -39,21
İhlas Holding 0,92 0,00 1,10
İhlas Yayın Holding 1,22 -2,40 19,61
İndeks Bilgisayar 11,37 0,53 21,22
Info Yatırım 5,40 6,93 11,05
İntema 12,91 -1,00 39,42
İpek Doğal Enerji 14,28 -1,04 84,97
İskenderun Demir Çelik 7,49 1,22 -6,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 17:04 ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:59 Dünya şampiyonu snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
23:48
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu
22:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
20:45
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 00:39:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]