Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,69 5,43 98,39 Acıpayam Selüloz 9,25 5,59 46,48 Adel Kalemcilik 16,09 -0,06 2,48 Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -4,39 37,23 Afyon Çimento 3,98 -1,00 74,69 Ak Enerji 1,67 1,83 53,21 Akbank 5,02 -0,59 -38,10 Akçansa 11,50 -1,29 18,63 Akdeniz Yatırım Hold. 6,43 7,89 204,74 Akfen GMYO 3,22 -3,88 -20,49 Akın Tekstil 16,20 1,89 17,48 Akiş GMYO 3,01 -2,59 -3,91 Akmerkez GMYO 43,00 -8,16 91,92 Aksa 7,11 1,43 1,52 Aksa Enerji 4,74 -5,77 24,74 Aksigorta 7,30 3,55 34,74 Aksu Enerji 9,99 -1,58 -32,82 Alarko Carrıer 79,00 -4,76 32,27 Alarko GMYO 14,81 -1,53 0,76 Alarko Holding 5,14 -0,39 -13,61 Albaraka Türk 1,50 0,00 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 19,03 0,00 58,06 Alkim Kağıt 12,37 -0,16 128,24 Alkim Kimya 12,78 -1,31 106,06 Altınyağ 1,20 0,00 192,68 Altınyunus Çeşme 38,52 -1,23 285,59 Anadolu Cam 5,23 8,73 22,65 Anadolu Efes 18,70 0,70 -12,12 Anadolu Grubu Holding 17,47 -0,74 -0,68 Anadolu Hayat Emek. 7,86 3,29 29,17 Anadolu Isuzu 13,74 -2,41 12,90 Anadolu Sigorta 6,27 0,64 50,96 Anel Elektrik 5,29 4,55 65,04 Arçelik 22,40 -3,70 7,49 ARD Bilişim Teknolojileri 28,30 1,43 Arena Bilgisayar 23,34 -5,35 220,38 Armada Bilgisayar 22,34 -2,27 36,30 Arsan Tekstil 4,84 -2,81 35,20 Artı Yatırım Holding 1,71 -1,16 111,11 Aselsan 16,84 -2,43 61,32 Ata GMYO 3,39 -1,45 -25,17 Atakule GMYO 2,28 -5,00 18,75 Atlantis Yatırım Holding 1,95 -3,94 95,00 Atlas Yat. Ort. 2,92 -4,26 102,78 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,99 9,98 4,36 Avrasya GMYO 2,16 -3,14 43,05 Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -2,29 17,03 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,80 0,02 12,82 Avrupa Yatırım Holding 1,74 0,00 12,99 Ayen Enerji 4,94 -4,45 42,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,84 10,00 121,00 Aygaz 13,06 5,07 7,53 Bagfaş 16,44 0,24 -2,26 Bak Ambalaj 9,43 2,72 28,30 Balatacılar Balatacılık 1,86 0,54 50,00 Bantaş Ambalaj 4,02 7,20 59,52 Banvit 25,40 0,24 36,78 Baştaş Başkent Çimento 4,10 0,74 58,30 Batı Çimento 3,67 -4,92 10,88 Batısöke Çimento 1,74 1,75 32,82 Bayrak Taban Sanayi 6,66 3,10 Bera Holding 7,16 -5,42 85,97 Berkosan Yalıtım 3,90 1,30 42,34 Beşiktaş Futbol Yat. 2,89 -9,97 17,96 Beyaz Filo 3,64 -1,36 16,30 Bilici Yatırım 7,93 -0,88 84,43 Bim Mağazalar 63,50 -1,93 37,42 Birko Mensucat 0,45 0,00 45,16 Birlik Mensucat 2,15 9,69 88,60 Bizim Mağazaları 15,56 -1,95 39,30 Bomonti Elektrik 7,11 -4,82 455,47 Borusan Mannesmann 12,67 -2,31 10,66 Borusan Yat. Paz. 78,00 -4,99 30,19 Bosch Fren Sistemleri 858,80 -10,00 198,42 Bossa 9,17 -0,43 13,77 Brisa 10,64 1,82 13,45 Burçelik 26,64 -5,60 358,52 Burçelik Vana 79,50 2,78 718,74 Bursa Çimento 5,85 2,99 46,13 Carrefoursa 7,05 0,43 49,68 Casa Emtia Petrol 27,00 1,89 187,54 Ceo Event Medya 4,45 -9,55 21,51 Coca Cola İçecek 40,96 -2,06 8,19 Cosmos Yat. Holding 2,93 1,74 43,63 Credıtwest Faktorıng 5,35 9,86 85,76 Çelebi 74,70 -0,40 -26,84 Çelik Halat 12,98 3,43 99,69 Çemaş Döküm 1,66 3,11 32,43 Çemtaş 10,72 -2,01 31,87 Çimbeton 66,60 -6,85 61,42 Çimentaş 24,60 -2,07 64,00 Çimsa 10,40 -1,79 14,54 Çuhadaroğlu Metal 3,86 -1,53 21,00 Dagi Giyim 7,30 -3,31 192,00 Dagi Yatırım Holding 7,13 -2,86 215,49 Dardanel 12,89 3,62 240,11 Datagate Bilgisayar 8,94 -2,93 14,47 Demısaş Döküm 5,50 5,77 58,05 Denge Holding 2,00 0,00 45,99 Deniz GMYO 9,30 7,64 84,16 Denizli Cam 7,67 9,89 -8,03 Derimod 6,93 -2,53 -2,94 Derlüks Deri 8,42 9,92 108,12 Desa Deri 7,83 -9,90 72,47 Despec Bilgisayar 7,93 -2,22 87,03 Deva Holding 21,66 9,95 142,61 Diriteks Diriliş Tekstil 1,43 -2,05 83,33 Ditaş Doğan 26,14 -4,60 174,72 DO-CO 355,60 0,62 -36,95 Doğan Burda 30,58 10,00 403,79 Doğan Holding 2,04 0,49 13,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 -2,36 75,15 Doğusan 2,76 -1,78 32,69 Doğuş GMYO 8,30 4,93 83,22 Doğuş Otomotiv 16,05 -1,29 68,59 Döktaş Dökümcülük 29,72 -9,99 -6,09 Duran Doğan Basım 17,30 1,53 23,22 Dyo Boya 5,93 -6,91 21,02 Eczacıbaşı İlaç 6,21 6,15 70,11 Eczacıbaşı Yatırım 15,04 1,62 56,14 Edip Gayrimenkul 2,36 -2,07 69,78 Ege Endüstri 693,50 4,76 23,27 Ege Gübre 94,80 -1,56 92,31 Ege Profil 15,98 3,70 33,50 Ege Seramik 5,07 -0,39 37,83 Egeli & Co Tarım Girişim 0,98 -1,01 206,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 1,03 151,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 -1,41 250,00 Egeplast 14,48 -3,34 15,84 Ekiz Kimya 8,51 -5,55 1295,08 Emek Elektrik 2,68 -2,55 68,55 Eminiş Ambalaj 3,24 -10,00 113,16 Emlak Konut GMYO 2,09 -1,88 44,37 Enerjisa Enerji 8,64 4,73 28,27 Enka İnşaat 6,44 3,87 15,37 Erbosan 22,54 0,18 -9,77 Ereğli Demir Çelik 8,03 3,48 -8,84 Ersu Gıda 4,02 -2,19 94,20 Escort Teknoloji 3,40 2,10 144,60 Etiler Gıda 3,67 0,55 49,80 Euro Kapital Yat. Ort. 1,95 1,56 21,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,68 -1,75 40,72 Euro Yat. Ort. 1,63 -0,61 44,79 Euro Yatırım Holding 1,86 6,90 24,00 Fenerbahçe Futbol 13,00 -7,67 -10,16 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,90 -4,41 -14,66 F-M İzmit Piston 96,05 -9,98 102,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,21 3,44 32,77 Ford Otosan 78,85 -3,49 19,26 Formet Çelik Kapı 3,01 -0,99 0,33 Frigo Pak Gıda 32,80 8,68 153,09 Galatasaray Sportif 2,51 -4,92 23,65 Garanti Bankası 6,78 0,30 -39,14 Garanti Faktoring 9,61 -7,06 148,32 Garanti Yat. Ort. 2,29 -6,53 112,04 Gedik Y. Men. Değ. 9,03 4,39 187,13 Gedik Yatırım Holding 21,50 1,99 179,58 Gediz Ambalaj 12,69 -0,08 87,72 Gentaş 2,53 -2,32 22,70 Gersan Elektrik 6,03 -2,11 89,03 Global Men. Değ. 5,08 1,20 170,21 Global Yat. Holding 4,53 0,67 -6,98 Good-Year 5,01 -3,28 23,70 Göltaş Çimento 19,05 -1,80 7,08 Gözde Girişim 5,04 -3,08 -1,95 GSD Denizcilik 3,98 -4,33 55,47 GSD Holding 2,46 1,65 65,10 Gübre Fabrik. 28,50 1,42 215,27 Güler Yat. Holding 15,08 -0,13 642,86 Güneş Sigorta 5,68 -1,22 160,55 Halk GMYO 2,40 -2,83 97,15 Halk Sigorta 3,30 -2,08 97,17 Hatay Tekstil 9,30 0,43 38,11 Hedef Girişim 4,55 2,94 74,33 Hektaş 14,62 0,97 82,29 HUB Girişim 16,59 -2,93 76,70 Hürriyet Gzt. 1,56 0,00 36,84 ICBC Turkey Bank 5,21 1,76 -1,14 İdealist Danışmanlık 4,84 4,09 45,78 İdealist GMYO 5,12 9,87 67,32 İhlas Ev Aletleri 1,94 -4,43 -38,02 İhlas Gayrimenkul 1,57 -1,26 30,83 İhlas Gazetecilik 2,66 -2,21 -41,41 İhlas Holding 0,84 -1,18 -7,69 İhlas Yayın Holding 1,46 -3,31 43,14 İndeks Bilgisayar 12,16 -1,94 29,64 Info Yatırım 7,45 -3,37 53,21 İntema 13,13 9,97 41,79 İpek Doğal Enerji 12,73 3,16 64,90 İskenderun Demir Çelik 6,70 3,24 -14,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)