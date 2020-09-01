Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,56 -1,66 91,40
Acıpayam Selüloz 8,66 -1,48 37,14
Adel Kalemcilik 17,64 -3,40 12,36
Adese Alışveriş Ticaret 1,94 0,52 35,83
Afyon Çimento 3,93 0,51 72,50
Ak Enerji 1,88 2,73 72,48
Akbank 4,95 1,23 -38,96
Akçansa 12,07 4,23 24,51
Akdeniz Yatırım Hold. 4,71 0,64 123,22
Akfen GMYO 3,04 -1,30 -24,94
Akın Tekstil 13,80 -0,72 0,07
Akiş GMYO 2,64 -1,12 -15,72
Akmerkez GMYO 42,10 -4,27 87,91
Aksa 6,68 -0,30 -4,62
Aksa Enerji 5,23 1,95 37,63
Aksigorta 7,26 -0,41 34,00
Aksu Enerji 9,93 -0,30 -33,22
Alarko Carrıer 81,95 -0,36 37,21
Alarko GMYO 14,34 1,92 -2,44
Alarko Holding 4,94 0,00 -16,97
Albaraka Türk 1,49 2,05 -2,61
Alcatel Lucent Teletaş 27,14 -4,10 125,42
Alkim Kağıt 13,40 0,90 147,24
Alkim Kimya 12,67 0,96 104,29
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,35 4,65 229,27
Altınyunus Çeşme 55,00 8,91 450,55
Anadolu Cam 5,25 2,94 24,03
Anadolu Efes 19,26 -0,87 -9,48
Anadolu Grubu Holding 16,38 1,93 -6,88
Anadolu Hayat Emek. 7,40 -0,80 21,61
Anadolu Isuzu 12,90 -0,69 6,00
Anadolu Sigorta 6,43 0,63 54,81
Anel Elektrik 5,48 -7,12 70,97
Arçelik 21,10 0,19 1,25
ARD Bilişim Teknolojileri 26,90 2,22
Arena Bilgisayar 32,76 7,76 349,69
Armada Bilgisayar 40,60 1,15 147,71
Arsan Tekstil 4,95 0,61 38,27
Artı Yatırım Holding 2,20 -1,79 171,60
Aselsan 16,83 3,63 61,22
Ata GMYO 3,36 0,30 -25,83
Atakule GMYO 2,24 1,82 16,67
Atlantis Yatırım Holding 2,15 1,90 115,00
Atlas Yat. Ort. 1,45 -1,36 50,01
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,92 0,86 -3,62
Avrasya GMYO 2,13 2,40 41,06
Avrasya Petrol ve Tur. 2,34 -2,50 28,57
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,40 0,01 12,95
Avrupa Yatırım Holding 1,60 -0,62 3,90
Ayen Enerji 5,63 9,96 62,25
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,96 1,71 172,15
Aygaz 11,29 -1,05 -7,05
Bagfaş 14,36 1,63 -14,63
Bak Ambalaj 10,27 1,18 40,98
Balatacılar Balatacılık 2,10 9,95 69,35
Bantaş Ambalaj 3,62 -0,28 43,65
Banvit 24,14 2,72 29,99
Baştaş Başkent Çimento 4,11 -1,91 58,69
Batı Çimento 3,54 -0,56 6,95
Batısöke Çimento 1,69 5,62 29,01
Bayrak Taban Sanayi 6,76 2,11
Bera Holding 8,32 -2,58 116,10
Berkosan Yalıtım 4,58 -6,53 67,15
Beşiktaş Futbol Yat. 3,10 4,38 26,53
Beyaz Filo 3,58 2,29 14,38
Bilici Yatırım 5,03 0,00 75,48
Bim Mağazalar 67,75 -0,15 46,62
Birko Mensucat 0,43 -6,52 38,71
Birlik Mensucat 2,44 0,41 114,04
Bizim Mağazaları 16,10 0,06 44,14
Bomonti Elektrik 5,20 4,00 306,25
Borusan Mannesmann 12,37 0,24 8,03
Borusan Yat. Paz. 82,70 0,06 38,03
Bosch Fren Sistemleri 835,00 -4,40 190,15
Bossa 8,98 0,90 11,41
Brisa 11,13 -2,28 18,67
Burçelik 23,30 -9,97 301,03
Burçelik Vana 62,60 -9,99 544,70
Bursa Çimento 5,40 1,89 34,89
Carrefoursa 7,45 -5,46 58,17
Casa Emtia Petrol 30,06 6,22 220,13
Ceo Event Medya 4,27 3,64 16,60
Coca Cola İçecek 42,80 -0,97 13,05
Cosmos Yat. Holding 2,96 -0,67 45,10
Credıtwest Faktorıng 8,05 1,39 179,51
Çelebi 69,95 0,00 -29,59
Çelik Halat 12,47 -1,11 91,85
Çemaş Döküm 1,48 -1,33 18,07
Çemtaş 11,82 7,07 45,41
Çimbeton 70,00 4,40 69,66
Çimentaş 24,50 2,17 63,33
Çimsa 11,24 -1,75 23,79
Çuhadaroğlu Metal 5,52 -5,15 73,04
Dagi Giyim 9,59 0,74 283,60
Dagi Yatırım Holding 6,38 -2,00 182,30
Dardanel 12,00 -2,44 216,62
Datagate Bilgisayar 8,91 2,41 14,08
Demısaş Döküm 5,28 0,00 51,72
Denge Holding 2,68 7,20 95,62
Deniz GMYO 3,30 0,92 56,83
Denizli Cam 6,85 0,29 -17,87
Derimod 6,36 1,44 -10,92
Derlüks Deri 8,65 -4,95 113,80
Desa Deri 5,82 -0,68 28,19
Despec Bilgisayar 7,73 0,26 82,31
Deva Holding 19,92 1,12 123,12
Diriteks Diriliş Tekstil 2,11 5,50 170,51
Ditaş Doğan 27,30 0,37 186,91
DO-CO 317,60 -0,53 -43,69
Doğan Burda 30,16 -3,89 396,87
Doğan Holding 2,11 0,48 17,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 -0,39 55,76
Doğusan 4,73 10,00 127,40
Doğuş GMYO 10,65 -7,39 135,10
Doğuş Otomotiv 14,39 -2,11 51,16
Döktaş Dökümcülük 29,28 -7,92 -7,48
Duran Doğan Basım 16,30 0,00 16,10
Dyo Boya 5,87 -0,84 19,80
Eczacıbaşı İlaç 6,05 1,68 65,73
Eczacıbaşı Yatırım 15,41 2,32 59,98
Edip Gayrimenkul 2,42 2,98 74,10
Ege Endüstri 711,00 0,42 26,39
Ege Gübre 98,00 0,56 98,80
Ege Profil 16,00 3,69 33,67
Ege Seramik 5,25 -0,76 42,72
Egeli & Co Tarım Girişim 0,90 -1,10 181,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 0,00 128,21
Egeli&Co Yatırım Holding 0,65 -2,99 225,00
Egeplast 15,25 0,00 22,00
Ekiz Kimya 9,00 3,45 1375,41
Emek Elektrik 3,00 0,67 88,68
Eminiş Ambalaj 5,47 9,84 259,87
Emlak Konut GMYO 1,76 0,00 21,57
Enerjisa Enerji 8,38 2,70 24,41
Enka İnşaat 6,51 1,88 16,63
Erbosan 21,82 1,30 -12,65
Ereğli Demir Çelik 8,59 -1,49 -2,48
Ersu Gıda 4,58 1,33 121,26
Escort Teknoloji 3,37 1,51 142,45
Etiler Gıda 2,59 9,75 121,82
Euro Kapital Yat. Ort. 1,91 2,69 19,09
Euro Trend Yat. Ort. 1,81 9,70 51,61
Euro Yat. Ort. 1,84 2,22 63,45
Euro Yatırım Holding 1,73 4,85 15,33
Fade Gıda 4,72 -3,87
Fenerbahçe Futbol 28,20 9,98 94,89
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.149,70 -0,09
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,59 -2,18 -21,44
F-M İzmit Piston 83,20 -0,95 75,67
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,31 1,43 47,07
Ford Otosan 82,05 -2,90 24,10
Formet Çelik Kapı 3,40 2,10 13,33
Frigo Pak Gıda 38,96 9,99 200,62
Galatasaray Sportif 3,17 2,26 56,16
Garanti Bankası 6,89 1,92 -38,15
Garanti Faktoring 11,20 1,36 189,41
Garanti Yat. Ort. 2,14 -0,47 100,37
Gedik Y. Men. Değ. 9,09 -3,40 189,03
Gedik Yatırım Holding 23,86 -4,18 210,27
Gediz Ambalaj 12,36 -5,36 82,84
Gentaş 2,67 -0,74 29,49
Gersan Elektrik 6,55 4,30 105,33
Global Men. Değ. 4,85 0,00 157,98
Global Yat. Holding 4,49 -0,44 -7,80
Good-Year 4,93 4,45 21,73
Göltaş Çimento 21,52 0,28 20,97
Gözde Girişim 5,51 -5,65 7,20
GSD Denizcilik 4,00 0,00 56,25
GSD Holding 2,07 -1,43 38,93
Gübre Fabrik. 29,14 -1,82 222,35
Güler Yat. Holding 18,94 -2,87 833,00
Halk GMYO 2,04 0,49 75,16
Halk Sigorta 3,43 -1,72 104,94
Hatay Tekstil 9,73 -0,21 44,49
Hedef Girişim 3,69 -2,38 41,38
Hektaş 11,92 1,27 48,63
HUB Girişim 20,00 -5,57 113,02
Hürriyet Gzt. 1,90 4,97 66,67
ICBC Turkey Bank 7,81 0,26 48,20
İdealist Danışmanlık 4,14 -0,24 24,70
İdealist GMYO 4,86 1,25 58,82
İhlas Ev Aletleri 1,86 3,91 -40,58
İhlas Gayrimenkul 1,45 2,11 20,83
İhlas Gazetecilik 3,22 1,58 -29,07
İhlas Holding 0,85 2,41 -6,59
İhlas Yayın Holding 1,16 2,65 39,15
İndeks Bilgisayar 12,91 1,18 37,64
Info Yatırım 6,58 -1,64 35,32
İntema 18,00 -9,09 94,38
İpek Doğal Enerji 11,86 2,24 53,63
İskenderun Demir Çelik 6,71 -1,03 -14,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 18:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

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