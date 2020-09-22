Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,24 2,42 127,96
Acıpayam Selüloz 12,20 5,26 93,20
Adel Kalemcilik 18,79 -1,05 19,68
Adese Alışveriş Ticaret 2,10 0,96 47,03
Afyon Çimento 4,02 -0,50 76,45
Ak Enerji 2,00 2,04 83,49
Akbank 4,74 0,42 -41,55
Akçansa 12,87 1,74 32,76
Akdeniz Yatırım Hold. 5,52 4,94 161,61
Akfen GMYO 3,51 -6,40 -13,33
Akın Tekstil 16,30 3,03 18,20
Akiş GMYO 2,76 0,73 -11,89
Akmerkez GMYO 58,20 9,92 159,77
Aksa 7,01 1,59 0,10
Aksa Enerji 5,70 -0,52 50,00
Aksigorta 7,28 1,39 34,37
Aksu Enerji 10,45 0,67 -29,72
Alarko Carrıer 107,70 -0,28 80,32
Alarko GMYO 15,82 -0,19 7,63
Alarko Holding 5,67 2,90 -4,71
Albaraka Türk 1,47 0,68 -3,92
Alcatel Lucent Teletaş 25,00 -1,19 107,64
Alkim Kağıt 13,80 -1,57 154,62
Alkim Kimya 13,95 -2,38 124,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 1,43 246,34
Altınyunus Çeşme 93,80 9,96 838,94
Anadolu Cam 5,75 1,23 35,84
Anadolu Efes 20,70 2,88 -2,72
Anadolu Grubu Holding 17,92 0,50 1,88
Anadolu Hayat Emek. 7,40 -0,67 21,61
Anadolu Isuzu 13,69 0,51 12,49
Anadolu Sigorta 6,31 -0,63 51,92
Anel Elektrik 5,35 1,90 66,91
Arçelik 23,24 0,69 11,52
ARD Bilişim Teknolojileri 31,00 -6,57
Arena Bilgisayar 37,88 3,78 419,97
Armada Bilgisayar 74,00 -9,98 351,49
Arsan Tekstil 5,99 5,09 67,32
Artı Yatırım Holding 8,78 9,89 983,95
Aselsan 16,34 0,74 56,53
Ata GMYO 3,73 3,04 -17,66
Atakule GMYO 2,30 1,77 19,79
Atlantis Yatırım Holding 2,28 -1,30 128,00
Atlas Yat. Ort. 1,43 -0,69 47,95
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,29 -0,08 -0,86
Avrasya GMYO 2,16 3,85 43,05
Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 3,04 30,22
Avrasya Stratejik GMYF 1.446,20 0,02 12,47
Avrupa Yatırım Holding 3,21 9,93 108,44
Ayen Enerji 5,77 6,07 66,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,34 -8,25 280,82
Aygaz 10,93 -0,18 -10,01
Bagfaş 16,05 1,58 -4,58
Bak Ambalaj 12,72 -4,93 74,61
Balatacılar Balatacılık 5,23 9,87 321,77
Bantaş Ambalaj 3,95 3,95 56,75
Banvit 24,80 0,81 33,55
Baştaş Başkent Çimento 6,08 9,95 134,75
Batı Çimento 3,68 -0,54 11,18
Batısöke Çimento 1,70 0,59 29,77
Bayrak Taban Sanayi 6,65 -2,21
Bera Holding 9,30 -0,21 141,56
Berkosan Yalıtım 6,35 9,86 131,75
Beşiktaş Futbol Yat. 3,76 -1,57 53,47
Beyaz Filo 9,39 9,95 200,02
Bilici Yatırım 5,30 6,43 84,90
Bim Mağazalar 69,00 0,29 49,32
Birko Mensucat 0,68 9,68 119,35
Birlik Mensucat 2,64 0,76 131,58
Bizim Mağazaları 15,76 1,87 41,09
Bomonti Elektrik 7,12 9,88 456,25
Borusan Mannesmann 13,43 3,71 17,29
Borusan Yat. Paz. 123,80 9,95 106,63
Bosch Fren Sistemleri 823,00 -1,22 185,98
Bossa 10,52 -6,41 30,52
Brisa 11,18 0,90 19,20
Burçelik 20,08 -2,05 245,61
Burçelik Vana 55,10 0,18 467,46
Bursa Çimento 5,80 2,11 44,88
Carrefoursa 19,82 9,99 320,81
Casa Emtia Petrol 31,00 -3,13 230,14
Ceo Event Medya 4,18 1,70 14,14
Coca Cola İçecek 44,40 -0,45 17,28
Cosmos Yat. Holding 7,31 9,92 258,33
Credıtwest Faktorıng 4,69 9,84 62,85
Çelebi 67,20 0,45 -32,36
Çelik Halat 11,69 -1,18 79,85
Çemaş Döküm 1,54 0,00 22,86
Çemtaş 12,64 1,77 55,49
Çimbeton 96,80 -4,82 134,61
Çimentaş 30,88 -7,27 105,87
Çimsa 12,49 3,39 37,56
Çuhadaroğlu Metal 5,80 7,81 81,82
Dagi Giyim 12,38 0,73 395,20
Dagi Yatırım Holding 7,23 -0,82 219,91
Dardanel 13,80 9,96 264,12
Datagate Bilgisayar 11,06 3,95 41,61
Demısaş Döküm 6,34 -3,65 82,18
Denge Holding 4,07 10,00 197,08
Deniz GMYO 3,07 -0,32 45,90
Denizli Cam 7,04 1,59 -15,59
Derimod 7,36 -1,08 3,08
Derlüks Deri 8,25 1,60 103,92
Desa Deri 6,17 1,15 35,90
Despec Bilgisayar 10,08 -0,59 137,74
Deva Holding 18,98 0,26 112,60
Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,30 4,38
Diriteks Diriliş Tekstil 1,84 0,55 135,90
Ditaş Doğan 32,70 6,17 243,66
DO-CO 308,10 -1,44 -45,37
Doğan Burda 20,00 0,00 229,49
Doğan Holding 2,30 0,44 28,10
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,53 2,43 53,33
Doğusan 3,56 -0,56 71,15
Doğuş GMYO 10,26 0,00 126,49
Doğuş Otomotiv 14,65 0,55 53,89
Döktaş Dökümcülük 31,06 1,84 -1,85
Duran Doğan Basım 18,47 3,59 31,55
Dyo Boya 6,50 -0,15 32,65
Eczacıbaşı İlaç 6,71 0,60 83,81
Eczacıbaşı Yatırım 19,38 0,31 101,20
Edip Gayrimenkul 3,38 9,74 143,17
Ege Endüstri 728,80 1,53 29,55
Ege Gübre 119,00 3,48 141,40
Ege Profil 19,70 -7,69 64,58
Ege Seramik 6,39 2,24 73,71
Egeli & Co Tarım Girişim 1,21 6,14 278,12
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,19 8,18 205,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,80 1,27 300,00
Egeplast 20,12 7,31 60,96
Ekiz Kimya 9,96 -5,14 1532,79
Emek Elektrik 3,69 0,82 132,08
Eminiş Ambalaj 22,70 9,98 1393,42
Emlak Konut GMYO 1,73 0,00 19,50
Enerjisa Enerji 8,65 -1,03 28,41
Enka İnşaat 6,87 -0,15 23,08
Erbosan 24,10 5,79 -3,52
Ereğli Demir Çelik 9,24 1,99 4,90
Ersu Gıda 5,28 10,00 155,07
Escort Teknoloji 3,80 4,40 173,38
Etiler Gıda 3,15 -1,56 169,78
Euro Kapital Yat. Ort. 2,37 3,04 47,78
Euro Trend Yat. Ort. 3,36 9,80 181,45
Euro Yat. Ort. 2,16 2,86 91,87
Euro Yatırım Holding 2,28 7,04 52,00
Fade Gıda 6,41 -4,19
Fenerbahçe Futbol 33,78 -3,21 133,45
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,90 0,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,64 1,09 1,53
F-M İzmit Piston 121,10 -9,90 155,69
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,98 8,17 68,79
Ford Otosan 87,90 -0,23 32,95
Formet Çelik Kapı 3,48 9,78 16,00
Frigo Pak Gıda 20,64 -1,71 194,63
Galatasaray Sportif 4,80 9,84 136,45
Garanti Bankası 6,47 -0,15 -41,92
Garanti Faktoring 11,20 5,16 189,41
Garanti Yat. Ort. 2,58 4,45 141,57
Gedik Y. Men. Değ. 8,83 0,68 180,77
Gediz Ambalaj 17,71 4,79 161,98
Gentaş 2,82 0,00 36,76
Gersan Elektrik 6,97 -1,69 118,50
Global Men. Değ. 4,58 -0,65 143,62
Global Yat. Holding 4,30 1,18 -11,70
Good-Year 4,86 0,00 20,00
Göltaş Çimento 24,02 -0,66 35,02
Gözde Girişim 5,19 -0,38 0,97
GSD Denizcilik 4,24 -0,24 65,63
GSD Holding 2,03 1,00 36,24
Gübre Fabrik. 28,82 -0,28 218,81
Güler Yat. Holding 15,79 -3,66 677,83
Halk GMYO 2,41 1,26 106,93
Hatay Tekstil 11,56 -1,20 71,67
Hedef Girişim 4,10 2,76 71,82
Hektaş 12,30 0,16 53,37
HUB Girişim 18,11 1,80 92,89
Hürriyet Gzt. 1,82 4,60 59,65
ICBC Turkey Bank 6,71 2,44 27,32
İdealist Danışmanlık 8,80 7,45 165,06
İdealist GMYO 6,27 10,00 104,90
İhlas Ev Aletleri 2,20 1,85 -29,71
İhlas Gayrimenkul 1,41 1,44 17,50
İhlas Gazetecilik 4,94 -1,40 8,81
İhlas Holding 1,06 3,92 16,48
İhlas Yayın Holding 1,24 0,81 48,74
İndeks Bilgisayar 15,82 4,56 68,66
Info Yatırım 10,40 6,67 113,87
İntema 23,02 9,93 148,60
Inveo Yatırım Holding 24,02 0,42 212,35
İpek Doğal Enerji 11,63 0,87 50,65
İskenderun Demir Çelik 7,10 1,28 -9,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı         
17:24
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü         
09:55
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 19:05:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei