Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,92
|-5,98
|272,04
|Acıpayam Selüloz
|17,49
|-9,98
|176,97
|Adel Kalemcilik
|24,88
|9,99
|58,47
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,11
|-0,94
|47,73
|Afyon Çimento
|4,16
|-1,19
|82,59
|Ak Enerji
|2,04
|0,49
|87,16
|Akbank
|5,15
|-0,39
|-36,50
|Akçansa
|13,49
|-0,74
|39,15
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,19
|-0,19
|145,97
|Akfen GMYO
|4,23
|0,71
|4,44
|Akın Tekstil
|20,40
|5,70
|47,93
|Akiş GMYO
|3,34
|0,60
|6,63
|Akmerkez GMYO
|69,00
|-8,73
|207,97
|Aksa
|7,27
|1,39
|3,81
|Aksa Enerji
|6,42
|1,42
|68,95
|Aksigorta
|7,64
|-1,04
|41,02
|Aksu Enerji
|11,16
|-0,27
|-24,95
|Alarko Carrıer
|143,00
|10,00
|139,43
|Alarko GMYO
|17,87
|3,59
|21,58
|Alarko Holding
|5,88
|-1,18
|-1,18
|Albaraka Türk
|1,51
|1,34
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,36
|-0,51
|127,24
|Alkim Kağıt
|13,60
|-0,37
|150,93
|Alkim Kimya
|13,69
|0,07
|120,74
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,96
|7,69
|378,05
|Altınyunus Çeşme
|66,05
|-8,39
|561,16
|Anadolu Efes
|20,90
|0,10
|-1,78
|Anadolu Grubu Holding
|19,56
|1,14
|11,20
|Anadolu Hayat Emek.
|7,69
|-0,65
|26,37
|Anadolu Isuzu
|14,66
|0,96
|20,46
|Anadolu Sigorta
|6,80
|-0,73
|63,72
|Anel Elektrik
|5,71
|-0,52
|78,15
|Arçelik
|23,82
|-1,00
|14,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,90
|-2,03
|Arena Bilgisayar
|35,96
|2,45
|393,62
|Armada Bilgisayar
|56,50
|-0,79
|244,72
|Arsan Tekstil
|6,15
|-0,49
|71,79
|Artı Yatırım Holding
|13,51
|9,93
|1567,90
|Aselsan
|18,40
|-0,70
|76,26
|Ata GMYO
|3,64
|-1,89
|-19,65
|Atakule GMYO
|2,34
|0,00
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|3,33
|-9,76
|233,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|48,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|-1,33
|5,18
|Avrasya GMYO
|2,29
|0,00
|51,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,66
|-4,32
|46,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,80
|-0,01
|11,97
|Avrupa Yatırım Holding
|3,08
|1,99
|100,00
|Ayen Enerji
|6,12
|-5,12
|76,37
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,00
|-0,62
|265,30
|Aygaz
|11,29
|0,36
|-7,05
|Bagfaş
|18,00
|3,99
|7,02
|Bak Ambalaj
|14,87
|4,79
|104,13
|Balatacılar Balatacılık
|11,17
|9,94
|800,81
|Bantaş Ambalaj
|3,93
|0,00
|55,95
|Banvit
|25,02
|-0,48
|34,73
|Baştaş Başkent Çimento
|6,63
|-0,15
|155,98
|Batı Çimento
|3,94
|-2,72
|19,03
|Batısöke Çimento
|1,92
|-2,54
|46,56
|Bayrak Taban Sanayi
|7,08
|-0,56
|Bera Holding
|10,25
|-0,19
|166,23
|Berkosan Yalıtım
|5,68
|0,35
|107,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,49
|1,16
|42,45
|Beyaz Filo
|7,73
|-2,77
|146,98
|Bilici Yatırım
|5,43
|-0,18
|89,43
|Bim Mağazalar
|69,35
|-0,79
|50,08
|Birko Mensucat
|0,81
|-7,95
|161,29
|Birlik Mensucat
|2,39
|-2,45
|109,65
|Bizim Mağazaları
|15,90
|0,19
|42,35
|Bomonti Elektrik
|10,95
|9,94
|755,47
|Borusan Mannesmann
|15,95
|5,98
|39,30
|Borusan Yat. Paz.
|176,10
|9,99
|193,92
|Bosch Fren Sistemleri
|845,00
|-1,07
|193,63
|Bossa
|11,90
|2,23
|47,64
|Brisa
|12,84
|-1,91
|36,90
|Burçelik
|22,42
|-5,96
|285,89
|Burçelik Vana
|57,00
|-5,79
|487,02
|Bursa Çimento
|6,70
|2,13
|67,36
|Carrefoursa
|28,40
|-9,96
|502,97
|Casa Emtia Petrol
|29,86
|-6,57
|218,00
|Ceo Event Medya
|4,26
|0,47
|16,32
|Coca Cola İçecek
|46,36
|1,05
|22,45
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|-9,97
|355,88
|Credıtwest Faktorıng
|4,73
|-0,84
|64,24
|Çelebi
|77,75
|-4,31
|-21,74
|Çelik Halat
|12,20
|-0,25
|87,69
|Çemaş Döküm
|1,71
|1,79
|36,42
|Çemtaş
|14,84
|-1,59
|82,56
|Çimbeton
|151,30
|9,96
|266,70
|Çimentaş
|33,44
|0,30
|122,93
|Çimsa
|13,65
|0,96
|50,33
|Çuhadaroğlu Metal
|5,69
|-0,18
|78,37
|Dagi Giyim
|10,79
|0,00
|331,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,78
|-1,24
|288,50
|Dardanel
|24,50
|6,52
|546,44
|Datagate Bilgisayar
|14,47
|1,19
|85,28
|Demısaş Döküm
|6,34
|-0,63
|82,18
|Denge Holding
|4,70
|0,00
|243,07
|Deniz GMYO
|3,41
|-1,73
|62,06
|Derimod
|9,25
|3,70
|29,55
|Derlüks Deri
|8,24
|-0,12
|103,67
|Desa Deri
|6,44
|0,94
|41,85
|Despec Bilgisayar
|11,76
|-0,08
|177,36
|Deva Holding
|18,54
|-0,11
|107,67
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,40
|8,17
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,23
|-9,72
|185,90
|Ditaş Doğan
|31,06
|2,24
|226,43
|DO-CO
|316,60
|-0,72
|-43,87
|Doğan Burda
|20,00
|5,26
|229,49
|Doğan Holding
|2,42
|0,41
|34,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|0,00
|49,70
|Doğusan
|3,61
|-1,90
|73,56
|Doğuş GMYO
|9,33
|-0,74
|105,96
|Doğuş Otomotiv
|15,88
|3,59
|66,81
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|0,90
|-0,46
|Duran Doğan Basım
|23,20
|2,84
|65,24
|Dyo Boya
|9,02
|10,00
|84,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|-0,88
|84,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,56
|-0,10
|113,45
|Edip Gayrimenkul
|3,07
|0,99
|120,86
|Ege Endüstri
|728,10
|-0,12
|29,43
|Ege Gübre
|124,20
|-1,04
|151,95
|Ege Profil
|22,00
|1,20
|83,79
|Ege Seramik
|6,82
|3,81
|85,40
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,30
|-8,45
|306,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,29
|-9,79
|230,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,86
|-9,47
|330,00
|Egeplast
|18,01
|-2,81
|44,08
|Ekiz Kimya
|9,50
|5,67
|1457,38
|Emek Elektrik
|3,68
|-2,90
|131,45
|Eminiş Ambalaj
|48,28
|9,98
|3076,32
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,16
|20,19
|Enerjisa Enerji
|8,84
|-0,34
|31,23
|Enka İnşaat
|6,88
|-0,58
|23,25
|Erbosan
|28,32
|1,14
|13,37
|Ereğli Demir Çelik
|9,63
|1,16
|9,33
|Ersu Gıda
|4,97
|-2,93
|140,10
|Escort Teknoloji
|5,55
|3,35
|299,28
|Etiler Gıda
|3,20
|-3,32
|174,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,29
|-2,14
|42,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,43
|-2,80
|103,55
|Euro Yat. Ort.
|2,08
|-0,95
|84,77
|Euro Yatırım Holding
|2,58
|-2,64
|72,00
|Fade Gıda
|6,20
|-2,05
|Fenerbahçe Futbol
|30,32
|3,84
|109,54
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,60
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,04
|-0,59
|10,28
|F-M İzmit Piston
|127,10
|4,18
|168,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,38
|1,48
|60,99
|Ford Otosan
|85,85
|-1,04
|29,85
|Formet Çelik Kapı
|4,00
|3,36
|33,33
|Frigo Pak Gıda
|22,62
|-1,14
|222,89
|Galatasaray Sportif
|4,32
|1,89
|112,81
|Garanti Bankası
|7,11
|-0,14
|-36,18
|Garanti Faktoring
|10,95
|-1,44
|182,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|3,54
|130,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,89
|-0,11
|182,67
|Gediz Ambalaj
|17,25
|0,88
|155,18
|Gentaş
|3,06
|-1,61
|48,40
|Gersan Elektrik
|7,08
|-1,12
|121,94
|Global Men. Değ.
|4,61
|-1,07
|145,21
|Global Yat. Holding
|5,27
|5,61
|8,21
|Good-Year
|5,51
|0,73
|36,05
|Göltaş Çimento
|24,50
|2,25
|37,72
|Gözde Girişim
|5,66
|-0,53
|10,12
|GSD Denizcilik
|4,69
|1,30
|83,20
|GSD Holding
|2,13
|1,43
|42,95
|Gübre Fabrik.
|32,60
|3,16
|260,62
|Güler Yat. Holding
|14,35
|2,06
|606,90
|Halk GMYO
|2,36
|1,29
|102,64
|Hatay Tekstil
|12,52
|1,87
|85,92
|Hedef Girişim
|4,76
|-0,42
|99,47
|Hektaş
|12,38
|-0,96
|54,36
|HUB Girişim
|17,81
|-0,22
|89,70
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|-9,84
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|6,89
|-1,15
|30,74
|İdealist Danışmanlık
|9,35
|-3,41
|181,63
|İdealist GMYO
|6,15
|-3,91
|100,98
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-0,46
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|0,70
|20,00
|İhlas Gazetecilik
|6,38
|2,08
|40,53
|İhlas Holding
|1,06
|-0,93
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|0,00
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|16,91
|0,77
|80,28
|Info Yatırım
|9,45
|-0,42
|94,34
|İntema
|20,62
|1,88
|122,68
|Inveo Yatırım Holding
|28,00
|1,82
|264,11
|İpek Doğal Enerji
|11,92
|0,51
|54,40
|İskenderun Demir Çelik
|7,50
|3,02
|-4,03
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:15 - Kaynak: AA
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