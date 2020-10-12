Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

12.10.2020 18:37
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,02 9,99 438,71
Acıpayam Selüloz 18,00 -4,26 185,05
Adel Kalemcilik 23,40 3,17 49,04
Adese Alışveriş Ticaret 2,56 9,87 79,23
Afyon Çimento 4,55 2,48 99,71
Ak Enerji 2,43 7,05 122,94
Akbank 5,19 0,78 -36,00
Akçansa 14,04 0,29 44,83
Akdeniz Yatırım Hold. 6,65 9,92 215,17
Akfen GMYO 4,15 0,97 2,47
Akın Tekstil 21,70 -0,64 57,36
Akiş GMYO 3,59 4,97 14,61
Akmerkez GMYO 78,50 9,94 250,37
Aksa 7,96 -1,00 13,66
Aksa Enerji 6,79 2,57 78,68
Aksigorta 7,91 0,51 46,00
Aksu Enerji 12,59 7,70 -15,33
Alarko Carrıer 133,60 -4,57 123,69
Alarko GMYO 18,31 4,75 24,57
Alarko Holding 6,10 0,83 2,52
Albaraka Türk 1,58 1,28 3,27
Alcatel Lucent Teletaş 30,18 0,53 150,66
Alkim Kağıt 13,48 0,30 148,72
Alkim Kimya 14,02 1,45 126,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,53 10,00 517,07
Altınyunus Çeşme 59,50 -8,74 495,60
Anadolu Efes 22,10 0,00 3,86
Anadolu Grubu Holding 19,60 1,34 11,43
Anadolu Hayat Emek. 7,98 0,88 31,14
Anadolu Isuzu 16,54 3,76 35,91
Anadolu Sigorta 6,85 -0,44 64,92
Anel Elektrik 6,30 2,11 96,55
Arçelik 26,16 4,64 25,53
ARD Bilişim Teknolojileri 37,54 5,57
Arena Bilgisayar 39,16 -1,11 437,54
Armada Bilgisayar 59,85 -1,89 265,16
Arsan Tekstil 6,27 0,48 75,14
Artı Yatırım Holding 16,02 -9,95 1877,78
Aselsan 18,05 -0,33 72,91
Ata GMYO 3,93 3,69 -13,25
Atakule GMYO 2,70 3,45 40,63
Atlantis Yatırım Holding 4,84 10,00 384,00
Atlas Yat. Ort. 1,62 0,62 67,60
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,43 0,42 7,64
Avrasya GMYO 2,91 9,81 92,72
Avrasya Petrol ve Tur. 3,42 9,97 87,91
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,40 0,00 12,64
Avrupa Yatırım Holding 4,04 5,48 162,34
Ayen Enerji 6,66 1,52 91,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,10 6,86 269,86
Aygaz 12,54 4,41 3,24
Bagfaş 18,60 0,54 10,58
Bak Ambalaj 17,15 -1,44 135,43
Balatacılar Balatacılık 13,23 -10,00 966,94
Bantaş Ambalaj 4,78 9,89 89,68
Banvit 25,60 -0,62 37,86
Baştaş Başkent Çimento 11,70 9,96 351,74
Batı Çimento 4,13 -0,24 24,77
Batısöke Çimento 2,21 3,76 68,70
Bayrak Taban Sanayi 8,85 6,37
Bera Holding 10,02 0,40 160,26
Berkosan Yalıtım 5,85 3,17 113,50
Beşiktaş Futbol Yat. 3,41 -0,87 39,18
Beyaz Filo 13,67 9,98 336,77
Bilici Yatırım 5,73 -1,55 99,90
Bim Mağazalar 70,00 0,00 51,49
Birko Mensucat 1,39 9,45 348,39
Birlik Mensucat 2,62 5,65 129,82
Bizim Mağazaları 16,23 0,87 46,57
Bomonti Elektrik 13,20 10,00 931,25
Borusan Mannesmann 15,63 -0,76 36,51
Borusan Yat. Paz. 159,00 -5,24 165,38
Bosch Fren Sistemleri 838,10 0,49 191,23
Bossa 12,75 0,95 58,19
Brisa 14,99 8,70 59,83
Burçelik 21,50 0,28 270,05
Burçelik Vana 54,00 0,65 456,13
Bursa Çimento 6,91 2,37 72,60
Carrefoursa 25,70 -2,06 445,65
Casa Emtia Petrol 28,66 -4,47 205,22
Ceo Event Medya 6,12 9,87 67,11
Coca Cola İçecek 46,60 -2,43 23,09
Cosmos Yat. Holding 11,02 -9,97 440,20
Credıtwest Faktorıng 5,32 1,53 84,72
Çelebi 83,80 6,35 -15,65
Çelik Halat 12,70 1,28 95,38
Çemaş Döküm 2,05 9,63 63,54
Çemtaş 14,28 0,21 75,67
Çimbeton 141,70 9,93 243,43
Çimentaş 35,08 8,27 133,87
Çimsa 13,49 0,30 48,57
Çuhadaroğlu Metal 5,82 0,69 82,45
Dagi Giyim 13,43 9,99 437,20
Dagi Yatırım Holding 12,10 10,00 435,40
Dardanel 26,90 4,51 609,76
Datagate Bilgisayar 15,35 4,71 96,54
Demısaş Döküm 6,51 3,01 87,07
Denge Holding 5,40 -10,00 294,16
Deniz GMYO 3,45 2,07 63,96
Derimod 10,99 1,20 53,92
Derlüks Deri 8,85 9,94 118,75
Desa Deri 6,94 3,12 52,86
Despec Bilgisayar 12,98 9,08 206,13
Deva Holding 20,10 1,67 125,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,49 -3,85
Diriteks Diriliş Tekstil 2,49 -9,78 219,23
Ditaş Doğan 32,20 -0,31 238,41
DO-CO 330,10 0,92 -41,47
Doğan Burda 23,86 -9,96 293,08
Doğan Holding 2,46 0,41 37,01
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,71 3,44 64,24
Doğusan 3,82 1,33 83,65
Doğuş GMYO 9,92 0,81 118,98
Doğuş Otomotiv 17,19 9,98 80,57
Döktaş Dökümcülük 33,60 6,53 6,18
Duran Doğan Basım 22,76 0,18 62,11
Dyo Boya 15,97 9,99 225,92
Eczacıbaşı İlaç 6,75 0,30 84,90
Eczacıbaşı Yatırım 20,58 1,48 113,65
Edip Gayrimenkul 3,25 1,56 133,81
Ege Endüstri 772,40 2,85 37,30
Ege Gübre 124,00 1,64 151,54
Ege Profil 25,74 -4,31 115,04
Ege Seramik 7,08 0,00 92,47
Egeli & Co Tarım Girişim 1,87 10,00 484,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,78 9,88 356,41
Egeli&Co Yatırım Holding 1,14 9,62 470,00
Egeplast 19,00 -4,43 52,00
Ekiz Kimya 9,47 0,74 1452,46
Emek Elektrik 3,69 1,65 132,08
Eminiş Ambalaj 57,20 -9,99 3663,16
Emlak Konut GMYO 1,84 2,22 27,10
Enerjisa Enerji 9,26 -0,64 37,47
Enka İnşaat 7,00 -2,10 25,40
Erbosan 28,44 2,45 13,85
Ereğli Demir Çelik 9,68 -0,21 9,89
Ersu Gıda 5,92 9,83 185,99
Escort Teknoloji 6,86 6,19 393,53
Esenboğa Elektrik 10,28 9,95
Etiler Gıda 3,62 -9,95 210,04
Euro Kapital Yat. Ort. 2,79 9,84 73,97
Euro Trend Yat. Ort. 3,81 9,80 219,14
Euro Yat. Ort. 2,57 9,83 128,29
Euro Yatırım Holding 2,88 3,23 92,00
Fade Gıda 6,89 3,45
Fenerbahçe Futbol 36,90 0,76 155,01
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.156,70 -0,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,27 10,00 37,20
F-M İzmit Piston 121,80 -0,49 157,16
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,40 3,24 74,25
Ford Otosan 88,35 2,61 33,63
Formet Çelik Kapı 5,60 -1,75 86,67
Frigo Pak Gıda 21,46 -0,19 206,33
Galatasaray Sportif 4,09 -1,92 101,48
Garanti Bankası 7,14 0,56 -35,91
Garanti Faktoring 10,89 0,37 181,40
Garanti Yat. Ort. 2,50 3,31 150,80
Gedik Y. Men. Değ. 9,08 -1,30 188,72
Gediz Ambalaj 17,91 -1,21 164,94
Gentaş 3,39 4,63 64,40
Gersan Elektrik 7,02 0,72 120,06
Global Men. Değ. 4,76 1,93 153,19
Global Yat. Holding 5,78 9,47 18,69
Good-Year 6,03 3,97 48,89
Göltaş Çimento 27,70 8,71 55,71
Gözde Girişim 6,75 9,93 31,32
GSD Denizcilik 5,06 2,64 97,66
GSD Holding 2,41 4,33 61,74
Gübre Fabrik. 34,10 0,53 277,21
Güler Yat. Holding 13,66 -2,43 572,91
Halk GMYO 2,56 1,59 119,81
Hatay Tekstil 13,75 1,03 104,19
Hedef Girişim 5,92 6,67 148,08
Hektaş 13,16 0,23 64,09
HUB Girişim 17,94 1,01 91,08
Hürriyet Gzt. 2,22 2,30 94,74
ICBC Turkey Bank 6,99 2,79 32,64
İdealist Danışmanlık 12,82 9,95 286,14
İdealist GMYO 8,87 0,45 189,87
İhlas Ev Aletleri 2,23 3,24 -28,75
İhlas Gayrimenkul 1,62 3,85 35,00
İhlas Gazetecilik 8,30 9,93 82,82
İhlas Holding 1,20 6,19 31,87
İhlas Yayın Holding 1,43 9,16 71,54
İndeks Bilgisayar 17,53 2,69 86,89
Info Yatırım 11,70 4,09 140,61
İntema 21,80 8,03 135,42
Inveo Yatırım Holding 31,70 1,08 312,22
İpek Doğal Enerji 13,05 2,84 69,04
İskenderun Demir Çelik 7,66 1,06 -1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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