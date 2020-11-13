Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

13.11.2020 18:53
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,25 6,88 451,08
Acıpayam Selüloz 17,06 4,28 170,16
Adel Kalemcilik 20,92 -0,57 33,25
Adese Alışveriş Ticaret 3,37 9,77 135,95
Afyon Çimento 4,42 2,08 94,01
Ak Enerji 2,25 1,81 106,42
Akbank 6,31 1,12 -22,19
Akçansa 13,30 0,68 37,19
Akdeniz Yatırım Hold. 6,37 4,43 201,90
Akfen GMYO 4,02 2,03 -0,74
Akın Tekstil 19,27 2,28 39,74
Akiş GMYO 3,80 0,53 21,31
Akmerkez GMYO 59,00 -1,50 163,34
Aksa 9,91 -0,30 41,50
Aksa Enerji 7,34 -0,41 93,16
Aksigorta 7,61 4,25 40,46
Aksu Enerji 12,11 0,50 -18,56
Alarko Carrıer 167,70 7,50 180,78
Alarko GMYO 17,15 0,18 16,68
Alarko Holding 6,64 2,47 13,03
Albaraka Türk 1,76 1,73 15,03
Alcatel Lucent Teletaş 29,66 2,63 146,35
Alkim Kağıt 13,09 0,54 141,52
Alkim Kimya 14,16 0,71 128,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,70 8,00 558,54
Altınyunus Çeşme 51,65 9,94 417,02
Anadolu Efes 22,60 2,26 6,21
Anadolu Grubu Holding 22,22 1,93 26,32
Anadolu Hayat Emek. 8,30 0,48 36,40
Anadolu Isuzu 16,04 2,23 31,80
Anadolu Sigorta 7,07 1,00 70,22
Anel Elektrik 3,25 2,52 84,36
Arçelik 27,84 3,03 33,59
ARD Bilişim Teknolojileri 35,16 1,38
Arena Bilgisayar 37,00 5,47 407,89
Armada Bilgisayar 49,58 1,18 202,50
Arsan Tekstil 6,76 -1,31 88,83
Artı Yatırım Holding 6,00 -4,76 640,74
Aselsan 18,35 0,55 76,26
Ata GMYO 3,95 9,42 -12,80
Atakule GMYO 2,40 0,84 25,00
Atlantis Yatırım Holding 4,78 -7,00 378,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 3,53 82,09
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,05 1,66 4,81
Avrasya GMYO 3,02 -2,27 100,00
Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 2,88 57,14
Avrupa Yatırım Holding 5,64 9,73 266,23
Ayen Enerji 5,45 1,30 57,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,88 1,86 351,14
Aygaz 12,18 1,16 0,28
Bagfaş 17,22 1,71 2,38
Bak Ambalaj 18,80 0,80 158,08
Balatacılar Balatacılık 7,29 -9,89 487,90
Bantaş Ambalaj 5,40 5,47 114,29
Banvit 24,66 0,24 32,79
Baştaş Başkent Çimento 8,45 5,62 226,25
Batı Çimento 4,10 0,99 23,87
Batısöke Çimento 2,38 2,59 81,68
Bayrak Taban Sanayi 8,05 1,00
Bera Holding 10,49 4,27 172,47
Berkosan Yalıtım 6,36 -0,31 132,12
Beşiktaş Futbol Yat. 3,14 -0,32 28,16
Beyaz Filo 10,63 -0,09 239,64
Bilici Yatırım 6,45 2,87 125,02
Bim Mağazalar 68,90 0,58 49,10
Birko Mensucat 1,35 8,00 335,48
Birlik Mensucat 2,53 2,02 121,93
Bizim Mağazaları 15,18 4,26 37,09
Bomonti Elektrik 18,90 5,88 1376,56
Borusan Mannesmann 14,78 -0,34 29,08
Borusan Yat. Paz. 202,00 3,38 237,15
Bosch Fren Sistemleri 1.115,10 -2,68 287,48
Bossa 12,94 1,33 60,55
Brisa 18,41 -1,29 96,29
Burçelik 22,18 0,45 281,76
Burçelik Vana 67,40 -3,02 594,13
Bursa Çimento 7,76 1,44 93,84
Carrefoursa 25,82 9,97 448,20
Casa Emtia Petrol 45,00 -2,17 379,23
Ceo Event Medya 6,89 -2,41 88,14
Coca Cola İçecek 59,15 4,97 56,24
Cosmos Yat. Holding 6,85 -0,58 235,78
Credıtwest Faktorıng 5,16 0,98 79,17
Çelebi 81,00 2,47 -18,47
Çelik Halat 16,87 9,97 159,54
Çemaş Döküm 2,36 9,77 88,27
Çemtaş 14,69 2,87 80,71
Çimbeton 141,20 -0,70 242,22
Çimentaş 36,00 1,81 140,00
Çimsa 14,88 0,13 63,88
Çuhadaroğlu Metal 6,90 2,22 116,30
Dagi Giyim 8,00 -1,48 220,00
Dagi Yatırım Holding 16,49 1,79 629,65
Dardanel 25,16 2,69 563,85
Datagate Bilgisayar 15,45 2,45 97,82
Demısaş Döküm 5,93 1,72 70,40
Denge Holding 5,94 10,00 333,58
Deniz GMYO 3,50 2,94 66,34
Derimod 9,98 2,89 39,78
Derlüks Deri 9,40 2,29 132,34
Desa Deri 7,06 2,47 55,51
Despec Bilgisayar 12,00 2,21 183,02
Deva Holding 23,78 1,62 166,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,98 3,00
Diriteks Diriliş Tekstil 3,40 -0,58 335,90
Ditaş Doğan 29,94 -1,84 214,66
DO-CO 356,50 1,19 -36,79
Doğan Burda 21,12 0,57 247,94
Doğan Holding 2,60 2,36 44,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 3,47 62,42
Doğusan 3,60 0,00 73,08
Doğuş GMYO 8,70 -0,57 92,05
Doğuş Otomotiv 29,02 0,55 204,83
Döktaş Dökümcülük 33,04 -1,37 4,41
Duran Doğan Basım 21,68 -1,45 54,42
Dyo Boya 11,33 1,34 131,22
Eczacıbaşı İlaç 6,89 4,08 88,74
Eczacıbaşı Yatırım 18,73 1,24 94,45
Edip Gayrimenkul 3,06 2,68 120,14
Ege Endüstri 1.300,00 6,44 131,08
Ege Gübre 125,20 1,29 153,98
Ege Profil 21,58 0,00 80,28
Ege Seramik 9,11 6,67 147,65
Egeplast 18,98 7,23 51,84
Ekiz Kimya 7,86 0,64 1188,52
Emek Elektrik 3,45 -0,58 116,98
Eminiş Ambalaj 26,70 9,97 1656,58
Emlak Konut GMYO 1,90 1,06 31,24
Enerjisa Enerji 10,12 4,01 50,24
Enka İnşaat 7,28 -0,41 30,42
Erbosan 27,12 0,52 8,57
Ereğli Demir Çelik 11,10 -1,33 26,02
Ersu Gıda 5,19 2,57 150,72
Escort Teknoloji 5,96 2,94 328,78
Esenboğa Elektrik 19,36 8,64
Etiler Gıda 4,84 -2,42 314,52
Euro Kapital Yat. Ort. 3,73 6,88 132,58
Euro Trend Yat. Ort. 4,82 9,79 303,75
Euro Yat. Ort. 7,76 2,92 589,32
Euro Yatırım Holding 3,06 2,68 104,00
Fade Gıda 5,92 4,96
Fenerbahçe Futbol 34,26 0,41 136,77
Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,50 -0,93 86,00
F-M İzmit Piston 121,70 -0,73 156,95
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,26 1,08 46,42
Ford Otosan 116,60 7,37 76,36
Formet Çelik Kapı 5,00 6,38 66,67
Frigo Pak Gıda 22,50 -0,44 221,18
Galatasaray Sportif 4,01 2,30 97,54
Garanti Bankası 8,86 2,67 -20,47
Garanti Faktoring 10,62 -0,65 174,42
Garanti Yat. Ort. 2,92 2,46 192,94
Gedik Y. Men. Değ. 9,59 2,90 204,93
Gediz Ambalaj 20,66 1,57 205,62
Gentaş 5,35 -0,37 159,46
Gersan Elektrik 6,43 5,41 101,57
Global Men. Değ. 4,95 1,23 163,30
Global Yat. Holding 4,65 4,49 -4,52
Good-Year 7,63 -0,91 88,40
Göltaş Çimento 22,90 0,88 28,72
Gözde Girişim 6,51 2,36 26,65
GSD Denizcilik 5,01 3,51 95,70
GSD Holding 2,27 2,25 52,35
Gübre Fabrik. 38,18 2,30 322,35
Güler Yat. Holding 13,31 0,08 555,67
Halk GMYO 2,59 3,19 122,39
Hatay Tekstil 12,89 3,37 91,42
Hedef Girişim 6,14 1,15 157,30
Hektaş 12,72 1,19 58,60
HUB Girişim 16,93 0,77 80,32
Hürriyet Gzt. 2,21 0,91 93,86
ICBC Turkey Bank 6,83 0,44 29,60
İdealist Danışmanlık 9,88 0,10 197,59
İdealist GMYO 6,23 2,47 103,59
İhlas Ev Aletleri 1,87 2,75 -40,26
İhlas Gayrimenkul 1,26 2,44 22,41
İhlas Gazetecilik 4,62 -0,22 1,76
İhlas Holding 1,14 3,64 25,27
İhlas Yayın Holding 1,19 1,71 42,75
İndeks Bilgisayar 16,58 -0,36 76,76
Info Yatırım 11,36 0,71 133,62
İntema 21,12 2,23 128,08
Inveo Yatırım Holding 30,10 1,69 291,42
İpek Doğal Enerji 11,79 1,29 52,72
İskenderun Demir Çelik 7,93 -0,25 1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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