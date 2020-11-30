Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,63 -1,73 417,74 Acıpayam Selüloz 16,95 -2,53 168,42 Adel Kalemcilik 21,26 -2,92 35,41 Adese Alışveriş Ticaret 2,97 -1,66 107,94 Afyon Çimento 4,32 -4,42 89,62 Ak Enerji 2,17 -2,69 99,08 Akbank 6,02 -5,64 -25,77 Akçansa 14,79 -2,57 52,56 Akdeniz Yatırım Hold. 6,03 -3,37 185,78 Akfen GMYO 4,20 1,20 3,70 Akın Tekstil 24,80 -2,82 79,84 Akiş GMYO 3,52 -4,61 12,37 Akmerkez GMYO 55,30 -0,18 146,82 Aksa 10,69 0,56 52,64 Aksa Enerji 7,00 -1,69 84,21 Aksigorta 7,43 -3,38 37,14 Aksu Enerji 13,12 -4,16 -11,77 Alarko Carrıer 212,40 -10,00 255,63 Alarko GMYO 19,69 5,80 33,96 Alarko Holding 6,32 -1,10 7,58 Albaraka Türk 1,70 -0,58 11,11 Alcatel Lucent Teletaş 27,50 -1,79 128,41 Alkim Kağıt 13,03 -0,61 140,42 Alkim Kimya 13,65 -2,57 120,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,44 0,83 495,12 Altınyunus Çeşme 46,30 -1,61 363,46 Anadolu Efes 20,94 -6,85 -1,59 Anadolu Grubu Holding 20,74 -2,99 17,91 Anadolu Hayat Emek. 7,85 -3,68 29,00 Anadolu Isuzu 15,61 -4,29 28,27 Anadolu Sigorta 7,18 0,98 72,87 Anel Elektrik 3,20 -5,33 81,52 Arçelik 27,26 -4,75 30,81 ARD Bilişim Teknolojileri 34,00 -4,33 Arena Bilgisayar 33,32 -5,07 357,38 Armada Bilgisayar 49,28 0,45 200,67 Arsan Tekstil 6,77 -3,29 89,11 Artı Yatırım Holding 6,05 10,00 646,91 Aselsan 17,29 -4,42 66,08 Ata GMYO 4,84 3,42 6,84 Atakule GMYO 2,46 -3,91 28,13 Atlantis Yatırım Holding 4,30 1,18 330,00 Atlas Yat. Ort. 1,77 1,14 83,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -3,09 5,18 Avrasya GMYO 3,80 -2,56 151,66 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -5,57 67,58 Avrupa Yatırım Holding 5,02 -0,79 225,97 Ayen Enerji 5,40 -3,23 55,62 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,30 2,49 370,32 Aygaz 12,20 -4,84 0,45 Bagfaş 19,41 -5,41 15,40 Bak Ambalaj 18,90 -3,91 159,45 Balatacılar Balatacılık 7,92 -10,00 538,71 Bantaş Ambalaj 5,56 -4,79 120,63 Banvit 29,20 0,69 57,24 Baştaş Başkent Çimento 12,63 9,92 387,64 Batı Çimento 4,30 -2,27 29,91 Batısöke Çimento 2,33 -5,28 77,86 Bayrak Taban Sanayi 9,52 9,93 Bera Holding 13,28 9,39 244,94 Berkosan Yalıtım 6,20 -3,13 126,28 Beşiktaş Futbol Yat. 3,28 2,50 33,88 Beyaz Filo 8,77 -5,39 180,21 Bilici Yatırım 6,04 -1,15 110,71 Bim Mağazalar 70,00 0,21 51,49 Birko Mensucat 1,17 -8,59 277,42 Birlik Mensucat 2,67 5,53 134,21 Bizim Mağazaları 16,95 6,47 53,07 Bomonti Elektrik 28,50 -0,70 2126,56 Borusan Mannesmann 16,20 0,68 41,48 Borusan Yat. Paz. 206,50 -7,36 244,66 Bosch Fren Sistemleri 1.176,00 -6,59 308,65 Bossa 12,47 -3,33 54,71 Brisa 18,72 -0,53 99,60 Burçelik 21,76 -2,42 274,53 Burçelik Vana 59,40 -4,88 511,74 Bursa Çimento 8,93 -1,54 123,06 Carrefoursa 113,60 9,97 329,53 Casa Emtia Petrol 78,95 -9,98 740,79 Ceo Event Medya 6,46 -7,98 76,40 Coca Cola İçecek 56,05 -7,05 48,05 Cosmos Yat. Holding 7,95 -1,24 289,71 Credıtwest Faktorıng 5,48 1,48 90,28 Çelebi 92,20 -4,46 -7,20 Çelik Halat 21,62 0,56 232,62 Çemaş Döküm 2,23 -5,11 77,90 Çemtaş 14,61 -5,44 79,73 Çimbeton 162,30 -7,47 293,36 Çimentaş 32,80 -3,53 118,67 Çimsa 14,84 -6,08 63,44 Çuhadaroğlu Metal 6,60 -4,21 106,90 Dagi Giyim 8,39 -4,22 235,60 Dagi Yatırım Holding 13,30 -2,92 488,50 Dardanel 25,36 1,44 569,13 Datagate Bilgisayar 15,13 -3,57 93,73 Demısaş Döküm 6,07 -1,30 74,43 Denge Holding 5,80 1,75 323,36 Deniz GMYO 3,24 -1,52 53,98 Derimod 9,81 -2,00 37,39 Derlüks Deri 9,75 -3,56 140,99 Desa Deri 7,91 1,80 74,23 Despec Bilgisayar 11,69 -3,23 175,71 Deva Holding 25,40 5,92 184,51 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,07 -1,08 Diriteks Diriliş Tekstil 4,50 4,65 476,92 Ditaş Doğan 32,60 0,87 242,61 DO-CO 469,80 -3,83 -16,70 Doğan Burda 22,50 1,81 270,68 Doğan Holding 2,40 -1,64 33,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,58 -4,09 56,36 Doğusan 3,50 -3,85 68,27 Doğuş GMYO 9,52 -5,65 110,15 Doğuş Otomotiv 26,70 -4,44 180,46 Döktaş Dökümcülük 32,12 -3,66 1,50 Duran Doğan Basım 23,58 -4,77 67,95 Dyo Boya 10,64 -4,32 117,14 Eczacıbaşı İlaç 7,16 3,47 96,13 Eczacıbaşı Yatırım 21,00 0,00 118,01 Edip Gayrimenkul 2,94 -2,97 111,51 Ege Endüstri 1.512,00 -7,24 168,77 Ege Gübre 131,30 -5,34 166,35 Ege Profil 25,72 -3,96 114,87 Ege Seramik 9,08 -6,68 146,84 Egeplast 17,80 4,46 42,40 Ekiz Kimya 8,01 0,00 1213,11 Emek Elektrik 3,55 3,80 123,27 Eminiş Ambalaj 22,00 -4,35 1347,37 Emlak Konut GMYO 2,16 -0,46 49,20 Enerjisa Enerji 10,80 1,89 60,33 Enka İnşaat 7,10 0,71 27,20 Erbosan 31,18 -9,99 24,82 Ereğli Demir Çelik 11,00 -6,86 24,88 Ersu Gıda 5,39 3,06 160,39 Escort Teknoloji 6,28 -6,27 351,80 Esenboğa Elektrik 17,00 -3,13 Etiler Gıda 4,55 1,34 289,69 Euro Kapital Yat. Ort. 3,63 10,00 126,34 Euro Trend Yat. Ort. 3,71 -1,33 210,77 Euro Yat. Ort. 5,44 9,90 383,23 Euro Yatırım Holding 2,86 0,00 90,67 Fade Gıda 6,38 4,59 Fenerbahçe Futbol 33,06 -5,38 128,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,22 -3,22 57,99 F-M İzmit Piston 124,30 -4,53 162,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,30 -0,35 46,94 Ford Otosan 107,80 -9,94 63,05 Formet Çelik Kapı 4,28 -2,73 42,67 Frigo Pak Gıda 24,30 -9,93 246,87 Galatasaray Sportif 3,77 -0,53 85,71 Garanti Bankası 8,75 -4,68 -21,45 Garanti Faktoring 10,87 -1,90 180,88 Garanti Yat. Ort. 3,00 -3,54 200,96 Gedik Y. Men. Değ. 9,16 -0,76 191,26 Gediz Ambalaj 19,75 -5,05 192,16 Gentaş 4,90 -4,67 137,63 Gersan Elektrik 6,03 -3,52 89,03 Global Men. Değ. 4,83 -1,23 156,91 Global Yat. Holding 4,57 -4,79 -6,16 Good-Year 7,50 -1,96 85,19 Göltaş Çimento 27,30 -9,54 53,46 Gözde Girişim 6,66 1,68 29,57 GSD Denizcilik 4,92 -0,40 92,19 GSD Holding 2,18 -4,39 46,31 Gübre Fabrik. 51,70 -0,96 471,90 Güler Yat. Holding 15,20 1,95 648,77 Halk GMYO 3,11 -9,86 167,04 Hatay Tekstil 12,80 -4,90 90,08 Hedef Girişim 5,95 -2,46 149,34 Hektaş 12,59 -2,78 56,98 HUB Girişim 16,65 -2,06 77,34 Hürriyet Gzt. 2,21 -1,78 93,86 ICBC Turkey Bank 6,55 -1,65 24,29 İdealist Danışmanlık 10,16 -5,05 206,02 İdealist GMYO 6,21 -2,05 102,94 İhlas Ev Aletleri 1,84 -1,60 -41,21 İhlas Gayrimenkul 1,28 -1,54 24,36 İhlas Gazetecilik 4,36 -2,02 -3,96 İhlas Holding 1,16 2,65 27,47 İhlas Yayın Holding 1,17 -0,85 40,35 İndeks Bilgisayar 15,80 -2,77 68,45 Info Yatırım 4,86 -2,61 153,81 İntema 19,44 -3,09 109,94 Inveo Yatırım Holding 27,60 -2,95 258,91 İpek Doğal Enerji 11,53 -2,70 49,35 İskenderun Demir Çelik 8,18 -4,55 4,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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