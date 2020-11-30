Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,63
|-1,73
|417,74
|Acıpayam Selüloz
|16,95
|-2,53
|168,42
|Adel Kalemcilik
|21,26
|-2,92
|35,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,97
|-1,66
|107,94
|Afyon Çimento
|4,32
|-4,42
|89,62
|Ak Enerji
|2,17
|-2,69
|99,08
|Akbank
|6,02
|-5,64
|-25,77
|Akçansa
|14,79
|-2,57
|52,56
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,03
|-3,37
|185,78
|Akfen GMYO
|4,20
|1,20
|3,70
|Akın Tekstil
|24,80
|-2,82
|79,84
|Akiş GMYO
|3,52
|-4,61
|12,37
|Akmerkez GMYO
|55,30
|-0,18
|146,82
|Aksa
|10,69
|0,56
|52,64
|Aksa Enerji
|7,00
|-1,69
|84,21
|Aksigorta
|7,43
|-3,38
|37,14
|Aksu Enerji
|13,12
|-4,16
|-11,77
|Alarko Carrıer
|212,40
|-10,00
|255,63
|Alarko GMYO
|19,69
|5,80
|33,96
|Alarko Holding
|6,32
|-1,10
|7,58
|Albaraka Türk
|1,70
|-0,58
|11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,50
|-1,79
|128,41
|Alkim Kağıt
|13,03
|-0,61
|140,42
|Alkim Kimya
|13,65
|-2,57
|120,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,44
|0,83
|495,12
|Altınyunus Çeşme
|46,30
|-1,61
|363,46
|Anadolu Efes
|20,94
|-6,85
|-1,59
|Anadolu Grubu Holding
|20,74
|-2,99
|17,91
|Anadolu Hayat Emek.
|7,85
|-3,68
|29,00
|Anadolu Isuzu
|15,61
|-4,29
|28,27
|Anadolu Sigorta
|7,18
|0,98
|72,87
|Anel Elektrik
|3,20
|-5,33
|81,52
|Arçelik
|27,26
|-4,75
|30,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,00
|-4,33
|Arena Bilgisayar
|33,32
|-5,07
|357,38
|Armada Bilgisayar
|49,28
|0,45
|200,67
|Arsan Tekstil
|6,77
|-3,29
|89,11
|Artı Yatırım Holding
|6,05
|10,00
|646,91
|Aselsan
|17,29
|-4,42
|66,08
|Ata GMYO
|4,84
|3,42
|6,84
|Atakule GMYO
|2,46
|-3,91
|28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|1,18
|330,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|1,14
|83,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|-3,09
|5,18
|Avrasya GMYO
|3,80
|-2,56
|151,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|-5,57
|67,58
|Avrupa Yatırım Holding
|5,02
|-0,79
|225,97
|Ayen Enerji
|5,40
|-3,23
|55,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,30
|2,49
|370,32
|Aygaz
|12,20
|-4,84
|0,45
|Bagfaş
|19,41
|-5,41
|15,40
|Bak Ambalaj
|18,90
|-3,91
|159,45
|Balatacılar Balatacılık
|7,92
|-10,00
|538,71
|Bantaş Ambalaj
|5,56
|-4,79
|120,63
|Banvit
|29,20
|0,69
|57,24
|Baştaş Başkent Çimento
|12,63
|9,92
|387,64
|Batı Çimento
|4,30
|-2,27
|29,91
|Batısöke Çimento
|2,33
|-5,28
|77,86
|Bayrak Taban Sanayi
|9,52
|9,93
|Bera Holding
|13,28
|9,39
|244,94
|Berkosan Yalıtım
|6,20
|-3,13
|126,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,28
|2,50
|33,88
|Beyaz Filo
|8,77
|-5,39
|180,21
|Bilici Yatırım
|6,04
|-1,15
|110,71
|Bim Mağazalar
|70,00
|0,21
|51,49
|Birko Mensucat
|1,17
|-8,59
|277,42
|Birlik Mensucat
|2,67
|5,53
|134,21
|Bizim Mağazaları
|16,95
|6,47
|53,07
|Bomonti Elektrik
|28,50
|-0,70
|2126,56
|Borusan Mannesmann
|16,20
|0,68
|41,48
|Borusan Yat. Paz.
|206,50
|-7,36
|244,66
|Bosch Fren Sistemleri
|1.176,00
|-6,59
|308,65
|Bossa
|12,47
|-3,33
|54,71
|Brisa
|18,72
|-0,53
|99,60
|Burçelik
|21,76
|-2,42
|274,53
|Burçelik Vana
|59,40
|-4,88
|511,74
|Bursa Çimento
|8,93
|-1,54
|123,06
|Carrefoursa
|113,60
|9,97
|329,53
|Casa Emtia Petrol
|78,95
|-9,98
|740,79
|Ceo Event Medya
|6,46
|-7,98
|76,40
|Coca Cola İçecek
|56,05
|-7,05
|48,05
|Cosmos Yat. Holding
|7,95
|-1,24
|289,71
|Credıtwest Faktorıng
|5,48
|1,48
|90,28
|Çelebi
|92,20
|-4,46
|-7,20
|Çelik Halat
|21,62
|0,56
|232,62
|Çemaş Döküm
|2,23
|-5,11
|77,90
|Çemtaş
|14,61
|-5,44
|79,73
|Çimbeton
|162,30
|-7,47
|293,36
|Çimentaş
|32,80
|-3,53
|118,67
|Çimsa
|14,84
|-6,08
|63,44
|Çuhadaroğlu Metal
|6,60
|-4,21
|106,90
|Dagi Giyim
|8,39
|-4,22
|235,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,30
|-2,92
|488,50
|Dardanel
|25,36
|1,44
|569,13
|Datagate Bilgisayar
|15,13
|-3,57
|93,73
|Demısaş Döküm
|6,07
|-1,30
|74,43
|Denge Holding
|5,80
|1,75
|323,36
|Deniz GMYO
|3,24
|-1,52
|53,98
|Derimod
|9,81
|-2,00
|37,39
|Derlüks Deri
|9,75
|-3,56
|140,99
|Desa Deri
|7,91
|1,80
|74,23
|Despec Bilgisayar
|11,69
|-3,23
|175,71
|Deva Holding
|25,40
|5,92
|184,51
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,07
|-1,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,50
|4,65
|476,92
|Ditaş Doğan
|32,60
|0,87
|242,61
|DO-CO
|469,80
|-3,83
|-16,70
|Doğan Burda
|22,50
|1,81
|270,68
|Doğan Holding
|2,40
|-1,64
|33,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|-4,09
|56,36
|Doğusan
|3,50
|-3,85
|68,27
|Doğuş GMYO
|9,52
|-5,65
|110,15
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|-4,44
|180,46
|Döktaş Dökümcülük
|32,12
|-3,66
|1,50
|Duran Doğan Basım
|23,58
|-4,77
|67,95
|Dyo Boya
|10,64
|-4,32
|117,14
|Eczacıbaşı İlaç
|7,16
|3,47
|96,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,00
|0,00
|118,01
|Edip Gayrimenkul
|2,94
|-2,97
|111,51
|Ege Endüstri
|1.512,00
|-7,24
|168,77
|Ege Gübre
|131,30
|-5,34
|166,35
|Ege Profil
|25,72
|-3,96
|114,87
|Ege Seramik
|9,08
|-6,68
|146,84
|Egeplast
|17,80
|4,46
|42,40
|Ekiz Kimya
|8,01
|0,00
|1213,11
|Emek Elektrik
|3,55
|3,80
|123,27
|Eminiş Ambalaj
|22,00
|-4,35
|1347,37
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|-0,46
|49,20
|Enerjisa Enerji
|10,80
|1,89
|60,33
|Enka İnşaat
|7,10
|0,71
|27,20
|Erbosan
|31,18
|-9,99
|24,82
|Ereğli Demir Çelik
|11,00
|-6,86
|24,88
|Ersu Gıda
|5,39
|3,06
|160,39
|Escort Teknoloji
|6,28
|-6,27
|351,80
|Esenboğa Elektrik
|17,00
|-3,13
|Etiler Gıda
|4,55
|1,34
|289,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,63
|10,00
|126,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,71
|-1,33
|210,77
|Euro Yat. Ort.
|5,44
|9,90
|383,23
|Euro Yatırım Holding
|2,86
|0,00
|90,67
|Fade Gıda
|6,38
|4,59
|Fenerbahçe Futbol
|33,06
|-5,38
|128,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,22
|-3,22
|57,99
|F-M İzmit Piston
|124,30
|-4,53
|162,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,30
|-0,35
|46,94
|Ford Otosan
|107,80
|-9,94
|63,05
|Formet Çelik Kapı
|4,28
|-2,73
|42,67
|Frigo Pak Gıda
|24,30
|-9,93
|246,87
|Galatasaray Sportif
|3,77
|-0,53
|85,71
|Garanti Bankası
|8,75
|-4,68
|-21,45
|Garanti Faktoring
|10,87
|-1,90
|180,88
|Garanti Yat. Ort.
|3,00
|-3,54
|200,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,16
|-0,76
|191,26
|Gediz Ambalaj
|19,75
|-5,05
|192,16
|Gentaş
|4,90
|-4,67
|137,63
|Gersan Elektrik
|6,03
|-3,52
|89,03
|Global Men. Değ.
|4,83
|-1,23
|156,91
|Global Yat. Holding
|4,57
|-4,79
|-6,16
|Good-Year
|7,50
|-1,96
|85,19
|Göltaş Çimento
|27,30
|-9,54
|53,46
|Gözde Girişim
|6,66
|1,68
|29,57
|GSD Denizcilik
|4,92
|-0,40
|92,19
|GSD Holding
|2,18
|-4,39
|46,31
|Gübre Fabrik.
|51,70
|-0,96
|471,90
|Güler Yat. Holding
|15,20
|1,95
|648,77
|Halk GMYO
|3,11
|-9,86
|167,04
|Hatay Tekstil
|12,80
|-4,90
|90,08
|Hedef Girişim
|5,95
|-2,46
|149,34
|Hektaş
|12,59
|-2,78
|56,98
|HUB Girişim
|16,65
|-2,06
|77,34
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-1,78
|93,86
|ICBC Turkey Bank
|6,55
|-1,65
|24,29
|İdealist Danışmanlık
|10,16
|-5,05
|206,02
|İdealist GMYO
|6,21
|-2,05
|102,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|-1,60
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-1,54
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,36
|-2,02
|-3,96
|İhlas Holding
|1,16
|2,65
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-0,85
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|15,80
|-2,77
|68,45
|Info Yatırım
|4,86
|-2,61
|153,81
|İntema
|19,44
|-3,09
|109,94
|Inveo Yatırım Holding
|27,60
|-2,95
|258,91
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|-2,70
|49,35
|İskenderun Demir Çelik
|8,18
|-4,55
|4,67
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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