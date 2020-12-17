Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

17.12.2020 18:45
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,879,91376,88
Acıpayam Selüloz16,34-0,91158,76
Adel Kalemcilik26,72-0,6070,19
Adese Alışveriş Ticaret2,720,0090,44
Afyon Çimento4,410,2393,57
Ak Enerji2,263,67107,34
Akbank6,400,79-21,09
Akçansa15,320,3958,03
Akdeniz Yatırım Hold.5,994,36183,89
Akfen GMYO4,86-0,2120,00
Akın Tekstil27,480,8899,27
Akiş GMYO3,752,7419,71
Akmerkez GMYO63,85-0,55184,98
Aksa12,183,4073,92
Aksa Enerji7,110,7187,11
Aksigorta8,953,5965,19
Aksu Enerji13,540,82-8,94
Alarko Carrıer255,609,98327,96
Alarko GMYO20,44-0,9739,07
Alarko Holding7,004,7919,15
Albaraka Türk2,034,6432,68
Alcatel Lucent Teletaş27,280,22126,58
Alkim Kağıt13,39-2,76147,06
Alkim Kimya14,11-1,47127,51
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-3,51436,59
Altınyunus Çeşme47,463,67375,08
Anadolu Efes23,242,479,22
Anadolu Grubu Holding24,420,0838,83
Anadolu Hayat Emek.8,08-0,8632,78
Anadolu Isuzu16,710,0637,30
Anadolu Sigorta7,302,5375,75
Anel Elektrik3,150,0078,68
Arçelik29,78-1,5242,90
ARD Bilişim Teknolojileri43,00-1,10

Arena Bilgisayar33,50-1,64359,85
Armada Bilgisayar50,75-0,39209,64
Arsan Tekstil7,23-0,82101,96
Artı Yatırım Holding5,45-2,68572,84
Aselsan17,85-0,1771,45
Ata GMYO4,80-0,625,96
Atakule GMYO2,451,6627,60
Atlantis Yatırım Holding5,019,87401,00
Atlas Yat. Ort.1,830,5592,59
AvivaSA Emeklilik Hayat15,48-0,1315,47
Avrasya GMYO4,161,22175,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,333,4282,97
Avrupa Yatırım Holding5,800,35276,62
Ayen Enerji5,430,1856,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,80-1,91393,15
Aygaz14,581,6720,04
Bagfaş19,45-0,4115,64
Bak Ambalaj20,38-0,59179,77
Balatacılar Balatacılık7,65-1,92516,94
Bantaş Ambalaj4,64-0,43115,39
Banvit45,081,99142,76
Baştaş Başkent Çimento12,000,00363,32
Batı Çimento4,570,2238,07
Batısöke Çimento2,411,2683,97
Bayrak Taban Sanayi10,59-2,13

Bera Holding17,530,75355,32
Berkosan Yalıtım7,11-1,80159,49
Beşiktaş Futbol Yat.4,100,4967,35
Beyaz Filo9,700,00209,92
Bilici Yatırım6,32-0,63120,48
Bim Mağazalar71,151,5053,97
Birko Mensucat1,050,96238,71
Birlik Mensucat3,09-5,79171,05
Bizim Mağazaları15,380,9238,89
Borusan Mannesmann20,925,3482,71
Borusan Yat. Paz.418,709,95598,84
Bosch Fren Sistemleri1.253,50-1,53335,58
Bossa13,951,9773,08
Brisa19,43-2,07107,17
Burçelik21,600,09271,77
Burçelik Vana59,05-1,75508,14
Bursa Çimento8,84-0,34120,81
Carrefoursa96,15-3,85263,55
Casa Emtia Petrol153,001,321529,39
Ceo Event Medya6,630,1581,04
Coca Cola İçecek62,20-2,1264,29
Cosmos Yat. Holding7,900,64287,25
Credıtwest Faktorıng5,682,7197,22
Çelebi107,509,978,20
Çelik Halat17,70-1,67172,31
Çemaş Döküm2,24-0,8878,70
Çemtaş14,890,2783,17
Çimbeton179,503,70335,05
Çimentaş32,38-0,37115,87
Çimsa16,962,1786,78
Çuhadaroğlu Metal7,64-2,92139,50
Dagi Giyim8,410,48236,40
Dagi Yatırım Holding11,85-0,84424,34
Dardanel26,700,75604,49
Datagate Bilgisayar15,06-0,2692,83
Demısaş Döküm6,371,1183,05
Denge Holding5,603,70308,76
Deniz GMYO3,320,0057,78
Derimod9,862,8238,10
Derlüks Deri8,74-0,79116,03
Desa Deri9,281,31104,41
Despec Bilgisayar11,860,17179,72
Deva Holding24,140,08170,39
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,08-0,27

Diriteks Diriliş Tekstil3,90-3,94400,00
Ditaş Doğan32,02-2,14236,52
DO-CO505,402,31-10,39
Doğan Burda23,74-1,08291,10
Doğan Holding3,08-2,2271,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,631,9459,39
Doğusan3,64-1,8975,00
Doğuş GMYO9,013,9298,90
Doğuş Otomotiv26,800,00181,51
Döktaş Dökümcülük31,42-3,44-0,71
Duran Doğan Basım10,30-0,9654,90
Dyo Boya11,560,35135,92
Eczacıbaşı İlaç6,97-0,1490,93
Eczacıbaşı Yatırım21,52-1,28123,41
Edip Gayrimenkul3,031,00117,99
Ege Endüstri1.630,50-1,42189,83
Ege Gübre130,500,31164,73
Ege Profil33,122,60176,69
Ege Seramik9,950,00170,49
Egeplast24,00-2,6892,00
Ekiz Kimya7,36-1,871106,56
Emek Elektrik4,42-0,23177,99
Eminiş Ambalaj25,341,361567,11
Emlak Konut GMYO2,143,8847,82
Enerjisa Enerji10,79-0,6460,18
Enka İnşaat7,352,3731,67
Erbosan36,760,3847,16
Ereğli Demir Çelik14,340,0062,80
Ersu Gıda4,990,40141,06
Escort Teknoloji6,52-1,95369,06
Esenboğa Elektrik17,801,60

Etiler Gıda4,132,23253,72
Euro Kapital Yat. Ort.3,77-1,82135,07
Euro Trend Yat. Ort.3,69-1,07209,09
Euro Yat. Ort.4,62-1,70310,39
Euro Yatırım Holding2,870,3591,33
Fade Gıda6,26-1,73

Fenerbahçe Futbol30,14-2,77108,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,90-1,7150,98
F-M İzmit Piston117,400,00147,87
Fonet Bilgi Teknolojileri11,21-0,3645,77
Ford Otosan123,500,0886,80
Formet Çelik Kapı4,403,5346,67
Frigo Pak Gıda20,58-0,96193,77
Galatasaray Sportif4,000,0097,04
Garanti Bankası9,770,51-12,30
Garanti Faktoring10,450,38170,03
Garanti Yat. Ort.3,313,12232,06
Gedik Y. Men. Değ.11,07-0,98251,99
Gediz Ambalaj26,00-0,54284,62
Gentaş5,411,69162,36
Gersan Elektrik6,140,4992,48
Global Men. Değ.5,300,00181,91
Global Yat. Holding4,721,51-3,08
Good-Year7,833,5793,33
Göltaş Çimento32,700,6283,81
Gözde Girişim7,414,9644,16
GSD Denizcilik4,97-0,8094,14
GSD Holding2,35-2,0857,72
Gübre Fabrik.46,96-1,14419,47
Güler Yat. Holding12,54-3,24517,73
Halk GMYO3,819,80227,14
Hatay Tekstil13,350,0098,25
Hedef Girişim7,86-1,01229,38
Hektaş14,500,3580,80
HUB Girişim17,930,0690,98
Hürriyet Gzt.2,200,4692,98
ICBC Turkey Bank6,774,8028,46
İdealist Danışmanlık13,452,28305,12
İdealist GMYO7,903,95158,17
İhlas Ev Aletleri1,99-2,45-36,42
İhlas Gayrimenkul1,270,7923,38
İhlas Gazetecilik4,560,880,44
İhlas Holding1,240,0036,26
İhlas Yayın Holding1,160,0039,15
İndeks Bilgisayar16,451,6175,38
Info Yatırım6,46-0,77237,37
İntema21,22-7,74129,16
Inveo Yatırım Holding36,324,19372,30
İpek Doğal Enerji12,654,1263,86
İskenderun Demir Çelik9,51-0,9421,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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