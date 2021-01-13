Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

13.01.2021 18:43
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,58-0,39-2,07
Acıpayam Selüloz18,04-1,965,37
Adel Kalemcilik27,00-1,46-21,13
Adese Alışveriş Ticaret2,77-0,36-1,07
Afyon Çimento5,41-0,185,87
Ak Enerji2,35-2,086,33
Akbank7,25-0,414,62
Akçansa18,66-1,2212,82
Akdeniz Yatırım Hold.5,250,961,55
Akfen GMYO4,99-0,202,67
Akın Tekstil35,969,9713,22
Akiş GMYO3,743,895,95
Akmerkez GMYO65,403,891,57
Aksa14,56-1,15-0,21
Aksa Enerji8,10-1,588,87
Aksigorta9,51-1,552,26
Aksu Enerji14,30-1,991,27
Alarko Carrıer531,709,9945,71
Alarko GMYO24,58-0,81-6,04
Alarko Holding9,27-2,227,29
Albaraka Türk2,001,523,09
Alcatel Lucent Teletaş30,62-0,913,24
Alkim Kağıt14,16-0,704,52
Alkim Kimya16,42-0,3612,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,330,876,39
Altınyunus Çeşme54,959,949,99
Anadolu Efes26,740,9115,36
Anadolu Grubu Holding28,422,307,57
Anadolu Hayat Emek.10,00-1,7715,34
Anadolu Isuzu19,94-2,7310,78
Anadolu Sigorta7,822,623,58
Anel Elektrik3,11-0,64-1,89
Arçelik33,620,8410,59
ARD Bilişim Teknolojileri56,006,2616,47
Arena Bilgisayar41,361,3220,23
Armada Bilgisayar62,309,9726,94
Arsan Tekstil7,654,794,94
Artı Yatırım Holding9,049,9855,86
Arzum Ev Aletleri22,720,62-7,72
Aselsan18,72-0,852,58
Ata GMYO6,04-1,799,62
Atakule GMYO2,86-1,7213,49
Atlantis Yatırım Holding8,1410,0046,40
Atlas Yat. Ort.1,811,123,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,370,821,93
Avrasya GMYO3,72-0,53-8,37
Avrasya Petrol ve Tur.3,24-1,221,25
Avrupa Yatırım Holding6,85-2,1414,17
Ayen Enerji5,640,364,25
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,905,83-3,96
Aygaz15,00-0,922,39
Bagfaş24,461,2422,30
Bak Ambalaj21,10-0,944,46
Balatacılar Balatacılık7,70-7,12-6,55
Bantaş Ambalaj4,811,262,56
Banvit51,60-0,39-0,77
Baştaş Başkent Çimento19,400,5211,69
Batı Çimento5,81-1,5323,35
Batısöke Çimento2,52-3,083,28
Bayrak Taban Sanayi10,68-0,560,66
Bera Holding21,849,977,69
Berkosan Yalıtım8,52-0,93-4,48
Beşiktaş Futbol Yat.4,17-0,243,22
Beyaz Filo10,46-1,132,75
Bilici Yatırım7,032,785,87
Bim Mağazalar77,000,924,71
Birko Mensucat1,07-0,93-3,60
Birlik Mensucat3,11-3,42-10,12
Bizim Mağazaları15,70-0,572,21
Borusan Mannesmann37,089,9633,38
Borusan Yat. Paz.540,008,6518,19
Bosch Fren Sistemleri1.262,000,361,86
Bossa19,051,766,72
Brisa22,04-2,7410,53
Burçelik21,78-0,913,62
Burçelik Vana45,140,36-9,10
Bursa Çimento12,201,081,33
Carrefoursa74,709,934,04
Casa Emtia Petrol139,004,7531,13
Ceo Event Medya6,650,003,42
Coca Cola İçecek73,45-1,0111,63
Cosmos Yat. Holding11,499,9542,56
Credıtwest Faktorıng5,67-1,73-3,41
Çelebi179,50-0,83-1,66
Çelik Halat20,74-0,19-3,17
Çemaş Döküm2,24-1,324,19
Çemtaş16,00-1,900,62
Çimbeton436,7010,0047,28
Çimentaş56,1010,0055,14
Çimsa19,140,217,53
Çuhadaroğlu Metal8,58-2,1711,00
Dagi Giyim8,969,9411,03
Dagi Yatırım Holding15,0710,0016,82
Dardanel31,10-0,38-7,16
Datagate Bilgisayar15,91-1,43-1,24
Demısaş Döküm6,47-0,61-2,12
Denge Holding6,49-0,1518,43
Deniz GMYO4,262,6524,56
Derimod10,969,9312,53
Derlüks Deri9,40-1,786,58
Desa Deri10,290,195,65
Despec Bilgisayar12,71-0,16-2,68
Deva Holding26,38-1,059,28
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,51-5,276,08
Diriteks Diriliş Tekstil4,17-0,2411,80
Ditaş Doğan34,501,835,57
DO-CO580,20-2,14-7,90
Doğan Burda23,40-4,964,28
Doğan Holding3,787,3923,13
Doğtaş Kelebek Mobilya2,520,538,20
Doğusan5,14-1,3417,35
Doğuş GMYO9,00-0,7710,16
Doğuş Otomotiv30,043,234,52
Döktaş Dökümcülük31,78-0,063,79
Duran Doğan Basım10,630,761,33
Dyo Boya12,808,5712,68
Eczacıbaşı İlaç7,61-1,172,01
Eczacıbaşı Yatırım35,80-0,9429,06
Edip Gayrimenkul3,23-0,92-2,71
Ege Endüstri1.752,300,251,45
Ege Gübre218,607,6850,55
Ege Profil38,16-2,00-0,21
Ege Seramik12,70-0,7023,42
Egeplast32,00-6,16-3,90
Ekiz Kimya7,869,9310,24
Emek Elektrik5,09-3,05-14,02
Eminiş Ambalaj46,569,9726,38
Emlak Konut GMYO2,450,0014,49
Enerjisa Enerji12,30-1,52-1,68
Enka İnşaat8,79-1,6819,27
Erbosan47,02-2,6514,68
Ereğli Demir Çelik15,341,462,75
Ersu Gıda4,98-0,200,81
Escort Teknoloji6,511,24-0,91
Esenboğa Elektrik22,02-6,4615,71
Etiler Gıda4,5110,0013,32
Euro Kapital Yat. Ort.4,257,0510,39
Euro Trend Yat. Ort.3,829,776,11
Euro Yat. Ort.5,189,5114,86
Euro Yatırım Holding3,760,5332,39
Fade Gıda6,19-0,320,00
Fenerbahçe Futbol38,98-9,9831,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,724,675,49
F-M İzmit Piston143,100,7715,12
Fonet Bilgi Teknolojileri12,22-1,13-6,22
Ford Otosan158,10-0,3225,48
Formet Çelik Kapı5,33-9,9712,21
Frigo Pak Gıda22,70-0,878,20
Galatasaray Sportif3,94-1,25-2,72
Garanti Bankası10,560,861,83
Garanti Faktoring12,38-2,8311,23
Garanti Yat. Ort.3,64-3,1912,69
Gedik Y. Men. Değ.13,350,305,95
Gediz Ambalaj28,860,007,69
Gentaş6,02-0,821,35
Gersan Elektrik6,27-0,792,12
Global Men. Değ.6,40-2,746,49
Global Yat. Holding5,17-1,1510,47
Good-Year8,75-0,684,67
Göltaş Çimento40,500,00-1,84
Gözde Girişim7,475,06-6,39
GSD Denizcilik5,282,334,76
GSD Holding2,500,00-0,40
Gübre Fabrik.67,10-0,30-22,02
Güler Yat. Holding10,690,19-1,66
Halk GMYO3,350,004,36
Hatay Tekstil15,999,9714,62
Hedef Girişim3,47-1,791,27
Hektaş26,500,2338,96
HUB Girişim19,80-3,138,79
Hürriyet Gzt.2,22-1,775,71
ICBC Turkey Bank6,901,176,15
İdealist Danışmanlık12,80-0,78-4,90
İdealist GMYO8,656,7927,21
İhlas Ev Aletleri1,880,000,00
İhlas Gayrimenkul1,36-1,458,80
İhlas Gazetecilik3,93-0,25-3,20
İhlas Holding1,22-1,61-1,61
İhlas Yayın Holding1,190,854,39
İndeks Bilgisayar19,77-1,543,35
Info Yatırım6,21-1,27-3,72
İntema47,789,9919,75
Inveo Yatırım Holding64,45-2,3545,75
İpek Doğal Enerji13,41-1,832,52
İskenderun Demir Çelik10,490,293,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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