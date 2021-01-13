Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,58 -0,39 -2,07 Acıpayam Selüloz 18,04 -1,96 5,37 Adel Kalemcilik 27,00 -1,46 -21,13 Adese Alışveriş Ticaret 2,77 -0,36 -1,07 Afyon Çimento 5,41 -0,18 5,87 Ak Enerji 2,35 -2,08 6,33 Akbank 7,25 -0,41 4,62 Akçansa 18,66 -1,22 12,82 Akdeniz Yatırım Hold. 5,25 0,96 1,55 Akfen GMYO 4,99 -0,20 2,67 Akın Tekstil 35,96 9,97 13,22 Akiş GMYO 3,74 3,89 5,95 Akmerkez GMYO 65,40 3,89 1,57 Aksa 14,56 -1,15 -0,21 Aksa Enerji 8,10 -1,58 8,87 Aksigorta 9,51 -1,55 2,26 Aksu Enerji 14,30 -1,99 1,27 Alarko Carrıer 531,70 9,99 45,71 Alarko GMYO 24,58 -0,81 -6,04 Alarko Holding 9,27 -2,22 7,29 Albaraka Türk 2,00 1,52 3,09 Alcatel Lucent Teletaş 30,62 -0,91 3,24 Alkim Kağıt 14,16 -0,70 4,52 Alkim Kimya 16,42 -0,36 12,95 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,33 0,87 6,39 Altınyunus Çeşme 54,95 9,94 9,99 Anadolu Efes 26,74 0,91 15,36 Anadolu Grubu Holding 28,42 2,30 7,57 Anadolu Hayat Emek. 10,00 -1,77 15,34 Anadolu Isuzu 19,94 -2,73 10,78 Anadolu Sigorta 7,82 2,62 3,58 Anel Elektrik 3,11 -0,64 -1,89 Arçelik 33,62 0,84 10,59 ARD Bilişim Teknolojileri 56,00 6,26 16,47 Arena Bilgisayar 41,36 1,32 20,23 Armada Bilgisayar 62,30 9,97 26,94 Arsan Tekstil 7,65 4,79 4,94 Artı Yatırım Holding 9,04 9,98 55,86 Arzum Ev Aletleri 22,72 0,62 -7,72 Aselsan 18,72 -0,85 2,58 Ata GMYO 6,04 -1,79 9,62 Atakule GMYO 2,86 -1,72 13,49 Atlantis Yatırım Holding 8,14 10,00 46,40 Atlas Yat. Ort. 1,81 1,12 3,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,37 0,82 1,93 Avrasya GMYO 3,72 -0,53 -8,37 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 -1,22 1,25 Avrupa Yatırım Holding 6,85 -2,14 14,17 Ayen Enerji 5,64 0,36 4,25 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,90 5,83 -3,96 Aygaz 15,00 -0,92 2,39 Bagfaş 24,46 1,24 22,30 Bak Ambalaj 21,10 -0,94 4,46 Balatacılar Balatacılık 7,70 -7,12 -6,55 Bantaş Ambalaj 4,81 1,26 2,56 Banvit 51,60 -0,39 -0,77 Baştaş Başkent Çimento 19,40 0,52 11,69 Batı Çimento 5,81 -1,53 23,35 Batısöke Çimento 2,52 -3,08 3,28 Bayrak Taban Sanayi 10,68 -0,56 0,66 Bera Holding 21,84 9,97 7,69 Berkosan Yalıtım 8,52 -0,93 -4,48 Beşiktaş Futbol Yat. 4,17 -0,24 3,22 Beyaz Filo 10,46 -1,13 2,75 Bilici Yatırım 7,03 2,78 5,87 Bim Mağazalar 77,00 0,92 4,71 Birko Mensucat 1,07 -0,93 -3,60 Birlik Mensucat 3,11 -3,42 -10,12 Bizim Mağazaları 15,70 -0,57 2,21 Borusan Mannesmann 37,08 9,96 33,38 Borusan Yat. Paz. 540,00 8,65 18,19 Bosch Fren Sistemleri 1.262,00 0,36 1,86 Bossa 19,05 1,76 6,72 Brisa 22,04 -2,74 10,53 Burçelik 21,78 -0,91 3,62 Burçelik Vana 45,14 0,36 -9,10 Bursa Çimento 12,20 1,08 1,33 Carrefoursa 74,70 9,93 4,04 Casa Emtia Petrol 139,00 4,75 31,13 Ceo Event Medya 6,65 0,00 3,42 Coca Cola İçecek 73,45 -1,01 11,63 Cosmos Yat. Holding 11,49 9,95 42,56 Credıtwest Faktorıng 5,67 -1,73 -3,41 Çelebi 179,50 -0,83 -1,66 Çelik Halat 20,74 -0,19 -3,17 Çemaş Döküm 2,24 -1,32 4,19 Çemtaş 16,00 -1,90 0,62 Çimbeton 436,70 10,00 47,28 Çimentaş 56,10 10,00 55,14 Çimsa 19,14 0,21 7,53 Çuhadaroğlu Metal 8,58 -2,17 11,00 Dagi Giyim 8,96 9,94 11,03 Dagi Yatırım Holding 15,07 10,00 16,82 Dardanel 31,10 -0,38 -7,16 Datagate Bilgisayar 15,91 -1,43 -1,24 Demısaş Döküm 6,47 -0,61 -2,12 Denge Holding 6,49 -0,15 18,43 Deniz GMYO 4,26 2,65 24,56 Derimod 10,96 9,93 12,53 Derlüks Deri 9,40 -1,78 6,58 Desa Deri 10,29 0,19 5,65 Despec Bilgisayar 12,71 -0,16 -2,68 Deva Holding 26,38 -1,05 9,28 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,51 -5,27 6,08 Diriteks Diriliş Tekstil 4,17 -0,24 11,80 Ditaş Doğan 34,50 1,83 5,57 DO-CO 580,20 -2,14 -7,90 Doğan Burda 23,40 -4,96 4,28 Doğan Holding 3,78 7,39 23,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 0,53 8,20 Doğusan 5,14 -1,34 17,35 Doğuş GMYO 9,00 -0,77 10,16 Doğuş Otomotiv 30,04 3,23 4,52 Döktaş Dökümcülük 31,78 -0,06 3,79 Duran Doğan Basım 10,63 0,76 1,33 Dyo Boya 12,80 8,57 12,68 Eczacıbaşı İlaç 7,61 -1,17 2,01 Eczacıbaşı Yatırım 35,80 -0,94 29,06 Edip Gayrimenkul 3,23 -0,92 -2,71 Ege Endüstri 1.752,30 0,25 1,45 Ege Gübre 218,60 7,68 50,55 Ege Profil 38,16 -2,00 -0,21 Ege Seramik 12,70 -0,70 23,42 Egeplast 32,00 -6,16 -3,90 Ekiz Kimya 7,86 9,93 10,24 Emek Elektrik 5,09 -3,05 -14,02 Eminiş Ambalaj 46,56 9,97 26,38 Emlak Konut GMYO 2,45 0,00 14,49 Enerjisa Enerji 12,30 -1,52 -1,68 Enka İnşaat 8,79 -1,68 19,27 Erbosan 47,02 -2,65 14,68 Ereğli Demir Çelik 15,34 1,46 2,75 Ersu Gıda 4,98 -0,20 0,81 Escort Teknoloji 6,51 1,24 -0,91 Esenboğa Elektrik 22,02 -6,46 15,71 Etiler Gıda 4,51 10,00 13,32 Euro Kapital Yat. Ort. 4,25 7,05 10,39 Euro Trend Yat. Ort. 3,82 9,77 6,11 Euro Yat. Ort. 5,18 9,51 14,86 Euro Yatırım Holding 3,76 0,53 32,39 Fade Gıda 6,19 -0,32 0,00 Fenerbahçe Futbol 38,98 -9,98 31,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,72 4,67 5,49 F-M İzmit Piston 143,10 0,77 15,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,22 -1,13 -6,22 Ford Otosan 158,10 -0,32 25,48 Formet Çelik Kapı 5,33 -9,97 12,21 Frigo Pak Gıda 22,70 -0,87 8,20 Galatasaray Sportif 3,94 -1,25 -2,72 Garanti Bankası 10,56 0,86 1,83 Garanti Faktoring 12,38 -2,83 11,23 Garanti Yat. Ort. 3,64 -3,19 12,69 Gedik Y. Men. Değ. 13,35 0,30 5,95 Gediz Ambalaj 28,86 0,00 7,69 Gentaş 6,02 -0,82 1,35 Gersan Elektrik 6,27 -0,79 2,12 Global Men. Değ. 6,40 -2,74 6,49 Global Yat. Holding 5,17 -1,15 10,47 Good-Year 8,75 -0,68 4,67 Göltaş Çimento 40,50 0,00 -1,84 Gözde Girişim 7,47 5,06 -6,39 GSD Denizcilik 5,28 2,33 4,76 GSD Holding 2,50 0,00 -0,40 Gübre Fabrik. 67,10 -0,30 -22,02 Güler Yat. Holding 10,69 0,19 -1,66 Halk GMYO 3,35 0,00 4,36 Hatay Tekstil 15,99 9,97 14,62 Hedef Girişim 3,47 -1,79 1,27 Hektaş 26,50 0,23 38,96 HUB Girişim 19,80 -3,13 8,79 Hürriyet Gzt. 2,22 -1,77 5,71 ICBC Turkey Bank 6,90 1,17 6,15 İdealist Danışmanlık 12,80 -0,78 -4,90 İdealist GMYO 8,65 6,79 27,21 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,36 -1,45 8,80 İhlas Gazetecilik 3,93 -0,25 -3,20 İhlas Holding 1,22 -1,61 -1,61 İhlas Yayın Holding 1,19 0,85 4,39 İndeks Bilgisayar 19,77 -1,54 3,35 Info Yatırım 6,21 -1,27 -3,72 İntema 47,78 9,99 19,75 Inveo Yatırım Holding 64,45 -2,35 45,75 İpek Doğal Enerji 13,41 -1,83 2,52 İskenderun Demir Çelik 10,49 0,29 3,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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