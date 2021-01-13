Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,58
|-0,39
|-2,07
|Acıpayam Selüloz
|18,04
|-1,96
|5,37
|Adel Kalemcilik
|27,00
|-1,46
|-21,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,77
|-0,36
|-1,07
|Afyon Çimento
|5,41
|-0,18
|5,87
|Ak Enerji
|2,35
|-2,08
|6,33
|Akbank
|7,25
|-0,41
|4,62
|Akçansa
|18,66
|-1,22
|12,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,25
|0,96
|1,55
|Akfen GMYO
|4,99
|-0,20
|2,67
|Akın Tekstil
|35,96
|9,97
|13,22
|Akiş GMYO
|3,74
|3,89
|5,95
|Akmerkez GMYO
|65,40
|3,89
|1,57
|Aksa
|14,56
|-1,15
|-0,21
|Aksa Enerji
|8,10
|-1,58
|8,87
|Aksigorta
|9,51
|-1,55
|2,26
|Aksu Enerji
|14,30
|-1,99
|1,27
|Alarko Carrıer
|531,70
|9,99
|45,71
|Alarko GMYO
|24,58
|-0,81
|-6,04
|Alarko Holding
|9,27
|-2,22
|7,29
|Albaraka Türk
|2,00
|1,52
|3,09
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,62
|-0,91
|3,24
|Alkim Kağıt
|14,16
|-0,70
|4,52
|Alkim Kimya
|16,42
|-0,36
|12,95
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,33
|0,87
|6,39
|Altınyunus Çeşme
|54,95
|9,94
|9,99
|Anadolu Efes
|26,74
|0,91
|15,36
|Anadolu Grubu Holding
|28,42
|2,30
|7,57
|Anadolu Hayat Emek.
|10,00
|-1,77
|15,34
|Anadolu Isuzu
|19,94
|-2,73
|10,78
|Anadolu Sigorta
|7,82
|2,62
|3,58
|Anel Elektrik
|3,11
|-0,64
|-1,89
|Arçelik
|33,62
|0,84
|10,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,00
|6,26
|16,47
|Arena Bilgisayar
|41,36
|1,32
|20,23
|Armada Bilgisayar
|62,30
|9,97
|26,94
|Arsan Tekstil
|7,65
|4,79
|4,94
|Artı Yatırım Holding
|9,04
|9,98
|55,86
|Arzum Ev Aletleri
|22,72
|0,62
|-7,72
|Aselsan
|18,72
|-0,85
|2,58
|Ata GMYO
|6,04
|-1,79
|9,62
|Atakule GMYO
|2,86
|-1,72
|13,49
|Atlantis Yatırım Holding
|8,14
|10,00
|46,40
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|1,12
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,37
|0,82
|1,93
|Avrasya GMYO
|3,72
|-0,53
|-8,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-1,22
|1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,85
|-2,14
|14,17
|Ayen Enerji
|5,64
|0,36
|4,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,90
|5,83
|-3,96
|Aygaz
|15,00
|-0,92
|2,39
|Bagfaş
|24,46
|1,24
|22,30
|Bak Ambalaj
|21,10
|-0,94
|4,46
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|-7,12
|-6,55
|Bantaş Ambalaj
|4,81
|1,26
|2,56
|Banvit
|51,60
|-0,39
|-0,77
|Baştaş Başkent Çimento
|19,40
|0,52
|11,69
|Batı Çimento
|5,81
|-1,53
|23,35
|Batısöke Çimento
|2,52
|-3,08
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|10,68
|-0,56
|0,66
|Bera Holding
|21,84
|9,97
|7,69
|Berkosan Yalıtım
|8,52
|-0,93
|-4,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,17
|-0,24
|3,22
|Beyaz Filo
|10,46
|-1,13
|2,75
|Bilici Yatırım
|7,03
|2,78
|5,87
|Bim Mağazalar
|77,00
|0,92
|4,71
|Birko Mensucat
|1,07
|-0,93
|-3,60
|Birlik Mensucat
|3,11
|-3,42
|-10,12
|Bizim Mağazaları
|15,70
|-0,57
|2,21
|Borusan Mannesmann
|37,08
|9,96
|33,38
|Borusan Yat. Paz.
|540,00
|8,65
|18,19
|Bosch Fren Sistemleri
|1.262,00
|0,36
|1,86
|Bossa
|19,05
|1,76
|6,72
|Brisa
|22,04
|-2,74
|10,53
|Burçelik
|21,78
|-0,91
|3,62
|Burçelik Vana
|45,14
|0,36
|-9,10
|Bursa Çimento
|12,20
|1,08
|1,33
|Carrefoursa
|74,70
|9,93
|4,04
|Casa Emtia Petrol
|139,00
|4,75
|31,13
|Ceo Event Medya
|6,65
|0,00
|3,42
|Coca Cola İçecek
|73,45
|-1,01
|11,63
|Cosmos Yat. Holding
|11,49
|9,95
|42,56
|Credıtwest Faktorıng
|5,67
|-1,73
|-3,41
|Çelebi
|179,50
|-0,83
|-1,66
|Çelik Halat
|20,74
|-0,19
|-3,17
|Çemaş Döküm
|2,24
|-1,32
|4,19
|Çemtaş
|16,00
|-1,90
|0,62
|Çimbeton
|436,70
|10,00
|47,28
|Çimentaş
|56,10
|10,00
|55,14
|Çimsa
|19,14
|0,21
|7,53
|Çuhadaroğlu Metal
|8,58
|-2,17
|11,00
|Dagi Giyim
|8,96
|9,94
|11,03
|Dagi Yatırım Holding
|15,07
|10,00
|16,82
|Dardanel
|31,10
|-0,38
|-7,16
|Datagate Bilgisayar
|15,91
|-1,43
|-1,24
|Demısaş Döküm
|6,47
|-0,61
|-2,12
|Denge Holding
|6,49
|-0,15
|18,43
|Deniz GMYO
|4,26
|2,65
|24,56
|Derimod
|10,96
|9,93
|12,53
|Derlüks Deri
|9,40
|-1,78
|6,58
|Desa Deri
|10,29
|0,19
|5,65
|Despec Bilgisayar
|12,71
|-0,16
|-2,68
|Deva Holding
|26,38
|-1,05
|9,28
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,51
|-5,27
|6,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,17
|-0,24
|11,80
|Ditaş Doğan
|34,50
|1,83
|5,57
|DO-CO
|580,20
|-2,14
|-7,90
|Doğan Burda
|23,40
|-4,96
|4,28
|Doğan Holding
|3,78
|7,39
|23,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,52
|0,53
|8,20
|Doğusan
|5,14
|-1,34
|17,35
|Doğuş GMYO
|9,00
|-0,77
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|30,04
|3,23
|4,52
|Döktaş Dökümcülük
|31,78
|-0,06
|3,79
|Duran Doğan Basım
|10,63
|0,76
|1,33
|Dyo Boya
|12,80
|8,57
|12,68
|Eczacıbaşı İlaç
|7,61
|-1,17
|2,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,80
|-0,94
|29,06
|Edip Gayrimenkul
|3,23
|-0,92
|-2,71
|Ege Endüstri
|1.752,30
|0,25
|1,45
|Ege Gübre
|218,60
|7,68
|50,55
|Ege Profil
|38,16
|-2,00
|-0,21
|Ege Seramik
|12,70
|-0,70
|23,42
|Egeplast
|32,00
|-6,16
|-3,90
|Ekiz Kimya
|7,86
|9,93
|10,24
|Emek Elektrik
|5,09
|-3,05
|-14,02
|Eminiş Ambalaj
|46,56
|9,97
|26,38
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|0,00
|14,49
|Enerjisa Enerji
|12,30
|-1,52
|-1,68
|Enka İnşaat
|8,79
|-1,68
|19,27
|Erbosan
|47,02
|-2,65
|14,68
|Ereğli Demir Çelik
|15,34
|1,46
|2,75
|Ersu Gıda
|4,98
|-0,20
|0,81
|Escort Teknoloji
|6,51
|1,24
|-0,91
|Esenboğa Elektrik
|22,02
|-6,46
|15,71
|Etiler Gıda
|4,51
|10,00
|13,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,25
|7,05
|10,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,82
|9,77
|6,11
|Euro Yat. Ort.
|5,18
|9,51
|14,86
|Euro Yatırım Holding
|3,76
|0,53
|32,39
|Fade Gıda
|6,19
|-0,32
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|38,98
|-9,98
|31,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,72
|4,67
|5,49
|F-M İzmit Piston
|143,10
|0,77
|15,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,22
|-1,13
|-6,22
|Ford Otosan
|158,10
|-0,32
|25,48
|Formet Çelik Kapı
|5,33
|-9,97
|12,21
|Frigo Pak Gıda
|22,70
|-0,87
|8,20
|Galatasaray Sportif
|3,94
|-1,25
|-2,72
|Garanti Bankası
|10,56
|0,86
|1,83
|Garanti Faktoring
|12,38
|-2,83
|11,23
|Garanti Yat. Ort.
|3,64
|-3,19
|12,69
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,35
|0,30
|5,95
|Gediz Ambalaj
|28,86
|0,00
|7,69
|Gentaş
|6,02
|-0,82
|1,35
|Gersan Elektrik
|6,27
|-0,79
|2,12
|Global Men. Değ.
|6,40
|-2,74
|6,49
|Global Yat. Holding
|5,17
|-1,15
|10,47
|Good-Year
|8,75
|-0,68
|4,67
|Göltaş Çimento
|40,50
|0,00
|-1,84
|Gözde Girişim
|7,47
|5,06
|-6,39
|GSD Denizcilik
|5,28
|2,33
|4,76
|GSD Holding
|2,50
|0,00
|-0,40
|Gübre Fabrik.
|67,10
|-0,30
|-22,02
|Güler Yat. Holding
|10,69
|0,19
|-1,66
|Halk GMYO
|3,35
|0,00
|4,36
|Hatay Tekstil
|15,99
|9,97
|14,62
|Hedef Girişim
|3,47
|-1,79
|1,27
|Hektaş
|26,50
|0,23
|38,96
|HUB Girişim
|19,80
|-3,13
|8,79
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|-1,77
|5,71
|ICBC Turkey Bank
|6,90
|1,17
|6,15
|İdealist Danışmanlık
|12,80
|-0,78
|-4,90
|İdealist GMYO
|8,65
|6,79
|27,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|-1,45
|8,80
|İhlas Gazetecilik
|3,93
|-0,25
|-3,20
|İhlas Holding
|1,22
|-1,61
|-1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|0,85
|4,39
|İndeks Bilgisayar
|19,77
|-1,54
|3,35
|Info Yatırım
|6,21
|-1,27
|-3,72
|İntema
|47,78
|9,99
|19,75
|Inveo Yatırım Holding
|64,45
|-2,35
|45,75
|İpek Doğal Enerji
|13,41
|-1,83
|2,52
|İskenderun Demir Çelik
|10,49
|0,29
|3,76
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi