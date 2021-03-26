Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

26.03.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,49-9,9622,61
Acıpayam Selüloz20,700,1020,91
Adel Kalemcilik23,022,04-32,76
Adese Alışveriş Ticaret3,114,7111,07
Afyon Çimento4,190,00-18,00
Ak Enerji1,81-1,09-18,10
Akbank4,72-0,20-30,16
Akçansa18,85-0,6813,97
Akdeniz Yatırım Hold.2,13-1,84-11,37
Akfen GMYO4,063,84-16,46
Akın Tekstil52,300,0064,67
Akiş GMYO1,95-1,02-30,16
Akmerkez GMYO54,80-1,79-14,90
Aksa15,751,617,95
Aksa Enerji11,00-1,5247,85
Aksigorta8,252,36-5,15
Aksu Enerji6,24-0,79-17,32
Alarko Carrıer362,50-3,36-0,66
Alarko GMYO25,80-1,45-1,38
Alarko Holding10,43-1,4220,72
Albaraka Türk1,81-0,55-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,74-2,233,64
Alkim Kağıt17,26-1,4827,40
Alkim Kimya16,87-0,9416,05
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,30-2,135,02
Altınyunus Çeşme75,40-4,4450,92
Anadolu Efes22,50-1,32-2,93
Anadolu Grubu Holding23,70-1,25-9,92
Anadolu Hayat Emek.11,440,7931,95
Anadolu Isuzu19,30-0,057,22
Anadolu Sigorta7,221,12-4,37
Anel Elektrik5,900,6886,12
Arçelik34,76-3,0714,34
ARD Bilişim Teknolojileri49,80-1,783,58
Arena Bilgisayar52,35-1,4152,18
Armada Bilgisayar54,85-2,0511,76
Arsan Tekstil10,953,0150,21
Arzum Ev Aletleri21,80-2,15-11,45
Aselsan14,85-1,39-18,63
Ata GMYO5,391,32-2,18
Atakule GMYO3,06-1,2921,43
Atlantis Yatırım Holding4,901,03-11,87
Atlas Yat. Ort.1,39-1,42-20,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,341,101,77
Avrasya GMYO3,22-0,6222,93
Avrasya Petrol ve Tur.3,19-1,24-0,31
Avrupa Yatırım Holding8,753,3145,83
Ayen Enerji8,03-2,4348,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,700,173,08
Aygaz15,122,373,21
Bagfaş22,920,5314,60
Bak Ambalaj22,62-1,5711,98
Balatacılar Balatacılık7,542,86-8,50
Bantaş Ambalaj4,39-0,45-6,40
Banvit52,75-1,591,44
Baştaş Başkent Çimento14,082,33-18,94
Batı Çimento14,25-3,85202,55
Batısöke Çimento3,62-5,4848,36
Bayrak Taban Sanayi10,01-1,09-5,66
Bera Holding21,623,946,61
Berkosan Yalıtım11,221,0825,78
Beşiktaş Futbol Yat.6,9310,0071,53
Beyaz Filo11,80-2,0715,91
Bilici Yatırım14,263,03114,76
Bim Mağazalar72,002,35-2,09
Birko Mensucat1,357,1421,62
Birlik Mensucat3,060,00-11,56
Bizim Mağazaları13,70-0,72-10,81
Borusan Mannesmann28,04-0,210,86
Borusan Yat. Paz.418,30-3,93-8,45
Bosch Fren Sistemleri1.078,000,75-12,99
Bossa23,88-0,8333,78
Brisa27,36-2,6337,21
Burçelik23,12-1,209,99
Burçelik Vana29,96-0,86-39,67
Bursa Çimento3,83-1,03-23,06
Carrefoursa53,00-0,28-26,18
Casa Emtia Petrol133,300,2325,75
Ceo Event Medya5,61-1,41-12,75
Coca Cola İçecek70,05-1,347,58
Cosmos Yat. Holding11,506,3842,68
Credıtwest Faktorıng4,952,91-15,67
Çelebi299,70-0,1064,20
Çelik Halat7,49-3,85-17,67
Çemaş Döküm1,32-1,49-22,47
Çemtaş15,433,35-2,96
Çimbeton278,80-2,18-5,97
Çimentaş38,060,165,25
Çimsa20,841,5617,08
Çuhadaroğlu Metal6,75-3,43-12,68
Dagi Giyim2,45-3,16-28,08
Dagi Yatırım Holding13,74-3,516,51
Dardanel32,262,35-3,70
Datagate Bilgisayar15,00-1,06-6,89
Demısaş Döküm7,26-2,029,83
Denge Holding7,40-1,2035,04
Deniz GMYO4,89-2,0042,98
Derimod11,880,9321,97
Derlüks Yatırım Holding7,96-2,93-9,75
Desa Deri11,85-1,2521,66
Despec Bilgisayar11,91-1,49-8,81
Deva Holding30,443,7526,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,45-1,5733,18
Diriteks Diriliş Tekstil5,82-4,2856,03
Ditaş Doğan15,37-3,2117,97
DO-CO648,606,292,95
Doğan Burda18,150,67-19,12
Doğan Holding3,242,215,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,56-1,929,92
Doğusan5,66-1,5729,22
Doğuş GMYO13,292,3962,67
Doğuş Otomotiv28,762,130,07
Döktaş Dökümcülük33,000,007,77
Duran Doğan Basım11,550,9610,10
Dyo Boya13,30-3,2717,08
Eczacıbaşı İlaç6,47-1,07-13,27
Eczacıbaşı Yatırım52,70-0,5789,98
Edip Gayrimenkul3,592,578,13
Ege Endüstri1.577,40-1,89-5,25
Ege Gübre201,70-2,0438,91
Ege Profil32,260,00-15,64
Ege Seramik13,513,1331,29
Egeplast35,447,396,43
Ekiz Kimya6,980,43-2,10
Emek Elektrik2,55-1,16-10,69
Eminiş Ambalaj22,84-2,81-38,00
Emlak Konut GMYO1,85-2,12-13,55
Enerjisa Enerji10,86-3,04-13,19
Enka İnşaat7,78-1,275,56
Erbosan61,15-1,9249,15
Ereğli Demir Çelik13,800,585,05
Ersu Gıda4,82-0,62-2,43
Escort Teknoloji6,66-3,481,37
Esenboğa Elektrik39,880,71109,56
Etiler Gıda5,750,0044,47
Euro Kapital Yat. Ort.4,586,5118,96
Euro Trend Yat. Ort.4,23-0,9417,50
Euro Yat. Ort.4,480,22-0,67
Euro Yatırım Holding3,864,0435,92
Fade Gıda18,003,51190,79
Fenerbahçe Futbol27,369,97-7,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,43-1,45-14,76
F-M İzmit Piston148,40-2,3021,05
Fonet Bilgi Teknolojileri14,58-2,9311,90
Ford Otosan190,70-3,7856,13
Formet Celik Kapi Sanayi3,09-1,90-34,95
Frigo Pak Gıda31,50-1,1350,14
Galatasaray Sportif3,713,92-8,40
Garanti Bankası6,88-1,57-33,65
Garanti Faktoring14,579,9630,91
Garanti Yat. Ort.2,91-1,69-9,91
Gedik Y. Men. Değ.21,10-1,8667,46
Gediz Ambalaj34,80-2,0329,85
Gentaş5,32-2,56-10,44
Gersan Elektrik6,62-2,657,82
Global Men. Değ.8,01-1,8433,28
Global Yat. Holding6,291,2934,40
Good-Year7,68-1,54-8,13
Göltaş Çimento58,450,2641,66
Gözde Girişim7,33-1,87-8,15
GSD Denizcilik6,564,1330,16
GSD Holding2,03-1,46-19,12
Gübre Fabrik.73,55-0,54-14,53
Güler Yat. Holding9,991,01-8,10
Halk GMYO3,18-2,15-0,93
Hatay Tekstil19,50-3,1839,78
Hedef Girişim4,762,1538,92
Hektaş31,06-1,4662,87
HUB Girişim16,63-1,13-8,63
Hürriyet Gzt.1,84-0,54-12,38
ICBC Turkey Bank6,131,32-5,69
İdealist Danışmanlık84,954,94531,13
İdealist GMYO9,52-1,5540,00
İhlas Ev Aletleri1,47-1,34-21,81
İhlas Gayrimenkul1,04-0,95-16,80
İhlas Gazetecilik3,15-1,56-22,41
İhlas Holding0,761,33-32,30
İhlas Yayın Holding0,891,14-21,93
İndeks Bilgisayar28,92-2,6351,18
Info Yatırım7,301,3913,18
İntema49,822,1324,86
Inveo Yatırım Holding127,000,79187,20
İpek Doğal Enerji11,56-2,61-11,62
İskenderun Demir Çelik10,99-0,9921,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak         
19:18
HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti         
19:07
Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi         
18:17
Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı         
17:37
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 19:35:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei