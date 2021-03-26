Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,49
|-9,96
|22,61
|Acıpayam Selüloz
|20,70
|0,10
|20,91
|Adel Kalemcilik
|23,02
|2,04
|-32,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,11
|4,71
|11,07
|Afyon Çimento
|4,19
|0,00
|-18,00
|Ak Enerji
|1,81
|-1,09
|-18,10
|Akbank
|4,72
|-0,20
|-30,16
|Akçansa
|18,85
|-0,68
|13,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,13
|-1,84
|-11,37
|Akfen GMYO
|4,06
|3,84
|-16,46
|Akın Tekstil
|52,30
|0,00
|64,67
|Akiş GMYO
|1,95
|-1,02
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|54,80
|-1,79
|-14,90
|Aksa
|15,75
|1,61
|7,95
|Aksa Enerji
|11,00
|-1,52
|47,85
|Aksigorta
|8,25
|2,36
|-5,15
|Aksu Enerji
|6,24
|-0,79
|-17,32
|Alarko Carrıer
|362,50
|-3,36
|-0,66
|Alarko GMYO
|25,80
|-1,45
|-1,38
|Alarko Holding
|10,43
|-1,42
|20,72
|Albaraka Türk
|1,81
|-0,55
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,74
|-2,23
|3,64
|Alkim Kağıt
|17,26
|-1,48
|27,40
|Alkim Kimya
|16,87
|-0,94
|16,05
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|-2,13
|5,02
|Altınyunus Çeşme
|75,40
|-4,44
|50,92
|Anadolu Efes
|22,50
|-1,32
|-2,93
|Anadolu Grubu Holding
|23,70
|-1,25
|-9,92
|Anadolu Hayat Emek.
|11,44
|0,79
|31,95
|Anadolu Isuzu
|19,30
|-0,05
|7,22
|Anadolu Sigorta
|7,22
|1,12
|-4,37
|Anel Elektrik
|5,90
|0,68
|86,12
|Arçelik
|34,76
|-3,07
|14,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,80
|-1,78
|3,58
|Arena Bilgisayar
|52,35
|-1,41
|52,18
|Armada Bilgisayar
|54,85
|-2,05
|11,76
|Arsan Tekstil
|10,95
|3,01
|50,21
|Arzum Ev Aletleri
|21,80
|-2,15
|-11,45
|Aselsan
|14,85
|-1,39
|-18,63
|Ata GMYO
|5,39
|1,32
|-2,18
|Atakule GMYO
|3,06
|-1,29
|21,43
|Atlantis Yatırım Holding
|4,90
|1,03
|-11,87
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|-1,42
|-20,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,34
|1,10
|1,77
|Avrasya GMYO
|3,22
|-0,62
|22,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,19
|-1,24
|-0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|8,75
|3,31
|45,83
|Ayen Enerji
|8,03
|-2,43
|48,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,70
|0,17
|3,08
|Aygaz
|15,12
|2,37
|3,21
|Bagfaş
|22,92
|0,53
|14,60
|Bak Ambalaj
|22,62
|-1,57
|11,98
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|2,86
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|4,39
|-0,45
|-6,40
|Banvit
|52,75
|-1,59
|1,44
|Baştaş Başkent Çimento
|14,08
|2,33
|-18,94
|Batı Çimento
|14,25
|-3,85
|202,55
|Batısöke Çimento
|3,62
|-5,48
|48,36
|Bayrak Taban Sanayi
|10,01
|-1,09
|-5,66
|Bera Holding
|21,62
|3,94
|6,61
|Berkosan Yalıtım
|11,22
|1,08
|25,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,93
|10,00
|71,53
|Beyaz Filo
|11,80
|-2,07
|15,91
|Bilici Yatırım
|14,26
|3,03
|114,76
|Bim Mağazalar
|72,00
|2,35
|-2,09
|Birko Mensucat
|1,35
|7,14
|21,62
|Birlik Mensucat
|3,06
|0,00
|-11,56
|Bizim Mağazaları
|13,70
|-0,72
|-10,81
|Borusan Mannesmann
|28,04
|-0,21
|0,86
|Borusan Yat. Paz.
|418,30
|-3,93
|-8,45
|Bosch Fren Sistemleri
|1.078,00
|0,75
|-12,99
|Bossa
|23,88
|-0,83
|33,78
|Brisa
|27,36
|-2,63
|37,21
|Burçelik
|23,12
|-1,20
|9,99
|Burçelik Vana
|29,96
|-0,86
|-39,67
|Bursa Çimento
|3,83
|-1,03
|-23,06
|Carrefoursa
|53,00
|-0,28
|-26,18
|Casa Emtia Petrol
|133,30
|0,23
|25,75
|Ceo Event Medya
|5,61
|-1,41
|-12,75
|Coca Cola İçecek
|70,05
|-1,34
|7,58
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|6,38
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|4,95
|2,91
|-15,67
|Çelebi
|299,70
|-0,10
|64,20
|Çelik Halat
|7,49
|-3,85
|-17,67
|Çemaş Döküm
|1,32
|-1,49
|-22,47
|Çemtaş
|15,43
|3,35
|-2,96
|Çimbeton
|278,80
|-2,18
|-5,97
|Çimentaş
|38,06
|0,16
|5,25
|Çimsa
|20,84
|1,56
|17,08
|Çuhadaroğlu Metal
|6,75
|-3,43
|-12,68
|Dagi Giyim
|2,45
|-3,16
|-28,08
|Dagi Yatırım Holding
|13,74
|-3,51
|6,51
|Dardanel
|32,26
|2,35
|-3,70
|Datagate Bilgisayar
|15,00
|-1,06
|-6,89
|Demısaş Döküm
|7,26
|-2,02
|9,83
|Denge Holding
|7,40
|-1,20
|35,04
|Deniz GMYO
|4,89
|-2,00
|42,98
|Derimod
|11,88
|0,93
|21,97
|Derlüks Yatırım Holding
|7,96
|-2,93
|-9,75
|Desa Deri
|11,85
|-1,25
|21,66
|Despec Bilgisayar
|11,91
|-1,49
|-8,81
|Deva Holding
|30,44
|3,75
|26,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,45
|-1,57
|33,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,82
|-4,28
|56,03
|Ditaş Doğan
|15,37
|-3,21
|17,97
|DO-CO
|648,60
|6,29
|2,95
|Doğan Burda
|18,15
|0,67
|-19,12
|Doğan Holding
|3,24
|2,21
|5,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,56
|-1,92
|9,92
|Doğusan
|5,66
|-1,57
|29,22
|Doğuş GMYO
|13,29
|2,39
|62,67
|Doğuş Otomotiv
|28,76
|2,13
|0,07
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|0,00
|7,77
|Duran Doğan Basım
|11,55
|0,96
|10,10
|Dyo Boya
|13,30
|-3,27
|17,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,47
|-1,07
|-13,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,70
|-0,57
|89,98
|Edip Gayrimenkul
|3,59
|2,57
|8,13
|Ege Endüstri
|1.577,40
|-1,89
|-5,25
|Ege Gübre
|201,70
|-2,04
|38,91
|Ege Profil
|32,26
|0,00
|-15,64
|Ege Seramik
|13,51
|3,13
|31,29
|Egeplast
|35,44
|7,39
|6,43
|Ekiz Kimya
|6,98
|0,43
|-2,10
|Emek Elektrik
|2,55
|-1,16
|-10,69
|Eminiş Ambalaj
|22,84
|-2,81
|-38,00
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-2,12
|-13,55
|Enerjisa Enerji
|10,86
|-3,04
|-13,19
|Enka İnşaat
|7,78
|-1,27
|5,56
|Erbosan
|61,15
|-1,92
|49,15
|Ereğli Demir Çelik
|13,80
|0,58
|5,05
|Ersu Gıda
|4,82
|-0,62
|-2,43
|Escort Teknoloji
|6,66
|-3,48
|1,37
|Esenboğa Elektrik
|39,88
|0,71
|109,56
|Etiler Gıda
|5,75
|0,00
|44,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,58
|6,51
|18,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,23
|-0,94
|17,50
|Euro Yat. Ort.
|4,48
|0,22
|-0,67
|Euro Yatırım Holding
|3,86
|4,04
|35,92
|Fade Gıda
|18,00
|3,51
|190,79
|Fenerbahçe Futbol
|27,36
|9,97
|-7,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,43
|-1,45
|-14,76
|F-M İzmit Piston
|148,40
|-2,30
|21,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,58
|-2,93
|11,90
|Ford Otosan
|190,70
|-3,78
|56,13
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,09
|-1,90
|-34,95
|Frigo Pak Gıda
|31,50
|-1,13
|50,14
|Galatasaray Sportif
|3,71
|3,92
|-8,40
|Garanti Bankası
|6,88
|-1,57
|-33,65
|Garanti Faktoring
|14,57
|9,96
|30,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,91
|-1,69
|-9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,10
|-1,86
|67,46
|Gediz Ambalaj
|34,80
|-2,03
|29,85
|Gentaş
|5,32
|-2,56
|-10,44
|Gersan Elektrik
|6,62
|-2,65
|7,82
|Global Men. Değ.
|8,01
|-1,84
|33,28
|Global Yat. Holding
|6,29
|1,29
|34,40
|Good-Year
|7,68
|-1,54
|-8,13
|Göltaş Çimento
|58,45
|0,26
|41,66
|Gözde Girişim
|7,33
|-1,87
|-8,15
|GSD Denizcilik
|6,56
|4,13
|30,16
|GSD Holding
|2,03
|-1,46
|-19,12
|Gübre Fabrik.
|73,55
|-0,54
|-14,53
|Güler Yat. Holding
|9,99
|1,01
|-8,10
|Halk GMYO
|3,18
|-2,15
|-0,93
|Hatay Tekstil
|19,50
|-3,18
|39,78
|Hedef Girişim
|4,76
|2,15
|38,92
|Hektaş
|31,06
|-1,46
|62,87
|HUB Girişim
|16,63
|-1,13
|-8,63
|Hürriyet Gzt.
|1,84
|-0,54
|-12,38
|ICBC Turkey Bank
|6,13
|1,32
|-5,69
|İdealist Danışmanlık
|84,95
|4,94
|531,13
|İdealist GMYO
|9,52
|-1,55
|40,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,47
|-1,34
|-21,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-0,95
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|3,15
|-1,56
|-22,41
|İhlas Holding
|0,76
|1,33
|-32,30
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|1,14
|-21,93
|İndeks Bilgisayar
|28,92
|-2,63
|51,18
|Info Yatırım
|7,30
|1,39
|13,18
|İntema
|49,82
|2,13
|24,86
|Inveo Yatırım Holding
|127,00
|0,79
|187,20
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|-2,61
|-11,62
|İskenderun Demir Çelik
|10,99
|-0,99
|21,62
(Sürecek)
Kaynak: AA
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