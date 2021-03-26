Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,49 -9,96 22,61 Acıpayam Selüloz 20,70 0,10 20,91 Adel Kalemcilik 23,02 2,04 -32,76 Adese Alışveriş Ticaret 3,11 4,71 11,07 Afyon Çimento 4,19 0,00 -18,00 Ak Enerji 1,81 -1,09 -18,10 Akbank 4,72 -0,20 -30,16 Akçansa 18,85 -0,68 13,97 Akdeniz Yatırım Hold. 2,13 -1,84 -11,37 Akfen GMYO 4,06 3,84 -16,46 Akın Tekstil 52,30 0,00 64,67 Akiş GMYO 1,95 -1,02 -30,16 Akmerkez GMYO 54,80 -1,79 -14,90 Aksa 15,75 1,61 7,95 Aksa Enerji 11,00 -1,52 47,85 Aksigorta 8,25 2,36 -5,15 Aksu Enerji 6,24 -0,79 -17,32 Alarko Carrıer 362,50 -3,36 -0,66 Alarko GMYO 25,80 -1,45 -1,38 Alarko Holding 10,43 -1,42 20,72 Albaraka Türk 1,81 -0,55 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 30,74 -2,23 3,64 Alkim Kağıt 17,26 -1,48 27,40 Alkim Kimya 16,87 -0,94 16,05 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 -2,13 5,02 Altınyunus Çeşme 75,40 -4,44 50,92 Anadolu Efes 22,50 -1,32 -2,93 Anadolu Grubu Holding 23,70 -1,25 -9,92 Anadolu Hayat Emek. 11,44 0,79 31,95 Anadolu Isuzu 19,30 -0,05 7,22 Anadolu Sigorta 7,22 1,12 -4,37 Anel Elektrik 5,90 0,68 86,12 Arçelik 34,76 -3,07 14,34 ARD Bilişim Teknolojileri 49,80 -1,78 3,58 Arena Bilgisayar 52,35 -1,41 52,18 Armada Bilgisayar 54,85 -2,05 11,76 Arsan Tekstil 10,95 3,01 50,21 Arzum Ev Aletleri 21,80 -2,15 -11,45 Aselsan 14,85 -1,39 -18,63 Ata GMYO 5,39 1,32 -2,18 Atakule GMYO 3,06 -1,29 21,43 Atlantis Yatırım Holding 4,90 1,03 -11,87 Atlas Yat. Ort. 1,39 -1,42 -20,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,34 1,10 1,77 Avrasya GMYO 3,22 -0,62 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 3,19 -1,24 -0,31 Avrupa Yatırım Holding 8,75 3,31 45,83 Ayen Enerji 8,03 -2,43 48,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,70 0,17 3,08 Aygaz 15,12 2,37 3,21 Bagfaş 22,92 0,53 14,60 Bak Ambalaj 22,62 -1,57 11,98 Balatacılar Balatacılık 7,54 2,86 -8,50 Bantaş Ambalaj 4,39 -0,45 -6,40 Banvit 52,75 -1,59 1,44 Baştaş Başkent Çimento 14,08 2,33 -18,94 Batı Çimento 14,25 -3,85 202,55 Batısöke Çimento 3,62 -5,48 48,36 Bayrak Taban Sanayi 10,01 -1,09 -5,66 Bera Holding 21,62 3,94 6,61 Berkosan Yalıtım 11,22 1,08 25,78 Beşiktaş Futbol Yat. 6,93 10,00 71,53 Beyaz Filo 11,80 -2,07 15,91 Bilici Yatırım 14,26 3,03 114,76 Bim Mağazalar 72,00 2,35 -2,09 Birko Mensucat 1,35 7,14 21,62 Birlik Mensucat 3,06 0,00 -11,56 Bizim Mağazaları 13,70 -0,72 -10,81 Borusan Mannesmann 28,04 -0,21 0,86 Borusan Yat. Paz. 418,30 -3,93 -8,45 Bosch Fren Sistemleri 1.078,00 0,75 -12,99 Bossa 23,88 -0,83 33,78 Brisa 27,36 -2,63 37,21 Burçelik 23,12 -1,20 9,99 Burçelik Vana 29,96 -0,86 -39,67 Bursa Çimento 3,83 -1,03 -23,06 Carrefoursa 53,00 -0,28 -26,18 Casa Emtia Petrol 133,30 0,23 25,75 Ceo Event Medya 5,61 -1,41 -12,75 Coca Cola İçecek 70,05 -1,34 7,58 Cosmos Yat. Holding 11,50 6,38 42,68 Credıtwest Faktorıng 4,95 2,91 -15,67 Çelebi 299,70 -0,10 64,20 Çelik Halat 7,49 -3,85 -17,67 Çemaş Döküm 1,32 -1,49 -22,47 Çemtaş 15,43 3,35 -2,96 Çimbeton 278,80 -2,18 -5,97 Çimentaş 38,06 0,16 5,25 Çimsa 20,84 1,56 17,08 Çuhadaroğlu Metal 6,75 -3,43 -12,68 Dagi Giyim 2,45 -3,16 -28,08 Dagi Yatırım Holding 13,74 -3,51 6,51 Dardanel 32,26 2,35 -3,70 Datagate Bilgisayar 15,00 -1,06 -6,89 Demısaş Döküm 7,26 -2,02 9,83 Denge Holding 7,40 -1,20 35,04 Deniz GMYO 4,89 -2,00 42,98 Derimod 11,88 0,93 21,97 Derlüks Yatırım Holding 7,96 -2,93 -9,75 Desa Deri 11,85 -1,25 21,66 Despec Bilgisayar 11,91 -1,49 -8,81 Deva Holding 30,44 3,75 26,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,45 -1,57 33,18 Diriteks Diriliş Tekstil 5,82 -4,28 56,03 Ditaş Doğan 15,37 -3,21 17,97 DO-CO 648,60 6,29 2,95 Doğan Burda 18,15 0,67 -19,12 Doğan Holding 3,24 2,21 5,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,56 -1,92 9,92 Doğusan 5,66 -1,57 29,22 Doğuş GMYO 13,29 2,39 62,67 Doğuş Otomotiv 28,76 2,13 0,07 Döktaş Dökümcülük 33,00 0,00 7,77 Duran Doğan Basım 11,55 0,96 10,10 Dyo Boya 13,30 -3,27 17,08 Eczacıbaşı İlaç 6,47 -1,07 -13,27 Eczacıbaşı Yatırım 52,70 -0,57 89,98 Edip Gayrimenkul 3,59 2,57 8,13 Ege Endüstri 1.577,40 -1,89 -5,25 Ege Gübre 201,70 -2,04 38,91 Ege Profil 32,26 0,00 -15,64 Ege Seramik 13,51 3,13 31,29 Egeplast 35,44 7,39 6,43 Ekiz Kimya 6,98 0,43 -2,10 Emek Elektrik 2,55 -1,16 -10,69 Eminiş Ambalaj 22,84 -2,81 -38,00 Emlak Konut GMYO 1,85 -2,12 -13,55 Enerjisa Enerji 10,86 -3,04 -13,19 Enka İnşaat 7,78 -1,27 5,56 Erbosan 61,15 -1,92 49,15 Ereğli Demir Çelik 13,80 0,58 5,05 Ersu Gıda 4,82 -0,62 -2,43 Escort Teknoloji 6,66 -3,48 1,37 Esenboğa Elektrik 39,88 0,71 109,56 Etiler Gıda 5,75 0,00 44,47 Euro Kapital Yat. Ort. 4,58 6,51 18,96 Euro Trend Yat. Ort. 4,23 -0,94 17,50 Euro Yat. Ort. 4,48 0,22 -0,67 Euro Yatırım Holding 3,86 4,04 35,92 Fade Gıda 18,00 3,51 190,79 Fenerbahçe Futbol 27,36 9,97 -7,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,43 -1,45 -14,76 F-M İzmit Piston 148,40 -2,30 21,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,58 -2,93 11,90 Ford Otosan 190,70 -3,78 56,13 Formet Celik Kapi Sanayi 3,09 -1,90 -34,95 Frigo Pak Gıda 31,50 -1,13 50,14 Galatasaray Sportif 3,71 3,92 -8,40 Garanti Bankası 6,88 -1,57 -33,65 Garanti Faktoring 14,57 9,96 30,91 Garanti Yat. Ort. 2,91 -1,69 -9,91 Gedik Y. Men. Değ. 21,10 -1,86 67,46 Gediz Ambalaj 34,80 -2,03 29,85 Gentaş 5,32 -2,56 -10,44 Gersan Elektrik 6,62 -2,65 7,82 Global Men. Değ. 8,01 -1,84 33,28 Global Yat. Holding 6,29 1,29 34,40 Good-Year 7,68 -1,54 -8,13 Göltaş Çimento 58,45 0,26 41,66 Gözde Girişim 7,33 -1,87 -8,15 GSD Denizcilik 6,56 4,13 30,16 GSD Holding 2,03 -1,46 -19,12 Gübre Fabrik. 73,55 -0,54 -14,53 Güler Yat. Holding 9,99 1,01 -8,10 Halk GMYO 3,18 -2,15 -0,93 Hatay Tekstil 19,50 -3,18 39,78 Hedef Girişim 4,76 2,15 38,92 Hektaş 31,06 -1,46 62,87 HUB Girişim 16,63 -1,13 -8,63 Hürriyet Gzt. 1,84 -0,54 -12,38 ICBC Turkey Bank 6,13 1,32 -5,69 İdealist Danışmanlık 84,95 4,94 531,13 İdealist GMYO 9,52 -1,55 40,00 İhlas Ev Aletleri 1,47 -1,34 -21,81 İhlas Gayrimenkul 1,04 -0,95 -16,80 İhlas Gazetecilik 3,15 -1,56 -22,41 İhlas Holding 0,76 1,33 -32,30 İhlas Yayın Holding 0,89 1,14 -21,93 İndeks Bilgisayar 28,92 -2,63 51,18 Info Yatırım 7,30 1,39 13,18 İntema 49,82 2,13 24,86 Inveo Yatırım Holding 127,00 0,79 187,20 İpek Doğal Enerji 11,56 -2,61 -11,62 İskenderun Demir Çelik 10,99 -0,99 21,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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