Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,06
|-2,08
|-8,79
|Acıpayam Selüloz
|18,79
|-1,26
|9,75
|Adel Kalemcilik
|24,30
|-1,62
|-29,02
|Adese Gayrimenkul
|1,94
|-0,51
|-30,71
|Afyon Çimento
|4,03
|0,00
|-21,14
|Ak Enerji
|1,48
|0,68
|-33,03
|Akbank
|4,94
|-1,00
|-26,90
|Akçansa
|19,00
|0,26
|18,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,80
|3,45
|-25,10
|Akfen GMYO
|4,13
|1,98
|-15,02
|Akın Tekstil
|39,84
|-3,21
|25,44
|Akiş GMYO
|1,99
|-0,50
|-28,73
|Akmerkez GMYO
|47,38
|-1,13
|-24,13
|Aksa
|16,57
|0,98
|19,95
|Aksa Enerji
|11,94
|4,55
|60,48
|Aksigorta
|7,53
|-0,40
|-13,43
|Aksu Enerji
|5,92
|0,51
|-21,56
|Alarko Carrıer
|347,60
|-0,86
|-4,74
|Alarko GMYO
|23,86
|-1,65
|-8,79
|Alarko Holding
|9,75
|-2,01
|12,85
|Albaraka Türk
|1,59
|-1,24
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,62
|-2,36
|3,24
|Alkim Kağıt
|17,74
|1,49
|37,06
|Alkim Kimya
|17,70
|2,67
|25,65
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,24
|-0,44
|2,28
|Altınyunus Çeşme
|68,35
|-9,95
|36,81
|Anadolu Efes
|23,96
|-1,24
|3,36
|Anadolu Grubu Holding
|23,44
|6,26
|-10,91
|Anadolu Hayat Emek.
|9,02
|-0,77
|12,25
|Anadolu Isuzu
|17,76
|-1,93
|-1,33
|Anadolu Sigorta
|6,58
|0,00
|-8,87
|Anel Elektrik
|4,00
|-1,23
|26,18
|Arçelik
|33,80
|-1,86
|18,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,30
|-1,60
|21,26
|Arena Bilgisayar
|48,70
|1,04
|42,94
|Armada Bilgisayar
|51,00
|-1,92
|3,91
|Arsan Tekstil
|9,68
|0,62
|32,78
|Arzum Ev Aletleri
|19,27
|-0,87
|-21,73
|Aselsan
|14,91
|-1,32
|-18,30
|Ata GMYO
|3,89
|-1,77
|-29,40
|Atakule GMYO
|2,61
|0,38
|3,57
|Atlantis Yatırım Holding
|4,49
|-4,06
|-19,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|0,00
|-7,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,72
|-2,64
|0,77
|Avrasya GMYO
|3,13
|-2,19
|19,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,06
|0,99
|-4,38
|Avrupa Yatırım Holding
|7,42
|-1,72
|23,67
|Aydem Enerji
|8,69
|-3,44
|Ayen Enerji
|8,39
|-8,71
|55,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,90
|-5,00
|84,14
|Aygaz
|14,34
|1,70
|1,08
|Bagfaş
|24,80
|7,08
|24,00
|Bak Ambalaj
|20,60
|-1,44
|1,98
|Balatacılar Balatacılık
|6,44
|0,00
|-21,84
|Bantaş Ambalaj
|6,33
|-2,31
|34,97
|Banvit
|61,50
|-0,89
|18,27
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|0,79
|-19,40
|Batı Çimento
|13,80
|-3,83
|192,99
|Batısöke Çimento
|2,80
|-3,11
|14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|11,60
|-4,37
|9,33
|Bera Holding
|30,64
|-3,34
|51,08
|Berkosan Yalıtım
|11,08
|9,92
|24,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,18
|9,94
|151,98
|Beyaz Filo
|11,77
|10,00
|15,62
|Bilici Yatırım
|19,10
|-1,70
|187,65
|Bim Mağazalar
|64,70
|-1,60
|-12,01
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,10
|0,11
|Birko Mensucat
|1,27
|-0,78
|14,41
|Birlik Mensucat
|2,20
|1,38
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|13,93
|-1,49
|-9,31
|Borusan Mannesmann
|25,44
|-0,16
|-8,49
|Borusan Yat. Paz.
|391,00
|1,82
|-13,93
|Bosch Fren Sistemleri
|930,00
|0,20
|-24,93
|Bossa
|27,48
|-1,51
|53,95
|Brisa
|24,68
|-3,06
|27,46
|Burçelik
|21,40
|2,29
|1,81
|Burçelik Vana
|28,32
|0,07
|-42,97
|Bursa Çimento
|3,65
|-2,41
|-26,67
|Carrefoursa
|46,44
|-1,32
|-35,32
|Casa Emtia Petrol
|144,20
|-9,99
|36,04
|Ceo Event Medya
|9,29
|2,65
|44,48
|Coca Cola İçecek
|80,95
|1,19
|24,32
|Cosmos Yat. Holding
|10,40
|-5,11
|29,03
|Credıtwest Faktorıng
|3,48
|-1,14
|-40,72
|Çan2 Termik
|5,18
|9,98
|Çelebi
|252,30
|1,94
|38,23
|Çelik Halat
|7,05
|9,98
|-22,51
|Çemaş Döküm
|1,20
|-1,64
|-29,52
|Çemtaş
|14,77
|-1,80
|-7,11
|Çimbeton
|262,00
|-2,38
|-11,64
|Çimentaş
|35,52
|-7,50
|-1,77
|Çimsa
|22,60
|-1,14
|26,97
|Çuhadaroğlu Metal
|7,41
|-1,33
|-4,14
|Dagi Giyim
|2,23
|-0,45
|-34,53
|Dagi Yatırım Holding
|13,07
|4,14
|1,32
|Dardanel
|25,26
|-2,55
|-24,60
|Datagate Bilgisayar
|13,87
|-0,79
|-13,90
|Demısaş Döküm
|7,37
|-2,64
|11,50
|Denge Holding
|5,92
|-6,03
|8,03
|Deniz GMYO
|2,13
|-4,48
|15,63
|Derimod
|9,22
|1,99
|-5,34
|Derlüks Yatırım Holding
|8,06
|9,96
|-8,62
|Desa Deri
|14,56
|3,63
|49,49
|Despec Bilgisayar
|10,89
|0,18
|-16,62
|Deva Holding
|30,62
|-1,23
|27,27
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,42
|-3,45
|23,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,45
|3,22
|46,11
|Ditaş Doğan
|15,29
|10,00
|17,56
|DO-CO
|706,90
|-2,23
|12,21
|Doğan Burda
|17,47
|0,29
|-22,15
|Doğan Holding
|2,99
|1,01
|-0,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,44
|0,00
|4,77
|Doğusan
|4,55
|-0,22
|3,88
|Doğuş GMYO
|8,99
|-1,53
|10,04
|Doğuş Otomotiv
|26,86
|-0,59
|-1,69
|Döktaş Dökümcülük
|28,10
|-3,64
|-8,23
|Duran Doğan Basım
|11,91
|0,85
|13,54
|Dyo Boya
|13,37
|2,77
|18,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,37
|-0,93
|-11,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,40
|-4,19
|61,22
|Edip Gayrimenkul
|2,79
|9,84
|-15,96
|Ege Endüstri
|1.419,00
|-2,41
|-14,77
|Ege Gübre
|217,80
|-0,91
|50,00
|Ege Profil
|33,20
|5,26
|-13,18
|Ege Seramik
|14,38
|-1,57
|39,75
|Egeplast
|27,78
|1,39
|-16,58
|Ekiz Kimya
|7,90
|1,28
|10,80
|Emek Elektrik
|1,93
|0,00
|-32,41
|Eminiş Ambalaj
|27,94
|10,00
|-24,16
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|-1,08
|-14,49
|Enerjisa Enerji
|10,55
|0,96
|-8,50
|Enka İnşaat
|7,78
|-1,64
|10,48
|Erbosan
|79,90
|2,24
|94,88
|Ereğli Demir Çelik
|19,65
|3,64
|49,58
|Ersu Gıda
|4,17
|-0,71
|-15,59
|Escort Teknoloji
|5,58
|-1,76
|-15,07
|Esenboğa Elektrik
|32,00
|3,29
|68,19
|Etiler Gıda
|6,84
|9,97
|71,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,12
|-3,74
|7,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,50
|-1,41
|-2,78
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|-1,15
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|-2,92
|17,25
|Fade Gıda
|18,07
|1,40
|191,92
|Fenerbahçe Futbol
|28,26
|1,15
|-4,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-0,86
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|130,40
|-0,38
|6,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,44
|-3,99
|10,82
|Ford Otosan
|168,90
|-2,88
|38,29
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,41
|-2,76
|-42,52
|Frigo Pak Gıda
|27,28
|-5,15
|30,03
|Galata Wind Enerji
|4,87
|-2,79
|Galatasaray Sportif
|3,10
|1,31
|-23,46
|Garanti Bankası
|7,27
|-1,36
|-28,38
|Garanti Faktoring
|12,00
|1,52
|7,82
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|0,81
|-23,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,07
|-1,50
|53,24
|Gediz Ambalaj
|34,94
|-1,74
|30,37
|Gentaş
|4,80
|-2,83
|-19,19
|Gersan Elektrik
|5,73
|-1,04
|-6,68
|Global Men. Değ.
|6,81
|-2,99
|13,31
|Global Yat. Holding
|3,67
|0,55
|-21,58
|Good-Year
|7,72
|-2,15
|-7,66
|Göltaş Çimento
|53,25
|6,54
|29,06
|Gözde Girişim
|6,90
|-3,63
|-13,53
|GSD Denizcilik
|5,00
|-2,72
|-0,79
|GSD Holding
|1,78
|-0,56
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|60,30
|-2,43
|-29,92
|Güler Yat. Holding
|2,58
|-2,64
|-25,49
|Halk GMYO
|3,26
|-1,21
|1,71
|Hatay Tekstil
|20,90
|1,46
|49,82
|Hedef Girişim
|4,53
|-2,58
|32,20
|Hektaş
|9,49
|8,83
|77,64
|HUB Girişim
|14,77
|-1,53
|-18,85
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|-1,23
|-23,33
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|-2,33
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|-6,79
|420,06
|İdealist GMYO
|6,40
|-2,14
|-5,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|-1,67
|-37,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-2,88
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,22
|-0,95
|-50,48
|İhlas Holding
|0,61
|-3,17
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|-1,35
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,73
|1,18
|61,63
|Info Yatırım
|6,52
|-2,40
|1,09
|İntema
|49,62
|1,93
|24,36
|Inveo Yatırım Holding
|93,05
|-3,07
|110,43
|İpek Doğal Enerji
|12,67
|-1,32
|-3,13
|İskenderun Demir Çelik
|13,60
|2,18
|50,51
(Sürecek)
Kaynak: AA
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