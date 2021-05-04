Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

04.05.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,06-2,08-8,79
Acıpayam Selüloz18,79-1,269,75
Adel Kalemcilik24,30-1,62-29,02
Adese Gayrimenkul1,94-0,51-30,71
Afyon Çimento4,030,00-21,14
Ak Enerji1,480,68-33,03
Akbank4,94-1,00-26,90
Akçansa19,000,2618,00
Akdeniz Yatırım Hold.1,803,45-25,10
Akfen GMYO4,131,98-15,02
Akın Tekstil39,84-3,2125,44
Akiş GMYO1,99-0,50-28,73
Akmerkez GMYO47,38-1,13-24,13
Aksa16,570,9819,95
Aksa Enerji11,944,5560,48
Aksigorta7,53-0,40-13,43
Aksu Enerji5,920,51-21,56
Alarko Carrıer347,60-0,86-4,74
Alarko GMYO23,86-1,65-8,79
Alarko Holding9,75-2,0112,85
Albaraka Türk1,59-1,24-18,04
Alcatel Lucent Teletaş30,62-2,363,24
Alkim Kağıt17,741,4937,06
Alkim Kimya17,702,6725,65
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,24-0,442,28
Altınyunus Çeşme68,35-9,9536,81
Anadolu Efes23,96-1,243,36
Anadolu Grubu Holding23,446,26-10,91
Anadolu Hayat Emek.9,02-0,7712,25
Anadolu Isuzu17,76-1,93-1,33
Anadolu Sigorta6,580,00-8,87
Anel Elektrik4,00-1,2326,18
Arçelik33,80-1,8618,77
ARD Bilişim Teknolojileri58,30-1,6021,26
Arena Bilgisayar48,701,0442,94
Armada Bilgisayar51,00-1,923,91
Arsan Tekstil9,680,6232,78
Arzum Ev Aletleri19,27-0,87-21,73
Aselsan14,91-1,32-18,30
Ata GMYO3,89-1,77-29,40
Atakule GMYO2,610,383,57
Atlantis Yatırım Holding4,49-4,06-19,24
Atlas Yat. Ort.1,620,00-7,43
AvivaSA Emeklilik Hayat17,72-2,640,77
Avrasya GMYO3,13-2,1919,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,060,99-4,38
Avrupa Yatırım Holding7,42-1,7223,67
Aydem Enerji8,69-3,44

Ayen Enerji8,39-8,7155,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,90-5,0084,14
Aygaz14,341,701,08
Bagfaş24,807,0824,00
Bak Ambalaj20,60-1,441,98
Balatacılar Balatacılık6,440,00-21,84
Bantaş Ambalaj6,33-2,3134,97
Banvit61,50-0,8918,27
Baştaş Başkent Çimento14,000,79-19,40
Batı Çimento13,80-3,83192,99
Batısöke Çimento2,80-3,1114,75
Bayrak Taban Sanayi11,60-4,379,33
Bera Holding30,64-3,3451,08
Berkosan Yalıtım11,089,9224,22
Beşiktaş Futbol Yat.10,189,94151,98
Beyaz Filo11,7710,0015,62
Bilici Yatırım19,10-1,70187,65
Bim Mağazalar64,70-1,60-12,01
Biotrend Çevre ve Enerji18,100,11

Birko Mensucat1,27-0,7814,41
Birlik Mensucat2,201,38-36,42
Bizim Mağazaları13,93-1,49-9,31
Borusan Mannesmann25,44-0,16-8,49
Borusan Yat. Paz.391,001,82-13,93
Bosch Fren Sistemleri930,000,20-24,93
Bossa27,48-1,5153,95
Brisa24,68-3,0627,46
Burçelik21,402,291,81
Burçelik Vana28,320,07-42,97
Bursa Çimento3,65-2,41-26,67
Carrefoursa46,44-1,32-35,32
Casa Emtia Petrol144,20-9,9936,04
Ceo Event Medya9,292,6544,48
Coca Cola İçecek80,951,1924,32
Cosmos Yat. Holding10,40-5,1129,03
Credıtwest Faktorıng3,48-1,14-40,72
Çan2 Termik5,189,98

Çelebi252,301,9438,23
Çelik Halat7,059,98-22,51
Çemaş Döküm1,20-1,64-29,52
Çemtaş14,77-1,80-7,11
Çimbeton262,00-2,38-11,64
Çimentaş35,52-7,50-1,77
Çimsa22,60-1,1426,97
Çuhadaroğlu Metal7,41-1,33-4,14
Dagi Giyim2,23-0,45-34,53
Dagi Yatırım Holding13,074,141,32
Dardanel25,26-2,55-24,60
Datagate Bilgisayar13,87-0,79-13,90
Demısaş Döküm7,37-2,6411,50
Denge Holding5,92-6,038,03
Deniz GMYO2,13-4,4815,63
Derimod9,221,99-5,34
Derlüks Yatırım Holding8,069,96-8,62
Desa Deri14,563,6349,49
Despec Bilgisayar10,890,18-16,62
Deva Holding30,62-1,2327,27
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,42-3,4523,69
Diriteks Diriliş Tekstil5,453,2246,11
Ditaş Doğan15,2910,0017,56
DO-CO706,90-2,2312,21
Doğan Burda17,470,29-22,15
Doğan Holding2,991,01-0,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,440,004,77
Doğusan4,55-0,223,88
Doğuş GMYO8,99-1,5310,04
Doğuş Otomotiv26,86-0,59-1,69
Döktaş Dökümcülük28,10-3,64-8,23
Duran Doğan Basım11,910,8513,54
Dyo Boya13,372,7718,87
Eczacıbaşı İlaç6,37-0,93-11,55
Eczacıbaşı Yatırım43,40-4,1961,22
Edip Gayrimenkul2,799,84-15,96
Ege Endüstri1.419,00-2,41-14,77
Ege Gübre217,80-0,9150,00
Ege Profil33,205,26-13,18
Ege Seramik14,38-1,5739,75
Egeplast27,781,39-16,58
Ekiz Kimya7,901,2810,80
Emek Elektrik1,930,00-32,41
Eminiş Ambalaj27,9410,00-24,16
Emlak Konut GMYO1,83-1,08-14,49
Enerjisa Enerji10,550,96-8,50
Enka İnşaat7,78-1,6410,48
Erbosan79,902,2494,88
Ereğli Demir Çelik19,653,6449,58
Ersu Gıda4,17-0,71-15,59
Escort Teknoloji5,58-1,76-15,07
Esenboğa Elektrik32,003,2968,19
Etiler Gıda6,849,9771,86
Euro Kapital Yat. Ort.4,12-3,747,01
Euro Trend Yat. Ort.3,50-1,41-2,78
Euro Yat. Ort.4,30-1,15-4,66
Euro Yatırım Holding3,33-2,9217,25
Fade Gıda18,071,40191,92
Fenerbahçe Futbol28,261,15-4,40
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,30-0,86-21,98
F-M İzmit Piston130,40-0,386,36
Fonet Bilgi Teknolojileri14,44-3,9910,82
Ford Otosan168,90-2,8838,29
Formet Celik Kapi Sanayi1,41-2,76-42,52
Frigo Pak Gıda27,28-5,1530,03
Galata Wind Enerji4,87-2,79

Galatasaray Sportif3,101,31-23,46
Garanti Bankası7,27-1,36-28,38
Garanti Faktoring12,001,527,82
Garanti Yat. Ort.2,480,81-23,22
Gedik Y. Men. Değ.19,07-1,5053,24
Gediz Ambalaj34,94-1,7430,37
Gentaş4,80-2,83-19,19
Gersan Elektrik5,73-1,04-6,68
Global Men. Değ.6,81-2,9913,31
Global Yat. Holding3,670,55-21,58
Good-Year7,72-2,15-7,66
Göltaş Çimento53,256,5429,06
Gözde Girişim6,90-3,63-13,53
GSD Denizcilik5,00-2,72-0,79
GSD Holding1,78-0,56-29,08
Gübre Fabrik.60,30-2,43-29,92
Güler Yat. Holding2,58-2,64-25,49
Halk GMYO3,26-1,211,71
Hatay Tekstil20,901,4649,82
Hedef Girişim4,53-2,5832,20
Hektaş9,498,8377,64
HUB Girişim14,77-1,53-18,85
Hürriyet Gzt.1,61-1,23-23,33
ICBC Turkey Bank5,04-2,33-22,46
İdealist Danışmanlık70,00-6,79420,06
İdealist GMYO6,40-2,14-5,88
İhlas Ev Aletleri1,18-1,67-37,23
İhlas Gayrimenkul1,01-2,88-19,20
İhlas Gazetecilik1,22-0,95-50,48
İhlas Holding0,61-3,17-45,67
İhlas Yayın Holding0,73-1,35-35,96
İndeks Bilgisayar7,731,1861,63
Info Yatırım6,52-2,401,09
İntema49,621,9324,36
Inveo Yatırım Holding93,05-3,07110,43
İpek Doğal Enerji12,67-1,32-3,13
İskenderun Demir Çelik13,602,1850,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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