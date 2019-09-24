Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.099,00
|3,42
|491,43
|İş Bankası (C)
|5,93
|2,42
|30,91
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,17
|0,46
|-53,13
|İş Girişim
|2,62
|0,00
|28,43
|İş GMYO
|0,95
|1,06
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,75
|-0,79
|103,05
|İş Yat. Ort.
|1,28
|2,40
|73,42
|İşbir Holding
|300,00
|-7,98
|118,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|-4,65
|-51,19
|İttifak Holding
|4,54
|2,95
|119,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,31
|2,12
|-19,42
|İzmir Demir Çelik
|2,38
|2,15
|43,37
|İzmir Fırça
|1,94
|1,57
|-6,28
|İzocam
|20,12
|-0,10
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|40,74
|3,45
|57,84
|Kafein Yazılım
|6,79
|0,30
|-1,42
|Kapital Yat. Holding
|2,64
|4,76
|-8,01
|Kaplamin
|4,68
|-3,11
|30,00
|Kardemir (A)
|2,11
|1,93
|23,27
|Kardemir (B)
|2,11
|1,44
|22,60
|Kardemir (D)
|2,15
|1,90
|4,58
|Karel Elektronik
|8,93
|1,59
|114,15
|Karsan Otomotiv
|1,12
|0,90
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,91
|-1,04
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,20
|-0,57
|40,54
|Kartonsan
|323,40
|1,51
|1,39
|Katmerciler Ekipman
|2,88
|1,41
|-4,28
|Kent Gıda
|117,00
|1,30
|-1,68
|Kerevitaş Gıda
|2,28
|3,17
|26,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|2,33
|25,71
|Kiler GMYO
|1,95
|4,28
|11,43
|Klimasan Klima
|10,79
|1,60
|178,10
|Koç Holding
|18,54
|3,06
|33,87
|Konfrut Gıda
|38,78
|-0,31
|62,40
|Konya Çimento
|205,50
|-1,15
|15,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,90
|2,38
|36,35
|Koza Altın
|65,60
|-0,61
|27,88
|Koza Madencilik
|8,58
|2,51
|18,84
|Körfez GMYO
|1,52
|4,83
|24,59
|Kristal Kola
|1,03
|-0,96
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,66
|0,42
|11,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,25
|0,00
|15,38
|Lider Faktoring
|2,37
|0,42
|5,33
|Link Bilgisayar
|10,60
|1,34
|27,40
|Logo Yazılım
|40,22
|0,30
|48,19
|Lokman Hekim Sağlık
|3,84
|1,59
|-14,67
|Lüks Kadife
|5,72
|1,42
|17,94
|Makina Takım
|1,46
|2,82
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,07
|0,00
|10,55
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|21,80
|0,93
|24,15
|Marshall
|31,66
|1,15
|25,54
|Martı GMYO
|0,75
|-1,32
|15,38
|Martı Otel
|0,80
|0,00
|37,93
|Mavi Giyim
|44,56
|3,63
|38,30
|Mazhar Zorlu Holding
|5,55
|-0,72
|45,67
|Mega Polietilen
|2,05
|0,49
|0,49
|Menderes Tekstil
|0,81
|2,53
|12,50
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|11,43
|1,96
|90,82
|Merko Gıda
|0,81
|0,00
|-19,80
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|4,11
|-12,64
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|-1,95
|43,81
|Metro Holding
|1,99
|2,05
|161,84
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,36
|3,82
|23,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|2,40
|8,47
|Migros Ticaret
|20,70
|2,48
|38,93
|Milpa
|1,49
|2,05
|4,24
|Mistral GMYO
|1,34
|-0,74
|-12,42
|MLP Sağlık
|13,78
|2,53
|28,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,60
|1,27
|-13,98
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,47
|-0,77
|Net Holding
|1,79
|0,00
|-8,67
|Netaş Telekom.
|9,30
|-2,41
|43,96
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|3,23
|100,00
|Nuh Çimento
|7,13
|2,00
|2,88
|Nurol GMYO
|2,62
|2,75
|24,76
|Odaş Elektrik
|1,64
|0,61
|16,47
|Olmuksan-IP
|3,88
|0,00
|15,13
|Orge Enerji Elektrik
|3,68
|1,94
|17,95
|Orma Orman Mahsulleri
|2,01
|0,50
|67,50
|Osmanlı Menkul
|1,50
|0,00
|-12,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|0,91
|2,78
|Otokar
|131,00
|0,15
|52,52
|Oyak Yat. Ort.
|1,61
|1,90
|1,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,10
|6,06
|105,88
|Özak GMYO
|1,66
|2,47
|14,55
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|0,00
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,15
|5,50
|-51,06
|Özerden Plastik
|2,85
|0,35
|16,92
|Panora GMYO
|4,63
|0,43
|25,92
|Park Elek.Madencilik
|3,89
|0,26
|61,41
|Parsan
|12,33
|0,98
|40,75
|Pegasus
|61,95
|2,14
|170,29
|Peker GMYO
|3,05
|0,99
|-62,92
|Penguen Gıda
|1,64
|0,61
|51,85
|Pera GMYO
|0,67
|-2,90
|-12,99
|Pergamon Dış Ticaret
|6,19
|0,32
|1,35
|Petkim
|3,45
|1,17
|-12,38
|Petrokent Turizm
|81,00
|0,00
|17,90
|Pınar Et ve Un
|6,83
|1,34
|53,94
|Pınar Su
|1,49
|1,36
|19,20
|Pınar Süt
|8,89
|0,34
|43,00
|Plastikkart
|3,79
|-0,26
|40,37
|Polisan Holding
|2,58
|3,20
|-14,42
|Politeknik Metal
|80,05
|1,39
|128,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|1,49
|164,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|10,50
|20,00
|54,41
|QNB Finansbank
|13,25
|9,14
|47,06
|Ral Yatırım Holding
|8,65
|4,34
|370,11
|Ray Sigorta
|2,30
|2,22
|65,47
|Reysaş GMYO
|1,19
|4,39
|72,46
|Reysaş Lojistik
|1,00
|2,04
|35,14
|Rhea Girişim
|0,78
|-1,27
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|2,69
|-19,94
|41,58
|Royal Halı
|1,07
|-17,05
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,37
|3,01
|-15,61
|Sabancı Holding
|9,19
|3,37
|27,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|0,58
|11,60
|Salix Yatırım Holding
|3,55
|1,43
|-7,79
|Sanel Mühendislik
|5,60
|2,19
|156,88
|Sanifoam Sünger
|2,09
|0,00
|67,20
|Sanko Pazarlama
|2,63
|0,38
|32,56
|Saray Matbaacılık
|1,10
|0,00
|10,00
|Sarkuysan
|3,54
|0,85
|12,64
|Sasa Polyester
|6,20
|0,32
|7,90
|Say Reklamcılık
|1,20
|1,69
|27,66
|Sekuro Plastik
|2,99
|0,00
|1,01
|Selçuk Ecza Deposu
|5,12
|0,59
|88,34
|Selçuk Gıda
|1,61
|0,63
|21,05
|Senkron Güvenlik
|2,89
|-0,69
|189,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,84
|-0,54
|-5,64
|Servet GMYO
|4,76
|-4,61
|1,28
|Seyitler Kimya
|4,65
|2,65
|20,78
|Silverline Endüstri
|1,37
|3,79
|2,24
|Sinpaş GMYO
|0,87
|0,00
|135,14
|Smartiks Yazılım
|2,59
|0,78
|Soda Sanayii
|5,83
|0,69
|-13,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,84
|3,98
|41,30
|Söktaş
|1,59
|1,92
|25,20
|Sönmez Filament
|4,54
|-0,87
|45,51
|Sönmez Pamuklu
|3,73
|0,27
|19,55
|Sumaş Suni Tahta
|6,03
|0,33
|-9,94
|Şeker Fin. Kir.
|3,72
|-1,59
|31,91
|Şekerbank
|1,03
|0,98
|-6,36
|Şişe Cam
|4,56
|1,79
|-16,82
|Şok Marketler
|11,00
|0,92
|2,33
|T. Halk Bankası
|6,41
|2,23
|-8,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|15,55
|-1,08
|-8,53
|T.S.K.B.
|0,92
|1,10
|13,58
|T.Tuborg
|8,48
|3,67
|6,88
|Taç Tarım Ürünleri
|3,69
|1,93
|-27,08
|Tat Gıda
|4,92
|-0,61
|28,80
|TAV Havalimanları
|22,94
|-0,43
|4,32
|Taze Kuru Gıda
|5,46
|-0,36
|-19,71
|Tek-Art Turizm
|0,77
|0,00
|-9,41
|Tekfen Holding
|19,23
|4,85
|-2,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,87
|-1,71
|-3,37
|Temapol Polimer Plastik
|3,67
|0,00
|19,93
|TGS Dış Ticaret
|3,42
|1,18
|45,53
|Tofaş Oto. Fab.
|18,89
|1,45
|21,78
|Torunlar GMYO
|1,80
|0,56
|19,21
|Trabzon Liman
|8,68
|-5,75
|26,19
|Trabzonspor Sportif
|1,35
|-2,88
|-1,90
|Trakya Cam
|2,93
|3,90
|1,42
|Trend GMYO
|1,61
|1,26
|26,77
|TSKB GMYO
|0,87
|0,00
|6,10
|Tuğçelik
|2,62
|4,80
|23,00
|Tukaş
|5,48
|1,29
|230,12
|Turcas Petrol
|1,89
|0,53
|34,04
|Turkcell
|12,97
|0,93
|6,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,17
|1,46
|-7,33
|Tüpraş
|137,60
|1,93
|31,88
|Türk Hava Yolları
|11,67
|2,37
|-27,56
|Türk Prysmian Kablo
|2,20
|0,46
|27,56
|Türk Telekom
|5,71
|-2,23
|46,41
|Türk Traktör
|40,00
|1,78
|14,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,62
|1,77
|-14,06
|Ufuk Yatırım
|2,03
|4,10
|78,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|6,29
|48,25
|Ulusoy Elektrik
|26,38
|1,85
|65,29
|Ulusoy Un Sanayi
|2,60
|0,00
|25,00
|Umpaş Holding
|0,43
|2,38
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,35
|0,75
|21,62
|Utopya Turizm
|3,51
|0,00
|-14,39
|Uzertaş Boya
|1,28
|6,67
|113,33
|Ülker Bisküvi
|20,10
|0,50
|37,01
|Ünye Çimento
|2,88
|-0,69
|-13,92
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|2,26
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,87
|1,63
|-3,94
|Vakıf Yat. Ort.
|1,87
|1,08
|23,03
|Vakıflar Bankası
|5,11
|1,19
|31,03
|Vakko Tekstil
|3,91
|1,82
|49,90
|Vanet Gıda
|1,74
|2,96
|33,85
|Verusa Holding
|15,82
|0,38
|-4,50
|Verusaturk Girisim
|3,33
|-0,89
|8,03
|Vestel
|10,05
|1,01
|81,08
|Vestel Beyaz Eşya
|14,94
|0,54
|52,96
|Viking Kağıt
|0,96
|-1,03
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,77
|0,00
|2,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|0,43
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,94
|-0,34
|5,38
|Yataş
|6,16
|0,49
|37,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|1,12
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|10,34
|1,47
|44,00
|Yeşil GMYO
|0,33
|3,13
|22,22
|Yeşil Yapı
|0,32
|-3,03
|23,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,22
|-3,31
|6,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.348,90
|2,13
|6,82
|Yonga Mobilya
|7,00
|4,63
|7,85
|Yünsa
|5,08
|0,59
|21,68
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,00
|0,00
(Son)