Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.100,00
|0,67
|491,46
|İş Bankası (C)
|6,07
|1,68
|34,00
|İş Bankası (Kur.)
|159.999,90
|-5,33
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,61
|-0,38
|-43,63
|İş Girişim
|2,59
|0,39
|26,96
|İş GMYO
|0,98
|1,03
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|3,82
|0,79
|106,84
|İş Yat. Ort.
|1,45
|0,69
|96,45
|İşbir Holding
|350,00
|-0,14
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,00
|-44,05
|İttifak Holding
|3,81
|3,81
|84,35
|İz Hayvancılık Tarım
|5,31
|-1,85
|-19,42
|İzmir Demir Çelik
|3,47
|8,44
|109,04
|İzmir Fırça
|1,66
|0,61
|-19,81
|Jantsa Jant Sanayi
|47,04
|-2,00
|82,24
|Kafein Yazılım
|7,30
|1,53
|5,98
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|-3,23
|-5,92
|Kaplamin
|4,55
|1,11
|26,39
|Kardemir (A)
|2,23
|1,36
|30,28
|Kardemir (B)
|2,22
|0,91
|28,99
|Kardemir (D)
|2,27
|0,89
|10,42
|Karel Elektronik
|11,42
|-3,22
|173,86
|Karsan Otomotiv
|1,25
|4,17
|-2,34
|Karsu Tekstil
|1,84
|1,10
|47,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,05
|0,71
|90,54
|Kartonsan
|321,50
|0,41
|0,79
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|1,35
|-0,29
|Kent Gıda
|116,80
|0,09
|-1,85
|Kerevitaş Gıda
|2,76
|-0,72
|53,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|1,98
|1,02
|13,14
|Klimasan Klima
|18,00
|2,86
|363,93
|Koç Holding
|19,34
|0,78
|39,65
|Konfrut Gıda
|7,33
|-0,41
|53,48
|Konya Çimento
|205,20
|0,34
|15,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,58
|0,09
|22,40
|Koza Altın
|68,15
|-1,23
|32,85
|Koza Madencilik
|8,40
|-0,83
|16,34
|Körfez GMYO
|1,54
|3,36
|26,23
|Kristal Kola
|1,22
|-0,81
|16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,81
|0,57
|1,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,52
|-7,05
|42,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|12,39
|Kütahya Porselen
|5,33
|-1,11
|17,14
|Lider Faktoring
|2,75
|1,48
|22,22
|Link Bilgisayar
|10,59
|0,76
|27,28
|Logo Yazılım
|40,64
|2,37
|49,74
|Lokman Hekim Sağlık
|3,80
|0,53
|-15,56
|Lüks Kadife
|7,39
|0,27
|52,37
|Makina Takım
|1,46
|2,82
|-5,19
|Mardin Çimento
|5,63
|-1,57
|102,74
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|23,00
|1,23
|30,98
|Marshall
|29,86
|0,54
|18,40
|Martı GMYO
|0,76
|4,11
|16,92
|Martı Otel
|0,73
|0,00
|25,86
|Mavi Giyim
|45,00
|-0,13
|39,66
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|0,00
|46,98
|Mega Polietilen
|1,70
|0,00
|-16,67
|Menderes Tekstil
|0,92
|0,00
|27,78
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|13,50
|3,45
|125,38
|Merko Gıda
|0,84
|-1,18
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|0,00
|43,81
|Metro Holding
|2,34
|0,86
|207,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,77
|-0,56
|60,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|0,77
|11,02
|Migros Ticaret
|21,34
|-1,39
|43,22
|Milpa
|1,84
|-2,65
|28,73
|Mistral GMYO
|1,45
|0,69
|-5,23
|MLP Sağlık
|15,84
|4,21
|48,04
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,67
|1,83
|-10,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|9,58
|12,97
|Net Holding
|1,75
|2,34
|-10,71
|Netaş Telekom.
|9,91
|2,59
|53,41
|Niğbaş Niğde Beton
|7,20
|6,67
|80,00
|Nuh Çimento
|12,14
|13,25
|75,18
|Nurol GMYO
|2,77
|-1,77
|31,90
|Odaş Elektrik
|1,75
|0,00
|24,28
|Olmuksan-IP
|4,26
|0,00
|26,41
|Orge Enerji Elektrik
|3,71
|2,49
|18,91
|Orma Orman Mahsulleri
|2,85
|-0,35
|137,50
|Osmanlı Menkul
|1,65
|-2,94
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-0,87
|5,56
|Otokar
|143,60
|0,49
|67,19
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|0,00
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,87
|1,77
|181,37
|Özak GMYO
|1,85
|-0,54
|27,66
|Özbal Çelik Boru
|1,30
|0,00
|-5,80
|Özderici GMYO
|1,08
|1,89
|-54,04
|Özerden Plastik
|2,10
|2,44
|4,58
|Panora GMYO
|4,89
|-1,01
|32,99
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|3,07
|11,62
|Parsan
|12,98
|0,85
|48,17
|Pegasus
|62,35
|2,21
|172,03
|Peker GMYO
|3,00
|1,01
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,60
|1,27
|48,15
|Pera GMYO
|0,76
|-1,30
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,25
|1,13
|2,33
|Petkim
|3,55
|1,14
|-9,84
|Petrokent Turizm
|112,90
|1,07
|64,34
|Pınar Et ve Un
|7,77
|0,78
|75,12
|Pınar Su
|1,65
|1,23
|32,00
|Pınar Süt
|8,89
|-0,45
|43,00
|Plastikkart
|5,27
|1,15
|95,19
|Polisan Holding
|2,72
|0,74
|-9,78
|Politeknik Metal
|73,85
|4,01
|110,60
|Prizma Press Matbaacılık
|4,16
|4,79
|168,39
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,00
|0,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|36,98
|2,32
|443,82
|QNB Finansbank
|18,28
|1,95
|102,89
|Ral Yatırım Holding
|7,29
|0,55
|296,20
|Ray Sigorta
|2,40
|0,00
|72,66
|Reysaş GMYO
|1,71
|-0,58
|147,83
|Reysaş Lojistik
|1,34
|-2,19
|81,08
|Rhea Girişim
|0,78
|1,30
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|1,98
|5,32
|4,21
|Royal Halı
|1,07
|0,00
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,60
|5,96
|-1,44
|Sabancı Holding
|8,42
|0,48
|16,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,60
|0,63
|3,21
|Salix Yatırım Holding
|5,54
|2,59
|43,90
|Sanel Mühendislik
|3,59
|0,56
|64,68
|Sanifoam Sünger
|2,09
|0,48
|67,20
|Sanko Pazarlama
|4,43
|0,00
|123,28
|Saray Matbaacılık
|1,11
|0,91
|11,00
|Sarkuysan
|3,70
|-0,54
|17,73
|Sasa Polyester
|6,11
|-0,49
|6,34
|Say Reklamcılık
|1,22
|-0,81
|29,79
|Sekuro Plastik
|3,70
|2,78
|25,00
|Selçuk Ecza Deposu
|5,65
|-0,18
|107,84
|Selçuk Gıda
|1,72
|-4,44
|29,32
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-0,72
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|-1,14
|-10,77
|Servet GMYO
|5,65
|2,91
|20,21
|Seyitler Kimya
|4,59
|0,00
|19,22
|Silverline Endüstri
|1,54
|2,67
|14,93
|Sinpaş GMYO
|0,84
|5,00
|127,03
|Smartiks Yazılım
|2,62
|2,75
|Soda Sanayii
|5,59
|1,08
|-17,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,00
|0,00
|44,18
|Söktaş
|1,61
|-0,62
|26,77
|Sönmez Filament
|3,92
|0,00
|25,64
|Sönmez Pamuklu
|3,94
|-1,50
|26,28
|Sumaş Suni Tahta
|8,04
|-0,50
|20,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,10
|-2,38
|45,39
|Şekerbank
|1,02
|0,99
|-7,27
|Şişe Cam
|4,56
|2,47
|-16,82
|Şok Marketler
|9,41
|0,32
|-12,47
|T. Halk Bankası
|5,39
|-0,92
|-23,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|57,00
|5,56
|235,30
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|12,35
|T.Tuborg
|9,00
|5,02
|13,43
|Taç Tarım Ürünleri
|3,58
|-1,92
|-29,25
|Tat Gıda
|4,71
|-1,26
|23,30
|TAV Havalimanları
|27,38
|2,39
|24,51
|Taze Kuru Gıda
|9,14
|-7,40
|34,41
|Tek-Art Turizm
|0,79
|1,28
|-7,06
|Tekfen Holding
|17,23
|-1,54
|-12,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,74
|-0,36
|-7,74
|Temapol Polimer Plastik
|4,23
|14,95
|38,24
|TGS Dış Ticaret
|3,17
|0,32
|39,23
|Tofaş Oto. Fab.
|23,98
|0,08
|54,60
|Torunlar GMYO
|1,77
|0,57
|17,22
|Trabzon Liman
|8,05
|2,03
|17,03
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|0,71
|2,47
|Trakya Cam
|2,97
|0,00
|2,81
|Trend GMYO
|1,53
|0,00
|20,47
|TSKB GMYO
|0,90
|1,12
|9,76
|Tuğçelik
|2,79
|-0,71
|30,99
|Tukaş
|5,93
|-0,17
|257,23
|Turcas Petrol
|2,03
|0,50
|43,97
|Turkcell
|12,89
|1,02
|9,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,84
|0,83
|7,56
|Tüpraş
|127,00
|0,55
|21,72
|Türk Hava Yolları
|11,94
|0,67
|-25,88
|Türk Prysmian Kablo
|2,10
|1,45
|21,76
|Türk Telekom
|6,40
|2,40
|64,10
|Türk Traktör
|43,50
|0,23
|24,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,32
|1,15
|9,89
|Ufuk Yatırım
|1,77
|-1,12
|55,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,57
|0,00
|37,72
|Ulusoy Elektrik
|25,88
|0,39
|62,16
|Ulusoy Un Sanayi
|3,14
|0,32
|50,96
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,56
|4,00
|40,54
|Utopya Turizm
|3,63
|-1,36
|-11,46
|Uzertaş Boya
|1,15
|2,68
|91,67
|Ülker Bisküvi
|19,96
|4,45
|36,06
|Ünye Çimento
|3,21
|3,22
|-4,05
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|1,45
|-1,69
|Vakıf GMYO
|1,85
|1,65
|-4,97
|Vakıf Yat. Ort.
|1,96
|2,62
|28,95
|Vakıflar Bankası
|4,50
|0,67
|15,38
|Vakko Tekstil
|4,18
|2,20
|60,25
|Vanet Gıda
|1,50
|0,00
|15,38
|Verusa Holding
|17,68
|0,45
|6,73
|Verusaturk Girisim
|3,25
|-0,61
|5,43
|Vestel
|10,44
|0,00
|88,11
|Vestel Beyaz Eşya
|15,81
|0,89
|61,86
|Viking Kağıt
|1,26
|3,28
|14,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,96
|2,62
|13,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|0,84
|49,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,20
|-1,87
|50,54
|Yataş
|6,34
|0,63
|41,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|0,00
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,23
|-0,62
|56,40
|Yeşil GMYO
|0,47
|-2,08
|74,07
|Yeşil Yapı
|0,46
|4,55
|76,92
|Yeşil Yatırım Holding
|12,50
|19,96
|29,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.452,10
|-1,09
|11,51
|Yonga Mobilya
|6,80
|2,26
|4,77
|Yünsa
|5,07
|-0,59
|21,44
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,00
|-0,81
(Son)