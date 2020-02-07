Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 290.000,00 14,62 74,88 İş Bankası (B) 48.000,00 -2,04 59,04 İş Bankası (C) 7,44 -1,20 16,07 İş Bankası (Kur.) 386.525,00 10,44 84,06 İş Fin.Kir. 4,40 -1,57 15,79 İş Girişim 5,48 0,00 44,21 İş GMYO 1,90 -1,55 7,95 İş Y. Men. Değ. 5,19 1,17 15,33 İş Yat. Ort. 2,13 -0,47 15,76 İşbir Holding 568,50 3,38 32,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 0,00 16,13 İttifak Holding 3,43 -0,58 -7,80 İz Hayvancılık Tarım 3,12 -6,87 19,24 İzmir Demir Çelik 11,11 1,83 35,65 İzmir Fırça 2,16 6,40 20,00 Jantsa Jant Sanayi 61,45 -0,32 5,40 Kafein Yazılım 15,56 -1,95 39,68 Kapital Yat. Holding 3,15 -0,63 30,17 Kaplamin 5,72 3,81 3,06 Kardemir (A) 2,89 -0,34 9,06 Kardemir (B) 2,89 -0,34 9,47 Kardemir (D) 2,93 -0,34 10,15 Karel Elektronik 18,58 -1,12 27,87 Karsan Otomotiv 1,81 -3,21 14,56 Karsu Tekstil 3,62 8,06 11,73 Karsusan Su Ürünleri San. 10,81 9,97 15,12 Kartonsan 491,00 0,55 25,93 Katmerciler Ekipman 4,37 -2,89 13,80 Kent Gıda 218,00 5,98 24,00 Kerevitaş Gıda 3,77 5,31 15,64 Kervansaray Yat. Holding 0,52 0,00 -5,45 Kiler GMYO 3,99 -0,75 5,28 Klimasan Klima 22,36 -1,06 1,27 Koç Holding 20,20 0,90 -0,59 Konfrut Gıda 9,34 4,59 19,44 Konya Çimento 279,00 -0,04 2,84 Kordsa Teknik Tekstil 14,44 1,19 10,40 Koza Altın 77,70 0,45 4,93 Koza Madencilik 11,00 1,29 9,67 Körfez GMYO 3,13 -2,49 30,96 Kristal Kola 2,09 -1,42 38,41 Kron Telekomünikasyon 18,25 -2,77 43,47 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 -1,96 5,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,04 -2,86 23,64 Kütahya Porselen 9,30 -1,69 40,48 Lider Faktoring 4,91 -1,41 33,79 Link Bilgisayar 33,30 12,80 83,47 Logo Yazılım 69,95 -0,07 15,05 Lokman Hekim Sağlık 6,23 -0,16 7,79 Lüks Kadife 12,30 2,59 42,36 Makina Takım 2,19 -0,90 16,49 Mardin Çimento 5,59 0,18 -5,57 Marka Yatırım Holding 1,58 -3,07 33,90 Marmaris Altınyunus 90,25 -0,82 27,11 Marshall 47,96 -0,99 0,88 Martı GMYO 1,44 -3,36 42,57 Martı Otel 1,17 -2,50 28,57 Mavi Giyim 60,20 1,01 3,97 Mazhar Zorlu Holding 15,60 -0,45 29,03 Mega Polietilen 2,52 -2,33 14,55 Menderes Tekstil 1,50 -1,96 14,50 Mensa 0,39 0,00 21,88 Merit Turizm 24,00 -0,83 23,46 Merko Gıda 1,26 -0,79 20,00 Metal Gayrimenkul 0,99 1,02 8,79 Metemtur Otelcilik 2,00 -0,99 12,36 Metro Holding 1,44 -2,04 4,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 -1,29 17,35 Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 4,67 -31,03 Migros Ticaret 26,66 -0,15 10,07 Milpa 2,85 -3,06 30,14 Mistral GMYO 2,20 0,00 16,40 MLP Sağlık 18,60 0,76 16,25 MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 -0,96 -9,65 Mondi Tire Kutsan 8,54 0,71 106,28 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.078,80 0,13 0,52 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,75 -1,88 47,41 Net Holding 2,46 -1,20 -5,38 Netaş Telekom. 14,98 -1,71 14,70 Niğbaş Niğde Beton 5,60 0,90 -9,68 Nuh Çimento 11,62 -1,44 -2,19 Nurol GMYO 4,41 -0,68 23,53 Odaş Elektrik 2,23 -0,89 54,25 Olmuksan-IP 4,38 -2,01 71,03 Orge Enerji Elektrik 6,05 -1,14 21,98 Orma Orman Mahsulleri 5,35 -2,01 93,84 Osmanlı Menkul 7,80 2,63 85,71 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -0,89 32,14 Otokar 157,90 -0,88 -0,69 Oyak Yat. Ort. 2,48 -1,59 6,44 Oylum Sınai Yatırımlar 5,50 -1,26 8,06 Özak GMYO 3,33 0,00 29,57 Özbal Çelik Boru 2,31 -1,28 38,32 Özderici GMYO 1,92 -1,03 22,29 Özerden Plastik 2,70 0,00 18,42 Panora GMYO 6,35 0,79 2,42 Papilon Savunma 10,97 0,37 41,55 Park Elek.Madencilik 3,56 -1,66 16,72 Parsan 18,03 -1,90 6,43 Pegasus 68,90 -3,97 -20,25 Peker GMYO 3,09 0,00 -1,28 Penguen Gıda 3,61 0,56 74,40 Pera GMYO 1,21 -0,82 28,72 Pergamon Dış Ticaret 10,16 -1,26 26,68 Petkim 4,11 -1,91 7,87 Petrokent Turizm 208,00 1,66 62,37 Pınar Et ve Un 10,55 -1,31 15,05 Pınar Su 3,06 0,99 31,90 Pınar Süt 14,11 -1,95 11,37 Plastikkart 9,54 -0,73 2,91 Polisan Holding 3,34 -0,89 10,23 Politeknik Metal 79,00 1,94 2,60 Prizma Press Matbaacılık 5,15 1,58 19,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.154,60 0,02 4,22 QNB Finans Fin. Kir. 144,00 3,75 11,54 QNB Finansbank 49,50 -3,88 32,00 Ral Yatırım Holding 6,71 3,23 -1,32 Ray Sigorta 4,78 -2,25 39,77 Reysaş GMYO 10,34 8,84 125,27 Reysaş Lojistik 9,98 3,96 127,85 Rhea Girişim 1,72 0,58 44,54 Rodrigo Tekstil 1,95 0,00 7,73 Royal Halı 2,07 -5,91 51,09 RTA Laboratuvarları 2,45 -1,21 5,60 Sabancı Holding 10,15 -2,22 6,39 Safkar Ege Soğutmacılık 3,05 8,16 39,91 Salix Yatırım Holding 7,00 -4,63 -2,91 Sanel Mühendislik 3,90 -0,26 -3,70 Sanifoam Sünger 5,95 0,85 19,00 Sanko Pazarlama 8,03 0,12 3,75 Saray Matbaacılık 2,93 -3,30 63,69 Sarkuysan 6,00 -1,96 24,22 Sasa Polyester 9,22 -0,22 19,28 Say Reklamcılık 2,73 -0,36 21,87 Sekuro Plastik 5,65 1,44 5,41 Selçuk Ecza Deposu 7,65 -1,42 25,41 Selçuk Gıda 1,78 -0,56 3,49 Senkron Güvenlik 3,03 0,66 10,99 Serve Film Prodüksiyon 1,45 -1,36 -8,81 Servet GMYO 12,75 0,39 50,00 Seyitler Kimya 7,22 -0,55 6,33 Silverline Endüstri 3,19 0,95 47,69 Sinpaş GMYO 1,31 -1,50 12,93 Smartiks Yazılım 10,70 -2,10 9,07 Soda Sanayii 6,50 1,88 5,18 Sodaş Sodyum Sanayii 13,70 -2,14 40,23 Söktaş 4,02 -2,43 51,70 Sönmez Filament 7,11 7,40 45,70 Sönmez Pamuklu 7,17 1,41 45,73 Sumaş Suni Tahta 10,70 -4,80 8,08 Şeker Fin. Kir. 4,92 -0,81 2,93 Şekerbank 1,40 -1,41 6,87 Şişe Cam 5,53 -1,07 4,93 Şok Marketler 10,33 -0,67 -4,00 T. Halk Bankası 7,13 -2,19 20,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,56 -0,98 2,20 T.S.K.B. 1,39 0,72 14,88 T.Tuborg 15,98 -1,11 34,29 Taç Tarım Ürünleri 3,33 6,73 Tat Gıda 7,85 2,35 24,80 TAV Havalimanları 27,26 -1,52 -6,58 Taze Kuru Gıda 7,41 0,14 2,35 Tek-Art Turizm 1,66 -5,68 31,75 Tekfen Holding 19,14 -0,98 -0,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,30 1,42 121,43 Temapol Polimer Plastik 6,23 -1,27 19,35 TGS Dış Ticaret 6,35 -1,55 35,97 Tofaş Oto. Fab. 26,48 -1,19 -1,41 Torunlar GMYO 3,02 -1,31 9,82 Trabzon Liman 11,71 -1,84 9,85 Trabzonspor Sportif 3,17 1,60 47,44 Trakya Cam 3,94 -2,72 12,57 Trend GMYO 2,77 -3,82 25,91 TSKB GMYO 1,99 -3,40 48,51 Tuğçelik 5,00 5,26 26,58 Tukaş 16,43 2,94 33,04 Turcas Petrol 3,37 -0,88 26,22 Turkcell 14,40 0,14 4,35 Tümosan Motor ve Traktör 7,20 -1,64 12,32 Tüpraş 112,90 -0,53 -10,96 Türk Hava Yolları 14,47 -1,83 0,07 Türk Prysmian Kablo 4,40 -0,68 69,23 Türk Telekom 7,85 -0,88 6,51 Türk Traktör 62,55 -0,48 12,91 Türker Proje Gayrimenkul 44,38 -1,33 5,67 Ufuk Yatırım 4,80 -3,81 86,05 Ulaşlar Turizm Yat. 2,58 0,39 21,70 Ulusoy Elektrik 34,10 -3,18 28,20 Ulusoy Un Sanayi 4,08 -1,45 6,81 Umpaş Holding 0,61 0,00 -1,61 Uşak Seramik 1,85 -2,12 9,47 Utopya Turizm 6,30 -0,47 28,05 Uzertaş Boya 2,26 0,00 1,80 Ülker Bisküvi 23,92 -0,83 6,98 Ünye Çimento 5,24 -3,50 -2,60 Vakıf Fin. Kir. 2,45 -2,39 1,24 Vakıf GMYO 2,76 -2,47 11,74 Vakıf Yat. Ort. 2,45 -1,21 5,15 Vakıflar Bankası 6,60 -2,08 19,78 Vakko Tekstil 5,84 -1,68 28,63 Vanet Gıda 1,46 -2,67 2,10 Verusa Holding 21,40 0,38 15,30 Verusaturk Girisim 7,31 1,39 35,62 Vestel 15,77 -3,07 24,96 Vestel Beyaz Eşya 26,08 -2,40 20,74 Viking Kağıt 3,87 -1,53 106,95 Yapı Kredi Koray GMYO 3,01 3,08 24,38 Yapı ve Kredi Bank. 3,11 -1,27 25,40 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,24 0,61 31,42 Yataş 9,24 1,76 25,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,30 -2,13 42,86 Yeni Gimat GMYO 12,57 0,08 -3,38 Yeşil GMYO 0,70 -1,41 9,37 Yeşil Yapı 0,75 -1,32 13,64 Yeşil Yatırım Holding 11,33 0,27 0,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.684,40 1,25 25,11 Yonga Mobilya 8,70 0,58 -5,84 Yükselen Çelik 8,16 1,12 33,12 Yünsa 14,43 -1,90 43,01 Zorlu Enerji 1,69 -1,17 3,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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