Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 343.000,00 -9,83 106,84 İş Bankası (B) 46.597,20 10,00 54,40 İş Bankası (C) 4,78 -1,04 -25,43 İş Bankası (Kur.) 471.900,00 10,00 124,72 İş Fin.Kir. 3,90 4,00 2,63 İş Girişim 5,84 -3,15 53,68 İş GMYO 1,61 3,21 -8,52 İş Y. Men. Değ. 5,50 -1,79 36,59 İş Yat. Ort. 2,24 0,00 39,02 İşbir Holding 740,60 10,00 72,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -1,59 0,00 İttifak Holding 2,79 1,09 -25,00 İz Hayvancılık Tarım 6,78 -9,96 159,13 İzmir Demir Çelik 9,60 7,14 17,22 İzmir Fırça 2,56 -5,19 42,22 Jantsa Jant Sanayi 62,40 4,00 17,32 Kafein Yazılım 16,97 -0,93 52,33 Kapital Yat. Holding 2,98 -5,10 23,14 Kaplamin 7,50 9,97 35,14 Kardemir (A) 2,71 -1,81 2,26 Kardemir (B) 2,53 -1,56 -4,17 Kardemir (D) 2,50 0,00 -6,02 Karel Elektronik 15,49 0,52 6,61 Karsan Otomotiv 1,72 2,38 8,86 Karsu Tekstil 3,36 -0,59 3,70 Kartonsan 459,20 1,55 18,86 Katmerciler Ekipman 3,99 9,92 3,91 Kent Gıda 371,80 10,00 111,49 Kerevitaş Gıda 3,98 2,31 22,09 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -9,43 -12,73 Kiler GMYO 2,73 0,37 -27,97 Klimasan Klima 16,82 2,94 -23,82 Koç Holding 14,90 -1,06 -25,53 Konfrut Gıda 10,66 2,90 36,32 Konya Çimento 250,40 1,79 -7,70 Kordsa Teknik Tekstil 10,77 1,22 -15,30 Koza Altın 74,90 1,08 1,15 Koza Madencilik 12,66 2,68 26,22 Körfez GMYO 2,52 0,80 5,44 Kristal Kola 1,85 0,54 22,52 Kron Telekomünikasyon 23,52 -2,41 84,91 Kuştur Kuşadası Turizm 32,00 -9,60 35,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,63 1,24 -1,21 Kütahya Porselen 20,68 -9,93 212,39 Lider Faktoring 2,12 0,47 15,53 Link Bilgisayar 26,90 -1,61 48,21 Logo Yazılım 74,10 1,02 21,87 Lokman Hekim Sağlık 7,38 4,24 27,68 Lüks Kadife 11,27 3,39 30,44 Makina Takım 1,64 -0,61 -12,77 Mardin Çimento 5,60 1,08 -5,41 Marka Yatırım Holding 1,31 0,77 11,02 Marmaris Altınyunus 70,45 4,14 -0,77 Marshall 49,50 1,52 4,12 Martı GMYO 1,29 -0,77 27,72 Martı Otel 0,94 0,00 3,30 Mavi Giyim 40,80 0,25 -29,53 Mazhar Zorlu Holding 16,83 10,00 39,21 Mega Polietilen 4,65 -8,10 111,36 Menderes Tekstil 1,65 5,10 25,95 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 19,90 -0,50 2,37 Merko Gıda 1,35 1,50 28,57 Metal Gayrimenkul 1,30 -4,41 42,86 Metemtur Otelcilik 1,97 -0,51 10,67 Metro Holding 1,30 -0,76 -5,80 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -1,50 0,51 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -1,28 -56,68 Migros Ticaret 32,74 0,37 35,18 Milpa 3,63 10,00 65,75 Mistral GMYO 2,08 -0,95 10,05 MLP Sağlık 15,92 2,64 -0,50 MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 -3,65 62,28 Mondi Tire Kutsan 7,01 1,01 69,32 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 0,05 2,12 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,60 -0,53 46,23 Net Holding 2,06 0,00 -20,77 Netaş Telekom. 13,45 2,67 2,99 Niğbaş Niğde Beton 9,20 2,22 48,39 Nuh Çimento 12,32 10,00 12,15 Nurol GMYO 3,61 3,44 1,12 Odaş Elektrik 1,82 1,68 25,89 Olmuksan-IP 4,59 0,00 79,23 Orge Enerji Elektrik 5,43 0,37 9,48 Orma Orman Mahsulleri 4,82 -5,49 74,64 Osmanlı Menkul 7,85 0,26 87,76 Ostim Endüstriyel Yat 2,12 2,42 26,19 Otokar 136,00 2,72 -7,51 Oyak Yat. Ort. 5,88 -0,34 152,36 Oylum Sınai Yatırımlar 3,20 1,59 3,60 Özak GMYO 2,84 -0,70 10,51 Özbal Çelik Boru 1,77 0,57 9,81 Özderici GMYO 1,53 0,66 -2,55 Özerden Plastik 2,61 -1,14 14,47 Panora GMYO 5,11 0,59 -8,78 Papilon Savunma 15,30 -1,16 98,54 Park Elek.Madencilik 3,28 1,55 7,54 Parsan 15,49 0,32 -8,56 Pegasus 50,90 5,95 -41,09 Peker GMYO 5,02 7,49 60,38 Penguen Gıda 3,11 1,30 50,24 Pera GMYO 0,94 -2,08 0,00 Pergamon Dış Ticaret 8,56 0,59 10,63 Petkim 3,46 -2,26 -9,19 Petrokent Turizm 162,00 0,50 26,46 Pınar Et ve Un 19,47 10,00 112,32 Pınar Su 6,40 9,97 175,86 Pınar Süt 17,09 9,97 34,89 Plastikkart 9,36 0,32 0,97 Polisan Holding 2,47 1,65 -18,15 Politeknik Metal 130,00 1,25 70,89 Prizma Press Matbaacılık 3,81 1,33 -11,40 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,20 -0,05 6,99 QNB Finans Fin. Kir. 105,60 0,19 -18,20 QNB Finansbank 49,10 0,20 30,93 Ral Yatırım Holding 9,90 10,00 45,59 Ray Sigorta 6,85 4,42 100,29 Reysaş GMYO 4,96 -1,20 8,06 Reysaş Lojistik 6,50 -1,81 48,40 Rhea Girişim 1,98 1,54 66,39 Rodrigo Tekstil 2,55 -3,41 40,88 Royal Halı 2,19 1,86 59,85 RTA Laboratuvarları 38,76 -9,99 1570,69 Sabancı Holding 8,13 -0,73 -10,85 Safkar Ege Soğutmacılık 4,38 -0,45 100,92 Salix Yatırım Holding 8,14 3,69 12,90 Sanel Mühendislik 5,47 1,48 35,06 Sanifoam Sünger 6,04 0,67 20,80 Sanko Pazarlama 6,74 0,90 -12,92 Saray Matbaacılık 2,04 1,49 13,97 Sarkuysan 5,62 0,00 16,36 Sasa Polyester 10,14 9,98 31,18 Say Reklamcılık 3,11 0,00 38,84 Sekuro Plastik 5,33 1,33 -0,56 Selçuk Ecza Deposu 9,40 6,94 57,59 Selçuk Gıda 3,33 -9,76 93,60 Senkron Güvenlik 2,86 0,00 4,76 Serve Film Prodüksiyon 4,49 9,78 182,39 Servet GMYO 16,67 1,96 96,12 Seyitler Kimya 9,45 0,53 39,18 Silverline Endüstri 2,48 4,20 14,81 Sinpaş GMYO 1,04 1,96 -10,34 Smartiks Yazılım 10,02 -0,69 2,14 Soda Sanayii 5,64 0,36 -8,74 Sodaş Sodyum Sanayii 12,54 -9,85 226,04 Söktaş 3,20 1,27 20,75 Sönmez Filament 6,46 2,05 32,38 Sönmez Pamuklu 6,45 1,90 31,10 Sumaş Suni Tahta 11,54 -1,37 16,57 Şeker Fin. Kir. 4,94 0,82 3,35 Şekerbank 1,07 2,88 -18,32 Şişe Cam 4,79 0,63 -9,11 Şok Marketler 11,03 2,04 2,51 T. Halk Bankası 5,37 3,47 -9,14 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 4,79 -3,67 T.S.K.B. 1,04 0,97 -14,05 T.Tuborg 14,74 1,66 23,87 Taç Tarım Ürünleri 8,10 -9,90 159,62 Tat Gıda 8,47 9,57 39,22 TAV Havalimanları 17,05 0,29 -37,23 Taze Kuru Gıda 15,69 -9,98 116,71 Tek-Art Turizm 1,30 0,00 3,17 Tekfen Holding 12,99 0,62 -29,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,30 -1,35 73,81 Temapol Polimer Plastik 6,20 4,55 18,77 TGS Dış Ticaret 4,51 0,45 -3,43 Tofaş Oto. Fab. 20,26 3,05 -13,06 Torunlar GMYO 2,32 -0,85 -15,64 Trabzon Liman 12,07 1,60 13,23 Trabzonspor Sportif 5,05 -1,17 134,88 Trakya Cam 3,14 0,00 -10,29 Trend GMYO 3,66 0,55 66,36 TSKB GMYO 2,00 9,89 49,25 Tuğçelik 4,68 2,63 18,48 Tukaş 17,42 2,35 41,05 Turcas Petrol 2,74 1,11 2,62 Turkcell 13,35 -0,67 -3,26 Tümosan Motor ve Traktör 6,11 6,82 -4,68 Tüpraş 81,90 -0,73 -35,41 Türk Hava Yolları 10,58 0,38 -26,83 Türk Prysmian Kablo 3,94 1,29 52,41 Türk Telekom 7,47 0,27 1,36 Türk Traktör 61,90 0,65 16,99 Türker Proje Gayrimenkul 38,88 4,29 -7,43 Ufuk Yatırım 5,00 5,26 93,80 Ulaşlar Turizm Yat. 2,78 -2,11 31,13 Ulusoy Elektrik 31,62 1,67 18,87 Ulusoy Un Sanayi 10,04 9,97 162,83 Umpaş Holding 0,96 9,09 54,84 Uşak Seramik 1,67 -0,60 -1,18 Utopya Turizm 5,60 2,38 13,82 Uzertaş Boya 5,28 -9,90 137,84 Ülker Bisküvi 23,20 -0,09 3,76 Ünye Çimento 5,21 2,36 -3,16 Vakıf Fin. Kir. 2,15 -0,46 -11,16 Vakıf GMYO 1,99 -1,00 14,96 Vakıf Yat. Ort. 2,22 -0,45 -4,72 Vakıflar Bankası 4,59 1,77 -16,70 Vakko Tekstil 4,68 2,41 3,08 Vanet Gıda 1,73 -0,57 20,98 Verusa Holding 19,23 0,73 3,61 Verusaturk Girisim 4,80 1,05 -8,72 Vestel 13,11 1,00 3,88 Vestel Beyaz Eşya 22,30 -3,63 3,24 Viking Kağıt 4,36 2,83 133,16 Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 5,54 18,18 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,47 -12,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,99 -3,38 59,33 Yataş 6,88 1,18 -6,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 0,00 19,25 Yeni Gimat GMYO 12,17 0,66 1,66 Yeşil GMYO 0,62 -3,13 -3,13 Yeşil Yapı 0,62 -3,13 -6,06 Yeşil Yatırım Holding 13,48 -1,53 20,04 Yibitaş İnşaat Malzeme 8.650,00 0,00 193,72 Yonga Mobilya 20,52 -9,92 122,08 Yükselen Çelik 8,27 6,16 34,91 Yünsa 13,79 6,40 36,97 Zorlu Enerji 1,33 1,53 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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