Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|60.699,90
|-0,36
|101,12
|İş Bankası (C)
|5,13
|0,59
|-19,97
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|-10,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,94
|0,77
|3,68
|İş Girişim
|7,39
|0,00
|94,47
|İş GMYO
|1,92
|5,49
|9,09
|İş Y. Men. Değ.
|5,98
|0,34
|48,51
|İş Yat. Ort.
|2,55
|1,19
|58,25
|İşbir Holding
|976,60
|9,99
|127,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,67
|3,08
|8,06
|İttifak Holding
|2,86
|1,42
|-23,12
|İz Hayvancılık Tarım
|6,63
|9,59
|153,39
|İzmir Demir Çelik
|13,37
|1,13
|63,25
|İzmir Fırça
|2,28
|2,70
|26,67
|Jantsa Jant Sanayi
|74,10
|-0,20
|39,32
|Kafein Yazılım
|16,34
|1,36
|47,13
|Kapital Yat. Holding
|3,17
|-0,31
|30,99
|Kaplamin
|8,08
|0,37
|45,59
|Kardemir (A)
|2,81
|2,18
|6,04
|Kardemir (B)
|2,67
|2,30
|1,14
|Kardemir (D)
|2,68
|3,08
|0,75
|Karel Elektronik
|15,12
|0,07
|4,06
|Karsan Otomotiv
|2,02
|-0,49
|27,85
|Karsu Tekstil
|3,45
|0,00
|6,48
|Kartonsan
|458,00
|-0,11
|18,55
|Katmerciler Ekipman
|3,92
|1,29
|2,08
|Kent Gıda
|496,60
|-0,28
|182,48
|Kerevitaş Gıda
|4,20
|3,45
|28,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,04
|0,75
|6,60
|Klimasan Klima
|16,17
|-1,40
|-26,77
|Koç Holding
|17,20
|-1,71
|-14,04
|Konfrut Gıda
|9,86
|0,20
|26,09
|Konya Çimento
|269,20
|0,56
|-0,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|1,02
|-6,73
|Koza Altın
|76,00
|1,88
|2,63
|Koza Madencilik
|12,26
|1,57
|22,23
|Körfez GMYO
|3,22
|-5,01
|34,73
|Kristal Kola
|1,96
|1,03
|29,80
|Kron Telekomünikasyon
|23,86
|1,97
|87,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|37,00
|0,54
|56,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,01
|4,15
|21,82
|Kütahya Porselen
|27,10
|-2,02
|309,37
|Lider Faktoring
|2,24
|0,45
|22,07
|Link Bilgisayar
|25,20
|-0,47
|38,84
|Logo Yazılım
|71,90
|-0,83
|18,26
|Lokman Hekim Sağlık
|7,09
|-1,39
|22,66
|Lüks Kadife
|17,99
|9,96
|108,22
|Makina Takım
|2,01
|1,01
|6,91
|Marka Yatırım Holding
|1,94
|9,60
|64,41
|Marmaris Altınyunus
|88,00
|10,00
|23,94
|Marshall
|82,40
|-1,32
|73,33
|Martı GMYO
|1,45
|2,11
|43,56
|Martı Otel
|1,13
|5,61
|24,18
|Mavi Giyim
|45,60
|0,53
|-21,24
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|0,00
|48,88
|Mega Polietilen
|4,10
|0,74
|86,36
|Menderes Tekstil
|3,71
|9,76
|183,21
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,26
|1,55
|4,22
|Merko Gıda
|1,39
|1,46
|32,38
|Metal Gayrimenkul
|1,24
|-1,59
|36,26
|Metemtur Otelcilik
|2,08
|0,00
|16,85
|Metro Holding
|1,45
|0,00
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|-1,96
|27,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-0,43
|-56,68
|Migros Ticaret
|34,60
|1,94
|42,86
|Milpa
|4,29
|4,13
|95,89
|Mistral GMYO
|2,55
|9,91
|34,92
|MLP Sağlık
|17,19
|1,54
|7,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,83
|-3,17
|60,53
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|0,00
|65,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,06
|1,46
|41,98
|Net Holding
|2,31
|1,76
|-11,15
|Netaş Telekom.
|14,15
|1,07
|8,35
|Niğbaş Niğde Beton
|9,05
|0,56
|45,97
|Nuh Çimento
|14,31
|5,45
|30,27
|Nurol GMYO
|4,35
|0,93
|21,85
|Odaş Elektrik
|2,02
|0,00
|39,72
|Olmuksan-IP
|4,43
|-0,23
|72,98
|Orge Enerji Elektrik
|5,84
|0,86
|17,74
|Orma Orman Mahsulleri
|5,00
|1,01
|81,16
|Osmanlı Menkul
|7,47
|-0,40
|78,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,46
|1,23
|46,43
|Otokar
|137,90
|0,95
|-6,22
|Oyak Çimento
|6,00
|0,50
|9,14
|Oyak Yat. Ort.
|5,98
|0,17
|159,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,06
|0,33
|-0,93
|Özak GMYO
|3,40
|3,98
|32,30
|Özbal Çelik Boru
|2,24
|-1,75
|38,97
|Özderici GMYO
|1,77
|2,91
|12,74
|Özerden Plastik
|2,41
|5,70
|5,70
|Panora GMYO
|5,34
|2,10
|-4,67
|Papilon Savunma
|16,11
|-0,74
|109,05
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|0,85
|16,72
|Parsan
|18,67
|3,21
|10,21
|Pegasus
|58,00
|1,58
|-32,87
|Peker GMYO
|6,15
|0,00
|96,49
|Penguen Gıda
|4,59
|-0,43
|121,74
|Pera GMYO
|1,09
|0,00
|15,96
|Pergamon Dış Ticaret
|9,10
|0,22
|17,61
|Petkim
|3,80
|1,33
|-0,26
|Petrokent Turizm
|179,40
|2,40
|40,05
|Pınar Et ve Un
|18,55
|-0,54
|102,29
|Pınar Su
|5,93
|0,51
|155,60
|Pınar Süt
|18,34
|-0,27
|44,75
|Plastikkart
|10,85
|-0,09
|17,04
|Polisan Holding
|2,94
|0,34
|-2,57
|Politeknik Metal
|130,00
|-0,76
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|0,52
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.188,40
|0,10
|7,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,80
|0,19
|-19,60
|QNB Finansbank
|46,88
|1,43
|25,01
|Ral Yatırım Holding
|13,30
|0,91
|95,59
|Ray Sigorta
|6,06
|0,83
|77,19
|Reysaş GMYO
|5,18
|1,17
|12,85
|Reysaş Lojistik
|6,21
|0,81
|41,78
|Rhea Girişim
|2,33
|-2,10
|95,80
|Rodrigo Tekstil
|2,79
|8,56
|54,14
|Royal Halı
|2,44
|9,91
|78,10
|RTA Laboratuvarları
|24,92
|9,97
|974,14
|Sabancı Holding
|9,02
|-0,22
|-1,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,69
|0,21
|115,14
|Salix Yatırım Holding
|11,07
|-9,93
|53,54
|Sanel Mühendislik
|5,34
|1,52
|31,85
|Sanifoam Sünger
|5,90
|0,00
|18,00
|Sanko Pazarlama
|7,78
|0,26
|0,52
|Saray Matbaacılık
|1,90
|1,06
|46,97
|Sarkuysan
|5,86
|0,86
|21,33
|Sasa Polyester
|10,38
|2,67
|34,28
|Say Reklamcılık
|3,81
|1,33
|70,09
|Sekuro Plastik
|5,43
|0,56
|1,31
|Selçuk Ecza Deposu
|8,32
|0,85
|39,49
|Selçuk Gıda
|3,12
|2,97
|81,40
|Senkron Güvenlik
|3,69
|-2,89
|35,16
|Serve Film Prodüksiyon
|4,51
|-1,31
|183,65
|Servet GMYO
|16,93
|-0,65
|99,18
|Seyitler Kimya
|8,91
|0,45
|31,22
|Silverline Endüstri
|2,82
|-0,70
|30,56
|Sinpaş GMYO
|1,25
|-1,57
|7,76
|Smartiks Yazılım
|9,02
|0,22
|-8,05
|Soda Sanayii
|5,75
|0,35
|-2,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,80
|1,75
|232,80
|Söktaş
|2,45
|1,00
|44,07
|Sönmez Filament
|6,55
|0,46
|34,22
|Sönmez Pamuklu
|6,57
|0,31
|33,54
|Sumaş Suni Tahta
|12,10
|0,83
|22,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|-0,21
|-0,21
|Şekerbank
|1,26
|2,44
|-3,82
|Şişe Cam
|5,01
|1,01
|-2,18
|Şok Marketler
|12,48
|0,32
|15,99
|T. Halk Bankası
|5,53
|0,91
|-6,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,54
|0,50
|-7,02
|T.S.K.B.
|1,19
|4,39
|-1,65
|T.Tuborg
|15,59
|0,58
|31,01
|Taç Tarım Ürünleri
|6,72
|115,38
|Tat Gıda
|8,90
|-0,22
|46,29
|TAV Havalimanları
|20,04
|0,25
|-26,23
|Taze Kuru Gıda
|18,48
|5,60
|155,25
|Tek-Art Turizm
|1,53
|3,38
|21,43
|Tekfen Holding
|15,56
|3,73
|-16,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,20
|0,98
|71,43
|Temapol Polimer Plastik
|6,84
|-0,73
|31,03
|TGS Dış Ticaret
|4,94
|-0,60
|5,78
|Tofaş Oto. Fab.
|23,10
|1,23
|-0,87
|Torunlar GMYO
|3,07
|6,60
|11,64
|Trabzon Liman
|15,80
|9,27
|48,22
|Trabzonspor Sportif
|5,59
|3,14
|160,00
|Trakya Cam
|3,33
|0,30
|-1,80
|Trend GMYO
|3,97
|0,00
|80,45
|TSKB GMYO
|3,67
|9,88
|173,88
|Tuğçelik
|4,71
|1,29
|19,24
|Tukaş
|9,30
|-1,27
|-24,70
|Turcas Petrol
|3,00
|-2,28
|12,36
|Turkcell
|14,22
|0,00
|3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,46
|0,62
|0,78
|Tüpraş
|88,60
|0,00
|-30,13
|Türk Hava Yolları
|12,67
|0,48
|-12,38
|Türk Prysmian Kablo
|4,04
|1,00
|56,27
|Türk Telekom
|7,55
|0,40
|2,44
|Türk Traktör
|67,85
|1,42
|28,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,24
|5,06
|7,71
|Ufuk Yatırım
|4,89
|-1,21
|89,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,97
|-2,62
|40,09
|Ulusoy Elektrik
|34,10
|-0,47
|28,20
|Ulusoy Un Sanayi
|9,89
|1,44
|158,90
|Umpaş Holding
|0,83
|9,21
|33,87
|Uşak Seramik
|1,39
|1,35
|14,55
|Utopya Turizm
|5,79
|-0,86
|17,68
|Uzertaş Boya
|4,01
|-2,67
|80,63
|Ülker Bisküvi
|23,30
|0,00
|4,20
|Vakıf Fin. Kir.
|2,99
|2,40
|23,55
|Vakıf GMYO
|2,44
|1,24
|40,96
|Vakıf Yat. Ort.
|2,65
|-2,57
|13,73
|Vakıflar Bankası
|4,80
|0,21
|-12,89
|Vakko Tekstil
|4,94
|0,61
|8,81
|Vanet Gıda
|1,60
|1,27
|11,89
|Verusa Holding
|21,42
|0,66
|15,47
|Verusaturk Girisim
|5,10
|-1,35
|-3,02
|Vestel
|14,92
|7,49
|18,23
|Vestel Beyaz Eşya
|24,10
|4,06
|11,57
|Viking Kağıt
|4,42
|1,14
|136,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,21
|0,94
|32,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,42
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,51
|9,94
|67,62
|Yataş
|7,51
|4,02
|2,32
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,20
|3,77
|36,65
|Yeni Gimat GMYO
|11,97
|0,25
|-0,01
|Yeşil GMYO
|0,78
|9,86
|21,88
|Yeşil Yapı
|0,83
|9,21
|25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|14,81
|7,32
|31,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.050,80
|0,64
|173,37
|Yonga Mobilya
|32,40
|9,91
|250,65
|Yükselen Çelik
|9,11
|-0,11
|48,61
|Yünsa
|13,14
|2,18
|30,52
|Zorlu Enerji
|1,59
|-1,24
|-2,45
(Son)