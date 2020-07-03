Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.799,90
|-0,61
|61,69
|İş Bankası (C)
|5,38
|-2,00
|-16,07
|İş Bankası (Kur.)
|409.999,90
|0,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,24
|-1,17
|11,58
|İş Girişim
|7,40
|-1,99
|94,74
|İş GMYO
|2,05
|-2,38
|16,48
|İş Y. Men. Değ.
|6,61
|0,61
|64,15
|İş Yat. Ort.
|2,72
|-1,45
|68,80
|İşbir Holding
|1.395,00
|7,31
|224,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,04
|1,96
|67,74
|İttifak Holding
|3,67
|-0,54
|-1,34
|İz Hayvancılık Tarım
|5,35
|-2,01
|104,47
|İzmir Demir Çelik
|14,33
|7,58
|74,97
|İzmir Fırça
|2,38
|-0,83
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|72,90
|-0,82
|37,06
|Kafein Yazılım
|19,99
|5,43
|79,99
|Kapital Yat. Holding
|3,90
|9,86
|61,16
|Kaplamin
|10,65
|4,51
|91,89
|Kardemir (A)
|4,80
|-4,76
|81,13
|Kardemir (B)
|3,41
|-6,06
|29,17
|Kardemir (D)
|3,16
|-2,47
|18,80
|Karel Elektronik
|17,21
|2,68
|18,44
|Karsan Otomotiv
|3,44
|4,24
|117,72
|Karsu Tekstil
|3,89
|0,78
|20,06
|Kartonsan
|458,30
|-0,37
|18,63
|Katmerciler Ekipman
|5,25
|-1,69
|36,72
|Kent Gıda
|626,50
|0,79
|256,37
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|9,85
|57,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,46
|-0,22
|17,68
|Klimasan Klima
|16,55
|1,85
|-21,99
|Koç Holding
|17,45
|-1,80
|-12,79
|Konfrut Gıda
|10,85
|2,26
|38,75
|Konya Çimento
|285,80
|-1,31
|5,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,66
|0,56
|-0,44
|Koza Altın
|82,80
|-1,90
|11,82
|Koza Madencilik
|13,11
|-1,58
|30,71
|Körfez GMYO
|3,50
|0,29
|46,44
|Kristal Kola
|2,30
|2,22
|52,32
|Kron Telekomünikasyon
|28,74
|4,89
|125,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,00
|0,00
|140,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,61
|-4,04
|58,18
|Kütahya Porselen
|38,84
|9,97
|486,71
|Lider Faktoring
|2,69
|4,26
|46,59
|Link Bilgisayar
|26,88
|3,54
|48,10
|Logo Yazılım
|82,50
|4,76
|35,69
|Lokman Hekim Sağlık
|7,68
|-1,92
|32,87
|Lüks Kadife
|16,10
|0,37
|86,34
|Makina Takım
|2,47
|2,49
|31,38
|Marka Yatırım Holding
|2,66
|9,92
|125,42
|Marmaris Altınyunus
|85,90
|0,64
|20,99
|Marshall
|81,00
|-1,46
|70,38
|Martı GMYO
|2,34
|6,36
|131,68
|Martı Otel
|1,34
|2,29
|47,25
|Mavi Giyim
|49,34
|1,73
|-14,78
|Mazhar Zorlu Holding
|16,60
|0,06
|37,30
|Mega Polietilen
|4,34
|-2,47
|97,27
|Menderes Tekstil
|3,24
|-0,92
|147,33
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,40
|-2,50
|20,37
|Merko Gıda
|1,65
|-2,94
|57,14
|Metal Gayrimenkul
|1,39
|9,45
|52,75
|Metemtur Otelcilik
|2,50
|-1,96
|40,45
|Metro Holding
|1,94
|-1,52
|40,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,50
|-0,57
|78,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,55
|-1,16
|-52,18
|Migros Ticaret
|39,56
|1,96
|63,34
|Milpa
|4,23
|-1,40
|93,15
|Mistral GMYO
|2,77
|-0,72
|46,56
|MLP Sağlık
|19,35
|-1,53
|20,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,78
|0,56
|56,14
|Mondi Tire Kutsan
|7,58
|6,01
|83,09
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,30
|0,05
|2,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,16
|1,37
|74,21
|Net Holding
|2,62
|3,56
|0,77
|Netaş Telekom.
|15,69
|5,59
|20,14
|Niğbaş Niğde Beton
|12,00
|3,72
|93,55
|Nuh Çimento
|16,22
|-0,18
|47,66
|Nurol GMYO
|4,67
|1,08
|30,81
|Odaş Elektrik
|2,62
|2,75
|81,23
|Olmuksan-IP
|5,16
|5,74
|101,49
|Orge Enerji Elektrik
|6,70
|0,00
|35,08
|Orma Orman Mahsulleri
|5,90
|9,87
|113,77
|Osmanlı Menkul
|10,78
|-2,00
|157,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,03
|6,69
|80,36
|Otokar
|156,10
|-0,26
|6,16
|Oyak Çimento
|8,41
|4,08
|52,97
|Oyak Yat. Ort.
|7,23
|0,70
|213,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,42
|3,95
|10,72
|Özak GMYO
|4,28
|-0,47
|66,54
|Özbal Çelik Boru
|4,02
|-1,23
|149,40
|Özderici GMYO
|2,45
|6,52
|56,05
|Özerden Plastik
|2,34
|-1,27
|2,63
|Panora GMYO
|5,71
|-0,70
|1,93
|Papilon Savunma
|17,63
|2,74
|128,77
|Park Elek.Madencilik
|4,42
|1,84
|44,92
|Parsan
|20,58
|1,28
|21,49
|Pegasus
|52,95
|-1,67
|-38,72
|Peker GMYO
|8,69
|1,05
|177,64
|Penguen Gıda
|4,64
|1,09
|124,15
|Pera GMYO
|1,43
|1,42
|52,13
|Pergamon Dış Ticaret
|10,79
|3,75
|39,45
|Petkim
|4,16
|-2,12
|9,19
|Petrokent Turizm
|172,00
|-3,70
|34,27
|Pınar Et ve Un
|19,70
|-0,66
|114,83
|Pınar Su
|5,96
|0,17
|156,90
|Pınar Süt
|19,00
|2,54
|49,96
|Plastikkart
|14,15
|-1,80
|52,64
|Polisan Holding
|3,24
|-1,22
|7,37
|Politeknik Metal
|130,50
|-2,54
|71,55
|Prizma Press Matbaacılık
|4,56
|-1,51
|6,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.228,80
|0,04
|10,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,95
|-1,62
|-27,23
|QNB Finansbank
|44,92
|-1,06
|19,79
|Ral Yatırım Holding
|16,56
|0,30
|143,53
|Ray Sigorta
|6,46
|3,69
|88,89
|Reysaş GMYO
|5,64
|2,17
|22,88
|Reysaş Lojistik
|6,20
|-0,32
|41,55
|Rhea Girişim
|2,45
|-2,00
|105,88
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|-0,37
|49,17
|Royal Halı
|2,18
|-0,91
|59,12
|RTA Laboratuvarları
|32,92
|-1,26
|1318,97
|Sabancı Holding
|9,11
|-1,83
|-0,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,68
|-1,89
|114,68
|Salix Yatırım Holding
|10,80
|-1,10
|49,79
|Sanel Mühendislik
|4,09
|2,25
|39,40
|Sanifoam Sünger
|6,25
|-0,32
|25,00
|Sanko Pazarlama
|7,91
|0,76
|2,20
|Saray Matbaacılık
|3,13
|1,62
|142,11
|Sarkuysan
|6,95
|0,00
|43,89
|Sasa Polyester
|11,31
|-1,39
|46,31
|Say Reklamcılık
|4,47
|5,92
|99,55
|Sekuro Plastik
|6,82
|0,44
|27,24
|Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|2,12
|53,40
|Selçuk Gıda
|3,01
|-2,27
|75,00
|Senkron Güvenlik
|3,26
|1,87
|19,41
|Serve Film Prodüksiyon
|6,15
|2,16
|286,79
|Servet GMYO
|16,71
|-2,11
|96,59
|Seyitler Kimya
|9,26
|-0,43
|36,38
|Silverline Endüstri
|4,29
|-1,38
|98,61
|Sinpaş GMYO
|1,62
|-1,22
|39,66
|Smartiks Yazılım
|9,29
|9,04
|-5,30
|Soda Sanayii
|6,46
|-1,67
|9,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,79
|0,00
|206,54
|Söktaş
|3,10
|6,16
|82,30
|Sönmez Filament
|8,15
|0,87
|67,01
|Sönmez Pamuklu
|8,84
|5,87
|79,67
|Sumaş Suni Tahta
|13,00
|0,08
|31,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,85
|1,89
|1,46
|Şekerbank
|1,60
|6,67
|22,14
|Şişe Cam
|5,74
|-2,38
|12,07
|Şok Marketler
|13,68
|1,71
|27,14
|T. Halk Bankası
|6,09
|-1,93
|3,05
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,86
|-0,97
|-6,28
|T.S.K.B.
|1,29
|-2,27
|6,61
|T.Tuborg
|15,22
|-0,78
|27,90
|Taç Tarım Ürünleri
|5,81
|-1,53
|86,22
|Tat Gıda
|9,89
|-1,10
|62,56
|TAV Havalimanları
|18,65
|-2,36
|-31,34
|Taze Kuru Gıda
|15,94
|-0,38
|120,17
|Tek-Art Turizm
|1,83
|1,67
|45,24
|Tekfen Holding
|16,82
|-0,83
|-9,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,14
|2,44
|70,00
|Temapol Polimer Plastik
|8,20
|2,89
|57,09
|TGS Dış Ticaret
|6,25
|0,97
|33,83
|Tofaş Oto. Fab.
|26,12
|-0,15
|12,09
|Torunlar GMYO
|3,85
|5,48
|40,00
|Trabzon Liman
|14,79
|-1,27
|38,74
|Trabzonspor Sportif
|6,74
|-1,17
|213,49
|Trakya Cam
|3,73
|-1,84
|10,00
|Trend GMYO
|4,21
|6,85
|91,36
|TSKB GMYO
|3,44
|0,58
|156,72
|Tuğçelik
|5,58
|1,82
|41,27
|Tukaş
|8,90
|-0,67
|-27,94
|Turcas Petrol
|3,62
|-1,09
|35,58
|Turkcell
|15,98
|-1,90
|15,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,48
|3,31
|16,69
|Tüpraş
|86,75
|-1,42
|-31,59
|Türk Hava Yolları
|11,92
|-2,77
|-17,57
|Türk Prysmian Kablo
|6,00
|9,89
|132,09
|Türk Telekom
|8,16
|0,49
|10,72
|Türk Traktör
|82,00
|3,14
|54,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,25
|7,87
|38,69
|Ufuk Yatırım
|5,44
|9,90
|110,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,64
|9,94
|166,04
|Ulusoy Elektrik
|37,18
|0,05
|39,77
|Ulusoy Un Sanayi
|9,94
|-3,21
|160,21
|Umpaş Holding
|0,78
|4,00
|25,81
|Uşak Seramik
|1,80
|1,12
|48,34
|Utopya Turizm
|7,07
|1,00
|43,70
|Uzertaş Boya
|5,12
|-3,40
|130,63
|Ülker Bisküvi
|24,78
|1,31
|10,82
|Vakıf Fin. Kir.
|3,17
|-1,86
|30,99
|Vakıf GMYO
|3,11
|1,63
|79,67
|Vakıf Yat. Ort.
|4,38
|9,77
|140,51
|Vakıflar Bankası
|5,13
|-2,47
|-6,90
|Vakko Tekstil
|5,55
|-1,60
|22,25
|Vanet Gıda
|1,68
|3,70
|17,48
|Verusa Holding
|28,46
|5,33
|53,42
|Verusaturk Girisim
|5,82
|3,56
|10,67
|Vestel
|16,39
|-0,18
|29,87
|Vestel Beyaz Eşya
|26,62
|0,15
|23,24
|Viking Kağıt
|5,30
|7,94
|183,42
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,94
|-1,50
|62,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-2,08
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,80
|0,09
|72,25
|Yataş
|8,68
|1,17
|18,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,93
|-1,35
|81,99
|Yeni Gimat GMYO
|11,93
|0,25
|-0,34
|Yeşil GMYO
|0,95
|1,06
|48,44
|Yeşil Yapı
|1,04
|-0,95
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|16,68
|2,96
|48,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.040,00
|-4,25
|139,05
|Yonga Mobilya
|26,10
|0,00
|182,47
|Yükselen Çelik
|11,86
|3,85
|93,47
|Yünsa
|16,13
|5,77
|60,21
|Zorlu Enerji
|2,23
|5,19
|36,81
(Son)