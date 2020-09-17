Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|45.661,10
|10,00
|51,29
|İş Bankası (C)
|5,00
|-0,20
|-22,00
|İş Bankası (Kur.)
|467.500,00
|10,00
|122,62
|İş Fin.Kir.
|3,81
|0,26
|0,26
|İş Girişim
|8,45
|0,48
|122,37
|İş GMYO
|1,72
|1,18
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|8,02
|0,00
|99,17
|İş Yat. Ort.
|2,96
|-1,00
|83,70
|İşbir Holding
|1.610,00
|0,63
|274,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-1,06
|50,00
|İttifak Holding
|4,54
|2,48
|22,04
|İz Hayvancılık Tarım
|6,48
|-9,87
|147,66
|İzmir Demir Çelik
|19,91
|10,00
|143,10
|İzmir Fırça
|3,93
|-1,50
|118,33
|Jantsa Jant Sanayi
|198,10
|-4,02
|272,45
|Kafein Yazılım
|16,65
|-1,19
|49,92
|Kaplamin
|12,46
|9,97
|124,50
|Kardemir (A)
|5,65
|9,92
|113,21
|Kardemir (B)
|3,91
|4,55
|48,11
|Kardemir (D)
|3,14
|-0,95
|18,05
|Karel Elektronik
|16,99
|2,72
|16,93
|Karsan Otomotiv
|3,00
|2,04
|89,87
|Karsu Tekstil
|6,18
|-9,12
|90,74
|Kartonsan
|726,40
|-1,63
|88,02
|Katmerciler Ekipman
|5,20
|9,94
|35,42
|Kent Gıda
|472,20
|9,99
|1933,46
|Kerevitaş Gıda
|5,25
|1,74
|61,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|8,33
|-5,45
|Kiler GMYO
|7,42
|3,63
|95,78
|Klimasan Klima
|14,33
|-1,85
|-32,45
|Koç Holding
|14,78
|0,00
|-26,13
|Konfrut Gıda
|12,42
|1,97
|58,82
|Konya Çimento
|565,50
|-2,92
|108,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,50
|3,32
|-9,56
|Koza Altın
|79,55
|-0,87
|7,43
|Koza Madencilik
|12,97
|-0,69
|29,31
|Körfez GMYO
|4,90
|0,00
|105,02
|Kristal Kola
|2,21
|0,00
|46,36
|Kron Telekomünikasyon
|25,48
|-0,08
|100,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|201,60
|9,98
|758,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|-4,38
|114,04
|Kütahya Porselen
|27,70
|0,00
|318,43
|Lider Faktoring
|3,09
|0,32
|68,39
|Link Bilgisayar
|44,50
|-0,13
|147,38
|Logo Yazılım
|92,70
|0,49
|52,47
|Lokman Hekim Sağlık
|10,82
|-9,98
|87,20
|Lüks Kadife
|27,18
|-3,96
|214,58
|Makina Takım
|2,38
|5,31
|26,60
|Marka Yatırım Holding
|3,28
|-3,81
|177,97
|Marmaris Altınyunus
|102,00
|-0,39
|43,66
|Marshall
|381,60
|4,58
|702,69
|Martı GMYO
|1,93
|-1,03
|91,09
|Martı Otel
|1,20
|0,84
|31,87
|Mavi Giyim
|38,70
|1,04
|-33,16
|Mazhar Zorlu Holding
|15,98
|-0,06
|32,18
|Mega Polietilen
|11,10
|8,40
|775,08
|Menderes Tekstil
|3,10
|-0,96
|136,64
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|85,45
|-2,95
|339,56
|Merko Gıda
|5,11
|9,89
|386,67
|Metemtur Otelcilik
|5,48
|-5,03
|207,87
|Metro Holding
|2,39
|0,00
|73,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,69
|-2,38
|88,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|-1,29
|-56,87
|Migros Ticaret
|39,50
|0,36
|63,09
|Milpa
|4,57
|-3,59
|108,68
|Mistral GMYO
|3,64
|1,11
|92,59
|MLP Sağlık
|17,38
|-0,52
|8,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,43
|9,91
|464,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,70
|-2,62
|61,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,60
|5,39
|109,12
|Net Holding
|2,45
|3,38
|-5,77
|Netaş Telekom.
|15,85
|0,96
|21,36
|Niğbaş Niğde Beton
|20,02
|-7,74
|222,90
|Nuh Çimento
|19,52
|-2,01
|77,70
|Nurol GMYO
|8,49
|-9,97
|137,82
|Odaş Elektrik
|2,61
|1,95
|80,53
|Olmuksan-IP
|6,61
|1,69
|158,11
|Orge Enerji Elektrik
|7,35
|-3,29
|48,19
|Orma Orman Mahsulleri
|9,94
|-4,42
|260,14
|Osmanlı Menkul
|15,24
|1,60
|265,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,15
|-1,87
|87,50
|Otokar
|145,80
|-1,42
|-0,84
|Oyak Çimento
|8,07
|0,62
|46,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,42
|-1,23
|178,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,79
|4,70
|22,70
|Özak GMYO
|3,98
|3,92
|54,86
|Özbal Çelik Boru
|5,73
|-2,55
|255,49
|Özderici GMYO
|2,24
|2,28
|42,68
|Özerden Plastik
|4,89
|9,89
|114,47
|Panora GMYO
|5,64
|0,89
|0,69
|Papilon Savunma
|14,95
|-2,29
|94,00
|Park Elek.Madencilik
|4,43
|2,31
|45,25
|Parsan
|19,97
|-2,39
|17,89
|Pegasus
|47,06
|1,64
|-45,53
|Peker GMYO
|2,82
|1,44
|211,82
|Penguen Gıda
|3,38
|9,74
|269,24
|Pera GMYO
|1,65
|10,00
|75,53
|Pergamon Dış Ticaret
|14,10
|2,77
|82,22
|Petkim
|4,37
|0,46
|14,70
|Petrokent Turizm
|971,10
|-10,00
|658,08
|Pınar Et ve Un
|21,78
|-4,72
|137,51
|Pınar Su
|7,81
|-1,39
|236,64
|Pınar Süt
|18,15
|-2,05
|43,25
|Plastikkart
|11,75
|-0,68
|26,75
|Polisan Holding
|3,19
|3,57
|5,71
|Politeknik Metal
|205,70
|-1,58
|170,40
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|-1,53
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,50
|0,04
|10,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,00
|-1,50
|1,47
|QNB Finansbank
|68,75
|-1,01
|83,33
|Ral Yatırım Holding
|5,27
|0,57
|100,80
|Ray Sigorta
|14,54
|9,98
|325,15
|Reysaş GMYO
|4,98
|-1,19
|8,50
|Reysaş Lojistik
|6,76
|-1,89
|54,34
|Rhea Girişim
|2,61
|1,95
|119,33
|Rodrigo Tekstil
|4,37
|9,80
|141,44
|Royal Halı
|3,39
|-9,84
|147,45
|RTA Laboratuvarları
|50,25
|-1,86
|2065,95
|Sabancı Holding
|7,78
|-0,64
|-14,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,00
|-0,17
|175,23
|Sanel Mühendislik
|3,46
|-0,29
|17,93
|Sanifoam Sünger
|7,33
|9,90
|46,60
|Sanko Pazarlama
|7,70
|1,85
|5,68
|Saray Matbaacılık
|3,40
|0,89
|163,00
|Sarkuysan
|5,56
|9,88
|74,98
|Sasa Polyester
|16,66
|-2,00
|115,52
|Say Reklamcılık
|6,04
|1,34
|169,64
|Sekuro Plastik
|12,18
|9,93
|127,24
|Selçuk Ecza Deposu
|8,65
|-2,59
|45,02
|Selçuk Gıda
|3,30
|-7,56
|206,20
|Senkron Güvenlik
|3,02
|9,82
|10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|15,45
|1,98
|871,70
|Servet GMYO
|25,16
|4,14
|196,00
|Seyitler Kimya
|11,72
|-0,76
|72,61
|Silverline Endüstri
|3,93
|0,00
|81,94
|Sinpaş GMYO
|1,59
|-0,63
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,35
|2,33
|-14,88
|Soda Sanayii
|7,30
|0,55
|23,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|18,68
|0,92
|385,67
|Söktaş
|4,51
|-5,05
|165,21
|Sönmez Filament
|17,40
|-3,49
|256,56
|Sönmez Pamuklu
|15,67
|4,82
|218,50
|Sumaş Suni Tahta
|36,54
|9,99
|269,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,44
|2,54
|-7,11
|Şekerbank
|1,55
|2,65
|18,32
|Şişe Cam
|6,40
|0,16
|24,95
|Şok Marketler
|12,38
|-1,75
|15,06
|T. Halk Bankası
|5,12
|1,19
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,34
|1,12
|-0,60
|T.S.K.B.
|1,08
|-0,92
|-10,74
|T.Tuborg
|14,88
|0,74
|25,04
|Taç Tarım Ürünleri
|8,28
|-9,90
|165,38
|Tat Gıda
|10,70
|-0,37
|75,88
|TAV Havalimanları
|15,63
|0,00
|-42,46
|Taze Kuru Gıda
|439,10
|-9,98
|5964,92
|Tek-Art Turizm
|1,57
|2,61
|24,60
|Tekfen Holding
|15,58
|-0,45
|-16,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,85
|-1,15
|63,10
|Temapol Polimer Plastik
|8,47
|-1,74
|62,26
|TGS Dış Ticaret
|9,37
|-0,11
|100,64
|Tofaş Oto. Fab.
|23,48
|-0,34
|0,76
|Torunlar GMYO
|3,64
|0,00
|32,36
|Trabzon Liman
|23,50
|9,92
|120,45
|Trabzonspor Sportif
|4,85
|-3,19
|125,58
|Trakya Cam
|4,28
|1,18
|26,22
|Trend GMYO
|6,66
|-9,88
|202,73
|TSKB GMYO
|2,47
|0,00
|158,64
|Tuğçelik
|5,96
|-8,45
|50,89
|Tukaş
|9,96
|-0,10
|-19,35
|Turcas Petrol
|3,66
|1,39
|37,08
|Turkcell
|14,35
|0,56
|3,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,80
|3,86
|21,68
|Tüpraş
|80,55
|-0,37
|-36,47
|Türk Hava Yolları
|10,70
|0,75
|-26,00
|Türk Prysmian Kablo
|8,50
|3,03
|229,39
|Türk Telekom
|6,90
|-0,29
|-4,37
|Türk Traktör
|101,40
|0,80
|91,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,20
|-2,73
|90,95
|Türkiye Sigorta
|5,77
|0,70
|164,95
|Ufuk Yatırım
|13,67
|9,98
|429,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,16
|9,72
|239,10
|Ulusoy Elektrik
|51,20
|-0,68
|92,48
|Ulusoy Un Sanayi
|10,01
|-3,19
|162,04
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,75
|2,94
|44,22
|Utopya Turizm
|10,32
|0,00
|109,76
|Uzertaş Boya
|11,02
|9,98
|396,40
|Ülker Bisküvi
|22,42
|0,18
|0,27
|Vakıf Fin. Kir.
|3,89
|-1,52
|83,71
|Vakıf GMYO
|3,27
|1,55
|88,91
|Vakıf Yat. Ort.
|8,90
|1,60
|388,70
|Vakıflar Bankası
|4,05
|0,25
|-26,50
|Vakko Tekstil
|5,90
|1,03
|29,96
|Vanet Gıda
|2,69
|9,80
|88,11
|Verusa Holding
|40,80
|4,99
|119,94
|Verusaturk Girisim
|7,07
|0,86
|34,44
|Vestel
|16,88
|-1,63
|33,76
|Vestel Beyaz Eşya
|27,32
|-1,09
|29,49
|Viking Kağıt
|4,91
|0,00
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,64
|4,27
|91,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|0,99
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|24,94
|-5,10
|298,65
|Yataş
|8,78
|1,50
|19,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,89
|-0,69
|79,50
|Yeni Gimat GMYO
|12,10
|-0,58
|1,08
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,02
|-0,97
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|17,84
|-1,49
|58,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.550,10
|2,35
|326,15
|Yonga Mobilya
|73,30
|-9,95
|693,93
|Yükselen Çelik
|6,88
|-1,57
|124,47
|Yünsa
|12,99
|-1,07
|29,03
|Zorlu Enerji
|2,69
|0,75
|65,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:35 - Kaynak: AA
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