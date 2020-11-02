Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İskenderun Demir Çelik
|7,61
|2,56
|-2,63
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.988,90
|-0,15
|35,81
|İş Bankası (C)
|5,16
|0,98
|-19,50
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,54
|2,02
|-6,84
|İş Girişim
|17,80
|6,21
|368,42
|İş GMYO
|1,89
|-0,53
|7,39
|İş Y. Men. Değ.
|10,78
|2,76
|167,71
|İş Yat. Ort.
|2,99
|0,00
|85,56
|İşbir Holding
|2.951,90
|9,33
|586,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,12
|-1,75
|80,65
|İttifak Holding
|2,63
|-9,93
|107,11
|İz Hayvancılık Tarım
|8,17
|-2,74
|212,25
|İzmir Demir Çelik
|26,12
|9,93
|218,93
|İzmir Fırça
|6,74
|0,00
|274,44
|Jantsa Jant Sanayi
|183,50
|-3,32
|245,00
|Kafein Yazılım
|16,24
|1,69
|46,23
|Kaplamin
|21,00
|-2,60
|278,38
|Kardemir (A)
|5,18
|-0,38
|95,47
|Kardemir (B)
|3,55
|7,25
|34,47
|Kardemir (D)
|3,41
|10,00
|28,20
|Karel Elektronik
|16,50
|1,10
|13,56
|Karsan Otomotiv
|2,78
|1,46
|75,95
|Karsu Tekstil
|6,13
|9,86
|89,20
|Kartonsan
|1.994,00
|10,00
|416,13
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|-0,32
|102,79
|Kent Gıda
|288,00
|-3,71
|1140,23
|Kerevitaş Gıda
|6,37
|-0,93
|95,40
|Kervansaray Yat. Holding
|1,17
|9,35
|112,73
|Kiler GMYO
|10,71
|-8,46
|182,59
|Klimasan Klima
|14,19
|2,75
|-33,11
|Koç Holding
|14,37
|1,48
|-28,18
|Konfrut Gıda
|15,27
|-0,91
|95,27
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|14,63
|-9,64
|Konya Çimento
|744,70
|10,00
|174,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,54
|6,07
|-9,25
|Koza Altın
|74,05
|0,61
|0,00
|Koza Madencilik
|12,12
|0,50
|20,84
|Körfez GMYO
|6,10
|3,04
|155,23
|Kristal Kola
|2,46
|-0,40
|62,91
|Kron Telekomünikasyon
|26,00
|1,80
|104,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|119,00
|3,39
|406,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,17
|0,93
|93,53
|Kütahya Porselen
|27,84
|0,87
|320,54
|Lider Faktoring
|3,30
|0,30
|79,84
|Link Bilgisayar
|46,40
|-5,31
|157,94
|Logo Yazılım
|92,65
|-0,22
|52,38
|Lokman Hekim Sağlık
|11,66
|2,55
|103,29
|Lüks Kadife
|30,88
|9,97
|257,41
|Makina Takım
|2,83
|-1,74
|50,53
|Marka Yatırım Holding
|3,61
|9,73
|205,93
|Marmaris Altınyunus
|84,15
|10,00
|18,52
|Marshall
|308,00
|-7,92
|547,88
|Martı GMYO
|3,00
|-1,64
|197,03
|Martı Otel
|2,29
|2,23
|151,65
|Mavi Giyim
|37,12
|-1,54
|-35,89
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|1,12
|48,88
|Mega Polietilen
|11,20
|3,13
|782,97
|Menderes Tekstil
|3,04
|0,66
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|68,00
|-1,45
|249,79
|Merko Gıda
|13,28
|-9,97
|1164,76
|Metemtur Otelcilik
|9,81
|-0,61
|451,12
|Metro Holding
|2,29
|9,57
|65,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,35
|6,69
|70,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|0,85
|-55,37
|Migros Ticaret
|37,80
|0,91
|56,07
|Milpa
|5,15
|6,63
|135,16
|Mistral GMYO
|4,13
|9,84
|120,08
|MLP Sağlık
|17,00
|6,25
|6,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,82
|-5,06
|410,53
|Mondi Tire Kutsan
|6,34
|0,00
|53,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|31,58
|-0,94
|148,27
|Net Holding
|3,03
|-2,57
|16,54
|Netaş Telekom.
|20,62
|3,00
|57,89
|Niğbaş Niğde Beton
|42,90
|0,94
|591,94
|Nuh Çimento
|31,34
|3,91
|185,30
|Nurol GMYO
|5,98
|3,10
|67,51
|Odaş Elektrik
|3,19
|2,57
|120,65
|Olmuksan-IP
|8,56
|9,46
|234,25
|Orge Enerji Elektrik
|7,16
|4,07
|44,35
|Orma Orman Mahsulleri
|12,04
|-7,38
|336,23
|Osmanlı Menkul
|19,70
|2,55
|372,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,10
|9,92
|144,05
|Otokar
|181,30
|0,11
|23,30
|Oyak Çimento
|7,33
|-0,14
|33,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,10
|-0,16
|164,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,80
|-0,21
|55,40
|Özak GMYO
|4,03
|2,81
|56,81
|Özbal Çelik Boru
|6,25
|-1,88
|287,75
|Özderici GMYO
|2,15
|1,42
|36,94
|Özerden Plastik
|7,54
|-7,37
|230,70
|Panora GMYO
|5,72
|2,51
|2,11
|Papilon Savunma
|17,67
|-1,51
|129,29
|Park Elek.Madencilik
|4,89
|9,89
|60,33
|Parsan
|18,55
|3,63
|9,50
|Pegasus
|43,44
|9,97
|-49,72
|Peker GMYO
|2,60
|-3,70
|187,50
|Penguen Gıda
|5,08
|-3,42
|454,95
|Pera GMYO
|2,48
|-4,62
|163,83
|Pergamon Dış Ticaret
|14,94
|3,89
|93,08
|Petkim
|4,10
|-0,24
|7,61
|Petrokent Turizm
|591,00
|-9,08
|361,36
|Pınar Et ve Un
|24,02
|-1,96
|164,26
|Pınar Su
|7,39
|-2,25
|218,53
|Pınar Süt
|19,38
|0,41
|53,69
|Plastikkart
|10,45
|3,36
|12,73
|Polisan Holding
|3,78
|0,53
|25,27
|Politeknik Metal
|324,00
|-10,00
|325,91
|Prizma Press Matbaacılık
|6,71
|10,00
|56,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.229,70
|0,06
|11,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,00
|0,08
|-1,63
|QNB Finansbank
|68,00
|-0,66
|81,33
|Ral Yatırım Holding
|4,87
|0,21
|85,56
|Ray Sigorta
|19,75
|-3,66
|477,49
|Reysaş GMYO
|4,84
|10,00
|5,45
|Reysaş Lojistik
|7,20
|9,92
|64,38
|Rhea Girişim
|3,08
|10,00
|158,82
|Rodrigo Tekstil
|9,00
|0,22
|397,24
|Royal Halı
|4,00
|5,54
|191,97
|RTA Laboratuvarları
|50,50
|0,00
|2076,72
|Sabancı Holding
|8,45
|2,67
|-7,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,08
|1,60
|133,03
|Sanel Mühendislik
|3,21
|-3,31
|9,41
|Sanifoam Sünger
|12,35
|5,56
|147,00
|Sanko Pazarlama
|7,61
|0,40
|4,45
|Saray Matbaacılık
|5,45
|3,42
|321,57
|Sarkuysan
|6,61
|0,30
|108,03
|Sasa Polyester
|15,17
|-0,85
|96,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,66
|2,13
|241,96
|Sekuro Plastik
|10,00
|0,10
|86,57
|Selçuk Ecza Deposu
|9,44
|3,96
|58,26
|Selçuk Gıda
|4,00
|-4,08
|271,15
|Senkron Güvenlik
|3,14
|-6,27
|15,02
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,00
|906,29
|Servet GMYO
|39,38
|10,00
|363,29
|Seyitler Kimya
|12,00
|-0,08
|76,73
|Silverline Endüstri
|4,09
|1,74
|89,35
|Sinpaş GMYO
|2,62
|0,00
|125,86
|Smartiks Yazılım
|7,66
|0,26
|-21,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,60
|0,41
|539,59
|Söktaş
|4,90
|1,45
|188,15
|Sönmez Filament
|24,86
|2,30
|409,43
|Sönmez Pamuklu
|15,07
|4,73
|206,30
|Sumaş Suni Tahta
|31,92
|3,30
|225,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|0,00
|-10,46
|Şekerbank
|1,71
|-5,52
|30,53
|Şişe Cam
|6,36
|3,75
|24,94
|Şok Marketler
|11,33
|-0,09
|5,30
|T. Halk Bankası
|4,72
|0,43
|-20,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|65,00
|-7,14
|49,08
|T.S.K.B.
|2,55
|0,00
|110,74
|T.Tuborg
|17,10
|1,06
|43,70
|Taç Tarım Ürünleri
|11,24
|-9,94
|260,26
|Tat Gıda
|10,28
|0,29
|68,97
|TAV Havalimanları
|14,40
|4,42
|-46,99
|Taze Kuru Gıda
|261,20
|-5,67
|3507,73
|Tek-Art Turizm
|1,65
|4,43
|30,95
|Tekfen Holding
|13,51
|1,81
|-25,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,03
|9,99
|115,00
|Temapol Polimer Plastik
|9,25
|0,76
|77,20
|TGS Dış Ticaret
|9,45
|-0,94
|102,36
|Tofaş Oto. Fab.
|26,84
|0,45
|15,18
|Torunlar GMYO
|3,45
|2,07
|25,45
|Trabzon Liman
|30,78
|4,06
|193,88
|Trabzonspor Sportif
|3,95
|-1,74
|83,72
|Trend GMYO
|9,02
|0,56
|310,00
|TSKB GMYO
|3,41
|0,00
|257,07
|Tuğçelik
|7,31
|0,00
|85,06
|Tukaş
|10,13
|1,00
|-17,98
|Turcas Petrol
|4,33
|1,88
|62,17
|Turkcell
|15,06
|3,15
|9,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,63
|1,69
|50,23
|Tüpraş
|75,35
|0,80
|-40,58
|Türk Hava Yolları
|9,41
|4,32
|-34,92
|Türk Prysmian Kablo
|11,85
|-0,59
|359,21
|Türk Telekom
|6,60
|2,64
|-8,53
|Türk Traktör
|111,20
|-1,42
|110,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,00
|-1,66
|97,62
|Türkiye Sigorta
|5,65
|0,53
|159,44
|Ufuk Yatırım
|11,10
|-6,64
|330,23
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|0,55
|294,91
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|-1,09
|87,97
|Ulusoy Un Sanayi
|11,87
|0,17
|210,73
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,14
|0,00
|76,35
|Utopya Turizm
|25,50
|2,08
|418,29
|Uzertaş Boya
|40,60
|9,79
|1728,83
|Ülker Bisküvi
|20,58
|1,78
|-7,96
|Vakıf Fin. Kir.
|3,53
|4,13
|66,71
|Vakıf GMYO
|3,37
|0,30
|94,69
|Vakıf Yat. Ort.
|7,63
|2,42
|318,97
|Vakıflar Bankası
|3,83
|0,52
|-30,49
|Vakko Tekstil
|5,30
|1,92
|16,74
|Vanet Gıda
|8,91
|10,00
|523,08
|Verusa Holding
|38,96
|3,56
|110,02
|Verusaturk Girisim
|8,54
|5,82
|62,39
|Vestel
|16,44
|-0,78
|30,27
|Vestel Beyaz Eşya
|30,52
|2,21
|44,66
|Viking Kağıt
|6,50
|-0,91
|247,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,92
|4,53
|61,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|1,86
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,20
|-10,00
|446,67
|Yataş
|8,93
|2,06
|21,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,87
|2,93
|140,37
|Yeni Gimat GMYO
|13,07
|-0,61
|9,18
|Yeşil GMYO
|1,04
|-0,95
|62,50
|Yeşil Yapı
|1,23
|-0,81
|86,36
|Yeşil Yatırım Holding
|46,32
|-4,02
|312,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.298,00
|0,00
|419,46
|Yonga Mobilya
|30,80
|-1,91
|233,60
|Yükselen Çelik
|6,44
|2,38
|110,11
|Yünsa
|12,13
|1,17
|20,48
|Zorlu Enerji
|2,51
|1,21
|53,99
(Son)
- Kaynak: AA
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