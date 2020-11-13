Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.200,00 -1,63 39,83 İş Bankası (C) 6,93 1,32 8,11 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,81 0,79 0,26 İş Girişim 15,00 0,20 294,74 İş GMYO 1,99 1,02 13,07 İş Y. Men. Değ. 13,01 2,52 223,09 İş Yat. Ort. 3,26 5,50 102,32 İşbir Holding 2.749,80 -1,44 539,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,21 3,42 95,16 İttifak Holding 2,27 7,58 78,76 İz Hayvancılık Tarım 10,04 9,97 283,72 İzmir Demir Çelik 19,98 -0,10 143,96 İzmir Fırça 7,05 -0,56 291,67 Jantsa Jant Sanayi 206,40 1,57 288,06 Kafein Yazılım 17,80 5,64 60,27 Kaplamin 21,44 9,95 286,31 Kardemir (A) 4,65 1,09 75,47 Kardemir (B) 3,85 2,94 45,83 Kardemir (D) 4,36 5,06 63,91 Karel Elektronik 17,06 -0,52 17,41 Karsan Otomotiv 3,01 2,03 90,51 Karsu Tekstil 6,24 4,52 92,59 Kartonsan 2.145,00 10,00 455,21 Katmerciler Ekipman 3,28 4,46 114,56 Kent Gıda 295,00 2,43 1170,37 Kerevitaş Gıda 6,62 7,64 103,07 Kervansaray Yat. Holding 0,85 8,97 54,55 Kiler GMYO 2,55 9,91 138,55 Klimasan Klima 14,41 1,55 -32,07 Koç Holding 18,92 2,88 -5,44 Konfrut Gıda 15,32 9,98 95,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,21 -0,76 Konya Çimento 775,90 4,41 185,99 Kordsa Teknik Tekstil 12,42 1,47 -2,33 Koza Altın 75,60 1,89 2,09 Koza Madencilik 12,49 2,46 24,53 Körfez GMYO 6,80 0,44 184,52 Kristal Kola 2,37 2,60 56,95 Kron Telekomünikasyon 26,04 -0,23 104,72 Kuştur Kuşadası Turizm 187,60 9,96 699,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 1,33 103,34 Kütahya Porselen 38,08 2,92 475,23 Lider Faktoring 3,42 -0,87 86,38 Link Bilgisayar 45,22 2,59 151,38 Logo Yazılım 98,25 0,00 61,60 Lokman Hekim Sağlık 11,40 8,26 98,76 Lüks Kadife 30,08 1,55 248,15 Makina Takım 2,78 1,09 47,87 Marka Yatırım Holding 7,41 9,94 527,97 Marmaris Altınyunus 85,25 2,10 20,07 Marshall 301,30 0,47 533,78 Martı GMYO 3,25 -0,91 221,78 Martı Otel 3,35 -1,47 268,13 Mavi Giyim 47,50 5,84 -17,96 Mazhar Zorlu Holding 18,00 -0,06 48,88 Mega Polietilen 13,24 4,25 943,79 Menderes Tekstil 3,14 0,00 139,69 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 74,25 10,00 281,94 Merko Gıda 12,19 9,92 1060,95 Metemtur Otelcilik 11,20 4,28 529,21 Metro Holding 2,02 1,51 46,38 Metro Petrol ve Tesisleri 3,42 2,70 74,49 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 0,00 -56,68 Migros Ticaret 38,92 0,93 60,69 Milpa 5,51 2,42 151,60 Mistral GMYO 4,36 0,23 132,34 MLP Sağlık 18,15 5,46 13,44 MMC San. ve Tic. Yat. 5,75 -4,49 404,39 Mondi Tire Kutsan 6,48 1,57 56,52 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,30 8,36 185,38 Net Holding 3,23 0,62 24,23 Netaş Telekom. 20,08 0,40 53,75 Niğbaş Niğde Beton 57,90 3,39 833,87 Nuh Çimento 36,66 -0,87 233,73 Nurol GMYO 6,68 1,98 87,11 Odaş Elektrik 3,47 -5,45 140,02 Olmuksan-IP 7,33 -2,91 186,22 Orge Enerji Elektrik 7,68 -1,54 54,84 Orma Orman Mahsulleri 10,87 -0,28 293,84 Osmanlı Menkul 24,54 9,95 488,31 Ostim Endüstriyel Yat 4,23 9,87 151,79 Otokar 201,50 4,24 37,04 Oyak Çimento 8,02 0,50 45,88 Oyak Yat. Ort. 6,29 0,80 172,45 Oylum Sınai Yatırımlar 5,01 6,14 62,20 Özak GMYO 4,38 4,53 70,43 Özbal Çelik Boru 7,04 6,02 336,76 Özderici GMYO 2,30 5,02 46,50 Özerden Plastik 9,89 -9,93 333,77 Panora GMYO 6,39 2,08 14,07 Papilon Savunma 22,70 3,46 194,56 Park Elek.Madencilik 5,14 1,38 68,52 Parsan 20,16 1,92 19,01 Pegasus 54,85 -6,24 -36,52 Peker GMYO 2,67 1,14 195,24 Penguen Gıda 4,96 9,98 441,84 Pera GMYO 2,68 6,77 185,11 Pergamon Dış Ticaret 16,60 6,96 114,53 Petkim 4,75 2,15 24,67 Petrokent Turizm 810,00 0,00 532,32 Pınar Et ve Un 23,24 0,78 155,68 Pınar Su 7,65 -0,52 229,74 Pınar Süt 19,70 1,55 56,23 Plastikkart 11,25 0,27 21,36 Polisan Holding 3,94 2,34 30,57 Politeknik Metal 303,00 -1,69 298,31 Prizma Press Matbaacılık 6,30 -2,63 46,51 QNB Finans Fin. Kir. 127,20 -0,78 -1,47 QNB Finansbank 68,65 0,22 83,07 Ral Yatırım Holding 4,97 1,22 89,37 Ray Sigorta 20,04 0,75 485,96 Reysaş GMYO 4,68 0,65 1,96 Reysaş Lojistik 7,54 0,53 72,15 Rhea Girişim 3,05 0,00 156,30 Rodrigo Tekstil 11,50 -4,09 535,36 Royal Halı 3,63 3,42 164,96 RTA Laboratuvarları 42,22 0,05 1719,83 Sabancı Holding 10,70 2,29 17,33 Safkar Ege Soğutmacılık 6,55 9,90 200,46 Sanel Mühendislik 3,60 9,09 22,70 Sanifoam Sünger 14,45 3,88 189,00 Sanko Pazarlama 7,57 0,53 3,90 Saray Matbaacılık 7,16 5,45 453,85 Sarkuysan 6,96 1,16 119,04 Sasa Polyester 17,12 1,90 121,47 Say Yenilenebilir Enerji 8,76 1,98 291,07 Sekuro Plastik 12,10 -9,09 125,75 Selçuk Ecza Deposu 9,30 3,45 55,91 Selçuk Gıda 3,96 0,00 267,44 Senkron Güvenlik 3,75 0,81 37,36 Serve Film Prodüksiyon 17,50 -1,13 1000,63 Servet GMYO 47,00 9,97 452,94 Seyitler Kimya 13,97 10,00 105,74 Silverline Endüstri 4,28 4,14 98,15 Sinpaş GMYO 3,68 9,85 217,24 Smartiks Yazılım 7,75 2,51 -21,00 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 0,00 523,99 Söktaş 5,29 9,98 211,08 Sönmez Filament 31,92 0,25 554,10 Sönmez Pamuklu 15,92 3,31 223,58 Sumaş Suni Tahta 32,98 -0,06 236,09 Şeker Fin. Kir. 4,33 -0,46 -9,41 Şekerbank 1,51 2,03 38,50 Şişe Cam 6,81 0,89 33,78 Şok Marketler 11,53 3,78 7,16 T. Halk Bankası 5,42 0,37 -8,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 66,65 3,17 52,87 T.S.K.B. 2,30 3,14 90,08 T.Tuborg 17,95 2,34 50,84 Taç Tarım Ürünleri 10,35 9,06 231,73 Tat Gıda 11,05 3,56 81,63 TAV Havalimanları 17,24 0,23 -36,53 Taze Kuru Gıda 430,50 9,99 5846,13 Tek-Art Turizm 1,73 1,76 37,30 Tekfen Holding 14,76 1,65 -18,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,09 3,65 116,43 Temapol Polimer Plastik 9,96 1,01 90,80 TGS Dış Ticaret 9,28 -0,54 98,72 Tofaş Oto. Fab. 26,80 1,90 15,01 Torunlar GMYO 3,61 1,40 31,27 Trabzon Liman 37,06 1,31 253,83 Trabzonspor Sportif 4,43 0,23 106,05 Trend GMYO 12,38 3,17 462,73 TSKB GMYO 3,70 2,78 287,44 Tuğçelik 7,24 2,40 83,29 Tukaş 10,63 3,10 -13,93 Turcas Petrol 4,81 2,78 80,15 Turkcell 16,19 2,47 17,32 Tümosan Motor ve Traktör 10,23 0,69 59,59 Tüpraş 88,70 -0,67 -30,05 Türk Hava Yolları 11,50 -1,29 -20,47 Türk Prysmian Kablo 12,81 0,79 396,42 Türk Telekom 8,01 0,75 11,01 Türk Traktör 129,90 3,92 145,51 Türker Proje Gayrimenkul 82,80 0,98 97,14 Türkiye Sigorta 5,72 1,60 162,65 Ufuk Yatırım 11,50 -0,86 345,74 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 -0,54 293,83 Ulusoy Elektrik 51,45 0,78 93,42 Ulusoy Un Sanayi 11,65 -0,60 204,97 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,45 7,46 101,90 Utopya Turizm 24,08 6,08 389,43 Uzertaş Boya 32,44 -9,99 1361,26 Ülker Bisküvi 21,82 0,18 -2,42 Vakıf Fin. Kir. 3,87 1,04 82,76 Vakıf GMYO 3,71 2,20 114,33 Vakıf Yat. Ort. 7,80 0,39 328,30 Vakıflar Bankası 4,74 1,28 -13,97 Vakko Tekstil 5,93 -0,84 30,62 Vanet Gıda 9,80 9,50 585,31 Verusa Holding 46,48 1,66 150,56 Verusaturk Girisim 8,67 1,05 64,87 Vestel 20,06 -0,69 58,95 Vestel Beyaz Eşya 33,10 2,48 56,88 Viking Kağıt 6,49 4,51 247,06 Yapı Kredi Koray GMYO 4,39 7,60 81,40 Yapı ve Kredi Bank. 2,90 4,69 16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 39,00 3,45 523,39 Yataş 10,68 3,09 45,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,00 0,76 148,45 Yeni Gimat GMYO 12,93 -0,39 8,01 Yeşil GMYO 1,03 0,00 60,94 Yeşil Yapı 1,24 2,48 87,88 Yeşil Yatırım Holding 43,40 0,05 286,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 19.900,00 8,78 575,72 Yonga Mobilya 30,20 0,80 227,10 Yükselen Çelik 6,98 1,90 127,73 Yünsa 13,66 1,11 35,68 Zorlu Enerji 2,67 1,14 63,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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