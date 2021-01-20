Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 38.989,80 -0,03 -3,73 İş Bankası (C) 6,86 -1,58 -2,00 İş Bankası (Kur.) 381.999,00 0,53 İş Fin.Kir. 3,81 0,26 -1,30 İş Girişim 24,22 -4,65 27,81 İş GMYO 2,55 0,00 0,39 İş Y. Men. Değ. 18,75 2,01 6,17 İş Yat. Ort. 3,50 -0,85 -0,57 İşbir Holding 3.780,00 -2,82 37,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 1,72 3,51 İttifak Holding 2,31 1,32 3,59 İz Hayvancılık Tarım 24,92 9,97 38,44 İzmir Demir Çelik 10,82 -0,64 0,46 İzmir Fırça 7,30 -0,14 31,29 Jantsa Jant Sanayi 527,00 4,15 58,88 Kafein Yazılım 22,82 3,73 6,74 Kaplamin 38,02 6,26 12,49 Kardemir (A) 6,50 0,78 9,24 Kardemir (B) 6,50 0,78 23,34 Kardemir (D) 7,34 3,38 26,99 Karel Elektronik 26,08 5,50 13,10 Karsan Otomotiv 4,14 0,49 27,38 Karsu Tekstil 11,00 1,29 28,65 Kartonsan 83,80 -1,99 -12,30 Katmerciler Ekipman 3,48 3,57 12,99 Kent Gıda 334,00 -1,71 -6,07 Kerevitaş Gıda 6,57 0,61 -0,15 Kervan Gıda 15,09 -2,39 14,15 Kervansaray Yat. Holding 1,53 -7,27 21,43 Kiler GMYO 2,60 1,96 3,59 Klimasan Klima 19,47 3,23 14,73 Koç Holding 22,66 1,61 7,29 Konfrut Gıda 18,17 -1,25 7,51 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 37,94 9,97 60,22 Konya Çimento 1.520,00 3,19 34,51 Kordsa Teknik Tekstil 19,22 -0,47 23,60 Koza Altın 112,60 -2,26 16,44 Koza Madencilik 16,23 -1,04 4,78 Körfez GMYO 6,17 2,15 6,38 Kristal Kola 4,29 9,72 9,44 Kron Telekomünikasyon 62,60 9,92 69,92 Kuştur Kuşadası Turizm 202,00 1,00 28,42 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,47 -1,59 7,39 Kütahya Porselen 48,62 0,04 -3,63 Lider Faktoring 3,32 -1,19 -2,64 Link Bilgisayar 29,68 -1,72 -6,89 Logo Yazılım 143,20 -1,51 14,10 Lokman Hekim Sağlık 15,33 -1,41 42,57 Lüks Kadife 35,68 -0,56 23,46 Makina Takım 3,35 7,03 -1,76 Marka Yatırım Holding 6,34 -0,47 -1,40 Marmaris Altınyunus 190,00 9,95 71,02 Marshall 325,00 0,46 5,97 Martı GMYO 3,07 -2,54 11,64 Martı Otel 2,34 -2,50 9,86 Mavi Giyim 57,45 -0,95 10,06 Mazhar Zorlu Holding 40,00 -2,44 27,06 Mega Polietilen 9,60 3,11 25,33 Menderes Tekstil 3,28 3,80 6,15 Merit Turizm 149,30 3,61 78,38 Merko Gıda 7,58 -0,66 -12,27 Metemtur Otelcilik 27,38 -1,58 23,89 Metro Holding 2,21 3,76 6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 3,19 2,24 10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 0,00 0,43 Migros Ticaret 51,35 9,96 19,98 Milpa 5,24 -1,87 13,91 Mistral GMYO 5,41 -1,99 14,86 MLP Sağlık 23,92 -1,89 20,38 MMC San. ve Tic. Yat. 4,78 -0,83 3,91 Mondi Tire Kutsan 7,77 0,78 2,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 39,50 4,44 10,83 Net Holding 3,84 1,05 11,95 Netaş Telekom. 31,46 -1,19 12,04 Niğbaş Niğde Beton 41,50 -1,89 -20,19 Nuh Çimento 49,00 -0,73 -0,49 Nurol GMYO 9,06 1,91 24,28 Odaş Elektrik 3,80 -0,52 -2,56 Olmuksan-IP 7,94 -0,87 -33,00 Orge Enerji Elektrik 8,19 3,67 10,98 Orma Orman Mahsulleri 19,80 -2,37 34,51 Osmanlı Menkul 37,50 3,48 20,97 Ostim Endüstriyel Yat 3,98 0,25 -2,45 Otokar 388,30 -1,52 21,95 Oyak Çimento 8,70 -1,69 -0,91 Oyak Yat. Ort. 11,56 -9,97 66,33 Oylum Sınai Yatırımlar 4,79 -0,83 1,70 Özak GMYO 5,44 -0,18 6,67 Özbal Çelik Boru 7,49 4,32 14,35 Özderici GMYO 2,35 0,43 5,86 Özerden Plastik 10,64 9,92 18,22 Pamukova Elektrik 20,54 -2,19 -3,66 Panora GMYO 6,89 9,89 11,31 Papilon Savunma 23,40 -3,78 2,81 Park Elek.Madencilik 5,45 0,55 1,49 Parsan 28,80 3,45 18,52 Pegasus 78,25 -2,19 4,89 Peker GMYO 2,45 -5,04 -6,13 Penguen Gıda 5,02 0,40 -0,59 Pera GMYO 1,65 0,00 -5,81 Pergamon Dış Ticaret 37,04 -9,97 87,92 Petkim 5,17 0,58 3,82 Petrokent Turizm 1.433,10 9,99 58,11 Pınar Et ve Un 24,94 3,49 7,13 Pınar Su 8,28 0,12 11,44 Pınar Süt 27,74 6,20 20,19 Plastikkart 18,25 1,28 26,30 Polisan Holding 3,91 0,51 1,30 Politeknik Metal 568,60 3,57 39,36 Prizma Press Matbaacılık 6,02 -1,79 9,85 QNB Finans Fin. Kir. 125,00 0,81 -0,24 QNB Finansbank 67,30 0,22 -4,34 Ral Yatırım Holding 4,52 2,26 1,80 Ray Sigorta 15,51 -1,77 0,39 Reysaş GMYO 5,59 -0,18 2,57 Reysaş Lojistik 8,67 -0,80 -6,17 Rhea Girişim 3,63 0,55 -2,42 Rodrigo Tekstil 15,15 -1,30 10,50 Royal Halı 3,35 -2,90 -2,62 RTA Laboratuvarları 27,72 -2,19 -8,45 Sabancı Holding 11,41 1,51 -0,44 Safkar Ege Soğutmacılık 10,47 -0,57 -3,77 Sanel Mühendislik 3,49 0,58 2,05 Sanifoam Sünger 17,44 -3,11 28,24 Sanko Pazarlama 9,54 -0,73 1,60 Saray Matbaacılık 10,01 0,50 14,14 Sarkuysan 10,12 3,90 14,48 Sasa Polyester 25,90 3,02 28,09 Say Yenilenebilir Enerji 9,40 6,21 10,46 Sekuro Plastik 20,22 9,95 44,84 Selçuk Ecza Deposu 12,85 1,02 -5,86 Selçuk Gıda 4,66 -3,92 -6,43 Senkron Güvenlik 30,00 -7,29 14,24 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -3,23 -6,25 Servet GMYO 109,00 -0,09 39,03 Seyitler Kimya 36,50 0,61 45,47 Silverline Endüstri 7,64 -9,91 -11,16 Sinpaş GMYO 5,52 2,41 32,06 Smartiks Yazılım 8,84 3,03 -0,23 Sodaş Sodyum Sanayii 37,96 -4,29 42,31 Söktaş 4,93 0,20 -3,14 Sönmez Filament 82,00 1,49 16,81 Sönmez Pamuklu 28,54 -2,13 18,92 Sumaş Suni Tahta 82,40 0,49 60,78 Şeker Fin. Kir. 7,12 -0,28 11,25 Şekerbank 1,58 -0,63 4,64 Şişe Cam 8,10 2,02 10,81 Şok Marketler 14,45 3,44 14,50 T. Halk Bankası 5,61 -0,53 0,90 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,50 5,63 11,08 T.S.K.B. 1,98 5,32 11,24 T.Tuborg 18,45 1,15 2,10 Taç Tarım Ürünleri 15,00 -5,60 42,45 Tat Gıda 11,07 0,91 -6,66 TAV Havalimanları 24,38 -0,49 14,46 Taze Kuru Gıda 316,90 6,70 46,51 Tek-Art Turizm 2,33 4,48 15,35 Tekfen Holding 18,66 -0,27 13,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,62 -1,80 6,57 Temapol Polimer Plastik 15,73 5,08 36,78 TGS Dış Ticaret 28,26 -10,00 122,34 Tofaş Oto. Fab. 39,00 1,72 14,98 Torunlar GMYO 4,25 3,66 8,97 Trabzon Liman 36,98 -2,68 15,13 Trabzonspor Sportif 2,56 -0,39 4,92 Trend GMYO 9,98 9,91 -20,60 TSKB GMYO 5,11 0,20 -11,13 Tuğçelik 8,10 -0,49 0,25 Tukaş 9,36 -0,53 -3,41 Turcas Petrol 4,89 0,62 0,82 Turkcell 16,76 -1,06 4,10 Tümosan Motor ve Traktör 18,20 0,50 29,35 Tüpraş 108,80 0,37 0,74 Türk Hava Yolları 13,26 -1,27 2,71 Türk Prysmian Kablo 13,68 2,70 13,06 Türk Telekom 8,67 -1,48 1,52 Türk Traktör 187,10 3,03 2,41 Türker Proje Gayrimenkul 184,80 10,00 63,68 Türkiye Sigorta 7,10 0,28 7,58 Ufuk Yatırım 19,96 9,97 48,96 Ulaşlar Turizm Yat. 4,07 -0,73 -4,01 Ulusoy Elektrik 50,90 4,43 -0,88 Ulusoy Un Sanayi 14,21 9,98 23,57 Umpaş Holding 2,34 -10,00 -10,34 Uşak Seramik 2,34 0,86 0,00 Utopya Turizm 42,42 -1,35 9,33 Uzertaş Boya 87,00 -0,11 53,71 Ülker Bisküvi 24,20 3,95 4,58 Vakıf Fin. Kir. 6,00 9,89 40,85 Vakıf GMYO 3,65 0,00 0,83 Vakıf Yat. Ort. 7,67 -1,79 4,21 Vakıflar Bankası 4,72 -1,46 0,21 Vakko Tekstil 6,43 -1,38 -1,38 Vanet Gıda 7,79 -1,39 0,78 Verusa Holding 47,02 0,38 4,26 Verusaturk Girisim 17,52 9,98 33,94 Vestel 24,76 1,06 17,57 Vestel Beyaz Eşya 43,00 3,61 5,19 Viking Kağıt 8,22 1,86 -8,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,77 2,80 7,19 Yapı ve Kredi Bank. 3,19 -1,24 3,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 153,30 9,97 111,74 Yataş 15,57 -0,19 7,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,18 -2,34 -5,00 Yeni Gimat GMYO 13,03 1,24 4,83 Yeşil GMYO 2,07 -4,61 50,00 Yeşil Yapı 2,67 -4,98 45,11 Yeşil Yatırım Holding 212,50 -4,62 122,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.099,90 1,79 9,61 Yonga Mobilya 38,32 -3,23 27,73 Yükselen Çelik 5,22 -0,76 -0,23 Yünsa 15,80 4,98 7,78 Zorlu Enerji 3,05 0,33 10,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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