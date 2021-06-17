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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

17.06.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)36.400,000,27-10,12
İş Bankası (C)5,15-1,90-24,18
İş Bankası (Kur.)352.110,0010,00-7,34
İş Fin.Kir.3,05-1,93-20,98
İş Girişim9,05-5,93-52,24
İş GMYO1,960,51-22,83
İş Y. Men. Değ.14,681,24-11,55
İş Yat. Ort.2,89-1,70-14,07
İşbir Holding6.655,2010,00143,10
Işık Plastik29,00-0,89

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,53-3,16-31,39
İz Hayvancılık Tarım19,36-1,177,56
İzmir Demir Çelik2,283,17-31,11
İzmir Fırça5,37-4,11-3,42
Jantsa Jant Sanayi84,00-2,33102,66
Kafein Yazılım25,601,2719,96
Kalekim Kimyevi Maddeler12,24-1,53

Kaplamin19,21-0,83-43,17
Kardemir (A)6,50-1,819,24
Kardemir (B)6,39-3,1821,25
Kardemir (D)7,17-1,7824,05
Karel Elektronik30,90-1,7234,00
Karsan Otomotiv3,64-1,8912,00
Karsu Tekstil8,10-2,06-5,26
Kartonsan52,90-0,19-44,12
Katmerciler Ekipman3,39-1,7410,06
Kent Gıda220,00-4,56-38,13
Kerevitaş Gıda4,38-2,01-33,43
Kervan Gıda15,77-1,1319,29
Kervansaray Yat. Holding0,691,47-45,24
Kiler GMYO1,81-3,21-27,89
Klimasan Klima21,68-1,8127,75
Koç Holding18,55-1,07-9,30
Konfrut Gıda16,020,88-5,21
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,659,98202,58
Konya Çimento749,40-0,87-33,68
Koray GMYO5,91-0,3432,81
Kordsa Teknik Tekstil20,58-2,1932,35
Koza Altın123,50-2,4527,71
Koza Madencilik14,82-4,08-4,33
Körfez GMYO5,160,19-11,03
Kristal Kola1,94-2,02-50,51
Kron Telekomünikasyon54,00-0,6446,58
Kuştur Kuşadası Turizm300,009,0990,72
Kuyumcukent Gayrimenkul2,30-1,290,00
Kütahya Porselen36,402,54-27,85
Lider Faktoring2,74-0,72-19,65
Link Bilgisayar31,32-2,79-0,87
Logo Yazılım143,000,4214,80
Lokman Hekim Sağlık9,21-1,6028,48
Lüks Kadife51,502,9078,20
Makina Takım2,90-0,34-14,96
Marka Yatırım Holding5,54-1,07-13,84
Marmaris Altınyunus210,205,4789,20
Marshall266,101,91-13,24
Martı GMYO1,02-0,97-60,06
Martı Otel2,133,400,00
Matriks Bilgi Dağıtım34,08-0,64

Mavi Giyim57,004,979,20
Mazhar Zorlu Holding46,08-4,9946,38
Mega Polietilen7,83-0,252,22
Menderes Tekstil2,13-2,29-31,07
Mercan Kimya9,50-4,14

Merit Turizm20,149,9994,41
Merko Gıda5,24-2,60-39,35
Metemtur Yatırım6,680,45-17,38
Metro Holding1,70-2,30-18,27
Metro Petrol ve Tesisleri2,28-0,87-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,85-2,12-20,60
Migros Ticaret33,460,42-21,82
Milpa4,29-1,61-6,74
Mistral GMYO4,62-1,49-1,91
MLP Sağlık22,042,2310,92
MMC San. ve Tic. Yat.6,550,0042,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,36-0,41-37,89
Mondi Tire Kutsan6,500,46-14,47
Naturel Enerji36,741,323,47
Naturelgaz8,56-1,50

Net Holding4,651,5335,57
Netaş Telekom.20,24-3,16-27,92
Niğbaş Niğde Beton10,61-3,11-79,60
Nuh Çimento42,84-1,52-10,80
Nurol GMYO11,791,2961,73
Odaş Elektrik1,96-3,45-49,74
Orge Enerji Elektrik5,711,0623,79
Orma Orman Mahsulleri32,000,00117,39
Osmanlı Menkul24,88-1,58-19,59
Ostim Endüstriyel Yat2,31-0,43-16,12
Otokar287,50-1,47-5,52
Oyak Çimento7,12-0,42-18,91
Oyak Yat. Ort.7,600,0010,11
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,60-2,15

Oylum Sınai Yatırımlar4,030,25-14,44
Özak GMYO4,04-2,18-20,78
Özbal Çelik Boru8,372,3227,79
Özderici GMYO1,59-2,45-28,38
Özerden Plastik9,30-0,323,33
Pamukova Elektrik34,504,6761,82
Panora GMYO6,140,820,53
Papilon Savunma14,49-1,96-36,34
Park Elek.Madencilik4,90-3,54-8,75
Parsan30,72-1,9226,42
Pegasus77,150,723,42
Peker GMYO1,002,04-55,79
Penguen Gıda3,16-1,56-37,43
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,04-8,98

Pera GMYO1,40-2,10-20,08
Pergamon Dış Ticaret23,44-0,9327,89
Petkim5,80-0,8516,47
Petrokent Turizm2.413,50-2,79166,27
Pınar Et ve Un18,41-1,81-15,87
Pınar Su7,40-0,13-0,40
Pınar Süt18,38-1,97-18,49
Plastikkart13,99-0,78-3,18
Polisan Holding2,72-1,45-29,25
Politeknik Metal340,005,59-16,20
Prizma Press Matbaacılık4,56-2,98-16,79
QNB Finans Fin. Kir.90,750,72-27,57
QNB Finansbank42,26-1,72-39,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,88-2,04

Ral Yatırım Holding3,489,78-21,62
Ray Sigorta9,450,21-38,83
Reysaş GMYO3,74-1,58-31,38
Reysaş Lojistik3,87-2,27-25,20
Rhea Girişim2,14-2,28-42,47
Rodrigo Tekstil18,7010,0036,40
Royal Halı3,25-1,22-5,52
RTA Laboratuvarları19,19-2,79-36,62
Sabancı Holding9,06-2,05-17,83
Safkar Ege Soğutmacılık7,35-3,80-32,44
Sanel Mühendislik4,04-0,4918,13
Sanifoam Sünger14,746,208,38
Sanko Pazarlama9,93-1,197,14
Saray Matbaacılık5,680,71-35,23
Sarkuysan12,800,1647,17
Sasa Polyester31,94-0,19113,15
Say Yenilenebilir Enerji27,220,07219,86
Sekuro Plastik21,64-4,7555,01
Selçuk Ecza Deposu8,85-0,90-34,11
Selçuk Gıda3,832,13-23,09
Senkron Güvenlik28,90-3,6710,05
Serve Film Prodüksiyon14,50-3,33-9,38
Servet GMYO85,15-2,858,61
Seyitler Kimya14,606,498,44
Silverline Endüstri5,18-1,15-39,77
Sinpaş GMYO4,012,56-4,07
Smartiks Yazılım5,44-1,81-38,60
Sodaş Sodyum Sanayii22,70-1,30-13,81
Söktaş4,877,51-4,32
Sönmez Filament37,00-2,63-47,29
Sönmez Pamuklu15,00-0,07-37,50
Sumaş Suni Tahta59,003,5115,12
Şeker Fin. Kir.5,98-1,97-6,56
Şekerbank1,12-0,88-25,83
Şişe Cam8,09-0,3713,00
Şok Marketler Ticaret11,601,22-8,08
T. Halk Bankası4,85-4,53-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,78-0,82-29,88
T.S.K.B.1,340,00-23,27
T.Tuborg17,09-1,21-5,42
Taç Tarım Ürünleri23,02-1,20118,61
Tat Gıda8,35-2,22-27,78
TAV Havalimanları27,862,2030,80
Taze Kuru Gıda126,609,99-41,47
Tek-Art Turizm1,74-1,69-13,86
Tekfen Holding15,091,21-7,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,78-2,31-21,71
Temapol Polimer Plastik16,09-0,1239,91
TGS Dış Ticaret11,60-3,49-8,73
Tofaş Oto. Fab.30,06-0,46-2,75
Torunlar GMYO3,23-1,22-17,18
Trabzon Liman31,16-1,14-2,99
Trabzonspor Sportif2,79-1,0614,34
Trend GMYO7,000,00-44,31
TSKB GMYO3,37-4,53-41,39
Tuğçelik11,101,8337,38
Tukaş6,85-0,87-29,31
Turcas Petrol3,58-2,45-26,19
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,60-1,34

Turkcell16,650,306,09
Tümosan Motor ve Traktör17,04-0,4121,11
Tüpraş103,900,87-3,80
Türk Hava Yolları14,662,3713,56
Türk İlaç Serum35,62-2,04

Türk Prysmian Kablo12,702,015,29
Türk Telekom7,100,42-14,62
Türk Traktör173,400,351,78
Türker Proje Gayrimenkul135,501,1220,02
Türkiye Sigorta5,16-0,39-16,48
Ufuk Yatırım13,07-9,68-2,46
Ulaşlar Turizm Yat.4,300,471,42
Ulusoy Elektrik56,00-2,019,06
Ulusoy Un Sanayi5,03-1,57-1,15
Umpaş Holding1,459,85-44,44
Uşak Seramik2,093,47-10,68
Utopya Turizm22,90-2,14-40,98
Uzertaş Boya50,309,40-11,13
Ülker Bisküvi22,02-1,34-1,33
Ünlü Yatırım Holding5,63-4,90

Vakıf Fin. Kir.7,95-3,5286,62
Vakıf GMYO1,55-1,27-35,38
Vakıf Yat. Ort.5,02-3,65-31,79
Vakıflar Bankası3,57-2,19-24,20
Vakko Tekstil13,320,91112,56
Vanet Gıda4,91-1,60-36,48
Verusa Holding49,90-1,4810,64
Verusaturk Girisim24,10-2,4384,25
Vestel28,98-0,6237,61
Vestel Beyaz Eşya45,30-2,3313,96
Viking Kağıt5,66-1,57-37,11
Yapı ve Kredi Bank.2,17-2,69-27,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,50-5,92-15,73
Yataş13,100,15-9,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,770,80-14,32
Yeni Gimat GMYO13,960,4320,43
Yeşil GMYO1,11-2,63-19,57
Yeşil Yapı1,29-3,01-29,89
Yeşil Yatırım Holding2,14-7,76-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,100,00-10,26
Yonga Mobilya21,90-1,26-26,48
Yükselen Çelik5,09-0,97-2,71
Yünsa11,77-5,69-15,27
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji1,97-1,01-28,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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