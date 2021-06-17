Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|36.400,00
|0,27
|-10,12
|İş Bankası (C)
|5,15
|-1,90
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|352.110,00
|10,00
|-7,34
|İş Fin.Kir.
|3,05
|-1,93
|-20,98
|İş Girişim
|9,05
|-5,93
|-52,24
|İş GMYO
|1,96
|0,51
|-22,83
|İş Y. Men. Değ.
|14,68
|1,24
|-11,55
|İş Yat. Ort.
|2,89
|-1,70
|-14,07
|İşbir Holding
|6.655,20
|10,00
|143,10
|Işık Plastik
|29,00
|-0,89
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|-21,93
|İttifak Holding
|1,53
|-3,16
|-31,39
|İz Hayvancılık Tarım
|19,36
|-1,17
|7,56
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|3,17
|-31,11
|İzmir Fırça
|5,37
|-4,11
|-3,42
|Jantsa Jant Sanayi
|84,00
|-2,33
|102,66
|Kafein Yazılım
|25,60
|1,27
|19,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,24
|-1,53
|Kaplamin
|19,21
|-0,83
|-43,17
|Kardemir (A)
|6,50
|-1,81
|9,24
|Kardemir (B)
|6,39
|-3,18
|21,25
|Kardemir (D)
|7,17
|-1,78
|24,05
|Karel Elektronik
|30,90
|-1,72
|34,00
|Karsan Otomotiv
|3,64
|-1,89
|12,00
|Karsu Tekstil
|8,10
|-2,06
|-5,26
|Kartonsan
|52,90
|-0,19
|-44,12
|Katmerciler Ekipman
|3,39
|-1,74
|10,06
|Kent Gıda
|220,00
|-4,56
|-38,13
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|-2,01
|-33,43
|Kervan Gıda
|15,77
|-1,13
|19,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|1,47
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,81
|-3,21
|-27,89
|Klimasan Klima
|21,68
|-1,81
|27,75
|Koç Holding
|18,55
|-1,07
|-9,30
|Konfrut Gıda
|16,02
|0,88
|-5,21
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,65
|9,98
|202,58
|Konya Çimento
|749,40
|-0,87
|-33,68
|Koray GMYO
|5,91
|-0,34
|32,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,58
|-2,19
|32,35
|Koza Altın
|123,50
|-2,45
|27,71
|Koza Madencilik
|14,82
|-4,08
|-4,33
|Körfez GMYO
|5,16
|0,19
|-11,03
|Kristal Kola
|1,94
|-2,02
|-50,51
|Kron Telekomünikasyon
|54,00
|-0,64
|46,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|300,00
|9,09
|90,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|-1,29
|0,00
|Kütahya Porselen
|36,40
|2,54
|-27,85
|Lider Faktoring
|2,74
|-0,72
|-19,65
|Link Bilgisayar
|31,32
|-2,79
|-0,87
|Logo Yazılım
|143,00
|0,42
|14,80
|Lokman Hekim Sağlık
|9,21
|-1,60
|28,48
|Lüks Kadife
|51,50
|2,90
|78,20
|Makina Takım
|2,90
|-0,34
|-14,96
|Marka Yatırım Holding
|5,54
|-1,07
|-13,84
|Marmaris Altınyunus
|210,20
|5,47
|89,20
|Marshall
|266,10
|1,91
|-13,24
|Martı GMYO
|1,02
|-0,97
|-60,06
|Martı Otel
|2,13
|3,40
|0,00
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,08
|-0,64
|Mavi Giyim
|57,00
|4,97
|9,20
|Mazhar Zorlu Holding
|46,08
|-4,99
|46,38
|Mega Polietilen
|7,83
|-0,25
|2,22
|Menderes Tekstil
|2,13
|-2,29
|-31,07
|Mercan Kimya
|9,50
|-4,14
|Merit Turizm
|20,14
|9,99
|94,41
|Merko Gıda
|5,24
|-2,60
|-39,35
|Metemtur Yatırım
|6,68
|0,45
|-17,38
|Metro Holding
|1,70
|-2,30
|-18,27
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|-0,87
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|-2,12
|-20,60
|Migros Ticaret
|33,46
|0,42
|-21,82
|Milpa
|4,29
|-1,61
|-6,74
|Mistral GMYO
|4,62
|-1,49
|-1,91
|MLP Sağlık
|22,04
|2,23
|10,92
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,55
|0,00
|42,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,36
|-0,41
|-37,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,50
|0,46
|-14,47
|Naturel Enerji
|36,74
|1,32
|3,47
|Naturelgaz
|8,56
|-1,50
|Net Holding
|4,65
|1,53
|35,57
|Netaş Telekom.
|20,24
|-3,16
|-27,92
|Niğbaş Niğde Beton
|10,61
|-3,11
|-79,60
|Nuh Çimento
|42,84
|-1,52
|-10,80
|Nurol GMYO
|11,79
|1,29
|61,73
|Odaş Elektrik
|1,96
|-3,45
|-49,74
|Orge Enerji Elektrik
|5,71
|1,06
|23,79
|Orma Orman Mahsulleri
|32,00
|0,00
|117,39
|Osmanlı Menkul
|24,88
|-1,58
|-19,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-0,43
|-16,12
|Otokar
|287,50
|-1,47
|-5,52
|Oyak Çimento
|7,12
|-0,42
|-18,91
|Oyak Yat. Ort.
|7,60
|0,00
|10,11
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,60
|-2,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,03
|0,25
|-14,44
|Özak GMYO
|4,04
|-2,18
|-20,78
|Özbal Çelik Boru
|8,37
|2,32
|27,79
|Özderici GMYO
|1,59
|-2,45
|-28,38
|Özerden Plastik
|9,30
|-0,32
|3,33
|Pamukova Elektrik
|34,50
|4,67
|61,82
|Panora GMYO
|6,14
|0,82
|0,53
|Papilon Savunma
|14,49
|-1,96
|-36,34
|Park Elek.Madencilik
|4,90
|-3,54
|-8,75
|Parsan
|30,72
|-1,92
|26,42
|Pegasus
|77,15
|0,72
|3,42
|Peker GMYO
|1,00
|2,04
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,16
|-1,56
|-37,43
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,04
|-8,98
|Pera GMYO
|1,40
|-2,10
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|23,44
|-0,93
|27,89
|Petkim
|5,80
|-0,85
|16,47
|Petrokent Turizm
|2.413,50
|-2,79
|166,27
|Pınar Et ve Un
|18,41
|-1,81
|-15,87
|Pınar Su
|7,40
|-0,13
|-0,40
|Pınar Süt
|18,38
|-1,97
|-18,49
|Plastikkart
|13,99
|-0,78
|-3,18
|Polisan Holding
|2,72
|-1,45
|-29,25
|Politeknik Metal
|340,00
|5,59
|-16,20
|Prizma Press Matbaacılık
|4,56
|-2,98
|-16,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,75
|0,72
|-27,57
|QNB Finansbank
|42,26
|-1,72
|-39,93
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,88
|-2,04
|Ral Yatırım Holding
|3,48
|9,78
|-21,62
|Ray Sigorta
|9,45
|0,21
|-38,83
|Reysaş GMYO
|3,74
|-1,58
|-31,38
|Reysaş Lojistik
|3,87
|-2,27
|-25,20
|Rhea Girişim
|2,14
|-2,28
|-42,47
|Rodrigo Tekstil
|18,70
|10,00
|36,40
|Royal Halı
|3,25
|-1,22
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|19,19
|-2,79
|-36,62
|Sabancı Holding
|9,06
|-2,05
|-17,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,35
|-3,80
|-32,44
|Sanel Mühendislik
|4,04
|-0,49
|18,13
|Sanifoam Sünger
|14,74
|6,20
|8,38
|Sanko Pazarlama
|9,93
|-1,19
|7,14
|Saray Matbaacılık
|5,68
|0,71
|-35,23
|Sarkuysan
|12,80
|0,16
|47,17
|Sasa Polyester
|31,94
|-0,19
|113,15
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,22
|0,07
|219,86
|Sekuro Plastik
|21,64
|-4,75
|55,01
|Selçuk Ecza Deposu
|8,85
|-0,90
|-34,11
|Selçuk Gıda
|3,83
|2,13
|-23,09
|Senkron Güvenlik
|28,90
|-3,67
|10,05
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|-3,33
|-9,38
|Servet GMYO
|85,15
|-2,85
|8,61
|Seyitler Kimya
|14,60
|6,49
|8,44
|Silverline Endüstri
|5,18
|-1,15
|-39,77
|Sinpaş GMYO
|4,01
|2,56
|-4,07
|Smartiks Yazılım
|5,44
|-1,81
|-38,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,70
|-1,30
|-13,81
|Söktaş
|4,87
|7,51
|-4,32
|Sönmez Filament
|37,00
|-2,63
|-47,29
|Sönmez Pamuklu
|15,00
|-0,07
|-37,50
|Sumaş Suni Tahta
|59,00
|3,51
|15,12
|Şeker Fin. Kir.
|5,98
|-1,97
|-6,56
|Şekerbank
|1,12
|-0,88
|-25,83
|Şişe Cam
|8,09
|-0,37
|13,00
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|1,22
|-8,08
|T. Halk Bankası
|4,85
|-4,53
|-12,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,78
|-0,82
|-29,88
|T.S.K.B.
|1,34
|0,00
|-23,27
|T.Tuborg
|17,09
|-1,21
|-5,42
|Taç Tarım Ürünleri
|23,02
|-1,20
|118,61
|Tat Gıda
|8,35
|-2,22
|-27,78
|TAV Havalimanları
|27,86
|2,20
|30,80
|Taze Kuru Gıda
|126,60
|9,99
|-41,47
|Tek-Art Turizm
|1,74
|-1,69
|-13,86
|Tekfen Holding
|15,09
|1,21
|-7,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,78
|-2,31
|-21,71
|Temapol Polimer Plastik
|16,09
|-0,12
|39,91
|TGS Dış Ticaret
|11,60
|-3,49
|-8,73
|Tofaş Oto. Fab.
|30,06
|-0,46
|-2,75
|Torunlar GMYO
|3,23
|-1,22
|-17,18
|Trabzon Liman
|31,16
|-1,14
|-2,99
|Trabzonspor Sportif
|2,79
|-1,06
|14,34
|Trend GMYO
|7,00
|0,00
|-44,31
|TSKB GMYO
|3,37
|-4,53
|-41,39
|Tuğçelik
|11,10
|1,83
|37,38
|Tukaş
|6,85
|-0,87
|-29,31
|Turcas Petrol
|3,58
|-2,45
|-26,19
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,60
|-1,34
|Turkcell
|16,65
|0,30
|6,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,04
|-0,41
|21,11
|Tüpraş
|103,90
|0,87
|-3,80
|Türk Hava Yolları
|14,66
|2,37
|13,56
|Türk İlaç Serum
|35,62
|-2,04
|Türk Prysmian Kablo
|12,70
|2,01
|5,29
|Türk Telekom
|7,10
|0,42
|-14,62
|Türk Traktör
|173,40
|0,35
|1,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,50
|1,12
|20,02
|Türkiye Sigorta
|5,16
|-0,39
|-16,48
|Ufuk Yatırım
|13,07
|-9,68
|-2,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,30
|0,47
|1,42
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|-2,01
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|5,03
|-1,57
|-1,15
|Umpaş Holding
|1,45
|9,85
|-44,44
|Uşak Seramik
|2,09
|3,47
|-10,68
|Utopya Turizm
|22,90
|-2,14
|-40,98
|Uzertaş Boya
|50,30
|9,40
|-11,13
|Ülker Bisküvi
|22,02
|-1,34
|-1,33
|Ünlü Yatırım Holding
|5,63
|-4,90
|Vakıf Fin. Kir.
|7,95
|-3,52
|86,62
|Vakıf GMYO
|1,55
|-1,27
|-35,38
|Vakıf Yat. Ort.
|5,02
|-3,65
|-31,79
|Vakıflar Bankası
|3,57
|-2,19
|-24,20
|Vakko Tekstil
|13,32
|0,91
|112,56
|Vanet Gıda
|4,91
|-1,60
|-36,48
|Verusa Holding
|49,90
|-1,48
|10,64
|Verusaturk Girisim
|24,10
|-2,43
|84,25
|Vestel
|28,98
|-0,62
|37,61
|Vestel Beyaz Eşya
|45,30
|-2,33
|13,96
|Viking Kağıt
|5,66
|-1,57
|-37,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|-2,69
|-27,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,50
|-5,92
|-15,73
|Yataş
|13,10
|0,15
|-9,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,77
|0,80
|-14,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,96
|0,43
|20,43
|Yeşil GMYO
|1,11
|-2,63
|-19,57
|Yeşil Yapı
|1,29
|-3,01
|-29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|-7,76
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,10
|0,00
|-10,26
|Yonga Mobilya
|21,90
|-1,26
|-26,48
|Yükselen Çelik
|5,09
|-0,97
|-2,71
|Yünsa
|11,77
|-5,69
|-15,27
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,97
|-1,01
|-28,88
(Son)
Kaynak: AA
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