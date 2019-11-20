Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|3,61
|-11,79
|Acıpayam Selüloz
|6,36
|6,71
|99,07
|Adana Çimento (A)
|6,65
|1,06
|39,81
|Adana Çimento (B)
|4,88
|0,41
|51,29
|Adana Çimento (C)
|1,90
|1,60
|54,34
|Adel Kalemcilik
|12,31
|6,40
|19,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|1,02
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,73
|0,64
|3,05
|Ak Enerji
|0,80
|8,11
|26,98
|Akbank
|7,83
|0,77
|33,05
|Akçansa
|7,25
|0,69
|10,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|0,00
|-24,88
|Akfen GMYO
|2,78
|5,70
|68,48
|Akın Tekstil
|11,38
|2,71
|25,54
|Akiş GMYO
|3,18
|0,95
|39,54
|Akmerkez GMYO
|21,10
|-0,38
|46,18
|Aksa
|11,58
|0,00
|74,54
|Aksa Enerji
|3,46
|2,06
|29,10
|Aksigorta
|5,29
|0,76
|68,50
|Aksu Enerji
|11,20
|-0,62
|45,08
|Alarko Carrıer
|41,60
|0,97
|5,69
|Alarko GMYO
|62,25
|0,08
|47,43
|Alarko Holding
|4,91
|0,61
|151,76
|Albaraka Türk
|1,30
|0,78
|6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,11
|-1,27
|75,52
|Alkim Kağıt
|4,76
|0,42
|32,44
|Alkim Kimya
|33,88
|-2,25
|57,28
|Altınyağ
|0,45
|-4,26
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|7,91
|0,13
|155,05
|Anadolu Cam
|3,54
|0,85
|38,03
|Anadolu Efes
|22,14
|0,27
|10,30
|Anadolu Grubu Holding
|16,24
|-0,12
|60,25
|Anadolu Hayat Emek.
|6,05
|-0,82
|6,24
|Anadolu Isuzu
|10,73
|0,47
|73,62
|Anadolu Sigorta
|4,37
|0,00
|11,32
|Anel Elektrik
|2,37
|0,00
|46,30
|Arçelik
|20,34
|1,19
|28,82
|Arena Bilgisayar
|6,23
|0,48
|41,27
|Armada Bilgisayar
|10,90
|-1,62
|17,33
|Arsan Tekstil
|3,13
|0,97
|93,21
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|-8,05
|Aselsan
|19,73
|1,60
|-17,62
|Aslan Çimento
|33,22
|2,59
|17,97
|Ata GMYO
|3,93
|0,26
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,53
|1,32
|16,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,88
|-8,33
|388,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,15
|1,77
|33,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,43
|-0,72
|68,00
|Avrasya GMYO
|1,50
|3,45
|70,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|0,00
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,80
|0,01
|2,85
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|-0,64
|-35,80
|Ayen Enerji
|2,92
|0,00
|62,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|1,13
|30,15
|Aygaz
|12,49
|-0,08
|25,60
|Bagfaş
|14,45
|-0,28
|199,79
|Bak Ambalaj
|6,18
|-1,12
|31,26
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|0,00
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,03
|2,53
|61,75
|Banvit
|15,47
|-0,45
|43,37
|Baştaş Başkent Çimento
|2,18
|-0,46
|7,92
|Batı Çimento
|3,37
|5,64
|39,83
|Batısöke Çimento
|1,12
|2,75
|2,75
|Bera Holding
|3,96
|-0,25
|92,23
|Berkosan Yalıtım
|2,23
|0,00
|23,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,25
|1,35
|38,89
|Beyaz Filo
|3,02
|-0,33
|10,62
|Beymen Perakende Yat.
|13,62
|-1,09
|245,69
|Bilici Yatırım
|3,16
|0,00
|149,89
|Bim Mağazalar
|45,52
|-0,57
|7,67
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,01
|-4,72
|-13,68
|Bizim Mağazaları
|9,44
|1,29
|38,82
|Bolu Çimento
|3,04
|2,01
|-1,55
|Bomonti Elektrik
|1,66
|0,61
|245,83
|Borusan Mannesmann
|9,19
|0,77
|31,11
|Borusan Yat. Paz.
|37,78
|-0,26
|4,28
|Bosch Fren Sistemleri
|216,20
|0,56
|41,52
|Bossa
|7,43
|0,95
|76,73
|Brisa
|7,38
|3,22
|16,59
|Burçelik
|5,03
|5,01
|56,70
|Burçelik Vana
|4,75
|0,21
|220,95
|Bursa Çimento
|5,12
|0,99
|16,36
|Carrefoursa
|4,03
|0,00
|15,80
|Ceo Event Medya
|9,86
|-3,33
|Coca Cola İçecek
|34,54
|2,49
|16,83
|Cosmos Yat. Holding
|1,56
|4,00
|60,82
|Credıtwest Faktorıng
|1,92
|-0,52
|84,62
|Çelebi
|99,50
|0,40
|70,53
|Çelik Halat
|5,93
|0,85
|9,76
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,71
|56,58
|Çemtaş
|7,27
|0,55
|21,90
|Çimbeton
|33,16
|0,48
|15,94
|Çimentaş
|13,77
|-1,08
|8,43
|Çimsa
|7,92
|2,06
|4,90
|Çuhadaroğlu Metal
|2,76
|-1,43
|55,06
|Dagi Giyim
|2,05
|-0,49
|65,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,72
|1,18
|70,30
|Dardanel
|1,85
|-4,15
|68,18
|Datagate Bilgisayar
|7,35
|-0,41
|71,73
|Demısaş Döküm
|2,69
|1,89
|17,08
|Denge Holding
|1,46
|-1,35
|25,86
|Deniz GMYO
|3,65
|1,39
|20,07
|Denizli Cam
|6,07
|0,00
|16,55
|Derimod
|4,67
|4,01
|66,23
|Derlüks Deri
|2,50
|1,63
|Desa Deri
|3,35
|-0,30
|93,64
|Despec Bilgisayar
|3,44
|-0,29
|25,94
|Deva Holding
|7,99
|0,38
|142,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,03
|-3,74
|32,05
|Ditaş Doğan
|8,30
|-0,48
|62,14
|DO-CO
|527,00
|-2,32
|11,20
|Doğan Burda
|4,59
|2,00
|52,49
|Doğan Holding
|1,70
|1,19
|82,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|1,61
|3,28
|Doğusan
|1,70
|-0,58
|-21,46
|Doğuş GMYO
|3,89
|3,73
|84,36
|Doğuş Otomotiv
|9,60
|2,56
|121,20
|Döktaş Dökümcülük
|29,90
|-0,99
|266,87
|Duran Doğan Basım
|10,43
|0,97
|104,51
|Dyo Boya
|4,28
|0,47
|47,59
|Eczacıbaşı İlaç
|3,20
|-0,62
|31,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,24
|0,43
|44,32
|Edip Gayrimenkul
|1,09
|0,00
|41,56
|Ege Endüstri
|489,80
|0,78
|57,42
|Ege Gübre
|41,62
|-0,14
|101,19
|Ege Profil
|10,47
|-0,10
|24,68
|Ege Seramik
|3,45
|-0,29
|16,51
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|-3,03
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,35
|1,71
|39,32
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,34
|3,08
|36,73
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|0,85
|1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,39
|0,23
|Enerjisa Enerji
|7,20
|-0,69
|52,92
|Enka İnşaat
|5,80
|-0,17
|33,71
|Erbosan
|21,86
|0,00
|43,77
|Ereğli Demir Çelik
|7,56
|-0,79
|23,90
|Ersu Gıda
|1,61
|0,00
|75,00
|Escort Teknoloji
|0,93
|1,09
|22,37
|Etiler Gıda
|2,75
|-0,72
|29,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|1,49
|93,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|73,24
|Euro Yat. Ort.
|1,08
|0,93
|72,36
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|3,65
|158,18
|Fenerbahçe Futbol
|16,66
|1,15
|140,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,43
|0,88
|28,95
|F-M İzmit Piston
|22,06
|0,73
|43,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,12
|-1,20
|167,71
|Ford Otosan
|66,05
|-0,45
|41,58
|Formet Çelik Kapı
|5,38
|-1,10
|432,33
|Frigo Pak Gıda
|9,36
|0,21
|450,59
|Galatasaray Sportif
|1,74
|0,00
|40,32
|Garanti Bankası
|10,30
|0,49
|29,40
|Garanti Faktoring
|3,72
|-0,27
|87,88
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|0,93
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,02
|-0,82
|97,16
|Gedik Yatırım Holding
|8,04
|1,90
|242,13
|Gediz Ambalaj
|5,73
|-0,17
|41,68
|Gentaş
|1,81
|2,84
|31,86
|Gersan Elektrik
|2,55
|1,59
|4,49
|Global Men. Değ.
|1,37
|3,01
|191,49
|Global Yat. Holding
|4,18
|0,48
|39,80
|Good-Year
|3,16
|1,28
|-4,77
|Göltaş Çimento
|15,35
|2,81
|25,36
|Gözde Girişim
|4,09
|-0,73
|53,18
|GSD Denizcilik
|2,06
|3,52
|79,13
|GSD Holding
|1,07
|1,90
|33,75
|Gübre Fabrik.
|6,39
|-1,69
|115,88
|Güler Yat. Holding
|1,87
|1,08
|74,77
|Güneş Sigorta
|1,95
|-0,51
|39,07
|Halk GMYO
|1,03
|0,98
|60,11
|Halk Sigorta
|1,48
|-0,67
|67,70
|Hatay Tekstil
|5,47
|-2,50
|58,63
|Hedef Girişim
|1,88
|0,00
|62,07
|Hektaş
|6,75
|-0,30
|95,00
|HUB Girişim
|10,50
|2,64
|458,51
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-1,97
|60,22
|ICBC Turkey Bank
|4,87
|1,04
|-1,22
|İdealist Danışmanlık
|3,47
|0,29
|-40,63
|İdealist GMYO
|2,95
|-0,67
|80,98
|İhlas Ev Aletleri
|2,27
|0,00
|594,99
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|3,85
|-13,79
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|-1,25
|547,54
|İhlas Holding
|0,65
|0,00
|103,13
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|5,81
|175,76
|İndeks Bilgisayar
|8,11
|1,25
|45,64
|Info Yatırım
|5,20
|404,85
|İntema
|7,11
|-0,28
|18,56
|İpek Doğal Enerji
|6,84
|1,48
|27,37
|İskenderun Demir Çelik
|6,63
|0,76
|41,41
(Sürecek)